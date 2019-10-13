Битва тройных акселей: Туктамышева против ученицы Тутберидзе. LIVE

Тройной риттбергер в концовке программы чист, и Елизавета Туктамышева отправляется на дорожку шагов, которая по идее должна быть очень зажигательной. Звучит незатейливый джаз, однако фигуристке не хватает огонька, скорости и настроения. Может, расстроилась из-за своей ошибки? Или просто устала под конец.
Ох, ошибка! На каскаде двойной аксель + ойлер + тройной сальхов последний прыжок из-за «бабочки» получился только одинарным.
Елизавета катает в неспешном темпе, но довольно солидно. Без малейшей нервозности она исполняет сольные тройной лутц и тройной флип.
Да, Туктамышева показала чистый каскад тройной аксель + двойной тулуп! Правда, изначально хотела 3-3, но не стала рисковать, видимо. И сразу вслед за этим идет высоченный и уверенный сольный тройной аксель!
Итак, момент икс! На льду — Елизавета Туктамышева. Императрица намеревается исполнить два тройных акселя сегодня. Кататься она будет под Caravan и Bei Mir Bist Du Schoen (The Hot Sardines). Если Елизавета хочет победить, ей нужно будет обойти Алену Косторную, которая после короткой программы обогнала ее на пять баллов. Задача не из легких.
Оценки Йокой выводят ее на промежуточное первое место:
Браво японке! Она исполнила сразу три каскада во второй половине. Думается, что планировала меньше, но надо было наверстывать упущенный вначале каскад с двойным тулупом.
Тройной риттбергер Юхана делает без проблем, как и тройной флип. Тем временем пошла вторая половина программы, а значит, баллы за этим элементы получат +10% прибавки.
Высоченный двойной аксель точно под грозовой раскат музыки выглядел впечатляюще! Однако затем японка допустила «бабочку» на тройном лутце и не смогла сделать каскад тройной лутц + двойной тулуп... Посмотрим, как будет выходить из ситуации.
На лед выходит японка Юхана Йокой, которая занимала третье место по итогам короткой программы. Она катается под саундтрек к «Призраку оперы».
Оценки Сааринен выводят ее на промежуточное первое место! Очень высоко для Финляндии! Девушка обнимается с тренером от счастья, все болельщики уже просто визжат.
Хороша финка! Здорово откатала перед своей публикой. Арена просто сходит с ума. Фигуристке удалось передать мощь и вызывающее настроение блюза, изобразив на льду сдержанную, но тем не менее весьма роковую красотку.
Пока мужской голос надрывается под медлительные аккорды гитары, финка штампует прыжки один за другим. Серьезная ошибка была только одна, причем в самом начале выступления — Сааринен допустила степ-аут на первом прыжке в каскаде тройной сальхов + тройной тулуп и не стала присоединять второй.
На льду — Йенни Сааринен из Финляндии! Она выступает под блюз I'll Take Care Of You в исполнении Beth Hart, Joe Bonamassa.
Оценки Эвы:
Ужас... на финальной позе видно, что из носа у девушки идет кровь. Она либо серьезно ударилась при падении, либо просто сказалось общее недомогание и напряжение. На повторах не видно, чтобы она ударялась головой. Но все равно герой!
К тому же Эву серьезно подводят ошибки: она допустила целых два падения плашмя на лед всем телом... Как же она сумела после этого встать и продолжить программу?! Уму непостижимо.
У девушки необычное платье — на руках словно распускаются лепестки алых роз. Очевидно, что это должно выражать страсть испаноязычной песни, однако ритм композиции в целом не очень высок, так что зажечь тут не получается.
Теперь очередь выступать Эвы Лотты Киибус из Эстонии! Она катается под Historia de un amor performed (Helene Segara).
Оценки американки:
Темно-фиолетовое платье с золотыми блесками отлично подходит к горячему восточному образу афро-американки — по крайней мере, этот образ зрителям точно запомнится.
Ой-ой-ой! При попытке исполнить тройной лутц Старр сделала «бабочку» — слишком рано раскрылась в воздухе, недокрутив обороты. Однако это, пожалуй, единственная серьезная ошибка фигуристки в программе.
С прыжками у американки тоже все в порядке — каскады тройной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер + двойной тулуп и сольный тройной флип удались без проблем.
Девушка необычно начинает программу — с дорожки шагов, хотя обычно все стараются сразу прыгать, пока силы есть. Видимо, хочет больше погрузить зрителя в образ.
Следующей выступает американка Старр Эндрюс! Она катается под Salome's Dance of the Seven Veils (Richard Strauss).
