Клуб НХЛ «Рейнджерс» намерен избавиться от российского нападающего Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать российскому нападающему Артемию Панарину новый контракт. Об этом сообщает издание Sportsnet.

Клуб, который 17 января объявил о начале перестройки команды, готов обменять Панарина. В январе инсайдер Элиотт Фридман сообщил, что кандидатуру российского хоккеиста могут рассмотреть «Вашингтон Кэпиталз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш», который уже пытался заполучить Панарина в свой состав.

Текущий контракт Панарина с «Рейнджерс» рассчитан до лета 2026 года.

Панарин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997-2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает $11,6 млн в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее в «Вашингтоне» ответили, обсуждали ли с Александром Овечкиным новый контракт.