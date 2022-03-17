Последний россиянин в США бьется с поляком: Рублев против Хуркача. LIVE

Рублев принял в самую линию, ответный удар Хуркача пришелся в трос. Андрей догнал мяч и пробил так, что соперник не сумел вернуть — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Использовал Андрей силу подачи соперника для острого приема, но потом сам перестарался в атаке и не попал — ровно.
Долго обменивались косыми ударами, а потом Рублев перевел с форхенда, и Хуберт ответил в сетку — меньше, важнейший брейк-пойнт!
Был близок к выигранному гейму поляк, но Рублев при счете 40:30 блестящий атакующий розыгрыш провел — 40:40.
Поскальзывается Андрей при подаче и получает прием навылет обратным кроссом — меньше, еще брейк-пойнт.
Не попадает Хуркач первым мячом, со второго вынужден идти к сетке и там не справляется с ударом Рублева в ноги — 3:2. Россиянин повел с брейком.
Снова без первого мяча поляк, атаковал со второго, но укороченный плохо подготовил. Рублев догнал и забил виннерс — 15:30.
Почти идеальный атакующий розыгрыш Рублева с приема. Вроде бы уже отпустил соперника, но Хуркач, обостряя, пробил в сетку — 15:30.
Рублев принял сложную подачу солерника, а в розыгрыше Хуркач дал слабину, пробив в коридор — 0:15.
Не прошла первая подача снова, но розыгрыш россиянин провел прекрасно и забрал свое первое очко в матче — 15:15.
Рублев оказался в атаке после второй подачи, но поспешил с ударом навылет и не попал по диагонали с форхенда в угол — 0:15.
В розыгрыше со второго мяча поляка его укороченный в конце концов застал Андрея врасплох. Догнал, но вернул слишком длинно — 30:0.
Победитель сегодняшнего матча сыграет в четвертьфинале с победителем противостояния американца Джона Изнера и болгарина Григора Димитрова.
Встречались они ранее трижды. В 2020 году в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме победил Хуркач — 7:6 (8-6), 3:6, 6:2. Он же был сильнее в 2021 году в полуфинале «Мастерса» в Майами на открытом харде — 6:3, 6:4. А в этом году Рублев взял реванш на открытом харде в полуфинале турнира в Дубае — 3:6, 7:5, 7:6 (7-5).
Хуберт Хуркач и Андрей Рублев — ровесники. При этом поляку уже исполнилось в 2022 году 25 лет, а россиянину пока еще 24 года. Хуркач занимает 11-е место в рейтинге АТР, Рублев — 7-й.