«Люблю Америку»: Медведев разрывает US Open

7 июля стало историческим днем для российского тенниса. Даниил Медведев в трех сетах (7:6, 6:4, 6:3) обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open), проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке, и стал первым за 14 лет россиянином, добравшимся до финала мужского турнира Большого шлема.

