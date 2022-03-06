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Спорт

Сенсация без Большунова: неизвестный норвежец выиграл королевский марафон

Лыжник Ньенгет сенсационно выиграл марафон на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

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В рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам мужчины пробежали знаменитый Холменколленский марафон в норвежском Осло — на этот раз без победителя двух предыдущих марафонов Александра Большунова, который был отстранен от соревнований по решению Международной федерации лыжных гонок (FIS), как и все остальные россияне. В отсутствие Большунова победу сенсационно одержал малоизвестный норвежец Мартин Ньенгет, серебро взял Шюр Рете, а бронзу — Дидрик Тенсет. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:05

Финиш! Мартин Ньенгет, который лидировал на очень многих контрольных отметках, все-таки взял свое в концовке, вырвался вперед и завоевал золото королевского марафона на 50 км в Хольменколлене. Поздравляем! Ньенгет преодолел эту дистанцию за 2:03,27.

Вторым финишировал Шюр Рете, который до самого конца шел ноздря в ноздрю с Ньенгетом и уступил ему всего +0,6. Поздравляем с серебром!

Третьим стал Дидрик Тенсет (+3,5). Поздравляем с бронзой!

Иво Нисканен в концовке не справился с темпом и стал лишь четвертым (+11,1 секунды).

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16:02

49,1 км. Финишная прямая. Рете вырвался на первую строчку, Тенсет дышит ему в спину (+0,3 секунды), Ньенгет тоже не сильно отстает (+0,9); Нисканен идет четвертым и проигрывает лидеру явно больше (+6,2), как и Поромаа (+6,5).

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16:00

47,4 км. Тенсет сохраняет лидерство, Ньенгет все так же второй (+0,7 секунды), Рете — третий (+1,1), швед Поромаа — четвертый (+3,3), финн Нисканен — пятый (+3,6). Эти пять лыжников резко убежали от всех остальных. Так, идущий шестым Холунд проигрывает лидеру 27 секунд.

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15:54

Нисканен впервые в этой гонке взял не самое большое количество бонусных очков за быстрое прохождение определенного отрезка дистанции. На отметке 44,5 км у него лишь четвертый результат — на этот раз сил на резкий рывок не хватило.

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15:52

43,7 км. Ньенгет в кои-то веки уступил первую позицию, став вторым (+0,7 секунды от лидера). Возглавляет пелотон другой норвежец Тенсет, на третьем месте — Рете (+1,5). Амундсен с восьмой строчки начинает отпускать топ-7 — он проигрывает лидеру уже 15 секунд. Семь лучших лыжников на данный момент расположились в пределах 4,3 секунды.

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15:48

41,5 км. Еще одна потеря в пелотоне: бразильский лыжник Стив Хьестанд отстал от лидеров на круг и был снят с дистанции. В топ-8 Нисканен отпустил лидера чуть подальше — на пять секунд, но это еще некритично. Первым до сих пор держится не самый известный норвежский лыжник Ньенгет, вторым идет Рете (+0,8), а третьим — Масгрейв (+1,8).

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15:44

40,8 км. Борьба внутри топ-8 обостряется — все лыжники расположились в пределах двух секунд. А вот Парисс и Мосеби с девятой строчки проигрывают лидеру уже 27,8. Похоже, отстающая часть пелотона окончательно потеряла шансы на борьбу за медали.

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15:42

40 км. Восьмой лыжник сошел с дистанции, не выдержав нагрузок, — испанец Искьердо-Бернье. Здоровья! Лидером остается Ньенгет, вторым идет Холунд, третьим — Рете. Топ-8 лыжников продолжает сохранять свой 20-секундный отрыв от всего остального пелотона.

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15:36

38,2 км. Топ-8 лыжников разместились в пределах четырех секунд и пошли в отрыв от остальных: норвежец Мосеби, который идет девятым, проигрывает лидеру аж 24,4 секунды. Первым сейчас стал Ньенгет, вторым — Тенсет (+0,5 секунды), третьим — Шюр Рете (+1,4).

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15:31

Нисканен в пятый раз подряд вовремя вырвался вперед и получил больше всех бонусных очков за самое быстрое прохождение отметки 36,2 км. Вот кто еще получил дополнительные баллы:

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15:28

33,2 км. Уже семь лыжников сошли с дистанции, почувствовав себя плохо. Помимо чилийца Эндрестада и финна Линдхольма, о которых мы уже рассказывали, это норвежец Стенсхаген, который какое-то время даже держался в топ-5, канадец Томас Стивен, китаец Жинкай Шанг, немец Янош Брюггер и француз Хьюго Лапалюс.

15:24

32,5 км. Недолго держался Масгрейв на первом месте — откатился на четвертое (+1,3 секунды). Лидирует Ньенгет, вторым идет Крюгер (+0,4), а третьим — Холунд. Топ-20 лыжников растянулись чуть больше — в пределах 6,3 секунды. Остальные спортсмены отстали уже довольно сильно — они проигрывают лидеру от 48 секунд до 2:32 минуты.

15:20

31,7 км. Вау, британец Масгрейв решил полидировать! Ноздря в ноздрю с ним идет Амундсен (+0,1 секунды), а на третьем месте — Крюгер (+1,2). Из топ-10 восемь спортсменов — норвежцы.

