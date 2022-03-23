Без действующих чемпионов из России: американцы идут за золотом ЧМ. LIVE

Начинают фигуристы с двойной подкрутки, оценена нона на третий уровень, и выглядела весьма достойно. А вот с прыжком не заладилось — с параллельного двойного акселя фигуристка упала. Поддержка выглядела чуть тяжеловатой, но в целом спортсмены справились весьма достойно. Выброс с тройного тулупа удался прекрасно, а следом отличным вышел и элегантный тодес. В целом достаточно неплохое выступление, в целом достаточно неплохо справились фигуристы.
Первым элементом ставят фигуристы параллельный двойной аксель, и получается он практически безупречно. Следом идет двойная подкрутка, которая тоже удается без проблем. С тодесом и поддержкой пара справляется просто прекрасно. Достаточно элегантно на льду выглядит дуэт — она в бело-серебристом платье, он — в черном костюме. А вот на выбросе с тройного флипа случается помарка — касается фигуристка льда рукой. Но в целом выступление очень достойное, практически без серьезных ошибок справились британские спортсмены.
С тройной подкрутки начинает пара, и получается элемент очень и очень достойно. А вот с параллельным тройным сальховом выходят проблемы — совершенно несинхронно. На выбросе с тройного риттбергера еще и падает фигуристка, сначала приземлившись на обе ноги. Зато тодес выходит отличным, как и поддержка. Дорожка шагов оценена на третий уровень, вращения тоже получаются весьма здоровско. В целом, довольными выглядят фигуристы, несмотря на свои помарки.
В противовес своим соперникам фигуристы полностью в черном, а начинают они с прекрасной подкрутки, которая удалась им очень удачно. А вот при исполнении параллельного тройного сальхова фигуристка падает, а следом происходит ее падение и с выброса с тройного лутца. Достаточно обидно. Зато тодес получается весьма и весьма достойным, как и поддержка — достаточно сложная. Дорожки шагов и вращения выходят на второй и третий уровень, и в целом выступление немного рваным выглядит из-за ошибок.
Очень яркая пара, сразу привлекает свое внимание костюмами — платье партнерши и рубашка партера цвета фуксии. Подкрутка удается им весьма неплохо, а вот с тройного тулупа падают оба. А вот поддержка выходит сложной и без нареканий. На выбросе с тройного сальхова Камиль поборолась за него, и удалось ей это сделать. Прекрасно получилось, как и дорожка с вращениями. Изящно пара смотрится на льду. И завершают свое выступление французские фигуристы тодесом.
С подкрутки начинает пара, не самая изящная она выходит, но в целом удается. Параллельный двойной сальхов сделан без проблем, как и выброс с двойным риттбергером. Правда, стоимость этих элементов не очень высока, но сделано все чисто. Прекрасная паре удается и поддержка, высокая, четкая. С тодесом украинский дуэт тоже справляется весьма и весьма неплохо. А вот с дорожкой шагов возникают проблемы, ее судьи вообще не засчитывают, зато финальные вращения оценены на третий уровень. Кажется, не очень довольны спортсмены собой. Неплохое выступление, но достаточно простенькое.
Открывают первую разминку фигуристы, представляющие Украину, Софья Холиченко и Артем Даренский.