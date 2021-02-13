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Неоспоримый чемпион: Усман нокаутировал Бернса на UFC 258

Усман в третьем раунде нокаутировал Бернса на UFC 258 и защитил титул

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На арене APEX в Лас-Вегасе (США) состоялся 258-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию шоу, в главном поединке которого Камару Усман защитил титул чемпиона в полусреднем весе, нокаутировав Гилберта Бернса.
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Трансляция
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09:20

«Газета.Ru» на этом завершает свою трансляцию. До свидания.

09:15

Усмана, конечно, очень обижает, что его называют скучнейшим чемпионом в UFC, из-за чего он регулярно ввязывается в споры и показывает свое недовольство. Трудно спорить, что бойцовский стиль у Камару действительно не для каждого зрителя, но сегодняшний бой скорее будет исключением. Впрочем, приятным для Усмана.

09:10

Камару Усман говорит, что хотел бы подраться во второй раз с Масвидалем. Добавил чемпион пару слов и о том, как он ненавидит Хорхе.

09:10

И все-таки все обиды позади.

09:10

«Вы не можете игнорировать то, что сотворил Бернс, несмотря на то, что он проиграл. Я знал, что у него очень жесткие удары, если бы он попал так по другому сопернику, то любой бы соперник упал. Я понимал, что это проблема. Но вы также должны понять, что мое бойцовское IQ совершенно на другом уровне. В душе я люблю Гилберта, и мне было сложно уговорить себя разнести его. Однако эта клетка принадлежит мне, в ней не может быть друзей, и Бернс сделал сам все для того, чтобы я его победил. Я лучший на планете, я чемпион и я им остаюсь», — нескромно говорит Камару Усман.

09:05

Усман, кстати, становится новым рекордсменом полусреднего веса, одержав 13-ю победу подряд в дивизионе. Король своего веса!

09:00

Окровавленный Бернс не переставая плачет в октагоне. Не сдержал и Камару — на объявлении победителя он эмоции не сдерживает.

09:00

Нокаут! Не сумел все-таки Бернс оправиться от урона, полученного во втором раунде, и одного попадания джебом хватило Усману, чтобы снова повалить Дуриньо на землю. А дальше уже дело техники: из стойки Камару своими длиннющими руками продолжал разносить жесткими ударами Бернса и заставил рефери остановить поединок.

08:55

Второй раунд. Вот теперь Усман включился в полную силу. Потряс Бернса одним сильнейшим попаданием, а оставшийся раунд просто уже работал в роли охотника на жертву, хоть и нокаут оформить не успел. Гилберт с трудом вообще восстановился и выжил до гонга. Но все-таки чудовищные удары у Камару.

08:50

Первый раунд. Сумасшедший темп взвинтил Бернс с первых секунд, налетел с серией ударов на Усмана и заставил пошатнуться его опасным попадание в висок! Вообще не понял Камару, что происходит, и за весь раунд сделал только то, что отбивал бедра лежащему Гилберту, не давая тому подняться. Бернс в концовке ответил еще несколькими мощными выпадами.

08:45

Начинаем!

08:40

Бернс досконально изучил Усмана во время общих тренировок и считается наиболее опасным соперником для него. Текущая победная серия Гилберта, называющего себя Дуриньо, уже достигла шести матчей, а в последних поединках он не оставил шансов все тому же Вудли и Дэмиану Майе. Базовый борец, один из самых огромных (в физическом смысле) парней из полусреднего веса. Тоже не такой зрелищный, как хотелось бы, поэтому обоим есть что доказывать.

08:35

Усман стал чемпионом весной 2019 года, деклассировав бывшего доминирующего чемпиона Тайрона Вудля. После неожиданного завоевания титула Камару по прозвищу Нигерийский Кошмар расправился с эксцентричным и жестким Колби Ковингтоном, а в июле 2020-го одолел Хорхе Масвидаля, принявшего бой на коротком уведомлении из-за того, что Бернс заболел коронавирусом. Усман, пусть и далеко не самый зрелищный чемпион, но точно один из самых уверенных — свое единственное поражение он потерпел восемь лет назад.

