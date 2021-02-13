Неоспоримый чемпион: Усман нокаутировал Бернса на UFC 258

«Вы не можете игнорировать то, что сотворил Бернс, несмотря на то, что он проиграл. Я знал, что у него очень жесткие удары, если бы он попал так по другому сопернику, то любой бы соперник упал. Я понимал, что это проблема. Но вы также должны понять, что мое бойцовское IQ совершенно на другом уровне. В душе я люблю Гилберта, и мне было сложно уговорить себя разнести его. Однако эта клетка принадлежит мне, в ней не может быть друзей, и Бернс сделал сам все для того, чтобы я его победил. Я лучший на планете, я чемпион и я им остаюсь», — нескромно говорит Камару Усман.