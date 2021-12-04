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Спорт

Добить Германию: Медведев против Штруффа в Кубке Дэвиса. LIVE

Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия — Германия. ОНЛАЙН

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В борьбу за Кубок Дэвиса в полуфинальном противостоянии против немцев вступает лучший теннисист России Даниил Медведев. Его соперник — Ян-Леннард Штруфф. Победа россиянина выведет сборную в финал турнира, первое очко уже набрал Андрей Рублев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:01

Забирает гейм на своей подаче немецкий теннисист. 1:0 во втором сете.

17:01

40:15. Попадает в корт немец.

17:01

30:15. Эйс.

17:00

15:15. Быстро ошибается немец, бьет в сетку.

17:00

15:0. Идет к сетке на своей подаче Штруфф.

17:00

Второй сет стартовал.

16:57

Полчаса, и первая партия завершается в пользу российского теннисиста Даниила Медведева. 6:4 в первом сете.

16:57

40:15. Не принимает вторую подачу Штруфф.

16:56

30:15. Отличная подача.

15:56

15:15. Затянул чуть Медведев, и отдает очко сопернику.

16:56

15:0. Ошибается на приеме Штруфф.

16:54

Да! Удалось сыграть резко в ноги сопернику. 5:4, делает брейк Медведев.

16:53

30:40. Не получилось у Медведева по линии сыграть.

16:52

15:40. Не получилось у Медведева забросить мяч.

16:51

0:40. Дрогнул Штруфф. Бьет в аут после нескольких ошибок на подаче.

16:51

0:30. Ошибается Штруфф, после розыгрыша бьет в сетку.

16:50

0:15. Очень хороший прием Медведева.

16:50

Гейм под ноль. Проблема с носом на подаче не отразилась. 4:4.

16:50

40:0. Прием второй подачи не получается у Штруффа.

16:49

30:0. И еще одна.

16:49

15:0. Отличная подача Медведева.

16:48

Медведеву оказывают медицинскую помощь. Кровь из носа пошла у теннисиста.

16:45

Вновь быстрый гейм прошел. 4:3 в пользу Штруффа.

16:46

40:15. Подача помогает.

16:45

30:15. Двойная ошибка Штруффа.

16:45

30:0. Хороший прием провел Медведев, но отлично среагировал немец.

16:45

15:0. Отличная подача.

16:44

Под ноль берет Медведев свой гейм. 3:3 в первом сете.

16:44

40:0. Ошибается на приеме Штруфф.

16:44

30:0. Отличная подача.

16:43

15:0. Уверенно в противоход сыграл Даня.

16:41

Эйсом завершает гейм Штруфф, ставя точку в нем. 3:2 в первом сете.

16:41

40:15. Догнал мяч Медведев, но придумать было что-то сложно. Удар в сетку.

16:40

30:15. Свечку немного не рассчитал Медведев.

16:40

15:15. Хороший прием прошел у Медведева.

16:39

15:0. Здорово Штруфф разводит соперника и мяч.

16:39

Переходя на резанный ошибается Штруфф, и забирает Медведев свою подачу, пусть и с трудом. 2:2.

16:38

40:30. Важное очко берет Медведев.

16:38

30:30. Поддавливает Штруфф.

16:37

30:15. Навылет практически из коридора играет Медведев.

16:37

15:15. Очень активно действует немец, атакует слева.

16:36

15:0. Отличная подача.

16:34

Все мощнее и мощнее играл с каждым ударом немец, сыграл остро и взял свою подачу. 2:1 в его пользу в первом сете.

16:34

40:30. Отличная подача.

16:33

30:30. Отличный прием у Медведева.

16:33

30:15. Попадает немец в корт рядом с линией.

16:32

15:15. Не сумел сыграть Даниил обводящим.

16:32

0:15. Ошибается на своей подаче Штруфф. Аут.

16:31

Попытка атаковать с приема не проходит, и забирает Медведев свою подачу. 1:1.

16:31

40:15. Плотная вторая подача, но справляется Штруфф.

16:30

40:0. Дожимает Медведев своего соперника первой подачей.

16:30

15:0. Не справляется с приемом немец.

16:29

Справляется Штруфф и забирает на старте матча свою подачу. 1:0 в первом сете.

16:28

40:15. С лета забивает Штруфф.

16:28

30:15. Первая двойная ошибка в матче.

16:28

30:0. Ошибается на приеме Медведев.

16:27

15:0. Простреливает Штруфф.

16:27

Поехали, второй матч полуфинала! Немец на подаче.

16:25

В этом сезоне они встречались дважды. Штруфф выиграл первый матч на травме, но вот на турнире «Большого шлема» сильнее оказался Даня.

16:22

Началась уже разминка. Напомним, что эти теннисисты уже встречались и даже больше, Штруфф знает, как обыгрывает Медведева.

16:20

Мы все же рассчитываем, что до парного разряда дело не дойдет, но заявку огласим: пока планируется, что от России на корт выйдут Андрей Рублев и Аслан Карацев, противостоять им будут Кевин Кравиц и Тим Пюц.

16:15

Напомним про регламент. Сейчас для выхода в финал, где уже есть сборная Хорватии, обыгравшая Сербию с Новаком Джоковичем (он вытянул свой сольный матч, но не справился в паре), России необходима всего лишь одна победа. В том случае, если Медведев проигрывает одиночный матч, в дело вступают пары.

16:10

А сейчас на корт собирается выйти первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник Ян-Леннард Штруфф. Поединок стартует в 16.30 по московскому времени.

16:05

Первый поединок в рамках противостояния уже состоялся. Андрей Рублев в двух сетах обыграл Доминика Кепфера — 6:4, 6:0. Узнать о ходе противостояния можно в этом материале.

16:00

Добрый день! Мы приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка Дэвиса между сборными России и Германии!

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