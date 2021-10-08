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Спорт

Упала с тройного акселя: Валиева лидирует в Финляндии. LIVE

Фигурное катание. Finlandia Trophy. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

На турнире Finlandia Trophy женщины показывают короткую программу. Основная борьба разворачивается между ученицами Этери Тутберидзе Камилой Валиевой и Аленой Косторной, а также Елизаветой Туктамышевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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18:21

Итак, Алена набирает 78,61 балла. И она выходит на первое место!

18:19

Вместо тройного аксель фигуристка прыгнула двойной, но стоит признать — вышел он весьма неплохо. Следом Косторная неплохо исполнила тройной лутц, Отлично удается каскад тройной флип + тройной тулуп. Да и в целом вся программа Алены смотрится очень гармонично, слаженно. И обошлась Косторная без грубых ошибок, что тоже большой плюс.

18:15

Алена Косторная на льду!

18:09

А вот и четвертая разминка. Первой в ней выступит Алена Косторная!

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100%
18:08

Итак, вот такое положение у нас после трех разминок.

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100%
18:07

Судьи ставят белорусской фигуристке 64,26 балла.

18:05

Чистый каскад получается у фигуристкий — тройной лутц + тройной тулуп. Двойной аксель тоже выходит без видимых помарок, хоть и низко. Неплохой тройной флип вышел, хорошие переходы с вращениями делает спортсменка.

18:02

Замыкает эту разминку Виктория Сафонова из Белоруссии.

18:02

За свой прокат Камила Валиева получает 74,93 балла — это пока что первое место.

18:00

начинает фигуристка с тройного акселя, но не получается он у нее — падение с недокрута. Зато тройной флип исполняет Камила очень неплохо. Каскад ей поддается тоже хорошо, Очень плавное катание, но сама оказывается сильно недовольна собой фигуристка.

17:56

А вот и Камила Валиева появляется на льду!

17:56

Судьи оценивают прокат британской фигуристки в 57,26 балла.

17:53

Исполняет она каскад тройной сальхов + двойной тулуп. Неплохую скорость показывает фигуристка, но вот недокруты на прыжках смазывают картину.

17:50

На льду фигуристка из Великобритании Наташа Маккей.

17:50

48,01 — вот столько получает представительница Австралии за свой прокат.

17:49

Тоже с каскада начинает фигуристка — тройной сальхов + двойной тулуп исполняет. На сольном тройном тулупе не смогла она хорошо приземлиться и коснуться рукой льда. Очень плавное катание показывает фигуристка, нежное, пусть и не без недоточетов справляется она.

17:45

Виктория Алькатара, представляющая Австралию, выходит на старт.

17:44

Судьи ставят фигуристке за ее прокат 44,72 балла.

17:42

Тройной лутц + ойлер + двойной тулуп прыгает фигуристка, а следом исполняет неплохой тройной флип. На втором акселе рукой коснулась льда рукой фигуристка, но зато многие элементы удались, но ближе уже к концу программы совершает ошибку на дорожке шагов и падает.

17:39

Еще одна представительница Финляндии Линнея Седер выходит на лед со своей короткой программой.

17:39

За свое выступление фигуристка получает 42,80 балла.

17:36

Каскад тройной сальхов + двойной тулуп, та вот тройной риттбергер выходит с недокрутом. Зато неплохо удается фигуристке двойной аксель. В целом катание чилийской фигуристки выглядит слаженным, пусть и не особо технически насыщенным.

17:33

Яэ-Миар Нейра из Чили открывает третью разминку.

17:28

Фигуристки уже появились на разминке.

17:20

А вот третья разминка для нас представляет очень большой интерес, ведь в ней выступит россиянка Камила Валиева.

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17:15

А у нас первый перерыв на заливку льда.

17:15

Вот такие результаты после двух разминок.

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17:11

64,53 балла получает эстонская спортсменка.

