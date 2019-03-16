Спасти чемпионат мира: россиянки бегут эстафету. LIVE

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Футбол / Жеребьевка 1/4 финала
14:00
Обидчики российских клубов сыграют друг с другом в 1/4 Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиКрылья Советов
0:2
закончен
Франция / Лига 1
21:00
НиццаТулуза
1:1
закончен
22:45
ЛилльМонако
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриФиорентина
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МФрайбург
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЛеванте
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАДинамо М
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
6:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
7:6
закончен
03:00
Даллас СтарзВегас Голден Найтс
1:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНью-Йорк Рейнджерс
5:1
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
3:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксНью-Джерси Дэвилз
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Енисей
92:88
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Панатинаикос
77:78
закончен
20:45
Фенербахче Барселона
88:82
закончен
22:30
Баскония Будучность
82:62
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
110:116
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсСакраменто Кингз
123:114
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
111:97
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
110:122
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
108:102
закончен
03:00
Майами ХитМилуоки Бакс
98:113
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Йорк Никс
109:83
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
128:121
закончен
Теннис / Индиан-Уэллс, четвертьфинал
23:40
Карен Хачанов (Россия) — Рафаэль Надаль (Испания)
0:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургДинамо М
1:0
закончен
14:00
УралЦСКА
0:1
закончен
16:30
РубинРостов
не начался
19:00
АрсеналЕнисей
не начался
Испания / Примера
15:00
УэскаАлавес
1:1
2 тайм
18:15
Реал МадридСельта
не начался
20:30
Атлетик БАтлетико М
не начался
22:45
ЛеганесЖирона
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТюменьЧертаново
1:1
закончен
15:00
Краснодар-2Сочи
0:1
2 тайм
18:00
БалтикаСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецАлександрия
0:3
2 тайм
18:00
ЗаряШахтёр Д
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоСампдория
не начался
20:00
СПАЛРома
не начался
22:30
ТориноБолонья
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Шальке-04РБ Лейпциг
не начался
17:30
ШтутгартХоффенхайм
не начался
17:30
АугсбургГанновер-96
не начался
17:30
ВольфсбургФортуна
не начался
20:30
ГертаБоруссия Д
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
БорнмутНьюкасл Юнайтед
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионКардифф Сити
перенесен
18:00
БёрнлиЛестер Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
перенесен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
ВулверхэмптонАрсенал
перенесен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеАмьен
не начался
22:00
КанСент-Этьен
не начался
22:00
ГенгамДижон
не начался
22:00
НимСтрасбург
не начался
КХЛ / плей-офф
14:00
БарысАвангард
3:1
3 период
15:00
АвтомобилистСалават Юлаев
2:0
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Питтсбург ПингвинзСент-Луис Блюз
не начался
20:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Бостон БрюинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
не начался
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Зелена Гура Зенит
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НБА / регулярный чемпионат
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Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
не начался
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Юта ДжазБруклин Нетс
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Динамо МЦСКА
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17:00
ЛокомотивСКА
не начался
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Колорадо ЭвеланшНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Астана Цмоки-Минск
не начался
18:00
Калев Химки
не начался
18:00
ВЭФ Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
22:30
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
01:00
Сакраменто КингзЧикаго Буллз
не начался
01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Спасти чемпионат мира: россиянки бегут эстафету. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

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В шведском Эстерсунде проходит женская эстафета в рамках чемпионата мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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16:09

Финиширует первой Магнуссон. Ханна Эберг бежит у Швеции последний этап.

16:07

Какая же машина Экхофф. Сумела десять секунд отыграть ходом норвежка. Кайшевой же дается тяжело.

16:06

После 4,8 км на своем этапе лидирует Магнуссон. 11,4 секунды выигрывает шведка у Рид.

16:06

Едва уступает норвежке Ульяна. Пятой бежит российская биатлонистка, менее минуты отставания от лидера.

16:05

Итальянка уходит на штрафной круг вместе с норвежкой Тириль Экхофф. А Кайшева стреляет точно! 5 из 5!

16:04

Уходят в тройке лидеров американка и украинка.

16:04

Анна Магнуссон первой отрабатывает в «стойке», все мишени закрывает.

16:01

Тяжело бежит Рунгальдьер, плохо идут лыжи у итальянки. Рид же держит свой темп, уверенно лидирует американка.

15:59

Шестой бежит Кайшева. Минуту и пять секунд проигрывает россиянка.

