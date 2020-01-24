Надежда на Логинова и Старых: Россия бьется в эстафете. LIVE

На отметке 5,8 км Бреза выигрывает у Сулемдаль 27,3 секунды. Уходит в отрыв француженка, Хеттих же пытается не отпустить лидера, бежит в 48 секундах немка.
Ай, как обидно! Хорошо стреляла в стойке Куклина, но последним выстрелом смазала! Дополнительным патроном закрыла мишень. Бежит седьмой, проигрывая Бреза минуту и 22 секунды. До тройки лидеров — почти пол минуты.
Хеттих два промаха допустила, но ушла с доп. патронами.
Сулемдаль использовала два дополнительных патрона, 13 секунд проигрывает она француженке.
Бреза допускает один промах, но закрывает мишень дополнительным патроном и убегает первой.
Подходят к своему второму огневому рубежу лидеры, Куклина же проигрывает минуту и 18 секунд, идет восьмой Лариса.
И уже вторая Сулемдаль. Пытается оторваться от нее Бреза на спуске.
И еще после 800 метров Бреза уже бежит вместе с Сулемдаль. Хеттих отстает от француженки и норвежки на 27,8 секунды.
Куклина восьмая — + 1.27,5.
На отрезке 3,3 км Бреза отыграла десять секунд отставания от Сулемдаль. Плохо бежит норвежка, но стрельба решает.
Куклина молодец. Пять из пяти быстро закрыла на лежке. Пытается сократить отставание Лариса, пока бежит седьмой, полторы минуты проигрывает.
Бреза сама себе проблемы создала. Два промаха допустила, два дополнительных патрона использовала. В 25 секундах бежит от норвежки француженка. Зато точна Хеттих, немка в 15 секундах от Бреза.
А Сулемдаль-то какова на лежке! Бежала медленно, зато закрыла пять из пяти!
Куклина продолжает сокращать отставание от Сулемдаль. Минуту и 29,6 секунды проигрывает Лариса перед первым огневым рубежом.
Хеттих бежит третьей и 4 секунды отыграла.
После 1,6 км Бреза уже в затылок Сулемдаль дышит. 1,6 секунды отставания всего лишь у француженки.
Куклина хорошо стартовала. Идет уже седьмой Лариса, семь секунд отставания отыграла.
Хеттих же бежит с тем же отставанием. Одним ходом с Сулемдаль.
После первых 800 метров Бреза отыграла у Сулемдаль уже 5 секунд отставания, кстати.
И только восьмым финиширует Логинов, проиграв лидеру минуту и 38,1 секунды. Третий этап у России бежит Лариса Куклина.
Позади лидеров Австрия, Словения, Швеция и Италия.
В 16 секундах от нее стартовала Жюстин Бреза из Франции. Еще в 20 секундах стартовала немка Янина Хеттих.
Йоханнес Бё передает эстафету. Побежала у Норвегии третий этап Сюннёве Сулемдаль.
Австриец Доминик Ландертингер проигрывает идущему третьим Кюну 34 секунды.
Бё убегает в отрыв. Перед передачей эстафеты он выигрывает у Детьё уже 14,4 секунды.
А Логинов проигрывает уже минуту и 31 секунду.
Йоханнес Бё не подпускает Детьё к себе. Бежит после 5,8 км первым с тем же отрывом. Кюн же пару секунд отыграл, пытается догнать француза.
После стойки Логинов бежит девятым, но лидеру проигрывает минуту и 28 секунды. До тройки лидеров — минута.
Александр Логинов не смог сразу закрыть все мишени, оставил две и потратил на них три дополнительных патрона, едва не убежав на штрафной круг.
Кюн закрыл пять мишеней шестью патронами. 30 секунд проигрывает он Бё-младшему.
Йоханнес Бё — батя! Прибежал на стойку с ощутимым запасом отрыва и быстро закрыл все пять мишеней. Детьё пытается не отпустить норвежца, но проигрывает уже 10,7 секунды Симон.
Вместе с этим увеличилось и отставание Логинова от лидера. Уже минуту проигрывает Александр Йоханнесу. А тот уже на стойке.
Йоханнес Бё увеличил темп. После 4,1 км уже бежит первым, выигрывая у Детьё 5 секунд и у Кюна — 9. Бежит к своему второму огневому рубежу норвежец.
Логинов все также девятый, до восьмого места 15 секунд. Перед ним — Йеспер Нелин из Швеции.
Догоняют немца Йоханнес Бё и Симон Детьё, но Кюн все еще бежит первым после 3,3 км. Тройку лидеров преследуют чех Михал Крчмарж и словенец Бауэр. Но они проигрывают 20 секунд.
