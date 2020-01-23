Обойти чеха: россияне борются за золото на ЧЕ. LIVE

Сразу же сделал каскад 4 тулуп — 3 тулуп, следом тройной аксель, а вот четверной сальхов явно не докрутил и чуть не упал. Четверной тулуп сделал тоже, каскаж 3 лутц — ойлер — 2 сальхов с помаркой. Каскад 3 флип — 2 тулуп и тройной лутц уже в конце программы. Сяо Хим Фа нужно было совершать подвиги, чтобы сохранить после провала Аймо и собственного 24-го места в короткой программе для Франции два места на чемпионате Европы на следующий год. Заявку реализовать этот план он представил очень серьезную! Молодец!