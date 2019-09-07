«Люблю Америку»: Медведев разрывает US Open

7 июля стало историческим днем для российского тенниса. Даниил Медведев в трех сетах (7:6, 6:4, 6:3) обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open), проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке, и стал первым за 14 лет россиянином, добравшимся до финала мужского турнира Большого шлема.

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It's a straight sets win for Daniil Medvedev!



Will the ���� lift his first Grand Slam trophy on Sunday?@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/j6NDHPod6m — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019

В последний раз в решающей встрече столь крупного турнира сражался легендарный Марат Сафин, в 2005 году ставший чемпионом на Australian Open.

Также Медведев оказался самым молодым финалистом Открытого чемпионата США с 2010 года, когда в финал пробился серб Новак Джокович.

Интересно, что Медведев и Димитров встречались в третий раз, и благодаря этому успеху россиянин сумел выйти вперед по победам – 2:1.В финале посеянный под пятым номером российский теннисист сыграет с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

На данный момент Даниил занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), но по итогам US Open точно поднимется на четвертую. Он уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.

После упорной битвы с болгарским теннисистом Медведев был немногословен. Он отметил, что в первом сете, завершившемся только на тай-брейке, его соперник был ближе к победе.

«Сегодня я чувствовал, что Григор был ближе к успеху в первой партии, однако я выиграл ее, и это изменило ход встречи», — сказал россиянин в послематчевом интервью

Медведев подчеркнул, что совершенно не ожидал такого успеха на американской земле.

«Когда я приехал в США, я понятия не имел, что здесь будет так хорошо. Должен сказать, я люблю Америку»,

— добавил он.

Надо отметить, что у спортсмена есть все основания для подобной любви. Он третьим в истории теннисистом Открытой эры после Ивана Лендла (1982) и Андре Агасси, которому удавалось в один сезон добираться до финала четырех североамериканских турниров года – в Вашингтоне, Цинциннатти, Канаде и US Open. В 22 матчах в Северной Америке он одержал 20 побед.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал невероятный успех Даниила в своем инстаграме.

«Красава. Финал US Open — очень круто! Почти все матчи его видел, молодец.

Если не Федерер, то надеюсь, Медведев. Браво! Обожаю теннис. С Надалем зарубится. Красава, гордость», — сказал Дзюба в сториз.

Великий российский теннисист Евгений Кафельников в свою очередь поздравил соотечественника с историческим триумфом.

«14 лет спустя мы вновь увидим Российского теннисиста, который будет играть в финале турнира Большого шлема. Поздравления тебе, Даниил», — написал Кафельников в твиттере.

Известный телекомментатор Александр Шмурнов назвал «фантастическим» уровень игры российского теннисиста.

«Фантастический уровень игры Даниила Медведева. Просто браво!

И все легко, уверенно, несмотря на копящуюся усталость... Это техника и характер! Самое главное, что ему не важно, куда прилетит мяч. Если он подошел к нему (а он подходит), то будет удар — уверенный и активный. Он вообще не переходит на вялые резаные, как многие», — заявил журналист в своем твиттере.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что первый сет в этой дуэли стал определяющим.

«Определяющим в этом матче оказался первый сет, который Медведев сумел закончить в свою пользу.

Были вопросы, сможет ли он психологически справиться с полуфиналом, смог, а голова у него всегда блестяще работает. Это была гроссмейстерская победа. Перед финалом очень важно, что победа была одержана в трех сетах. Это облегчит восстановление», — передает слова Тарпищева ТАСС.