Битва тройных акселей: Туктамышева против ученицы Тутберидзе. LIVE

После короткой программы лидирует ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная, а второе место занимает Елизавета Туктамышева. Любопытно, что Императрица исполнила очень сложный и дорогой элемент — тройной аксель, однако все равно проиграла пять баллов Косторной, которая обошлась «обыкновенными прыжками». Судьи дали Алене больше баллов за компоненты и более щедро наградили ее плюсами за качество исполнения элементов, так что даже триксель ей не понадобился.