08:30

Наконец, подходим к главному бою ивента. Камару Усман (17-1) будет в третий раз защищать титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Его соперник — опасный бразилец, его бывший напарник по тренировкам Гилберт Бернс (19-3).

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08:25

Очень неожиданно (нет) бой заканчивается, пройдя всю дистанцию. Грассо, будучи фаворитом, основательнее и расчетливее выглядела. Понимания свое положение, Барбер полетела с кулаками вперед в третьем раунде и действительно помучила соперницу — этого, так или иначе, не хватило. Грассо одерживает победу единогласным решением судей и поднимется в первую десятку рейтинга, а Барбер терпит второе поражение подряд.

08:05

Со-главным событием турнира станет противостояние 22-летней Мэйси Барбер (8-1) и замыкающей рейтинг дивизиона Алексы Грассо (12-3). Будет интересно: Барбер любит охотиться за быстрым финишем, тогда как Грассо не против провести все раунды в клетки.

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07:55

Вспомнил свое борцовское прошлое Гастелум и знатно зарубился с Иэном в партере, где, конечно, был значительно быстрее. Отказалась Келвин от ударки и зрелищности в пользу результата. Но у Хейниша получилась очень крутая концовка: внезапно перевел Келвина на землю и едва не задушил его. Впрочем, этого не хватило для победы. Судьи единогласно отдают этот поединок Келвину Гастелуму — он буквально сегодня спасает свою карьеру.

07:35

Переходим к бою рейтинговых средневесов Келвина Гастеллума (16-6, БН:1), бывшего претендента на титул, и не так давно ушедшего с серии из двух поражений Иэн Хейниш (14-3). Гастелуму сегодня во что бы то ни стало надо побеждать, потому что четвертое поражение кряду поставит под сомнение его будущее в UFC.

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07:20

Довольным унылым получится поединок Саймона и Келлехера. Предпочтительнее с первого раунда выглядел Рики, сразу же практически оставил на лице соперника довольно глубокую сечку и полностью контролировал бой, а у Келлехера если что и получилось, то лишь несколько незначительных моментов. Единогласным решением судей отдают победу Рики Саймону, ставшую для него третьей подряд.

07:00

Следующими в клетке появляются опытные полулегковесы Рики Саймон (17-3) и Брайан Келлехер (22-11). Это дебютный поединок Саймона в новой для него весовой категории, где, впрочем, не так давно дерется и Келлехер. Зрелищные бойцы, в последнее время идущие на приятных победах.

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06:45

Очень сильный бой. Возможно, даже номинант на лучший на сегодняшнем ивенте. По крайней мере, Маркес уж точно свой бонус должен получить.

06:40

Вот дела! Питоло отличное начало выдал, полностью доминировал (помотал Джулиана в партере, было несколько попыток удушения, был очень близок к тому, чтобы закончить бой), но перед третьим раундом угол Маркеса наорал на своего бойца, а тот вышел и забодал соперника, менее чем за минуту до гонга замкнув «анаконду» на шее Маки. А до сдачи Питоло вел 20-18 на карточках у каждого судьи. Тем не менее первая победа Карибского Кризиса с декабря 2017 года — невероятно эмоциональный момент для Маркеса.

06:20

Открывают главный кард представители среднего веса Маки Питоло (13-7), идущий на двух поражениях подряд, и Джулиан Маркес (7-2), который не дрался с лета 2018 года. Очень зрелищные бойцы, но явно сейчас не лучший этап их карьер.

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06:10

До начала боев главного карда остаются считанные минуты. Напоминаем, какие поединки сегодня пройдут:

Маки Питоло — Джулиан Маркес (средний вес)

Рики Саймон — Брайан Келлехер (полулегкий вес)

Келвин Гастелум — Иэн Хейниш (средний вес)

Мейси Барбер — Алекса Грассо (женский наилегчайший вес)

Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе)

06:00

Приветствуем всех любителей смешанных единоборств! На арене APEX в Лас-Вегасе проходит турнир UFC 258, в главном поединке которого сойдутся чемпион полусреднего веса Камару Усман и претендент №1 Гилберт Бернс.

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