Андрей Рублев в двух сетах разгромил Доминика Кепфера в 1/2 финала Кубка Дэвиса

На этом «Газта.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, однако не прощается. Встретимся на матче Даниила!
Дальше в дело вступает вторая ракетка мира Даниил Медведев. За его матчем можно следить в этой текстовой онлайн-трансляции.
Быстрый и уверенный матч провел Андрей, и тут стоит вспомнить, что до этого на турнире его поединки доходили до третьего сета. Но сейчас это было действительно прекрасно. Первый шаг к финалу сделан.
Красавец Андрей! Эйсом завершает он матч, который длился всего лишь 49 минут. Не оставил он сопернику никаких шансов и набрал для России первое очко в этом противостоянии.
Идеальный прием проходит у Рублева, красиво завершает он этот гейм. 5:0, и подавать на матч будет он.
Загонял Рублев соперника на задней линии, уверенно взял гейм на своей подаче. 4:0 во второй партии.
Ошибается снова Кепфер, в аут отправляет мяч. Двойной брейк делает Андрей во втором сете. 3:0 в партии.
Немного смягчил подачу, но она все равно прошла. И выигрывает Рублев первую партию со счетом 6:4!
Не хватает немного собранности Андрею. Выигрывает Кепфер этот гейм, счет в матче становится 5:4.
Укороченным с лета завершает изящно гейм Рублев. 3:1 в первом сете в пользу российского теннисиста.
Ошибается Кепфер второй подачей, отправляет мяч в аут. Делает брейк Рублев, и теперь для него главное держать свою подачу. 2:1 в пользу Андрея в первом сете.
А пока отметим, что первый финалист уже определился. Сборная Хорватии в трех матчах одолела команду Сербии (где Новак Джокович играл и сольно, и в паре). То есть, противостояния первой и второй ракетки мира уже точно не будет. К сожалению.
Вторым поединком стоит матч первой ракетки страны и второй ракетки мира — Даниила Медведева. Он встретится с Ян-Леннардом Штруффом. Если же исход противостояния не будет решен в первых матчах (но мы надеемся, что будет), то в дело вступят пары. Пока в заявке России на этот матч значатся Рублев и Карацев. Вместе с ними на корте окажутся Кевин Кравиц и Тим Пюц.
Формат полуфинала не отличается от других стадий. Запланировано три матча — два одиночных и один парный. Для выхода в финал, сборной нужна одержать две победы. К примеру, в четвертьфинале со Швецией Россия справилась за два одиночных матча — Рублев и Медведев переиграли братьев Имеров. А вот в групповом противостоянии с Испанией дошло до парного матча, где уже себя проявили Рублев и Карацев.
Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской после победы в командном турнире ATP Cup в Мельбурне (Австралия), 7 февраля 2021 годаLoren Elliott/Reuters
Открывать полуфинал будет Андрей Рублев. Россиянин в четвертьфинале провел достаточно трудный матч против шведа Элиаса Имера, но вытащил игру на тай-брейке в третьей партии. Сегодня ему противостоит Доминик Кепфер.
Теннисист Андрей РублевReuters