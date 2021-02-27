Командный спринт: россияне бьются за золото на ЧМ. LIVE

Очень спокойно и уверенно в финал проходят Швеция, Россия, Норвегия и Финляндия. Италия и Канада были медленнее, чем девушки, претендующие на лакилузеров, из первого забега.
И снова здорово действует Ступак на подъеме, но скольжение у шведки — это просто шик. Так или иначе, вторые мы перед заключительным этапом. Непряева будет финишировать.
Не накатила на финише Непряева и отпустила слегка шведку, но все равно остаемся вторыми. Далее идут Норвегия и Финляндия.
Ступак! Оттесняли ее весь круг, но на подъеме ускорилась и на второе место поднялась. Непряева снова вступает в гонку.
Непряева очень здорово прошла свою дистанцию и на четвертое место переместила Россию. В лидерах ситуация не изменилась.
Глубоко под конец круга начала работать Ступак. В лидерах передают эстафету Швеция, Норвегия, Канада, Финляндия. Россия шестая в двух секундах.
Поехали!
Во втором полуфинале побегут сборные России (Ступак, Непряева), Швеции, Норвегии, Италии, Финляндии, Польши, Казахстана, Канады, Китая, Хорватии, Южной Кореи, Греции, Бразилии и Литвы.
Лучшей в первом забеге становится сборная Словении, также напрямую попадают в финал американки, швейцарки и немки. Чехия и Франции будут рассчитывать на то, чтобы стать лакилузерами.
На заключительный круг выходят девушки. Швейцария выбирается на вторую позицию, а вот у Франции проблемы.
На третьей передаче эстафеты США, Германия, Словакия и Франция, как и предполагалось, продолжают быть в лидерах и ведут непринужденную тактическую борьбу.
Команда Монголии, увы, проигрывает уже почти две минуты.
На отметке 3,6 км лидируют Словения, Германия и Чехия. Американки чуть отстали.
Девушки из Германии, Чехии, Словении и США передают эстафету своим напарницам в лидерах.
Напомним, что напрямую в финал отбираются четыре лучшие команды каждого забега. Еще две отбираются как лакилузеры.
Соревнования начались!
В первом полуфинале участвуют сборные США, Швейцарии, Чехии, Словении, Германии, Франции, Австрии, Украины, Сербии, Словакии, Эстонии, Турции, Латвии и Монголии.
Российские спортсменки стартуют во втором забеге. Это будут Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Начало полуфинального забега у женщин — в 13.00 мск, у мужчин — в 13.56.
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