С кем сыграет «Зенит»: жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE

Из-за падения России в таблице коэффициентов за пределы первой семерки (а в данном...

18:55

Из-за падения России в таблице коэффициентов за пределы первой семерки (а в данном случае даже за пределы первой шестерки), чемпион страны будет не в первой, а только в третьей корзине. В первой же будут чемпионы лучших шести стран рейтинга, а также победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»), свои национальные чемпионаты не выигравшие.