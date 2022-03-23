Без действующих чемпионов из России: американцы идут за золотом ЧМ. LIVE

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Фигурное катание. Чемпионат мира. Спортивные пары. Короткая программа. ОНЛАЙН

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На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье проходит короткая программа у спортивных пар. Действующие чемпионы мира — российский дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — участия не принимают, как и другие российские спортсмены. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:30

Результаты первых трех разминок выглядят так:

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100%
21:25

Перерыв на заливку льда сейчас.

21:24

Оценки испанской пары за короткую программы следующие — 48,66 балла.

21:22

Начинают фигуристы с двойной подкрутки, оценена нона на третий уровень, и выглядела весьма достойно. А вот с прыжком не заладилось — с параллельного двойного акселя фигуристка упала. Поддержка выглядела чуть тяжеловатой, но в целом спортсмены справились весьма достойно. Выброс с тройного тулупа удался прекрасно, а следом отличным вышел и элегантный тодес. В целом достаточно неплохое выступление, в целом достаточно неплохо справились фигуристы.

21:18

Замыкает вторую разминку испанский дуэт — Дорото Брода и Педро Бетегон Мартин.

21:18

Судьи оценивают выступление фигуристов в 49,67 балла.

21:15

Первым элементом ставят фигуристы параллельный двойной аксель, и получается он практически безупречно. Следом идет двойная подкрутка, которая тоже удается без проблем. С тодесом и поддержкой пара справляется просто прекрасно. Достаточно элегантно на льду выглядит дуэт — она в бело-серебристом платье, он — в черном костюме. А вот на выбросе с тройного флипа случается помарка — касается фигуристка льда рукой. Но в целом выступление очень достойное, практически без серьезных ошибок справились британские спортсмены.

21:11

На льду появляются Зое Джонс и Кристофер Бояджи из Великобритании.

21:10

Пара из Нидерландов набирает за свой прокат 49,52 балла.

21:08

С тройной подкрутки начинает пара, и получается элемент очень и очень достойно. А вот с параллельным тройным сальховом выходят проблемы — совершенно несинхронно. На выбросе с тройного риттбергера еще и падает фигуристка, сначала приземлившись на обе ноги. Зато тодес выходит отличным, как и поддержка. Дорожка шагов оценена на третий уровень, вращения тоже получаются весьма здоровско. В целом, довольными выглядят фигуристы, несмотря на свои помарки.

21:05

Открывает вторую разминку нидерландский дуэт — Дарья Данилова и Мишель Тсиба.

20:57

А на льду появляются еще три пары для разминки.

20:56

Оценки израильского дуэта — 44,45 балла.

20:54

В противовес своим соперникам фигуристы полностью в черном, а начинают они с прекрасной подкрутки, которая удалась им очень удачно. А вот при исполнении параллельного тройного сальхова фигуристка падает, а следом происходит ее падение и с выброса с тройного лутца. Достаточно обидно. Зато тодес получается весьма и весьма достойным, как и поддержка — достаточно сложная. Дорожки шагов и вращения выходят на второй и третий уровень, и в целом выступление немного рваным выглядит из-за ошибок.

20:50

А замыкают первую разминку Хейли Копс и Евгений Краснопольский, которые представляют Израиль.

20:50

Судьи оценивают прокат французского дуэта в 50,95 балла.

20:47

Очень яркая пара, сразу привлекает свое внимание костюмами — платье партнерши и рубашка партера цвета фуксии. Подкрутка удается им весьма неплохо, а вот с тройного тулупа падают оба. А вот поддержка выходит сложной и без нареканий. На выбросе с тройного сальхова Камиль поборолась за него, и удалось ей это сделать. Прекрасно получилось, как и дорожка с вращениями. Изящно пара смотрится на льду. И завершают свое выступление французские фигуристы тодесом.

20:44

А на лед выходит дуэт из Франции — Камиль Ковалев и Павел Ковалев. Домашний лед для них.

20:42

За свой прокат украинская пара набирает 44,95 балла.

20:41

С подкрутки начинает пара, не самая изящная она выходит, но в целом удается. Параллельный двойной сальхов сделан без проблем, как и выброс с двойным риттбергером. Правда, стоимость этих элементов не очень высока, но сделано все чисто. Прекрасная паре удается и поддержка, высокая, четкая. С тодесом украинский дуэт тоже справляется весьма и весьма неплохо. А вот с дорожкой шагов возникают проблемы, ее судьи вообще не засчитывают, зато финальные вращения оценены на третий уровень. Кажется, не очень довольны спортсмены собой. Неплохое выступление, но достаточно простенькое.

20:37

Открывают первую разминку фигуристы, представляющие Украину, Софья Холиченко и Артем Даренский.

20:30

Первые три пары появляются на разминке.

20:27

Началось представление судей.

20:25

Полный состав участников выглядит следующим образом.

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20:20

Первая разминка начнется в 20.30 мск.

20:15

На чемпионате мира по фигурному катанию в французском Монпелье пройдут соревнования к короткой программе у спортивных пар. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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