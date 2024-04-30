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Супруга рассказала о здоровье экс-адвоката Ефремова после обстрела на СВО

Shot: у экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева не задеты жизненно важные органы

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Супруга адвоката Эльмана Пашаева Алена сообщила, что мужчина получил контузию и ранение в ногу во время обстрела в зоне специальной военной операции (СВО). Ее слова передает Life со ссылкой на Shot.

Женщина уточнила, что жизненно важные органы бывшего защитника Михаила Ефремова не задеты. Об этом ей рассказал сам супруг, добавила Алена.

Накануне защищавший Ефремова в суде адвокат Эльман Пашаев получил тяжелое ранение на СВО. По данным издания «СтарХит», группа, в которой находился адвокат, попала под обстрел под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). По словам друга Пашаева, в тот момент адвокат и его сослуживцы находились в окружении украинских войск.

«Он сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказывал собеседник издания.

При этом канал Shot добавляет, что медикам удалось остановить кровь у Пашаева после ранения. Все время адвокат находился в сознании.

В середине апреля Пашаев заявил, что находится на фронте специальной операции на Украине уже два года.

Ранее сообщалось, что барабанщик «Коррозии металла» Бейгун покидает группу, боясь за жизнь.

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