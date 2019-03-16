Вся надежда на Логинова: мужчины сражаются в эстафете. LIVE

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Бё-старший безумный ход набрал. Перед стойкой выигрывает у идущего вторым Детье 13,4 секунды.
Два дополнительных патрона задействовал Малышко на лежке. Почти полторы минуты проигрывает Россия.
Бё чисто отстрелялся на первом рубеже своего этапа! Детье один патрон дополнительный взял.
Малышко на отставании минута с небольшим преодолевает первую отсечку.
Бё возглавляет третий этап. За ним на отсечке 1,3 км бегут Детье и Понсилуома.
А у нас побежал третьим Дмитрий Малышко. Отставание уже порядка минуты.
Франция, Норвегия и Швеция передают эстафету! В борьбу вступают Симон Детье, Тарьей Бё и Мартин Понсилуома.
Швед Нелин в тройку лидеров вклинивается. Больше 46 секунд, увы, проигрывает Поршнев. Устал Никита.
«Не согласен, что шикарный этап — два патрона все-таки многовато. У нас хороший состав, мы сегодня будет бороться за самые высокие места. Лыжи идут отлично, спасибо сервису. Гараничев? Со мной он лично ничего не обсуждал, но была такая мысль, что не слишком хорошо он себя чувствует в эстафетах на ЧМ», — сказал в эфире Первого канала Матвей Елисеев.
Фийон Майе, Кристиансен и Эдер выбивают пять из пяти и бегут первыми к финишу. Поршнев последним выстрелом допустил промах и был вынужден брать еще один патрон.
Фийон Майе рванул вперед и идет уже первым. За ним бегут Кристиансен и Эдер, а Поршнев, проигрывая 13,8, идет девятым.
Сбавил ходом Поршнев. 8,2 секунды от Кристиансена. Хочется верить, что просто экономит силы.
Лидерство захватил итальянец, за ним — норвежец и австриец. Поршнев после третьей стрельбы уступает около девяти секунд.
Ох, вторым выстрелом промах у Никиты. Затормозил он немного и один дополнительный патрон задействовал.
Тройка лидеров на первой отсечке не меняет — Франция, Россия и Италия. Поршнев неспешно нагоняет француза. Очень умно.
Очень неплохую скорость на старте берет Поршнев, идя в лидерах с французом Фийоном Майе.
Сборная России первой передает эстафету — в борьбу вступает наш дебютант Никита Поршнев! Сразу за нами бегут итальянец и француз.
Какой рывок! Елисеев прекрасным ходом обгоняет группу лидеров и идет на последнюю петлю.
Канада, Норвегия и Швеция лидируют после второй стрельбы. Елисеев идет девятым, отставая на 4,8 секунды.
Ох, на втором рубеже Елисеев два патрона дополнительных задействовал. Закрыл все мишени, но и очень долго. Хофер также ошибся один раз.
Почти отыгрался Матвей! На отметке 4,6 км Елисеев добавил и идет третьим, отставая от Хофера на 0,9 секунды. Между ними бежит болгарин Анев.
Не так хорош Лапшин ходом, поэтому Хофер легко отыграл первое место. Елисеев с пятым результатом отстает на 1,9 секунды.
Гигонна и Биркеланд на первом огневом рубеже сделали по промаху, а Елисеев и Хофер — чистые. Тимофей Лапшин в составе Южной Кореи показал отличную стрельбу и лидирует.
На первой контрольной отсечке в группе лидеров идут Хофер, Гигонна и Биркеланд.
Итальянец Хофер возглавляет гонку. Елисеев идет восьмым, проигрывая 4,3 секунды.
Гонка началась! Матвей Елисеев бежит от России первым.
Сегодня также состоялась женская гонка. Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Команда России, за которую выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла пятое место.
Напомним, что отказался от участия в гонке лидер нашей сборной Евгений Гараничев.
Состав сборной России: Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты в рамках чемпионате мира. Сама гонка начнется в 18:30 мск.