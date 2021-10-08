Фигурное катание. Finlandia Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

Вместо тройного аксель фигуристка прыгнула двойной, но стоит признать — вышел он весьма неплохо. Следом Косторная неплохо исполнила тройной лутц, Отлично удается каскад тройной флип + тройной тулуп. Да и в целом вся программа Алены смотрится очень гармонично, слаженно. И обошлась Косторная без грубых ошибок, что тоже большой плюс.
Чистый каскад получается у фигуристкий — тройной лутц + тройной тулуп. Двойной аксель тоже выходит без видимых помарок, хоть и низко. Неплохой тройной флип вышел, хорошие переходы с вращениями делает спортсменка.
начинает фигуристка с тройного акселя, но не получается он у нее — падение с недокрута. Зато тройной флип исполняет Камила очень неплохо. Каскад ей поддается тоже хорошо, Очень плавное катание, но сама оказывается сильно недовольна собой фигуристка.
Исполняет она каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Неплохую скорость показывает фигуристка, но вот недокруты на прыжках смазывают картину.
Тоже с каскада начинает фигуристка — тройной сальхов + двойной тулуп исполняет. На сольном тройном тулупе не смогла она хорошо приземлиться и коснуться рукой льда. Очень плавное катание показывает фигуристка, нежное, пусть и не без недоточетов справляется она.
Тройной лутц + ойлер + двойной тулуп прыгает фигуристка, а следом исполняет неплохой тройной флип. На втором акселе рукой коснулась льда рукой фигуристка, но зато многие элементы удались, но ближе уже к концу программы совершает ошибку на дорожке шагов и падает.
Еще одна представительница Финляндии Линнея Седер выходит на лед со своей короткой программой.
Каскад тройной сальхов + двойной тулуп, та вот тройной риттбергер выходит с недокрутом. Зато неплохо удается фигуристке двойной аксель. В целом катание чилийской фигуристки выглядит слаженным, пусть и не особо технически насыщенным.
А вот третья разминка для нас представляет очень большой интерес, ведь в ней выступит россиянка Камила Валиева.
Неплохой каскад из тройных тулупов вышел у фигуристки, сольный двойной аксель тоже удался, а вот с лутцем возникли проблемы, к сожалению.
Чистый каскад тройной тулуп + тройной тулуп исполняет фигуристка, а следом идет неплохой тройной риттбергер. Но вот с одного из элементов достаточно обидно падает спортсменка. Но не расклеилась после падения фигуристка, сумела довести программу до конца, выполнив элементы.
Каскад с двумя тройными тулупами хоть и вышел, но приземление со второго прыжка вышло не самым лучшим. А вот лутц не получается совсем — срыв. Аксель в два оборота неплохо исполняет фигуристка. Красивое, нежное катание у нее, но технически программа насыщенна слабо.
Первым ставит фигуристка отличный каскад тройной тулуп + тройной тулуп, отлично исполняет фигуристка и двойной аксель. Дорожка вышла немного тяжеловатой, но в целом справилась со своей программой очень неплохо финская спортсменка.
Троной флип + тройной тулуп исполняет фигуристка в начале программы, да и сольный тройной лутц вышел весьма неплохим. Прекрасное катание показывает Анастасия, отличные плавные переходы, хорошо вышли и дорожки шагов с вращениями.
Первым ставит фигуристка каскад из двух тройных тулупов и справляется с ним, а следом вытаскивает тройной флип. А двойной аксель публика встречает овациями — он действительно получился очень хорошо. Переходы фигуристка делает прекрасно, завершая программу красивым вращением.
Очень тепло публика приветствует выполненные элементы. Весьма неплохо у канадки получается тройной риттбергер, да и в целом неплохо она справляется со своими элементами, не допуская серьезных и грубых ошибок.
Обошлась без действительно грубых ошибок филиппинская спортсменка, хоть недочетов в программе было достаточно — и недокруты, и не самые удачные приземления с прыжков. Под очень заводную музыку выступала фигуристка и очень понравилась залу.
Достаточно неплохо начала свою программу фигуристка с сольным прыжком и каскадом, однако уже во второй части не сумела справиться с одним из элементов и больно приземлилась на лед.
Итак. открывать короткую программу у женщин довелось представительнице Финляндии Уне Оунасвуори.