Возвращение «Корейского зомби»: UFC гремит в Гринвилле. LIVE

Пока ждем поединка девушек, отметим, что Корейский зомби уже прибыл на арену.
Под одобрительные крики публики появляется Андреа Ли! Кстати, у нее прозвище КГБ, причем его придумал тренер, который решил, что она похожа на русскую девушку.
Первой в зале появляется Монтана! Сейчас она находится на полосе из трех побед подряд — и все были одержаны досрочно болевым или удушающим приемом.
Осталось совсем немного до главного боя вечера. Сейчас же нас ожидает женский поединок между американками — Андреа Ли и Монтана де ла Роса сразятся в наилегчайшей весовой категории до 57 кг.
Тем временем завершился поединок Холланда из США и Ди Чирико (Италия) — решением судей победу одержал американец!
Корейский зомби Чан Сунг Юнг в последнее время не хватает звезд с неба и занимает лишь 12-е место в рейтинге полулегкого веса, однако всегда может дать бой любому оппоненту в конкретно взятом поединке. Напомним, ранее Зомби брал четырехлетнюю паузу в карьере, чтобы восстановиться от различных травм. В 2017 году он вернулся в UFC и одолел американца Денниса Бермудеса, однако в ноябре 2018 года проиграл досрочно мексиканцу Яиру Родригеса, опрометчиво пойдя в размен ударами.
Вообще же Мойкано занимает пятое место в рейтинге UFC в полулегком весе (до 65,8 кг). В принципе достойный показатель для восьмого боя.
30-летний бразилец Ренато Мойкано проведет сегодня только восьмой поединок в рамках UFC. В предыдущих боях он одержал пять побед — над близким другом Хабиба Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым, финном Томом Ниинимяки и американцами Джереми Стивенсом, Кэлвином Каттаром и Кабом Свонсоном.
При этом два поражения Мойкано пришлись на поединки с американцем Брайаном Ортегой (в 2017 году) и бразильцем Альдо (в феврале 2019-го).
К слову, параллельно с этим турниром уже прошел Bellator 223, где только что опытнейший Герард Мусаси сенсационно отдал титул в среднем весе американцу Рафалю Ловато, у которого было лишь девять поединков в ММА до этого момента.
Главный кард начался! Первым проходит поединок между Холландом и Ди Чирико, которые сражаются в среднем весе (до 84 кг).
Практически нет сомнений, что мы увидим очень зрелищный поединок между Мойкано и Корейским зомби, — оба славятся тем, что готовы рисковать ради красоты. Несмотря на то что они не возглавляют рейтинги UFC, парни являются бойцами довольно высокого уровня. Так, Мойкано до недавнего времени считался одним из вероятных соперников Макса Холлоуэя, и, если бы не последнее поражение от Жое Альдо, мог бы сражаться на более статусном турнире.
Основной кард турнира выглядит так:
Ренато Мойкано (13-2-1) — Корейский Зомби (14-5)
Брайан Барберен (14-6) — Рэнди Браун (10-3)
Андре Юэлл (14-5) — Андерсон Дос Сантос (20-7)
Андреа Ли (10-2) — Монтана Де Ла Роза (10-4)
Кевин Холланд (15-4) — Алессио Ди Чирико (12-2);
Доброй ночи, уважаемые любители смешанных единоборств! Представляем текстовую-онлайн трансляцию турнира UFC в Гринвилле, хедлайнерами которого станут Ренато Моикано и Чан Сунг Юнг («Корейский зомби»). Основной кард начнется ориентировочно в 02.00 по мск.