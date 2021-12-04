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Спорт

Первый шаг к финалу сделан: Рублев расправился с Кепфером в Кубке Дэвиса

Андрей Рублев в двух сетах разгромил Доминика Кепфера в 1/2 финала Кубка Дэвиса

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Россия стартует в полуфинале Кубка Дэвиса матчем пятой ракетки мира Андрея Рублева. Соперником россиянина стал Доминик Кепфер. Встреча завершилась уверенной победой российского теннисиста в двух сетах со счетом 6:4, 6:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.
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16:10

На этом «Газта.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, однако не прощается. Встретимся на матче Даниила!

16:05

Дальше в дело вступает вторая ракетка мира Даниил Медведев. За его матчем можно следить в этой текстовой онлайн-трансляции.

16:00

Быстрый и уверенный матч провел Андрей, и тут стоит вспомнить, что до этого на турнире его поединки доходили до третьего сета. Но сейчас это было действительно прекрасно. Первый шаг к финалу сделан.

15:57

Красавец Андрей! Эйсом завершает он матч, который длился всего лишь 49 минут. Не оставил он сопернику никаких шансов и набрал для России первое очко в этом противостоянии.

15:56

Больше. Долгий розыгрыш, не получается у немца в атаке, бьет в сетку.

15:56

40:40. Аут от Андрея, не попадает он.

15:56

40:30. Ошибается Рублев и бьет в сетку.

15:55

40:15. Два матчбола.

15:55

30:15. Подача помогает.

15:55

15:15. Проходит идеальная первая подача.

15:55

0:15. Ошибается справа, аут у Рублева.

15:53

Идеальный прием проходит у Рублева, красиво завершает он этот гейм. 5:0, и подавать на матч будет он.

15:52

15:40. Два брейк-поинта получает Андрей.

15:51

15:30. Авантюрно вышел к сетке и ошибся Андрей.

15:51

0:30. Очень, очень хорошо принимает Андрей.

15:50

0:15. Отличный прием у Андрея.

15:49

Загонял Рублев соперника на задней линии, уверенно взял гейм на своей подаче. 4:0 во второй партии.

15:49

40:15. Отличная подача.

15:48

30:15. А вот сейчас сам ошибается россиянин, бьет в сетку.

15:48

30:0. Очень красиво сыграл у сетки Рублев.

15:47

15:0. Второй подачей заставляет Андрей своего соперника ошибиться.

15:46

Ошибается снова Кепфер, в аут отправляет мяч. Двойной брейк делает Андрей во втором сете. 3:0 в партии.

15:45

30:40. Срывается на ровном месте Доминик.

15:44

30:30. Рискует на второй подаче Андрей, но ошибается. Аут.

15:44

15:30. Два очень быстрых приема от Рублева, не успевает за ним немец.

15:44

15:0. Подача помогает.

15:43

Эйсом завершает этот гейм Андрей. 2:0 — именно с таким счетом впереди Рублев.

15:42

40:15. Делает невынужденные ошибки Доминик, мяч в аут.

15:42

30:15. Затяжной розыгрыш привел к ошибке Кепфера.

15:42

15:15. Хороший прием.

15:41

15:0. С лета первый удар получился немного не то, а вот смэш был исполнен здорово.

15:40

Двойную ошибку делает Доминик, и с брейком повел во втором сете Рублев! 1:0.

15:39

30:40. Великолепно на приеме играет Андрей. Дожал, выбил соперника с корта, и сыграл в угол.

15:39

30:30. Дождался Андрей ошибки соперника.

15:38

30615. А вот сейчас прием получается! Отлично забивает мяч Рублев.

15:38

30:0. Дважды ошибается на приеме Андрей.

15:37

Вторая партия, снова на приеме Кепфер.

15:35

Немного смягчил подачу, но она все равно прошла. И выигрывает Рублев первую партию со счетом 6:4!

15:35

40:0. И еще один!

15:35

30:0. Эйс.

15:35

15:0. Забирает первое очко на своей подаче Андрей.

15:32

Не хватает немного собранности Андрею. Выигрывает Кепфер этот гейм, счет в матче становится 5:4.

15:32

40:15. Срывается мяч с ракетки у Рублева.

15:31

30:15. После перестрелки в сетку бьет Андрей.

15:31

15:15. В аут пробивает немец.

15:30

15:0. Неудобная подача для Андрея.

15:30

И еще одна подача навылет, выигрывает этот гейм на своей подаче Андрей. 5:3 в сете.

15:30

40:30. Третий эйс в матче от Рублева.

15:29

30:30. Долгий розыгрыш завершился ударом форхенда в противоход от немца.

15:29

30:15. Двойная ошибка от Рублева.

15:28

30:0. В сетку бьет Кепфер.

15:28

15:0. Подача навылет от Андрея.

