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Командный спринт: россияне бьются за золото на ЧМ. LIVE

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Командный спринт. Финал. ОНЛАЙН

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В немецком Оберстдорфе проходит чемпионат мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужского и женского командного спринта свободным стилем — с 1/2 до финала.
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Трансляция
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13:45

Очень спокойно и уверенно в финал проходят Швеция, Россия, Норвегия и Финляндия. Италия и Канада были медленнее, чем девушки, претендующие на лакилузеров, из первого забега.

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13:42

И снова здорово действует Ступак на подъеме, но скольжение у шведки — это просто шик. Так или иначе, вторые мы перед заключительным этапом. Непряева будет финишировать.

13:39

Не накатила на финише Непряева и отпустила слегка шведку, но все равно остаемся вторыми. Далее идут Норвегия и Финляндия.

12:36

Ступак! Оттесняли ее весь круг, но на подъеме ускорилась и на второе место поднялась. Непряева снова вступает в гонку.

12:33

Непряева очень здорово прошла свою дистанцию и на четвертое место переместила Россию. В лидерах ситуация не изменилась.

12:30

Глубоко под конец круга начала работать Ступак. В лидерах передают эстафету Швеция, Норвегия, Канада, Финляндия. Россия шестая в двух секундах.

13:28

Поехали!

13:25

Во втором полуфинале побегут сборные России (Ступак, Непряева), Швеции, Норвегии, Италии, Финляндии, Польши, Казахстана, Канады, Китая, Хорватии, Южной Кореи, Греции, Бразилии и Литвы.

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13:16

Лучшей в первом забеге становится сборная Словении, также напрямую попадают в финал американки, швейцарки и немки. Чехия и Франции будут рассчитывать на то, чтобы стать лакилузерами.

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13:14

На заключительный круг выходят девушки. Швейцария выбирается на вторую позицию, а вот у Франции проблемы.

13:12

На третьей передаче эстафеты США, Германия, Словакия и Франция, как и предполагалось, продолжают быть в лидерах и ведут непринужденную тактическую борьбу.

13:11

Команда Монголии, увы, проигрывает уже почти две минуты.

13:08

На отметке 3,6 км лидируют Словения, Германия и Чехия. Американки чуть отстали.

13:06

Девушки из Германии, Чехии, Словении и США передают эстафету своим напарницам в лидерах.

13:03

Напомним, что напрямую в финал отбираются четыре лучшие команды каждого забега. Еще две отбираются как лакилузеры.

13:00

Соревнования начались!

В первом полуфинале участвуют сборные США, Швейцарии, Чехии, Словении, Германии, Франции, Австрии, Украины, Сербии, Словакии, Эстонии, Турции, Латвии и Монголии.

12:55

Российские спортсменки стартуют во втором забеге. Это будут Юлия Ступак и Наталья Непряева.

12:50

Начало полуфинального забега у женщин — в 13.00 мск, у мужчин — в 13.56.

12:45

Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужского и женского командного спринта свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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