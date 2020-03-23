Карантин в Испании: Смолов получает психологическую поддержку

Неопределенная пауза

Чемпионат Испании по футболу, как и все другие европейские турниры (если не считать бесстрашных белорусов), остановлен. И хотя изначально в качестве срока перерыва назывались приблизительно три недели (до 3 апреля), было в целом понятно, что пандемия коронавируса вряд ли позволить так скоро возобновить сезон.

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Сейчас уже официально дата возобновления Примеры, Сегунды и остальных дивизионов испанского футбола не называется. Чемпионаты остановлены бессрочно.

Да и как иначе, когда число заразившихся COVID-19 на Пиренеях стремительно растет, как и количество жертв болезни.

По состоянию на 23 марта зафиксированы уже 33 089 случаев заражения, а смертей — 2182.

Затронула пандемия и футбол. Еще 16 марта от заболевания скончался тренер клуба «Атлетико Портада Альта» Франсиско Гарсия, причем молодому человеку был всего 21 год. Впрочем, удивляться тут не стоит — он находился в зоне риска из-за лейкемии.

Скосила болезнь и заслуженных деятелей испанского футбола, которые в силу возраста находились в зоне повышенной опасности.

Так, на 77-м году жизни умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс, при котором «королевский клуб» выиграл свои седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов, а также 84-летний бывший тренер «Эспаньола» Бенито Хоанет.

Заточение Смолова

В общем, в Испании ввели всеобщий карантин — никому нельзя покидать своих домов, причем штраф за нарушение равен весьма ощутимым для обычных людей 300 евро. Полиция разъезжает по улицам и вылавливает нарушителей даже в темное время суток.

Естественно, в обязательной для всех в Испании самоизоляции оказался и нападающий «Сельты» Федор Смолов. Перебравшийся в команду из Виго в зимнее трансферное окно футболист сборной России прилетел на Пиренеи без подруги и теперь вынужден в полном одиночестве пребывать в своей квартире на карантине, который продолжается с 14 марта, а впереди еще как минимум три недели.

Всю неделю своего российского легионера поддерживает клуб, из которого нападающему постоянно звонят, чтобы оказать психологическую помощь и хоть как-то избавить от одиночества в четырех стенах. По информации Marca, звонит лично спортивный директор «Сельты» Фелипе Миньямбрес.

Общаются с Федором и его новые одноклубники, а сам форвард активно пользуется мессенджерами для связи с родиной.

При этом он также тренируется в домашних условиях, выполняя рекомендации клубных специалистов и отчитываясь перед тренерским и медицинским штабами за свое состояние.

Напомним, что Федор в текущем сезоне после переезда в Испанию успел отметиться до остановки чемпионата единственным голом в шести проведенных встречах, зато отличился он в матче с мадридским «Реалом» (2:2), открыв в нем счет.

И хотя пока россиянин только притирается к партнерам и адаптируется к жизни в новой стране, «Сельта» за время его пребывания в клубе выдала удачную серию, уступив только один раз, и смогла выбраться из зоны вылета.

Кстати, в схожей со Смоловым ситуации оказался и датский вингер «Сельты» Пионе Систо, также проживающий в Виго один. Так что спортивный директор клуба ежедневно названивает и ему, чтобы футболист не впал в депрессию.

Черчесов звонил Черышеву из-за коронавируса

А вот другой российский легионер Примеры Денис Черышев, выступающий за «Валенсию», чувствует себя вполне комфортно, где-то даже, быть может, чуточку слишком.

Черышев живет в Испании с детства, ведь тут долгое время выступал его отец Дмитрий. Денис прошел различные испанские академии, включая — мадридского «Реала», выпускником которой является.

И вот уже во время карантина в Валенсии он попал в неприятную историю. Россиянина сфотографировали во время пробежки по пустому городу. Желание тренироваться для профессионального футболиста — это, конечно, хорошо, но не во время официального карантина.

Российский полузащитник попал под шквальный огонь критики, однако скандал все же оказался локальным и непродолжительным: человек, сфотографированный на улицах города сверху, действительно очень похож на российского игрока «Валенсии», вот только утверждать это наверняка вряд ли возможно.

Так что хавбек национальной команды избежал даже штрафа, отделавшись легким испугом.

Зато не на шутку испугался главный тренер сборной России Станислав Черчесов, когда узнал, что в «Валенсии» заражены коронавирусом уже девять игроков.

«С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Последнюю неделю общался с ним. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может», — рассказал наставник в эфире «Матч ТВ».