15:58

Один промах допустила Ульяна, но быстро перезарядила дополнительный патрон и закрыла последнюю мишень.

15:58

Кайшева только-только приехала на «лежку».

15:57

Первой отстреливается Рид, за ней сразу же убегает итальянка. Точно отстрелялись лидеры.

15:56

На очереди первый огневой рубеж третьего этапа эстафеты.

15:55

Отыграла несколько секунд Ульяна. На отметке 0,8 км обошла эстонку Йоханну Талихярм. Минуту и 4 секунды проигрывает лидеру россиянка.

15:53

Третий этап бежит Ульяна Кайшева.

15:52

Седьмой финиширует Миронова. Более минуты в итоге проиграла Светлана. Подвела стрельба.

15:51

Украинки находятся в тройке лидеров. Побежала свой этап Юлия Джима.

15:51

Мощный финиш от Игэн! Первой проходит свой этап. У США бежит Джоанн Файрстил Рид, за ней Алексия Рунгальдьер из Италии.

15:50

Перед последней отсечкой до передачи эстафеты Игэн сильно прибавила. Менее пяти секунд проигрывает американка.

15:47

Миронова вновь мажет трижды! Но и на этот раз обходится без штрафных кругов. Сама себе придумала проблемы Светлана. Минуту и 18 секунд проигрывает лидеру.

15:46

Семеренко уходит второй, 14 секунд проигрывает Вита.

15:45

Ну просто брависсимо! 10 из 10 у Николь!

15:44

Гонтье уже прибегает на второй огневой рубеж. За ней Игэн.

15:43

Отыграла одну позицию Миронова. Гонтье же начинает уходить в отрыв от преследователей. Привезла американке еще три секунды.

15:41

Восьмой идет Светлана. 50 секунд проигрывает россиянка.

15:41

Миронова допустила три промаха, но обошлась без штрафных кругов.

15:40

Американка Клэр Игэн без промахов уходит второй.

15:40

Спокойно, четко и точно действует Гонтье — 5 из 5 мишеней закрывает.

15:39

Приходят на первый огневой рубеж биатлонистки.

15:38

На отрезке 1,6 км Миронова находится в десяти секундах о тройки призеров. Не отстает Светлана.

15:37

Украина продолжает находиться в тройке лидеров. Второй этап у украинок бежит Вита Семеренко.

15:36

У Италии бежит Николь Гонтье, Миронова отыграла три секунды.

15:34

Передает эстафету Павлова. Второй этап у женской сборной России бежит Светлана Миронова.

15:33

Впереди передача эстафеты. Павлова уступает лидеру 20 секунд.

15:32

На отметке 5,6 км Витоцци обходит Меркушину и сразу же пытается создать себе отрыв. Две секунды выигрывает итальянка у украинской биатлонистки.

15:31

17,3 секунды — отставание Павловой от Меркушиной.

15:30

Павлова использовала два дополнительных патрона в «стойке».

15:29

Один промах у Данкли, закрывает шестым патроном.

15:28

Украинка Анастасия Меркушина и шведка Линн Перссон быстрее всех закрыли все мишени и убежали в лидеры.

15:27

Пропускает Данкли вперед Виттоцци. Впереди второй огневой рубеж.

15:24

На отметке 2,8 км почти пять секунд проигрывает Павлова. И идет пятой.

15:23

Норвежка Сюннёве Сулемдаль использовала два дополнительных патрона.

15:22

Павлова тоже точна! 5 из 5.

15:21

Первой с «лежки» убегает американка Сюзан Данкли! Чисто и быстро отстреляла представительница США.

15:21

Подходят к первому огневому рубежу биатлонистки.

15:20

После 1,6 км уступает лидеру чуть более двух секунд.

15:19

Павлова придерживается своего темпа, пока никуда не торопится и не срывается. Бежит на 8-й позиции Евгения.

15:18

На отметке 0,8 км лидерство на себя взяла итальянка Лиза Виттоцци.

15:15

Поехали! Стартовала гонка. В первой тройке бегут немки, француженки и норвежки.

15:13

Все готово к началу гонки.

15:10

Погода в Эстерсунде далека от идеальной. Облачно, снег, сильный ветер.

15:05

Состав сборной России: Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

15:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции женской эстафеты в рамках чемпионате мира. Сама гонка начнется в 15:15 мск.