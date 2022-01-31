Миранчук в «Лацио», Чалов в Швейцарии: трансферное окно закрывается в Европе. LIVE

14:15

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может уйти в аренду в римский «Лацио» до конца сезона с правом обязательного выкупа. Об этом сообщил известный европейский инсайдер Николо Скира в Twitter.

«Аталанта» готова продать Миранчука за €10 млн.

В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 13 матчах Серии А и двух встречах Лиги чемпионов, забил один мяч и отдал три голевых передачи. Его контракт с «Аталантой» истекает в 2024 году.