Петросян выиграла первый в карьере юниорский этап Гран-при по фигурному катанию

Поздравляем Софию Самоделкину и Аделию Петросян с этим потрясающим результатом и прощаемся с вами! Спасибо, что были с нами в этот день!
Небольшую сбавку она получила за четверной тулуп, немного переволновалась 14-летняя россиянка, но затем чисто прыгнула тройной риттбергер и каскад тройной флип + тройной тулуп. Дорожка шагов третьего уровня, запас при других тройных прыжках есть, и он весомый. 139,71 балла получает Петросян и выигрывает золото этапа юниорского Гран-при!
Мишель Ким из Южной Кореи демонстрирует нам предпоследнее выступление в произвольной программе сегодня. Тройной риттбергер, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, тройной сальхов — все чисто и очень стильно, кроме финального вращения. Попурри из саундтреков к фильму о Джеймсе Бонде добавляет атмосферы этому прокату, за который спортсменка получила 121,65 балла. Общая сумма — 192,48 балла.
Линдси Торнгрен из США завершила своей прокат. Тройной аксель не удалось ей сделать, не докрутила американка пол-оборота. Музыка из сериала «Ход королевы» давит, безусловно, на публику, но вот образ получается передать у Линдси просто великолепно. Итоговая оценка Торнгрен — 123,53 балла, сумма — 193,77 балла. Уступает она Самоделкиной, занимая вторую строчку.
Ох, как жестко упала с четверного тулупа россиянка, но затем справилась и выкрутила четверной сальхов! Удался ей тройной флип, каскад тройной лутц + тройной тулуп тоже выполнен шикарно, причем дважды подряд! Каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов чист, дорожка шагов четвертого (!) уровня, амплитудные вращения и жесткая точка — браво!
Представительница Южной Кореи Шин смогла набрать 122,83 балла. Общая оценка — 178,65. Это первое место!
Канадка Адриана Фостер получила 91.04 балла. Общий балл — 142.46. Четвертое место занимает представительница Северной Америки.
Оливия Лишко из Финляндии не смогла обогнать эстонку Амалию Железняк. Лишь второе место занимает представительница Финляндии
Амалия Железняк из Эстонии вышла на площадку. 14-летняя фигуристка чисто исполнила тройной лутц, каскад тройной флип + двойной тулуп был не менее хорош, одинарный тройной тулуп был также исполнен чисто. Судьи засчитали ей дорожку шагов второго уровня. 103,89 балла она заработала и поднялась на первое место.
15-летняя Барбора Вранкова из Чехии на льду! Допустила падение с тройного лутца фигуристка, сделала степ-аут на двойном акселе, недокрутила прыжок в каскаде тройной риттбергер + двойной тулуп и совершила еще один недокрут на тройном сальхове. При этом сложность элементов позволяет ей с лихвой компенсировать все недочеты.
За свой прокат Вранкова получила 86,03 балла и заняла первое место.
Украинка Мария Андрейчук выступила только что с чувственной и проникновенной программой под музыку из «Титаника». Сложнейший каскад тройной сальхов + двойной тулуп, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель — и все это под проникновенную песню «My Heart Will Go On». Блестяще! Оценка украинки — 81,55 балла. Сумма за два проката — 125,04 балла! Первое место!
Юлия Лавренчич из Словении открывает четвертую разминку. Великолепно исполнены все прыжки, дорожки и вращения хороши — сразу виден уровень фигуристки. 77,56 балла за произвольную программу она набирает и опережает конкурентов по сумме двух программ. Браво!
Айя Хатакава из Германии закрыла третью разминку. Спортсменка начала свой прокат с блистательного тройного тулупа, а затем болезненно упала с тройного лутца. Не удалось ей докрутить двойной аксель, каскад двойной тулуп + двойной сальхов получился получше, но все равно падений по ходу программы избежать ей не удалось. 75,36 балла она получила и заняла на данный момент второе место.
На площадке Александра Манис из Греции. Спортсменка начала прокат неудачно: упала с тройного сальхова, потеряла равновесие на тройном флипе, а каскад из двух двойных риттбергеров не принес ей дополнительных очков. Вторая половина была чуть получше, итоговый результат — 68,56 балла и промежуточная третья строчка.
