Фигурное катание. Finlandia Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

18:00

начинает фигуристка с тройного акселя, но не получается он у нее — падение с недокрута. Зато тройной флип исполняет Камила очень неплохо. Каскад ей поддается тоже хорошо, Очень плавное катание, но сама оказывается сильно недовольна собой фигуристка.