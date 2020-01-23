Обойти чеха: россияне борются за золото на ЧЕ. LIVE

Ираклий Майсурадзе из Грузии начинает свой прокат.
Вот порядок выступлений.
На льду вторая группа фигуристов. Разминка и потом выступления.
Положение после первой группы.
Результаты Адама Сяо Хим Фа, нового лидера и ориентира. Кажется, на долгое время.
Сразу же сделал каскад 4 тулуп — 3 тулуп, следом тройной аксель, а вот четверной сальхов явно не докрутил и чуть не упал. Четверной тулуп сделал тоже, каскаж 3 лутц — ойлер — 2 сальхов с помаркой. Каскад 3 флип — 2 тулуп и тройной лутц уже в конце программы. Сяо Хим Фа нужно было совершать подвиги, чтобы сохранить после провала Аймо и собственного 24-го места в короткой программе для Франции два места на чемпионате Европы на следующий год. Заявку реализовать этот план он представил очень серьезную! Молодец!
Француз Адам Сяо Хим Фа выступает последним в первой группе.
Итак, вот результаты Сондволл Бе. Он занимает на данный момент третье место.
Начал с неплохого тройного флипа, дальше отборолся с каскадом 3 лутц — 3 тулуп и устоял после первого прыжка на выезде. А вот следующий каскад из 3-3 флип-тулуп превратился в 3-1. Каскад 2 аксель — ойлер — 2 сальхов сделал. Дорожка шагов на третий уровень. Во второй части программы в целом чисто сделал тройной сальхов, немного не докрутил тройной риттбергер, прыгнул без плюсов двойной аксель. Рабочий прокат, но явно не самый блестящий.
Сондре Оддволл Бе из Норвегии на льду.
Итак, вот оценки Айрапетяна. Действительно становится лидером.
Начал сразу же с тройной акселя, затем каскад 3 аксель — 2 тулуп, и тоже чисто. Следом тройной лутц, потом тройной флип. Во второй части проката сделал дорожку шагов третьего уровня, подпортил каскад 3 сальхов — ойлер — 2 сальхов и каскад из двух двойных акселя и не сделанного третьего прыжка. Да и тройной тулуп не идеально прыгнул — подустал. Должен выйти в лидеры.
Весьма неплохой и опытный армянский фигурист Славик Айрапетян выступает.
Оценки Лебедева. На второе место выходит. Это его лучшие результаты в сезоне и в карьере.
Сразу же неудачный тройной аксель, а вот тройной риттбергер в порядке. Зато не лучшее приземление на тройном лутце, неплохой тройной аксель. Дорожка шагов у него на четвертый уровень, во второй части программы каскад 3 лутц — 3 тулуп. Не все получилось в прокате, но в целом неплохо для дебюта на чемпионатах Европы.
Белорус Александр Лебедев на льду.
Оценки Демирбоги. Бритшги он проиграл.
Упал с тройного лутца. Каскад 3 флип — 2 тулуп сделал, ошибка на приземлении с тройного флипа, из-за чего не вышло каскада. Потом сделал сольный тройной флип, тройной сальхов. Двойной аксель тоже не получился чистым. В общем, наляпал ошибок. Совсем не получился прокат у турка.
Бурак Демирбога из Турции выступает.
Оценки Бритшги. Это не рекордная сумма для него.
Сразу сделал каскад 3 аксель — 2 тулуп, выполнил каскад 3 лутц — 2 тулуп, не без помарки, но все равно почти чисто исполнил тройной аксель, а вот на тройном флипе приземлился на две ноги. Во второй части программы не очень успешно выполнил каскад 3 лутц — 3 тулуп, затем прыгнул двойной риттбергер вместо тройного, но справился с тройным сальховом. Концовку провел в зажигательной дорожке и вращениях, преимущественно третьего уровня. Для этого спортсмена попадание в произвольную — уже успех, так что прокат вполне неплохой вышел.
Швейцарец Лукас Бритшги выступает первым.
На лед выходят участники первой разминки. Через семь-восемь минут начнутся соревнования.
Мы, конечно, болеем за наших. Шансы у Алиева и Даниеляна — отличные. Нужно только кататься максимально чисто. Впрочем, ставить крест на Александре Самарине рано. Если он сможет откатать без ошибок свою программу, то значительно исправит положение, поднявшись по сумме.
Провал француза Кевина Аймо, который считался фаворитом соревнований, смешал все карты. Вряд ли кто-то ждал Михала Бржезину на вершине протокола короткой программы. Впрочем, он является достаточно крепким фигуристом, но сейчас имеет лишь фору — вся борьба впереди, а выиграть может почти кто угодно из последней разминки.
Вторая разминка 9. Николай Майоров (Швеция) 10. Александр Самарин (Россия)
Третья разминка 13. Марк Городницкий (Израиль) 14. Габриэле Франгипани (Италия) 15. Даниэль Грассль (Италия) 16. Маттео Риццо (Италия) 17. Алексей Быченко (Израиль) 18. Александр Селевко (Эстония)
Четвертая разминка 19. Поль Фентц (Германия) 20. Денис Васильев (Латвия) 21. Морис Квителашвили (Грузия) 22. Артур Даниелян (Россия) 23. Дмитрий Алиев (Россия) 24. Михал Бржезина (Чехия)
Положение после короткой программы:
1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77 2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45 3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63 4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77 5. Денис Васильев (Латвия) – 80,44 6. Поль Фентц (Германия) – 80,41 7. Маттео Риццо (Италия) – 79,07 8. Алексей Быченко (Израиль) – 78,27 9. Александр Селевко (Эстония) – 77,45 10. Габриэле Франгипани (Италия) – 76,91 11. Даниэль Грассль (Италия) – 76,61 12. Марк Городницкий (Израиль) – 76,20 13. Александр Самарин (Россия) – 74,77 14. Николай Майоров (Швеция) – 74,39
Старт прокатов запланирован на 20.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольной программы мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Австрии.