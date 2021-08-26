На экране демонстрируют видеосюжет о страшном падении Кристиана Эриксена из-за сердечного приступа в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Хорошо, что с датчанином все обошлось.
С кем сыграет «Зенит»: жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. LIVE
В штаб-квартире УЕФА проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ОНЛАЙН
Жеребьевка Лиги чемпионовReuters
Пока выступает президент УЕФА Александер Чеферин.
В жеребьевке должен был участвовать также Андрей Аршавин, но у него проблемы со здоровьем. Поэтому россиянина заменит другой экс-футболист «Зенита» — серб Бранислав Иванович.
Судьбу команд сегодня будет определять легендарный португальский футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу.
@LuisFigo #UCLdraw pic.twitter.com/hJzL8yjG8u— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Интер», «Бавария», «Лилль», «Спортинг». Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.
Корзина 3: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».
Корзина 4: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».
What final would you love to see in May 2022? #UCLdraw pic.twitter.com/5sh3RO52ZM— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021
Из-за падения России в таблице коэффициентов за пределы первой семерки (а в данном случае даже за пределы первой шестерки), чемпион страны будет не в первой, а только в третьей корзине. В первой же будут чемпионы лучших шести стран рейтинга, а также победители Лиги чемпионов («Челси») и Лиги Европы («Вильярреал»), свои национальные чемпионаты не выигравшие.
Жеребьевка начнется в 19:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Петербургский «Зенит» скоро узнает соперников по групповому этапу Лиги чемпионов — «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию жеребьевки этой стадии турнира.