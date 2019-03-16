Вся надежда на Логинова: мужчины сражаются в эстафете. LIVE

«Не согласен, что шикарный этап — два патрона все-таки многовато. У нас хороший состав, мы сегодня будет бороться за самые высокие места. Лыжи идут отлично, спасибо сервису. Гараничев? Со мной он лично ничего не обсуждал, но была такая мысль, что не слишком хорошо он себя чувствует в эстафетах на ЧМ», — сказал в эфире Первого канала Матвей Елисеев.