Борьба за 21 медаль: идет четвертый день Универсиады. LIVE

- 151473 просмотра Серебряков ответил на обвинения в русофобии
- 140861 просмотр На выборах в Эстонии победила оппозиция
- 127521 просмотр В федерации объяснили, почему Медведева не получила 6 млн рублей
- 124847 просмотров В ФРГ переживают за транзит газа через Украину после слов Новака
- 116961 просмотр Сын погибшей от «Новичка» англичанки написал письмо Путину
- 115103 просмотра Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
- 106055 просмотров В Сети посмеялись на экс-женой депутата после слов о «нищебродах»
У женщин в керлинге между тем идет седьмой энд. Предыдущий период взяли кореянки.
Соревнования в супергиганте идут в самом разгаре. Почти треть спортсменов уже приняла участие в заездах. Из тех, кто не смог финишировать, пока остается единственный швед Филип Штейнволл. Лучшее время же на данный момент принадлежит чеху Томашу Клински — 56,31.
Завершилась мужская квалификация в сноуборде. Все четверо россиян прошли ее успешно. На очереди заезды навылет, где первыми стартуют женщины. Напомним, среди россиянок там выступят Соболева, Быкова, Валова и Салихова. Все четыре спортсменки, кстати, по итогам квалификации вошли в топ-5 с лучшим временем.
Напомним, что на данный момент Россия в медальном зачете Универсиады занимает уверенное первое место, имея в своем активе 29 наград, из которых 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
У мужчин же квалификационные заезды только начались. Россию представляют Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Шкурихин и Валерий Колегов.
Также завершилась квалификация в женском параллельном слаломе на сноуборде. В следующий этап пробились все четыре россиянки: Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова и Елизавета Салихова.
Также стартовали соревнования суперкомбинации в супергиганте среди мужчин. Россию представляют шесть горнолыжников: Иван Кузнецов, Никита Алехин, Семен Ефимов, Денис Воробьев, Антон Енджевский и Алексей Коньков.
В данные минуты женская российская сборная встречается с командой Южной Кореи в соревнованиях по керлингу. После пятого энда команда Екатерины Кузьминой, которая играет с Анастасией Даньшиной, Ульяной Васильевой и Марией Комаровой, побеждает со счетом 2:1.
Сегодня на Универсиаде будут разыграны семь комплектов медалей. Во-первых, сноубордисты поборются за награды в параллельном гигантском слаломе — как среди мужчин, так и среди женщин. Во-вторых, состоится мужская и женская гонка преследования в спортивном ориентировании на лыжах. В-третьих, в шорт-треке леди и джентльмены сразятся за медали на дистанции 500 м. И, наконец, горнолыжники и горнолыжницы поспорят за попадание в тройку призеров в комбинации.
Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует четвертый день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.