Следующей выступала Манка Крмей из Словении. Довольно технично откаталась хозяйка льда, без помарок исполнив каскад тройной лутц + двойной риттбергер. Дорожка шагов второго уровня у словенки, что также заслуживает уважения в ее возрасте.
Оценка Крмей — 68,2 балла. Общая сумма — 108.08 балла, это третье место.
Арабелла Сеар-Уоткинс из Великобритании показала свою произвольную программу. Правда, без особых успехов — сорваны двойной лутц, двойной тулуп. Спортсменка сделала «бабочку» на двойном акселе, превратив его в одинарный, но остальные прыжки ей более-менее удались.
Оценка 14-летней британки — 62,14 балла.
Словацкая фигуристка сделала каскад тройной лутц + двойной тулуп, потеряла равновесие после двойного акселя, затем исправилась и выполнила этот элемент без ошибок. Уверенное выступление Фильцовой приносит ей почти 80 баллов за произвольную программу, что позволяет ей забраться на первую строчку в таблице.
Серен Караш закрывала вторую разминку. С тройного флипа упала турчанка, не справившись затем с тройным сальдовым. Каскад тройной сальхов + ойлер + двойной флип был чист, двойной аксель она тоже сделала аккуратно.
Ее результат — 62,11 балла, а общая сумма — 100,59 балла.
Завершила свое выступление Анастасия Тонга за Латвии. 16-летняя фигуристка была активной на льду, по ходу своего проката ей удалось побывать на каждом участке площадки, а самое главное — превзойти своих оппоненток в технической части. Ее оценка — 74,41 балла, а сумма перевалила за 112 баллов! Это чистое первое место!
Элизабет Хансон-Остергаард из Дании явила публике свою произвольную программу. Очень много падений в первой части программы допустила датчанка, сделала «бабочку» в каскаде, превратив двойной аксель в одинарный. Следующий за ним двойной риттбергер был чист.
Оценка скандинавки — 61,18 балла.
Сорами Тонака из Перу выступила только что на льду арены в Любляне. Каскад двойной лутц + двойной риттбергер, каскад двойной флип + двойной тулуп, одинарный двойной риттбергер — все было сделано без падений. Итоговая оценка — 62,96 балла, а сумма за две программы перевалила за 97 баллов!
Открывает вторую разминку Паола Юришич из Австрии. Очень устала спортсменка после своего проката, тяжело дышит, но улыбается. Не мудрено — каскад из тройного флипа и двойного лутца ей удалось исполнить без ошибок. Есть небольшие огрехи в зубцовых прыжках, но на оценке это не должно сильно сказаться.
Клара Секарди из Словении закрывает программу выступлений девушек из первой разминки. Хозяйка площадки смогла исполнить двойной лутц и двойной сальхов, но тройной сальхов, как и сложный каскад в начале проката, она сорвала. По итогам двух соревновательных дней она набирает 86,41 балла, занимая предварительно первую строчку в турнирной таблице.
Ясалина Хитон из Нидерландов представила нам свой произвольную программу. Техническая база у нее на неплохом уровне — без падений были выполнены двойной флип, тройной сальхов, каскад из трех прыжков. Итоговая оценка — 54,95 балла.
На площадке исландская фигуристка Юлия-Сильвия Гуннарсдотир. Скоростное катание показала 16-летняя юниорка, но с техническими огрехами. Каскады двойной лутц + двойной риттбергер, двойной флип + двойной тулуп ей не удалось, но одиночный двойной сальхов она сделал безупречно. Ее оценка за произвольную программу — 56,39 балла.
Еще одна представительница Румынии на льду — Луиза-Елена Илие. Очень яркий образ у этой фигуристки, но вот технических данный ей все же не хватает. 48,09 балла она набирает по итогам произвольной программы и пропускает свою соотечественницу вперед.
Открывает сегодняшнюю соревновательную программу румынка Паула Перейра. 16-летняя спортсменка продемонстрировала неплохое катание, чисто сделала двойной аксель, двойной флип, но немного не докрутила двойной лутц и сорвала каскад в середине проката.
Ее оценка за произвольную программу — 54,48 балла.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на этапе юниорской серии Гран-при в Любляне. От России на соревнованиях выступают ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян и фигуристка из ЦСКА Софья Самоделкина, которая может прыгнуть тройной аксель и четверной сальхов.