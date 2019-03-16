Спасти чемпионат мира: россиянки бегут эстафету. LIVE

- 733842 просмотра Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
- 430536 просмотров Брилев исключен за двойное гражданство из совета при Минобороны
- 262782 просмотра Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы
- 197440 просмотров Кровавая бойня в Новой Зеландии: кто стоит за атаками
- 190179 просмотров Родители Юлии Началовой рассказали о ее тяжелом состоянии
- 177618 просмотров Что случилось в шестом сезоне шоу «Голос. Дети»
- 171597 просмотров Найденный винт проливает свет на тайну гибели Boeing 737 Max 8
Финиширует первой Магнуссон. Ханна Эберг бежит у Швеции последний этап.
Какая же машина Экхофф. Сумела десять секунд отыграть ходом норвежка. Кайшевой же дается тяжело.
После 4,8 км на своем этапе лидирует Магнуссон. 11,4 секунды выигрывает шведка у Рид.
Едва уступает норвежке Ульяна. Пятой бежит российская биатлонистка, менее минуты отставания от лидера.
Итальянка уходит на штрафной круг вместе с норвежкой Тириль Экхофф. А Кайшева стреляет точно! 5 из 5!
Уходят в тройке лидеров американка и украинка.
Анна Магнуссон первой отрабатывает в «стойке», все мишени закрывает.
Тяжело бежит Рунгальдьер, плохо идут лыжи у итальянки. Рид же держит свой темп, уверенно лидирует американка.
Шестой бежит Кайшева. Минуту и пять секунд проигрывает россиянка.
Один промах допустила Ульяна, но быстро перезарядила дополнительный патрон и закрыла последнюю мишень.
Кайшева только-только приехала на «лежку».
Первой отстреливается Рид, за ней сразу же убегает итальянка. Точно отстрелялись лидеры.
На очереди первый огневой рубеж третьего этапа эстафеты.
Отыграла несколько секунд Ульяна. На отметке 0,8 км обошла эстонку Йоханну Талихярм. Минуту и 4 секунды проигрывает лидеру россиянка.
Третий этап бежит Ульяна Кайшева.
Седьмой финиширует Миронова. Более минуты в итоге проиграла Светлана. Подвела стрельба.
Украинки находятся в тройке лидеров. Побежала свой этап Юлия Джима.
Мощный финиш от Игэн! Первой проходит свой этап. У США бежит Джоанн Файрстил Рид, за ней Алексия Рунгальдьер из Италии.
Перед последней отсечкой до передачи эстафеты Игэн сильно прибавила. Менее пяти секунд проигрывает американка.
Миронова вновь мажет трижды! Но и на этот раз обходится без штрафных кругов. Сама себе придумала проблемы Светлана. Минуту и 18 секунд проигрывает лидеру.
Семеренко уходит второй, 14 секунд проигрывает Вита.
Ну просто брависсимо! 10 из 10 у Николь!
Гонтье уже прибегает на второй огневой рубеж. За ней Игэн.
Отыграла одну позицию Миронова. Гонтье же начинает уходить в отрыв от преследователей. Привезла американке еще три секунды.
Восьмой идет Светлана. 50 секунд проигрывает россиянка.
Миронова допустила три промаха, но обошлась без штрафных кругов.
Американка Клэр Игэн без промахов уходит второй.
Спокойно, четко и точно действует Гонтье — 5 из 5 мишеней закрывает.
Приходят на первый огневой рубеж биатлонистки.
На отрезке 1,6 км Миронова находится в десяти секундах о тройки призеров. Не отстает Светлана.
Украина продолжает находиться в тройке лидеров. Второй этап у украинок бежит Вита Семеренко.
У Италии бежит Николь Гонтье, Миронова отыграла три секунды.
Передает эстафету Павлова. Второй этап у женской сборной России бежит Светлана Миронова.
Впереди передача эстафеты. Павлова уступает лидеру 20 секунд.
На отметке 5,6 км Витоцци обходит Меркушину и сразу же пытается создать себе отрыв. Две секунды выигрывает итальянка у украинской биатлонистки.
17,3 секунды — отставание Павловой от Меркушиной.
Павлова использовала два дополнительных патрона в «стойке».
Один промах у Данкли, закрывает шестым патроном.
Украинка Анастасия Меркушина и шведка Линн Перссон быстрее всех закрыли все мишени и убежали в лидеры.
Пропускает Данкли вперед Виттоцци. Впереди второй огневой рубеж.
На отметке 2,8 км почти пять секунд проигрывает Павлова. И идет пятой.
Норвежка Сюннёве Сулемдаль использовала два дополнительных патрона.
Павлова тоже точна! 5 из 5.
Первой с «лежки» убегает американка Сюзан Данкли! Чисто и быстро отстреляла представительница США.
Подходят к первому огневому рубежу биатлонистки.
После 1,6 км уступает лидеру чуть более двух секунд.
Павлова придерживается своего темпа, пока никуда не торопится и не срывается. Бежит на 8-й позиции Евгения.
На отметке 0,8 км лидерство на себя взяла итальянка Лиза Виттоцци.
Поехали! Стартовала гонка. В первой тройке бегут немки, француженки и норвежки.
Все готово к началу гонки.
Погода в Эстерсунде далека от идеальной. Облачно, снег, сильный ветер.
Состав сборной России: Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской эстафеты в рамках чемпионате мира. Сама гонка начнется в 15:15 мск.