Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. Россия — Германия. ОНЛАЙН

Полчаса, и первая партия завершается в пользу российского теннисиста Даниила Медведева. 6:4 в первом сете.
Переходя на резанный ошибается Штруфф, и забирает Медведев свою подачу, пусть и с трудом. 2:2.
Все мощнее и мощнее играл с каждым ударом немец, сыграл остро и взял свою подачу. 2:1 в его пользу в первом сете.
В этом сезоне они встречались дважды. Штруфф выиграл первый матч на травме, но вот на турнире «Большого шлема» сильнее оказался Даня.
Началась уже разминка. Напомним, что эти теннисисты уже встречались и даже больше, Штруфф знает, как обыгрывает Медведева.
Мы все же рассчитываем, что до парного разряда дело не дойдет, но заявку огласим: пока планируется, что от России на корт выйдут Андрей Рублев и Аслан Карацев, противостоять им будут Кевин Кравиц и Тим Пюц.
Напомним про регламент. Сейчас для выхода в финал, где уже есть сборная Хорватии, обыгравшая Сербию с Новаком Джоковичем (он вытянул свой сольный матч, но не справился в паре), России необходима всего лишь одна победа. В том случае, если Медведев проигрывает одиночный матч, в дело вступают пары.
А сейчас на корт собирается выйти первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев. Его соперник Ян-Леннард Штруфф. Поединок стартует в 16.30 по московскому времени.
Первый поединок в рамках противостояния уже состоялся. Андрей Рублев в двух сетах обыграл Доминика Кепфера — 6:4, 6:0. Узнать о ходе противостояния можно в этом материале.