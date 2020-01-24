Надежда на Логинова и Старых: Россия бьется в эстафете. LIVE

Сегодняшний день словенского этапа КМ разделен на две программы. Помимо смешанной эстафеты в Поклюке также часом ранее прошел супермикст, который выиграли биатлонисты из Франции. Россия эту гонку откровенно провалила, к сожалению, заняв 13-е место и уступив даже командам из Эстонии, Южной Кореи и Латвии. Представляли Россию Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. На двоих они допустили 10 промахов в общей сумме.