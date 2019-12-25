Рассудит CAS: РУСАДА официально не согласилось с санкциями

25 декабря состоялось заседание общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором была рассмотрена и принята рекомендация наблюдательного совета организации о том, чтобы не согласиться с решением исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) с санкциями в отношении российского спорта.

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В частности, не согласна российская сторона с повторным лишением РУСАДА статуса соответствия, как и ранее Олиппийский комитет России (ОКР) не согласился с запретом на проведение крупных международных соревнований — Олимпийских игр и чемпионатов мира — в стране и решением лишить отечественных спортсменов права сражаться на аренах под национальным флагом.

В общем собрании членов РУСАДА, в отличие от наблюдательного совета, принимали участие представители всех главных структур национального спорта, включая первых лиц ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Теперь от российской стороны в WADA до 27 декабря должно быть направлено уведомление о несогласии с решением WADA.

«Общее собрание приняло решение не согласиться с решением WADA и поручить главе РУСАДА Юрию Ганусу к 27 декабря отправить решение о несогласии, утвердить швейцарскую юридическую компанию Schellenberg Wittmer. Поручить до 27 декабря оформить полномочия и доверенности для представления РУСАДА в CAS», - рассказал Поздняков журналистам.

Ранее исполком WADA рекомендовал отстранить Российское антидопинговое агентство повторно, а также запретить российским спортсменом участие в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года с возможностью индивидуального допуска в нейтральном статусе «чистых» спортсменов, которые удовлетворят специально оговоренным условиям со стороны WADA, которые будут опубликованы позднее. Еще одним пунктом рекомендации был запрет на те же четыре года на проведение в России соревнований калибра Олимпиад и чемпионатов мира по всем видам спорта, подписавшим декларацию Всемирного антидопингового агентства.

9 декабря исполнительный комитет WADA единогласно проголосовал за утверждение данной рекомендации в полном объеме, что было ожидаемо, поскольку ранее он еще ни разу не шел в своих действиях вразрез с комитетом по соответствию.

Тем не менее решение исполкома не могло вступить в силу до 30 декабря, поскольку у России было ровно три недели на обжалование решения. Своим правом ОКР, ПКР и РУСАДА воспользовались.

Несмотря на то что РУСАДА должно отправить уведомление о своем решении о несогласии с санкциями до 27-го, в WADA уже в курсе позиции национальной организации.

«Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение Исполкома WADA и принимает его к сведению»,

– заявили в пресс-службе WADA вскоре после заседания общего собрания членов российского агентства.

«Процедура обрабатывается в WADA, и мы направляем вас в WADA с вашим вопросом. Реализация последствий рекомендаций независимого комитета по соответствию начнется только после исчерпания всех средств правовой защиты. Мы не можем знать, когда это произойдет», – прокомментировали сложившуюся на данный момент обстановку в Международном олимпийском комитете (МОК).

Интересно, что ОКР и РУСАДА будут выступать в суде разными группами, а их интересы будут представлять разные юридические компании, о чем рассказал Поздняков.

«Юридические компании у ОКР и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут разными. Сегодня исполком ОКР принял решение таким представителем выбрать юриста Романи из Швейцарии», — отметил глава Олимпийского комитета России.

Пока непонятно, как быстро CAS рассмотрит данные дела. Существуют разные варианты развития событий, но одна из сторон вполне может запросить ускоренную процедуру рассмотрения, которую в арбитражном суде вполне могут удовлетворить.

При этом по правилам CAS по одному из рассматривающих дело арбитров выберет каждая из противобороствующих сторон, а третий судья, который одновременно будет и главой президиума, будет выдвинут самим CAS.