17:08

Неплохой каскад из тройных тулупов вышел у фигуристки, сольный двойной аксель тоже удался, а вот с лутцем возникли проблемы, к сожалению.

17:05

Эстонская спортсменка Ева-Лотта Киибус появляется на льду.

17:05

Швейцарская фигуристка за короткую программу получает 49,52 балла.

17:03

Чистый каскад тройной тулуп + тройной тулуп исполняет фигуристка, а следом идет неплохой тройной риттбергер. Но вот с одного из элементов достаточно обидно падает спортсменка. Но не расклеилась после падения фигуристка, сумела довести программу до конца, выполнив элементы.

17:00

На льду появляется фигуристка из Швейцарии Ливия Кайзер.

16:59

Судьи оценивают прокат болгарской фигуристки 40,83 балла.

16:57

Каскад с двумя тройными тулупами хоть и вышел, но приземление со второго прыжка вышло не самым лучшим. А вот лутц не получается совсем — срыв. Аксель в два оборота неплохо исполняет фигуристка. Красивое, нежное катание у нее, но технически программа насыщенна слабо.

16:54

Представительница Болгарии Кристина Григорова начинает прокат.

16:54

Фигуристка набирает 67,05. Пока что это второе место.

16:52

Первым ставит фигуристка отличный каскад тройной тулуп + тройной тулуп, отлично исполняет фигуристка и двойной аксель. Дорожка вышла немного тяжеловатой, но в целом справилась со своей программой очень неплохо финская спортсменка.

16:48

Йенни Сарринен из Финляндии открывает вторую разминку.

16:42

А на льду тем временем появляется вторая разминочная группа.

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16:42

Итак, вот такое положение дел после первой разминки.

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16:41

Судьи оценили прокат Губановой 69,50 балла.

16:39

Троной флип + тройной тулуп исполняет фигуристка в начале программы, да и сольный тройной лутц вышел весьма неплохим. Прекрасное катание показывает Анастасия, отличные плавные переходы, хорошо вышли и дорожки шагов с вращениями.

16:35

На льду оказывается Анастасия Губанова — российская фигуристка, представляющая Грузию.

16:25

За свой прокат финка набирает 56,82 балла.

16:33

Первым ставит фигуристка каскад из двух тройных тулупов и справляется с ним, а следом вытаскивает тройной флип. А двойной аксель публика встречает овациями — он действительно получился очень хорошо. Переходы фигуристка делает прекрасно, завершая программу красивым вращением.

16:30

И еще одна представительница Финляндии — Лаура Кархунен — на льду.

16:29

Канадская фигуристка набирает 59,29 балла. Пока это лучший результат.

16:27

Очень тепло публика приветствует выполненные элементы. Весьма неплохо у канадки получается тройной риттбергер, да и в целом неплохо она справляется со своими элементами, не допуская серьезных и грубых ошибок.

16:24

Со своей короткой программой на льду появляется Мадлин Шизаз из Канады.

16:23

Судьи оценили выступление спортсменки в 53,30 балла.

16:21

Обошлась без действительно грубых ошибок филиппинская спортсменка, хоть недочетов в программе было достаточно — и недокруты, и не самые удачные приземления с прыжков. Под очень заводную музыку выступала фигуристка и очень понравилась залу.

16:18

Следующей на льду появляется фигуристка из Филиппин Софья Лекси Жаклин Франк.

16:17

За свой прокат финская фигуристка набирает 49,13 балла.

16:15

Достаточно неплохо начала свою программу фигуристка с сольным прыжком и каскадом, однако уже во второй части не сумела справиться с одним из элементов и больно приземлилась на лед.

16:12

Итак. открывать короткую программу у женщин довелось представительнице Финляндии Уне Оунасвуори.

16:05

А вот кто выступит в первой разминочной группе.

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16:00

На турнире Finlandia Trophy женщины показывают короткую программу. Основная борьба разворачивается между ученицами Этери Тутберидзе Камилой Валиевой и Аленой Косторной, а также Елизаветой Туктамышевой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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