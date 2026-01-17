В двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники

Атаку украинских дронов отразили в двух районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбили над Шолоховским и Верхнедонским районами.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются», — говорится в заявлении.

Губернатор добавил, что в 11:07 мск в Ростовской области был отменен режим беспилотной опасности.

17 января министерство обороны РФ сообщило, что в период с 8:00 до 12:00 мск над регионами страны перехватили и уничтожили 10 украинских дронов самолетного типа. Большую часть целей — семь — нейтрализовали в Астраханской области. В Волгоградской области сбили два БПЛА, в Ростовской области — один.

Ночью над российской территорией уничтожили 99 беспилотников. Наибольшее количество летательных аппаратов — 47 — ликвидировали над акваторией Черного моря. В Белгородской области отразили атаку 29 дронов, в Курской области — 12. По четыре беспилотника перехватили в Астраханской и Ростовской областях, два — в Крыму, один — над акваторией Азовского моря.

Ранее обломки БПЛА упали на территории предприятия в Рязанской области.