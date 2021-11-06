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Спорт

Серебро с золотым отливом: Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Италии

Российский фигурист Михаил Коляда выиграл серебряную медаль этапа Гран-при Италии

На Гран-при Италии мужчины показали произвольную программу. Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место, уступив лишь японцу Юме Кагияме. Два других представителя России — Петр Гуменник и Дмитрий Алиев — заняли восьмое и девятое места соответственно. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
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00:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований. До скорых встреч!

00:45

А вот и итоговая турнирная таблица выступлений в мужском одиночном катании.

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00:40

Вот так выглядит турнирная таблица по итогам произвольной программы.

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00:38

Михаил Коляда, идущий четвертым после короткой программы. завоевывает серебро этапа Гран-при в Италии!

00:36

Итак, последние оценки на сегодня: китайский спортсмен за свой произвольный прокат получает 144,38 балла, что дает ему в общей сумме 242,27 балла.

00:35

Первым стоит у китайского спортсмена четверной лутц, но немного не докручивает его, поэтому и приземление выходит не особо удачным. Возникают проблемы и с четверным тулупом, приземление на каскаде тройной аксель + ойлер + тройной сальхов тоже далеко от идеального. А вот с четверного тулупа, к которому должен был быть прикреплен еще один элемент, падает фигурист, чуть было не ударившись лицом. Падение происходит с акселя в три обррота. Зато тройной флип выходит чистым. В каскаде тройной лутц + двойной тулуп все тоже хорошо, чисто. Заводится под конец программы фигурист, отличные вращения, а вот дорожки шагов оцениваются на третий уровень.

00:30

Боянг Джин, представляющий Китай, завершает произвольную программу.

00:27

И за этот восхитительный прокат Грассль получает 173,33 балла, что дает ему в общей сумме 269,00. Тем временем судьи меняют — не тройной риттбергер, а четверной! Невероятно. А еще невероятно то, что Михаил Коляда — в призах!

00:24

на грани исполнен четверной лутц, но исполнен! Следом идет отличный четверной флип, а потом Грассль исполняет великолепный каскад тройной асель + ойлер + тройной сальхов. А вот сольный аксель в три оборота судьи фигуристу минусуют. Тройной лутц + тройной тулуп — чисто, как и тройной флип + тройной риттбергер. Сольный тройной лутц тоже удается прекрасно. Потрясающий прокат выдал итальянец, можно сказать, что выступление всей его жизни.

00:19

На льду появляется Даниэль Грассль, представляющий Италию.

00:18

Судьи оценивают выступления фигуриста в 152,18 балла, что дает ему в общей сумме 247,74 балла.

00:16

Очень неприятно падает с четверного тулупа фигурист, а следом происходит срыв сальхова, только в два оборота получается прыжок. В каскаде с тройным флипов выходит тулуп только в один оборот, зато дорожка шагов оценена судьями на четвертый уровень. Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов выполнен без видимых помарок, как и сольный аксель в три оборота. А вот тройной лутц фигурист срывает, зато следом делает неплохой каскад тройной флип + тройной риттбергер. Завершает свою не самую лучшую произвольную программу фигурист серией вращений.

00:11

А на лед тем временем выходит Жунхван Ча, представляющий Южную Корею.

00:11

Ученик Алексея Мишина за свой прокат получает 181,25 балла, что дает ему в сумме 273,55 балла. Это сейчас второе место.

00:09

Не совсем удачное приземление с четверного сальхова получается у Михаила в самом начале программы, зато каскад четверной тулуп + тройной тулуп на очень хорошие плюсы идет у него, как и каскад тройной аксель + двойной тулуп. А вот сольный тройной риттбергер судьи минусуют, зато ставят четвертый уровень дорожке шагов, следующей после. Четверной тулуп сольный, увы, за минусом, недокрут выходит, зато сольный тройной аксель получается отличным. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов также в очень хороших плюсах. Красивые вращения тянут на четвертый уровень, и именно ими завершает свое выступление Коляда. Очень и очень неплохо, пусть и неидеально.

00:04

Михаил Коляда на льду!

00:03

Судьи оценивают прокат фигуриста в 163,35 балла, что дает ему в общей сумме 248,44 балла. Это дает ему пока промежуточное второе место.

00:01

Заходит фигурист на четверной сальхов, но падает с него. Следом не получается практически тройной аксель, А вот каскад тройной аксель + двойной тулуп выходит весьма неплохим, как и сольный тройной риттбергер. Хорошие дорожки шагов показывает спортсмен, на четвертый уровень их оценивают судьи. Также получается отличным каскад тройной флип + тройной тулуп и каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, плюсуют и сольный лутц в три оборота. Эффектной серией вращений завершает свою произвольную программу Васильев.

23:56

Денис Васильев, представляющий Латвию, появляется на льду.

23:55

За свой прокат фигурист получает 161,20 балла, что дает ему в общей сумме 245,11 балла. Пока это второе промежуточное место.

