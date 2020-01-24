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Надежда на Логинова и Старых: Россия бьется в эстафете. LIVE

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км. ОНЛАЙН

В Поклюке проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км.
Трансляция
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17:53

На отметке 5,8 км Бреза выигрывает у Сулемдаль 27,3 секунды. Уходит в отрыв француженка, Хеттих же пытается не отпустить лидера, бежит в 48 секундах немка.

17:52

Ай, как обидно! Хорошо стреляла в стойке Куклина, но последним выстрелом смазала! Дополнительным патроном закрыла мишень. Бежит седьмой, проигрывая Бреза минуту и 22 секунды. До тройки лидеров — почти пол минуты.

17:51

Хеттих два промаха допустила, но ушла с доп. патронами.

17:50

Сулемдаль использовала два дополнительных патрона, 13 секунд проигрывает она француженке.

17:50

Бреза допускает один промах, но закрывает мишень дополнительным патроном и убегает первой.

17:49

Подходят к своему второму огневому рубежу лидеры, Куклина же проигрывает минуту и 18 секунд, идет восьмой Лариса.

17:48

И уже вторая Сулемдаль. Пытается оторваться от нее Бреза на спуске.

17:48

И еще после 800 метров Бреза уже бежит вместе с Сулемдаль. Хеттих отстает от француженки и норвежки на 27,8 секунды.

17:47

Куклина восьмая — + 1.27,5.

17:46

На отрезке 3,3 км Бреза отыграла десять секунд отставания от Сулемдаль. Плохо бежит норвежка, но стрельба решает.

17:44

Куклина молодец. Пять из пяти быстро закрыла на лежке. Пытается сократить отставание Лариса, пока бежит седьмой, полторы минуты проигрывает.

17:43

Бреза сама себе проблемы создала. Два промаха допустила, два дополнительных патрона использовала. В 25 секундах бежит от норвежки француженка. Зато точна Хеттих, немка в 15 секундах от Бреза.

17:42

А Сулемдаль-то какова на лежке! Бежала медленно, зато закрыла пять из пяти!

17:41

Куклина продолжает сокращать отставание от Сулемдаль. Минуту и 29,6 секунды проигрывает Лариса перед первым огневым рубежом.

17:41

Хеттих бежит третьей и 4 секунды отыграла.

17:40

После 1,6 км Бреза уже в затылок Сулемдаль дышит. 1,6 секунды отставания всего лишь у француженки.

17:39

Куклина хорошо стартовала. Идет уже седьмой Лариса, семь секунд отставания отыграла.

17:38

Хеттих же бежит с тем же отставанием. Одним ходом с Сулемдаль.

17:38

После первых 800 метров Бреза отыграла у Сулемдаль уже 5 секунд отставания, кстати.

17:37

И только восьмым финиширует Логинов, проиграв лидеру минуту и 38,1 секунды. Третий этап у России бежит Лариса Куклина.

17:37

Позади лидеров Австрия, Словения, Швеция и Италия.

17:36

В 16 секундах от нее стартовала Жюстин Бреза из Франции. Еще в 20 секундах стартовала немка Янина Хеттих.

17:35

Йоханнес Бё передает эстафету. Побежала у Норвегии третий этап Сюннёве Сулемдаль.

17:35

Австриец Доминик Ландертингер проигрывает идущему третьим Кюну 34 секунды.

17:34

Бё убегает в отрыв. Перед передачей эстафеты он выигрывает у Детьё уже 14,4 секунды.

17:33

А Логинов проигрывает уже минуту и 31 секунду.

17:33

Йоханнес Бё не подпускает Детьё к себе. Бежит после 5,8 км первым с тем же отрывом. Кюн же пару секунд отыграл, пытается догнать француза.

17:32

После стойки Логинов бежит девятым, но лидеру проигрывает минуту и 28 секунды. До тройки лидеров — минута.

17:31

Александр Логинов не смог сразу закрыть все мишени, оставил две и потратил на них три дополнительных патрона, едва не убежав на штрафной круг.

17:31

Кюн закрыл пять мишеней шестью патронами. 30 секунд проигрывает он Бё-младшему.

17:30

Йоханнес Бё — батя! Прибежал на стойку с ощутимым запасом отрыва и быстро закрыл все пять мишеней. Детьё пытается не отпустить норвежца, но проигрывает уже 10,7 секунды Симон.

17:29

Вместе с этим увеличилось и отставание Логинова от лидера. Уже минуту проигрывает Александр Йоханнесу. А тот уже на стойке.

17:28

Йоханнес Бё увеличил темп. После 4,1 км уже бежит первым, выигрывая у Детьё 5 секунд и у Кюна — 9. Бежит к своему второму огневому рубежу норвежец.

17:27

Логинов все также девятый, до восьмого места 15 секунд. Перед ним — Йеспер Нелин из Швеции.

17:26

Догоняют немца Йоханнес Бё и Симон Детьё, но Кюн все еще бежит первым после 3,3 км. Тройку лидеров преследуют чех Михал Крчмарж и словенец Бауэр. Но они проигрывают 20 секунд.

