Возвращение «Корейского зомби»: UFC гремит в Гринвилле. LIVE

30-летний бразилец Ренато Мойкано проведет сегодня только восьмой поединок в рамках UFC. В предыдущих боях он одержал пять побед — над близким другом Хабиба Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым, финном Томом Ниинимяки и американцами Джереми Стивенсом, Кэлвином Каттаром и Кабом Свонсоном.

При этом два поражения Мойкано пришлись на поединки с американцем Брайаном Ортегой (в 2017 году) и бразильцем Альдо (в феврале 2019-го).