Не спит вся Армения: Мусаси защищает титул от Ловато. LIVE

Рафаэль Ловато, как мы уже писали, провел пока только девять поединков в ММА (из них пять — в рамках Bellator). Соперников уровня Мусаси он еще не встречал, хотя все они в целом были приемлемого уровня — Майк Родес, Чарльз Хакманн, Джон Салтер, Крис Хонейкатт и Джеральд Харрис. Хакманна Ловато финишировал техническим нокаутом, Родеса и Сэлтера он одолел удушением сзади, Харрис сдался после рычага локтя, а Хонейкатт проиграл единогласным решением судей. После этой серии побед боссы Bellator решили проверить американского бойца в серьезной схватке и дали ему поединок за титул.
Путь Мусаси до этого поединка выглядит неплохо. В октябре 2017 года он решением судей одержал победу над известным россиянином Александром Шлеменко, в мае 2018-го уже в первом раунде техническим нокаутом одолел бразильца Рафаэля Карвальо и завоевал титул чемпиона Bellator в среднем весе (до 83,9 кг). Спустя несколько месяцев армянский голландец защитил пояс от канадца Рори Макдональда, нокаутировав его во втором раунде.
Этот чемпионский бой в среднем весе должен был состояться еще в январе 2019 года — в рамках Bellator 214 в США, на родине Ловато. Однако тогда Мусаси заявил, что у него травма спины. В итоге поединок перенесли на июнь в Лондон.
Мусаси — это опытнейший 33-летний боец, на счету которого 45 побед, шесть поражений и две ничьих, в то время как у его 35-летнего оппонента рекорд — 9-0. Дело в том, что Ловато начал свои выступления в ММА лишь в 2014 году, а до этого занимался чисто бразильским джиу-джитсу. Можно сказать, что поединок с Мусаси — первая проверка топ-уровня для него.
Ориентировочное начало главного боя — 04.00 по мск.
Доброй ночи, уважаемые любители смешанных единоборств! Нидерландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси проводит вторую защиту титула чемпиона Bellator в среднем весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.