Косторная пока скрывает свой костюм для образа вампира под саундтрек к «Сумеркам».
Зрители громко приветствуют Елизавету Туктамышеву. Кстати, все ждали, что она выступит в платье, однако ученица Алексея Мишина оставила рубашку, брюки и красные перчатки.
Выходят разминаться фигуристки из последней группы — сильнейшие по итогам короткой программы! Скоро все решится.
Оценки финки выводят ее на промежуточное первое место, и арена просто в восторге! Что ж, падений не было, так что уже заслужила.
Местная арена провожает соотечественницу оглушительными аплодисментами — все машут флагами Финляндии.
Да-а, немного не соблюдает девушка свой же заявленный контент. Хотела сделать тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергер, а показала двойной аксель + ойлер + двойной флип. Ну ладно, на льду можно хоть как импровизировать, главное не падать и не терять баллов при выборе других прыжков.
Финка начинает с двух каскадов тройной флип + двойной тулуп и двойной аксель + тройной тулуп! Пока все чисто.
На льду — Линнеа Седер из Финляндии! Она катается под саундтрек из фильма «Ромео и Джульетта».
Оценки шведки:
Стоит отметить, что Тальегард в полном порядке (для уровня Швеции, конечно). Очень много эмоций, пластики, прыжки почти безошибочны на фоне других фигуристок ее уровня. К тому же со стороны кажется, что телосложение у Жозефин не очень подходит для фигурного катания, где большинство девушек худы, как тростиночка, однако прыжки даются шведке без особых проблем. Браво!
Ой, ошибка на каскаде из трех двойных прыжков! Последний немного не удался шведке — ее завертело на приземлении, так что она едва не коснулась льда руками!
Следующей выступает Жозефин Тальегард из Швеции! Девушка катается под En Aranjuez con tu amor и Adagio (Joaquin Rodrigo).
Зал наполняют звуки испанской гитары и страстный женский голос, полный невыразимой тоски. А Жозефин в обтягивающем черном платье спокойно исполняет прыжок за прыжком — мы уже видели тройной лутц, тройной флип + двойной тулуп, тройной тулуп и тройной сальхов + двойной тулуп.
Оценки американки:
Фух, тройной сальхов под конец программы исполнен чисто. Хотя бы финальная точка получилась позитивной. А вообще программа очень даже неплохая: оригинальная музыка, редко используемая в ФК и навевающая настроение светлой грусти, воздушное платье насыщенного голубого цвета — все подобрано идеально.
Ну наконец-то! Первый чистый каскад! Правда, американца сделала лишь два прыжка из трех запланированных — тройной тулуп + двойной тулуп, а двойной риттбергер уже не стала присоединять.
Да что ж такое! С каскадами у Меган сегодня полная катастрофа. Попыталась сделать двойной аксель + тройной тулуп, но после первого же прыжка коснулась льда двумя руками и второй, конечно, не стала исполнять.
Ох, а вот первый каскад в программе не удался! Девушка упала с первого прыжка в комбинации тройной сальхов + двойной тулуп. Обидно.
Звучит спокойный инструментал с флейтой, и фигуристка не спеша раскатывается на тройной лутц — прыжок выходит идеально! Еще легче получается тройной флип. Притом, что американка кажется довольно крепкой по телосложению.
Девушка катается под композицию The Friends of Mr. Cairo в исполнении Jon and Vangelis.
Итак, последим подробно за самыми яркими выступлениями вечера. На льду — Меган Уэссенберг из США! По итогам короткой программы она получила 51,07 балла и расположилась на девятом месте. Да, у нас уже пошел топ-10.
Расписание выступления двух последних разминок на Finlandia Trophy, участницы которых способы в теории побороться за медали, выглядит так. Россиянки — самые последние как гвоздь программы.
В произвольной программе Косторная собирается вставлять тройной аксель и каскад тройной аксель + двойной тулуп, так что при чистом исполнении ее отрыв от остальных конкуренток может стать неприличным.
Однако Туктамышева будет бороться за победу до последнего. В заявленном контенте на сегодня у нее сольный тройной аксель и каскад тройной аксель + тройной тулуп.
После короткой программы лидирует ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная, а второе место занимает Елизавета Туктамышева. Любопытно, что Императрица исполнила очень сложный и дорогой элемент — тройной аксель, однако все равно проиграла пять баллов Косторной, которая обошлась «обыкновенными прыжками». Судьи дали Алене больше баллов за компоненты и более щедро наградили ее плюсами за качество исполнения элементов, так что даже триксель ей не понадобился.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на турнире серии «челленджер» Finlandia Trophу.