17:25

Логинов долго готовился, но промах в итоге допустил. Закрыл цель одним дополнительным патроном. Девятым бежит Александр, 53 секунды проигрывает.

17:24

Первым бежит немец, в секунде от него Бё и Детьё.

17:24

Йоханнес Бё один промах допустил, потребовалось ему два дополнительных патрона. У Детьё тоже 7 патронов в итоге задействовано, а вот Кюн закрыл 5 из 5 чисто!

17:23

На очереди очередной огневой рубеж. Лежка.

17:22

Логинов пока бежит своим темпом. По-прежнему Александр восьмой, до седьмого места его отделяют 15 секунд.

17:21

Кюн проигрывает двум лидерам 7,7 секунды после 1,6 км.

17:20

Логинов отыграл около двух секунд, бежит восьмым Александр после первых 800 метров.

17:20

Йоханнес Бё стартовал очень мощно. Отыграл он отставание от Детьё, уже бежит бок о бок с ним.

17:19

Определена тройка лидеров: Детьё, Кюн и Бё-младший бегут в отрыве от идущего четвертым словенца Клемена Бауэра в 30 секундах.

17:18

Елисеев в итоге проиграл 52 секунды, Александр Логинов вступил в гонку.

17:18

Фийон Майе первым передает эстафету, у Франции побежал Симон Детьё. Вслед за ним в шести секундах на второй этап бросились два Йоханнеса — немец Кюн и норвежец Бё.

17:17

Елисеев проигрывает уже более 40 секунд.

17:17

Фийон Майе перед своим финишем включил режим «турбо» и уже опережает Хорна. Пытается уйти в отрыв француз, но Бё-старший не отпускает Кентена.

17:15

Елисеев по-прежнему восьмой, но проигрывает уже более 33 секунд.

17:14

Фак начинает сдавать после 5,8 км. Уже более 12 секунд проигрывает словенец. Бё наступает на пятки Фийону Майе, а тот — Хорну.

17:13

Елисеев исправился за свои ошибки на лежке и стойку отстрелял точно. Восьмым бежит Матвей, но проигрывает 27,9 секунды.

17:12

За ними в семи секундах без промахов убегают Фак и Бё.

17:12

Фийон Майе и Хорн отстрелялись чисто и быстрее всех. Убегают француз с немцем.

17:10

Немного уступает Елисеев. На 17-е место откатился после 4,1 км Матвей, 23,4 секунды проигрывает перед вторым огневым рубежом.

17:10

Бё пропустил немного вперед Фака, рядом с ними бегут Моравец и Филипп Хорн из Германии.

17:09

Елисеев бежит 16-м, проигрывая 21,9 секунды.

17:09

Отыграл четыре секунды Кентен. Лидирует после 3,3 км Тарьей Бё, за ним следует чех Ондржей Моравец. Долдер уже откатился назад.

17:08

Фийон Майе также допустил один промах, в десяти секундах от лидера бежит француз.

17:07

Елисеев показывал отличный ход и сразу врывался вперед, но на первой же лежке дал сбой. Два промаха у Матвея, два дополнительных патрона и отставание 24,3 секунды. Пока что 20-м бежит Елисеев.

17:06

Бё-старший отстреливается чисто и быстро. Вместе с ним убегает швейцарец Марио Долдер.

17:06

Подходят на первый огневой рубеж.

17:05

Преодолели отметку 1,6 км биатлонисты. Елисеев бежит с Хофером первым с одинаковым временем. Позади словенец Яков Фак и Фемлинг.

17:04

Небольшое столкновение произошло на повороте. Финн Теро Сеппяля задел канадца Жюля Бюрнотта, тот едва не упал за пределы трассы.

17:03

2.02,3 — время Елисеева после первых 800 метров.

17:03

Хофер разгоняет первую группу, рядом с ним бок о бок бежит Елисеев.

17:01

Всего участие в гонке принимают 26 команд. Отметим, что у Франции в составе отсутствует Мартен Фуркад, но от мужчин у французов бегут Кентен Фийон Майе и Симон Детьё.

17:00

Старт дан! В первой тройке бегут итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бё и швед Пеппе Фемлинг. Матвей Елисеев под четвертым стартовым номером.

16:54

Также напомним, что сегодня предпоследний день этапа КМ в Поклюке. Завтра пройдут мужской и женский масс-старты, после чего начнется подготовка к чемпионату мира, который состоится в феврале и пройдет в Антхольце.

16:53

Погода в Поклюке шепчет. Если утром еще было ясно и солнечно, то сейчас небо затянуло облаками и даже небольшими тучами. Синоптики обещают снег с дождем.

16:52

Сегодняшний день словенского этапа КМ разделен на две программы. Помимо смешанной эстафеты в Поклюке также часом ранее прошел супермикст, который выиграли биатлонисты из Франции. Россия эту гонку откровенно провалила, к сожалению, заняв 13-е место и уступив даже командам из Эстонии, Южной Кореи и Латвии. Представляли Россию Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. На двоих они допустили 10 промахов в общей сумме.

16:51

За сборную России сегодня выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых

16:50

Старт запланирован на 17.00 мск.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км на этапе Кубка мира в Поклюке.