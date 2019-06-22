Не спит вся Армения: Мусаси защищает титул от Ловато. LIVE

Рафаэль Ловато, как мы уже писали, провел пока только девять поединков в ММА (из них пять — в рамках Bellator). Соперников уровня Мусаси он еще не встречал, хотя все они в целом были приемлемого уровня — Майк Родес, Чарльз Хакманн, Джон Салтер, Крис Хонейкатт и Джеральд Харрис. Хакманна Ловато финишировал техническим нокаутом, Родеса и Сэлтера он одолел удушением сзади, Харрис сдался после рычага локтя, а Хонейкатт проиграл единогласным решением судей. После этой серии побед боссы Bellator решили проверить американского бойца в серьезной схватке и дали ему поединок за титул.