Сенсация без Большунова: неизвестный норвежец выиграл королевский марафон

16:05

Финиш! Мартин Ньенгет, который лидировал на очень многих контрольных отметках, все-таки взял свое в концовке, вырвался вперед и завоевал золото королевского марафона на 50 км в Хольменколлене. Поздравляем! Ньенгет преодолел эту дистанцию за 2:03,27.

Вторым финишировал Шюр Рете, который до самого конца шел ноздря в ноздрю с Ньенгетом и уступил ему всего +0,6. Поздравляем с серебром!

Третьим стал Дидрик Тенсет (+3,5). Поздравляем с бронзой!

Иво Нисканен в концовке не справился с темпом и стал лишь четвертым (+11,1 секунды).