23:54

Первым элементом ставит фигурист каскад четверной тулуп + тройной тулуп и исполняет его просто прекрасно. Четверной сальхов тоже чисто исполняет японец, прекрасным выходит и четверной тулуп. Сольный риттбергер в три оборота тоже отлично делает Томоно. Немного ошибается на дорожке шагов, но это его прокат практически не портит — теряется среди других элементов. А вот ошибка на тройном акселе уже нет — не падает, но упирается рукой в лед после неудачного приземления, а потом и вовсе случается бабочка на акселе. Каскад с тройным акселем тоже не удается. Блестящие дорожки шагов и вращения у японского фигуриста выходят во второй части программы. Отлично он справляется, но все же не добирает прилично по технике до лидера.

23:49

Открывает сильнейшую разминку японец Казуки Томоно.

23:42

А тем временем выходят на лед фигуристы сильнейшей разминки.

23:41

Турнирная таблица после первой разминки выглядит вот так вот:

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23:40

Судьи оценивают прокат японского фигуриста в 197,49 балла. Общая сумма составила — 278,02 балла.

23:38

Первый четверной сальхов сделан прекрасно, как и следующий за ним тройной лутц. Каскад четверной тулуп + тройной тулуп тоже удался прекрасно, следом идет отличный каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов и дорожка шагов на четвертый уровень. Сменяется музыка в середине программы, и сразу отличный четверной тулуп прыгает японский фигурист, следом покоряется каскад тройной флип + тройной риттбергер. Сольный тройной аксель тоже в очень хороших плюсах. Великолепный произвольный прокат.

23:33

Замыкает первую разминку Юма Кагияма из Японии.

23:32

122,17 балла получает Чен, что дает ему в общей сумме 200,96 балла.

23:30

Четверной сальхов ставит первым прыжком китаец, и исполняет его неидеально, а с четверного тулупа и вовсе падает фигурист. Срывает он и аксель, всего в два оборота и то с недокрутом. Тройной риттбергер + двойной тулуп выходит чистым, а вот дальше снова падение — на этот раз с лутца в три оборота. Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов удается фигуристу весьма неплохо, а потом снова падение — с тройного флипа. Не задалась у него произвольная программа, безусловно, большое количество ошибок.

23:26

Юдог Чен из Китая выходит на лед со своей произвольной программой.

23:25

149,95 балла — именно столько получает фигурист, что дает ему 226,76 балла в общем. И пока это промежуточное первое место.

23:23

Чисто исполняет фигурист четверной тулуп! А следом делает прекрасный каскад четверной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер, после чего обидно падает с еще одного сальхова в четыре оборота. Зато сольный тройной флип отлично выходит, неплохие дорожки шагов показывает фигурист. Тройной аксель прыгает Гуменник великолепно, а вот с лутцом возникают проблемы — только в два оборота он выходит. Зато следом идет чистый каскад тройной лутц + тройной риттбергер. В целом отлично справился Гуменник со своей программой, и не стоит забывать про чистые четверные.

23:18

На льду появляется еще один российский фигурист — Петр Гуменник.

23:18

В итоге получает Алиев за произвольный прокат 146,00, что дает ему в общей сумме за два проката 217,67 балла.

23:15

Падает Алиев с четверного лутца, который ставит первым. Зато вполне неплохо ему удается каскад из двух тройных тулупов, хоть и чуть оступился после первого прыжка спортсмен (должен был быть четверной тулуп). Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов судьи плюсуют, как и сольный тройной флип. Неплохие дорожки шагов показывает Дмитрий, на третий уровень его оценивают. Сольный тройной аксель получается отличным, как и каскад тройной лутц + двойной тулуп. Риттбергер в три оборота — тоже в плюсе. Завершает Дмитрий программу неплохим вращением, и в целом сегодня у него получилось куда лучше, чем вчера.

23:10

На льду появляется Дмитрий Алиев!

23:08

Судьи ставят итальянскому фигуристу за его произвольную программу 112,51 балла, что дает ему в общей сумме 167,60 балла.

23:05

Начинает итальянец с четверного сальхова, который весьма и весьма неплохо ему удается. Следом фигурист ставит каскад тройной аксель + ойлер + двойной сальхов, но вот тут уже появились недокруты на прыжках. Сольный аксель в три оборота вышел неудачным, как и тройной риттбергер — недокруты. При этом минусуют судьи Франджипани даже дорожку шагов. Происходит и падение — с тройного флипа больно прикладывается о лед он, следом проблемы и на каскаде двойной лутц + тройной тулуп — первый недокрут, а вот второго падения. Тройной сольный лутц тоже с недокрутом. Но пусть даже так, но эта произвольная — лучше, чем короткая.

23:01

Первым на лед выходит итальянский фигурист Габриэле Франджипани.

22:53

Первая разминочная группа появляется на льду. В ней выступят россияне Дмитрий Алиев и Петр Гуменник.

22:45

Вот так вот у нас выглядит стартовый протокол произвольной программы у мужчин.

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22:40

Полные итоги короткой программы.

22:35

Соревнования начнутся примерно в 22:45 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер! В Италии продолжается Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин в произвольной программе.

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