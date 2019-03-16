Вся надежда на Логинова: мужчины сражаются в эстафете. LIVE

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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
0:2
закончен
19:00
АрсеналЕнисей
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:3
закончен
18:15
Реал МадридСельта
0:0
перерыв
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:2
закончен
18:00
БалтикаСпартак-2
1:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
закончен
18:00
ЗаряШахтёр Д
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
3:5
закончен
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
0:1
2 тайм
17:30
ШтутгартХоффенхайм
1:1
2 тайм
17:30
АугсбургГанновер-96
2:1
2 тайм
17:30
ВольфсбургФортуна
4:2
2 тайм
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
1:1
2 тайм
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
1:1
2 тайм
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:2
2 тайм
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
4:2
закончен
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Локомотив-Кубань УНИКС
77:84
закончен
20:00
Зелена Гура Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
не начался
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
не начался
Биатлон / Чемпионат мира
15:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
1:12.00,1
закончен
18:30
Мужская эстафета 4х7,5 км
online
Лыжный спорт / Этап Кубка мира в Фалуне
16:00
Мужской и женский спринт
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАхмат
не начался
16:30
Локомотив МКраснодар
не начался
19:00
Спартак МЗенит
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
СКА-ХабаровскТомь
не начался
12:00
СибирьТамбов
не начался
13:00
РоторХимки
не начался
14:00
Нижний НовгородШинник
не начался
16:00
Зенит-2Факел
не начался
17:00
МордовияЛуч
не начался
17:00
АрмавирАвангард К
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВальядолид
не начался
18:15
ЭспаньолСевилья
не начался
20:30
ВаленсияХетафе
не начался
20:30
ВильярреалРайо Вальекано
не начался
22:45
БетисБарселона
не начался
Италия / Серия А
14:30
ДженоаЮвентус
не начался
17:00
АталантаКьево
не начался
17:00
ЭмполиФрозиноне
не начался
17:00
ЛациоПарма
не начался
20:00
НаполиУдинезе
не начался
22:30
МиланИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Тоттенхэм ХотспурКристал Пэлас
перенесен
17:15
ФулхэмЛиверпуль
не начался
19:30
ЭвертонЧелси
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
БайерВердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФНюрнберг
не начался
20:00
БаварияМайнц
не начался
Франция / Лига 1
16:30
ЛионМонпелье
не начался
17:00
РеймсНант
не начался
19:00
БордоРенн
не начался
23:00
ПСЖМарсель
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
ДеснаЛьвов
не начался
18:00
КарпатыМариуполь
не начался
20:30
Олимпик ДДинамо К
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Динамо МЦСКА
не начался
17:00
ЛокомотивСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Вся надежда на Логинова: мужчины сражаются в эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

В шведском Эстерсунде проходит мужская эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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19:15

Бё-старший безумный ход набрал. Перед стойкой выигрывает у идущего вторым Детье 13,4 секунды.

19:13

Два дополнительных патрона задействовал Малышко на лежке. Почти полторы минуты проигрывает Россия.

19:12

Бё чисто отстрелялся на первом рубеже своего этапа! Детье один патрон дополнительный взял.

19:10

Малышко на отставании минута с небольшим преодолевает первую отсечку.

19:09

Бё возглавляет третий этап. За ним на отсечке 1,3 км бегут Детье и Понсилуома.

19:07

А у нас побежал третьим Дмитрий Малышко. Отставание уже порядка минуты.

19:06

Франция, Норвегия и Швеция передают эстафету! В борьбу вступают Симон Детье, Тарьей Бё и Мартин Понсилуома.

19:04

Швед Нелин в тройку лидеров вклинивается. Больше 46 секунд, увы, проигрывает Поршнев. Устал Никита.

19:02

«Не согласен, что шикарный этап — два патрона все-таки многовато. У нас хороший состав, мы сегодня будет бороться за самые высокие места. Лыжи идут отлично, спасибо сервису. Гараничев? Со мной он лично ничего не обсуждал, но была такая мысль, что не слишком хорошо он себя чувствует в эстафетах на ЧМ», — сказал в эфире Первого канала Матвей Елисеев.

19:01

Фийон Майе, Кристиансен и Эдер выбивают пять из пяти и бегут первыми к финишу. Поршнев последним выстрелом допустил промах и был вынужден брать еще один патрон.

18:59

Фийон Майе рванул вперед и идет уже первым. За ним бегут Кристиансен и Эдер, а Поршнев, проигрывая 13,8, идет девятым.

18:57

Сбавил ходом Поршнев. 8,2 секунды от Кристиансена. Хочется верить, что просто экономит силы.

18:55

Лидерство захватил итальянец, за ним — норвежец и австриец. Поршнев после третьей стрельбы уступает около девяти секунд.

18:53

Ох, вторым выстрелом промах у Никиты. Затормозил он немного и один дополнительный патрон задействовал.

18:51

Тройка лидеров на первой отсечке не меняет — Франция, Россия и Италия. Поршнев неспешно нагоняет француза. Очень умно.

18:49

Очень неплохую скорость на старте берет Поршнев, идя в лидерах с французом Фийоном Майе.

18:47

Сборная России первой передает эстафету — в борьбу вступает наш дебютант Никита Поршнев! Сразу за нами бегут итальянец и француз.

18:46

Какой рывок! Елисеев прекрасным ходом обгоняет группу лидеров и идет на последнюю петлю.

18:44

Канада, Норвегия и Швеция лидируют после второй стрельбы. Елисеев идет девятым, отставая на 4,8 секунды.

18:42

Ох, на втором рубеже Елисеев два патрона дополнительных задействовал. Закрыл все мишени, но и очень долго. Хофер также ошибся один раз.

18:40

Почти отыгрался Матвей! На отметке 4,6 км Елисеев добавил и идет третьим, отставая от Хофера на 0,9 секунды. Между ними бежит болгарин Анев.

18:38

Не так хорош Лапшин ходом, поэтому Хофер легко отыграл первое место. Елисеев с пятым результатом отстает на 1,9 секунды.

18:36

Гигонна и Биркеланд на первом огневом рубеже сделали по промаху, а Елисеев и Хофер — чистые. Тимофей Лапшин в составе Южной Кореи показал отличную стрельбу и лидирует.

18:35

На первой контрольной отсечке в группе лидеров идут Хофер, Гигонна и Биркеланд.

18:33

Итальянец Хофер возглавляет гонку. Елисеев идет восьмым, проигрывая 4,3 секунды.

18:30

Гонка началась! Матвей Елисеев бежит от России первым.

18:27

Сегодня также состоялась женская гонка. Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Команда России, за которую выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт, заняла пятое место.

18:25

Напомним, что отказался от участия в гонке лидер нашей сборной Евгений Гараничев.

18:20

Состав сборной России: Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты в рамках чемпионате мира. Сама гонка начнется в 18:30 мск.