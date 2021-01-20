Штраф на четверть миллиона: Юрана наказали за слова об игроке «Спартака»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал бывшего главного тренера «Химок», а ныне — наставника «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана за слова о возрасте узбекистанского полузащитника московского «Спартака» Остона Урунова. Специалист будет вынужден выплатить 250 тысяч рублей. Об этом проинформировал глава комитета Семен Андреев.

«Приняли решение наказать Сергея Николаевича Юрана на 250 тысяч рублей. По видеосвязи присутствовали обе стороны — юристы и сам Юран. Если у него будут претензии, он может подать в апелляционный комитет»,

— цитирует Андреева РИА «Новости».

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Член комитета по этике РФС Андрей Созин отметил, что решение наказать Юрана было почти что единогласным, однако сам специалист свою вину не признал.

«Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным. Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал», — приводит слова Созина «Чемпионат.com».

В декабре во время телевизионного эфира Юран объявил, что Урунов, которому исполнилось 20 лет, на самом деле старше своего возраста на четыре-пять лет.

«Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это же не секрет. Это то, что я слышал и что было очевидно», — заявил тогда тренер в эфире «Матч Премьер».

Позднее Ассоциация футбола Узбекистана (UFA) выступила с заявлением, в котором потребовала привлечь Юрана к ответственности за эти слова, а также попросила комитет по этике РФС разобраться с ситуацией.

«Урунов имеет большое количество выступлений на международном уровне за юношеские, молодежные, олимпийскую и главную сборную страны. В соответствии с требованиями Азиатской Футбольной Конфедерации (АФК) игрок неоднократно проходил МРТ-сканирование лучезапястного сустава, направленное на выявление игроков с заниженным возрастом и их отстранение от турниров, проводимых под эгидой АФК.

Необдуманные слова Юрана подрывают имидж Остона Урунова и бросают тень на всю систему подготовки футболистов Узбекистана и Азии. Юран, сам в прошлом футболист, не может не осознавать нанесенный его словами моральный вред игроку. Очевидно, что такие понятия, как «этика», «порядочность», да и просто солидарность с такими же футболистами, каким еще в недавнем прошлом был сам Юран, ему чужды»,

— говорилось в заявлении федерации.

Также на слова Юрана резко ответил Шамиль Газизов — бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака», который привез полузащитника сначала из чемпионата Узбекистана в уфимский клуб, а потом и в московский. Газизов отметил, что слова экс-наставника «Химок» — «глупость», на которую он не обращает внимания.

Сам Юран после решения комитета по этике заявил, что готов обжаловать его даже в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я не согласен с решением комитета по этике РФС. В течение трех дней они должны прислать моему юристу обоснование. Естественно, будем подавать апелляцию. Непонятно, на основании чего я должен платить 250 тысяч рублей. Посмотрим документы, и, если нужно, пойдем в CAS и другие инстанции. Мне кажется, что такое наказание со стороны РФС — чересчур», — заявил специалист в комментарии РИА «Новости».

«Спартак» также выступил с заявлением по поводу наказания Юрана. Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отметил, что клуб всегда выступает только за правовые действия и взаимоуважение.

«Мы за то, чтобы все уважали друг друга и действовали корректно и в правовом поле», — отметил он.

До 2019 года полузащитник Урунов выступал в чемпионате Узбекистана. 10 февраля 2020 года хавбек подписал соглашение с «Уфой», где быстро стал игроком стартового состава. В летнее трансферное окно он перешел в московский «Спартак», однако там закрепиться на поле не смог. Сообщалось, что предложение по трансферу игрока сделал казанский «Рубин», однако пока это осталось на уровне разговоров.