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15:15

29,9 км. Топ-20 лыжников растянулись в пределах четырех секунд, плотность борьбы зашкаливает. Первый — Амунсен, второй — Нисканен (+0,6 секунды), третий — Масгрейв (+1,1).

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100%
15:10

Нисканен в четвертый раз подряд взял больше всех бонусных очков — на этот раз на отметке 27,9 км.

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100%
15:03

24,9 км. Второй лыжник снялся с марафона: вслед за чилийцем Эндрестадом неожиданно не выдержал нагрузок финн Реми Линдхольм. К лидерству же вернулся Крюгер.

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15:01

24,2 км. Предыдущие лидеры пелотона по примеру Нисканена решили чуть опуститься вглубь и отдохнуть. На первое место вышел норвежец Рамсе, который ни разу не лидировал до этого, на второе — британец Масгрейв, на третьем держится Тенсет.

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100%
14:58

23,4 км. Крюгер все еще первый, Парисс стал вторым (+0,2), Тенсет — третьим (+0,8). Нисканен решил немного отдохнуть и опустился на восьмое место (+2,2).

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100%
14:55

21,6 км. Топ-20 лыжников по-прежнему держатся в пределах пяти секунд — вот это плотность! Первым идет Крюгер, вторым — Нисканен (+0,5), третьим — Парисс (+0,8).

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100%
14:51

На 19,6 км самое большое количество бонусных очков за быстрое прохождение этого отрезка в третий раз подряд получил Нисканен. Ай да финн! Знает, в какой момент надо выскочить вперед.

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100%
14:47

18,8 км. Есть первый снявшийся лыжник — Себастьян Эндрестад не выдержал тяжести марафона и сошел с дистанции. Здоровья! Остальные 63 спортсмена пока в строю.

14:43

16,6 км. Нисканену не понравился быть восьмым, и он вырвался в лидеры. Холунд — второй (+0,4 секунды), еще один норвежец Мосеби — третий (+0,8), Амундсен — четвертый (+1,2), итальянец Сальвадори неожиданно поднялся на пятое место (+1,4). Топ-10 выглядит так:

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14:40

На 15,1 км снова вырвались вперед норвежцы, словно они с финнами тащат друг друга по очереди. Теперь Крюгер — первый, Холунд — второй (+0,2), француз Парисс — третий (+0,6). Финны Нисканен и Хювяринен опустились на восьмое и девятое место соответственно, но проигрывают лидеру меньше двух секунд. Пелотон все еще держится очень плотно.

14:35

После 13,3 км решили полидировать финны. Хювяринен держится первым, Нисканен — вторым (+0,5 секунды). Норвежец Крюгер идет третьим (+1,0), Амундсен — четвертым (+1,1), француз Парисс неожиданно поднялся на пятое (+1,4), только после него идет Холунд (+1,5). Впрочем, все эти лыжники движутся в одной большой группе. 20 спортсменов разместились в пределах 8,5 секунды.

14:31

На отметке 11,3 км бонусные очки за самое быстрое прохождение этого отрезка получили следующие лыжники (снова Нисканен взял больше всех, резко вырвавшись вперед):

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14:28

На контрольной отсечке 10,5 км два финна и один британец врезались в лидирующую группу норвежцев: первым идет Холунд, вторым — Амундсен (+0,7), третьим — финн Нисканен (+1,1 от лидера), четвертым — британец Масгрейв (+1,8), пятым — финн Хювяринен (+1,9).

14:25

Ух ты, на отметке 8,3 км первые шесть мест заняли исключительно норвежцы — Амундсен, Ньенгет, Стенсхаген, Холунд, Крюгер и Тенсет. Неужели без Большунова никто не навяжет им конкуренцию?

14:20

На отсечке 7,6 км первым стал финн Хювяринен, в спину ему дышит норвежцы Тенсет и Туртвейт (+0,2 секунды). В этой же группе — швед Свенссон (+0,4) и три норвежца Крюгер, Стенсхаген и Ньенгет (+0,9). Андоррец Альтимирас опустился на восьмую позицию, но держится близко к лидерам (+1,3).

14:15

После 6,8 км дистанции в лидеры внезапно вырвался лыжник из Андорры — Эстеве Альмитирас. Очевидно, что вскоре он не сможет поддерживать такую высокую скорость и уступит первое место, однако какое-то время полидировать приятно.

14:10

На отметке 3 км бонусы за самое быстрое прохождение этого отрезка дистанции получили следующие десять спортсменов:

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14:05

На отметке 2,2 км в лидеры неожиданно вышел швейцарец Пралонг, на втором месте — Холунд (+1,3 секунды), на третьем — еще один норвежец Тенсет (+1,3), на четвертом — Нисканен (+1,5). Пелотон еще не растянулся, и выделить явного лидера пока нельзя.

14:00

Гонка началась! 64 спортсмена одновременно вышли на трассу. Сред них — знаменитый финн Иво Нисканен, норвежцы Крюгер, Рете Шюр, Холунд, итальянец Пеллегрино, швейцарец Дарио Колонья и другие.

13:50

Гонка начнется в 14.00 мск.

13:45

В норвежском Холменколлене пройдет традиционный, легендарный марафон по лыжным гонкам. Мужчины побегут 50-километровую дистанцию. Последние два года здесь побеждал Александр Большунов, который на этот раз не может принять участия. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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