15:26

Ошибается на приеме Рублев, и это приводит к выигранному немцем гейму. Счет в сете — 4:3.

15:26

40:15. Красиво в прыжке забивает Кепфер.

15:25

30:15. Рискует Андрей с приема и ошибается, ударяя в аут.

15:24

15:15. Хороший удар слева от Кепфера.

15:24

0:15. Здорово обводит соперника Андрей.

15:24

Отличной первой подачей завершает гейм Рублев. 4:2 в его пользу в первом сете.

15:23

40:30. Отличная комбинация была, но последний удар подвел — в сетку.

15:23

40:15. Отличная подача.

15:23

30:15. К сетке пошел Андрей, и соперник ошибся.

15:22

15:15. Ошибается Андрей в розыгрыше.

15:21

15:0. Подача навылет проходит у Рублева.

15:20

Первая подача помогает Кепферу завершить этот гейм. 3:2 в первом сете.

15:19

40:30. Очень глубоко играет Андрея, хороший прием, и в аут бьет Доминик.

15:19

40:15. Отличная первая подача проходит.

15:18

30:15. Вынуждает немец Рублева ошибиться, в сетку летит мяч.

15:18

15:15. Помогает подача.

15:17

0:15. Разводит Рублев в атаке соперника и мяч по разным углам.

15:17

Укороченным с лета завершает изящно гейм Рублев. 3:1 в первом сете в пользу российского теннисиста.

15:16

40:0. Эйс от Рублева.

15:16

15:0. Хорошо подает Андрей, поддавил соперника выходом к сетке.

15:14

Ошибается Кепфер второй подачей, отправляет мяч в аут. Делает брейк Рублев, и теперь для него главное держать свою подачу. 2:1 в пользу Андрея в первом сете.

15:14

15:40. На задней линии мощнее играет Рублев.

15:13

15:30. От сетки в аут улетает мяч.

15:13

15:15. Проходит отличный прием у Рублева.

15:12

Отличная первая подача прошла у Андрея, и завершил он гейм. 1:1 в первом сете.

15:12

40:15. После перестрелки отправляет мяч в аут Кепфер.

15:11

30:15. С подачи под бэкхенд ошибается немец.

15:11

15:15. В аут бьет немец.

15:10

0:15. Наотмашь принимает вторую подачу Доминик.

15:09

И еще одним эйсом завершает первый гейм Кепфер. 1:0, повел немец в первом сете.

15:09

40:15. Эйс.

15:09

30:15. Забирает одно очко Рублев.

15:08

30:0. Снова ошибается Андрей.

15:08

15:0. Не получается у Андрея прием в корпус со второй подачи.

15:08

Ну что же, стартуем! Полуфинал, Россия — Германия, Кепфер на подаче.

15:02

Началась разминка теннисистов. Скажем, что Рублев и Кепфер еще ни разу не играли между собой.

15:00

А пока отметим, что первый финалист уже определился. Сборная Хорватии в трех матчах одолела команду Сербии (где Новак Джокович играл и сольно, и в паре). То есть, противостояния первой и второй ракетки мира уже точно не будет. К сожалению.

14:57

Появляются команды уже на корте. Совсем скоро начнется разминка.

14:50

Свою игру Рублев начнет в 15.00 по московскому времени.

14:45

Вторым поединком стоит матч первой ракетки страны и второй ракетки мира — Даниила Медведева. Он встретится с Ян-Леннардом Штруффом. Если же исход противостояния не будет решен в первых матчах (но мы надеемся, что будет), то в дело вступят пары. Пока в заявке России на этот матч значатся Рублев и Карацев. Вместе с ними на корте окажутся Кевин Кравиц и Тим Пюц.

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Sergio Perez/Reuters
14:40

Формат полуфинала не отличается от других стадий. Запланировано три матча — два одиночных и один парный. Для выхода в финал, сборной нужна одержать две победы. К примеру, в четвертьфинале со Швецией Россия справилась за два одиночных матча — Рублев и Медведев переиграли братьев Имеров. А вот в групповом противостоянии с Испанией дошло до парного матча, где уже себя проявили Рублев и Карацев.

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Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской после победы в командном турнире ATP Cup в Мельбурне (Австралия), 7 февраля 2021 года

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской после победы в командном турнире ATP Cup в Мельбурне (Австралия), 7 февраля 2021 года

Loren Elliott/Reuters
14:35

Открывать полуфинал будет Андрей Рублев. Россиянин в четвертьфинале провел достаточно трудный матч против шведа Элиаса Имера, но вытащил игру на тай-брейке в третьей партии. Сегодня ему противостоит Доминик Кепфер.

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Теннисист Андрей Рублев

Теннисист Андрей Рублев

Reuters
14:30

Добрый день! Мы приветствуем вас на полуфинальном матче Кубка Дэвиса между сборными России и Германии!

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