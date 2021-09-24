Петросян выиграла первый в карьере юниорский этап Гран-при по фигурному катанию

12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. От России на соревнованиях выступают ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина, которая может прыгнуть тройной аксель и четверной сальхов.