Логинов долго готовился, но промах в итоге допустил. Закрыл цель одним дополнительным патроном. Девятым бежит Александр, 53 секунды проигрывает.
Первым бежит немец, в секунде от него Бё и Детьё.
Йоханнес Бё один промах допустил, потребовалось ему два дополнительных патрона. У Детьё тоже 7 патронов в итоге задействовано, а вот Кюн закрыл 5 из 5 чисто!
На очереди очередной огневой рубеж. Лежка.
Логинов пока бежит своим темпом. По-прежнему Александр восьмой, до седьмого места его отделяют 15 секунд.
Кюн проигрывает двум лидерам 7,7 секунды после 1,6 км.
Логинов отыграл около двух секунд, бежит восьмым Александр после первых 800 метров.
Йоханнес Бё стартовал очень мощно. Отыграл он отставание от Детьё, уже бежит бок о бок с ним.
Определена тройка лидеров: Детьё, Кюн и Бё-младший бегут в отрыве от идущего четвертым словенца Клемена Бауэра в 30 секундах.
Елисеев в итоге проиграл 52 секунды, Александр Логинов вступил в гонку.
Фийон Майе первым передает эстафету, у Франции побежал Симон Детьё. Вслед за ним в шести секундах на второй этап бросились два Йоханнеса — немец Кюн и норвежец Бё.
Елисеев проигрывает уже более 40 секунд.
Фийон Майе перед своим финишем включил режим «турбо» и уже опережает Хорна. Пытается уйти в отрыв француз, но Бё-старший не отпускает Кентена.
Елисеев по-прежнему восьмой, но проигрывает уже более 33 секунд.
Фак начинает сдавать после 5,8 км. Уже более 12 секунд проигрывает словенец. Бё наступает на пятки Фийону Майе, а тот — Хорну.
Елисеев исправился за свои ошибки на лежке и стойку отстрелял точно. Восьмым бежит Матвей, но проигрывает 27,9 секунды.
За ними в семи секундах без промахов убегают Фак и Бё.
Фийон Майе и Хорн отстрелялись чисто и быстрее всех. Убегают француз с немцем.
Немного уступает Елисеев. На 17-е место откатился после 4,1 км Матвей, 23,4 секунды проигрывает перед вторым огневым рубежом.
Бё пропустил немного вперед Фака, рядом с ними бегут Моравец и Филипп Хорн из Германии.
Елисеев бежит 16-м, проигрывая 21,9 секунды.
Отыграл четыре секунды Кентен. Лидирует после 3,3 км Тарьей Бё, за ним следует чех Ондржей Моравец. Долдер уже откатился назад.
Фийон Майе также допустил один промах, в десяти секундах от лидера бежит француз.
Елисеев показывал отличный ход и сразу врывался вперед, но на первой же лежке дал сбой. Два промаха у Матвея, два дополнительных патрона и отставание 24,3 секунды. Пока что 20-м бежит Елисеев.
Бё-старший отстреливается чисто и быстро. Вместе с ним убегает швейцарец Марио Долдер.
Подходят на первый огневой рубеж.
Преодолели отметку 1,6 км биатлонисты. Елисеев бежит с Хофером первым с одинаковым временем. Позади словенец Яков Фак и Фемлинг.
Небольшое столкновение произошло на повороте. Финн Теро Сеппяля задел канадца Жюля Бюрнотта, тот едва не упал за пределы трассы.
2.02,3 — время Елисеева после первых 800 метров.
Хофер разгоняет первую группу, рядом с ним бок о бок бежит Елисеев.
Всего участие в гонке принимают 26 команд. Отметим, что у Франции в составе отсутствует Мартен Фуркад, но от мужчин у французов бегут Кентен Фийон Майе и Симон Детьё.
Старт дан! В первой тройке бегут итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бё и швед Пеппе Фемлинг. Матвей Елисеев под четвертым стартовым номером.
Также напомним, что сегодня предпоследний день этапа КМ в Поклюке. Завтра пройдут мужской и женский масс-старты, после чего начнется подготовка к чемпионату мира, который состоится в феврале и пройдет в Антхольце.
Погода в Поклюке шепчет. Если утром еще было ясно и солнечно, то сейчас небо затянуло облаками и даже небольшими тучами. Синоптики обещают снег с дождем.
Сегодняшний день словенского этапа КМ разделен на две программы. Помимо смешанной эстафеты в Поклюке также часом ранее прошел супермикст, который выиграли биатлонисты из Франции. Россия эту гонку откровенно провалила, к сожалению, заняв 13-е место и уступив даже командам из Эстонии, Южной Кореи и Латвии. Представляли Россию Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. На двоих они допустили 10 промахов в общей сумме.
За сборную России сегодня выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых
Старт запланирован на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км на этапе Кубка мира в Поклюке.