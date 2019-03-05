Борьба за 21 медаль: идет четвертый день Универсиады. LIVE

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Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
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Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
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00:00
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Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
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01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
2:3
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03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
2:5
закончен
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
2:3 (Б)
закончен
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
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Калев Цмоки-Минск
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Зелена Гура ВЭФ
78:92
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НБА / регулярный чемпионат
21:00
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:118
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23:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
128:107
закончен
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
118:123
закончен
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
104:115
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
135:121
закончен
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
112:107
закончен
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
107:93
закончен
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Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
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Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
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Мужчины. Масс-старт 50 км свободным стилем
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Холунд (Норвегия)
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2
Большунов (Россия)
+27,8
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Рёте (Норвегия)
+57,8
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Завершился третий дня Универсиады в Красноярске
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ЛеганесЛеванте
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ТракторАвтомобилист
3:4
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ТорпедоБарыс
5:4 (ОТ)
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19:30
ВитязьЦСКА
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СпартакСКА
2:3 (ОТ)
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АвангардАк Барс
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Баффало СэйбрзЭдмонтон Ойлерз
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Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
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4 четверть
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Юта ДжазНью-Орлеан Пеликанс
online
05:00
Финикс СанзМилуоки Бакс
70:67
3 четверть
06:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
online
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес Клипперс
online
Олимпизм /
06:00
Онлайн-трансляция четвертого дня Универсиады в Красноярске
online
Олимпизм / Универсиада-2019
07:00
Биатлон. Женская индивидуальная гонка 15 км
1
Гербулова (Россия)
46.10,6
закончен
10:00
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка 20 км
1
Поршнев (Россия)
52:16.9
закончен
Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д Тоттенхэм Хотспур
не начался
23:00
Реал Мадрид Аякс
не начался
Франция / Лига 1
21:00
БордоМонпелье
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КХЛ / плей-офф
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Металлург МгСалават Юлаев
не начался
19:00
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
00:00
ЦСКАВитязь
не начался
00:00
АвтомобилистТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВиннипег Джетс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Даллас СтарзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзМонреаль Канадиенс
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Локомотив-Кубань
не начался
21:00
Альба Уникаха
не начался
22:30
АСВЕЛ Андорра
не начался
22:45
Валенсия Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзБостон Селтикс
не начался
Борьба за 21 медаль: идет четвертый день Универсиады. LIVE

Онлайн-трансляция четвертого дня Универсиады в Красноярске

В Красноярске идет четвертый день Универсиады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий.
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06:40

У женщин в керлинге между тем идет седьмой энд. Предыдущий период взяли кореянки.

06:35

Соревнования в супергиганте идут в самом разгаре. Почти треть спортсменов уже приняла участие в заездах. Из тех, кто не смог финишировать, пока остается единственный швед Филип Штейнволл. Лучшее время же на данный момент принадлежит чеху Томашу Клински — 56,31.

06:30

Завершилась мужская квалификация в сноуборде. Все четверо россиян прошли ее успешно. На очереди заезды навылет, где первыми стартуют женщины. Напомним, среди россиянок там выступят Соболева, Быкова, Валова и Салихова. Все четыре спортсменки, кстати, по итогам квалификации вошли в топ-5 с лучшим временем.

06:25

Напомним, что на данный момент Россия в медальном зачете Универсиады занимает уверенное первое место, имея в своем активе 29 наград, из которых 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.

06:21

У мужчин же квалификационные заезды только начались. Россию представляют Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Шкурихин и Валерий Колегов.

06:20

Также завершилась квалификация в женском параллельном слаломе на сноуборде. В следующий этап пробились все четыре россиянки: Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова и Елизавета Салихова.

06:15

Также стартовали соревнования суперкомбинации в супергиганте среди мужчин. Россию представляют шесть горнолыжников: Иван Кузнецов, Никита Алехин, Семен Ефимов, Денис Воробьев, Антон Енджевский и Алексей Коньков.

06:10

В данные минуты женская российская сборная встречается с командой Южной Кореи в соревнованиях по керлингу. После пятого энда команда Екатерины Кузьминой, которая играет с Анастасией Даньшиной, Ульяной Васильевой и Марией Комаровой, побеждает со счетом 2:1.

06:05

Сегодня на Универсиаде будут разыграны семь комплектов медалей. Во-первых, сноубордисты поборются за награды в параллельном гигантском слаломе — как среди мужчин, так и среди женщин. Во-вторых, состоится мужская и женская гонка преследования в спортивном ориентировании на лыжах. В-третьих, в шорт-треке леди и джентльмены сразятся за медали на дистанции 500 м. И, наконец, горнолыжники и горнолыжницы поспорят за попадание в тройку призеров в комбинации.

Медали Универсиады: алюминиевый сплав технологий и стиля 2
Анна Воронцова/"Газета.Ru"
На Универсиаде-2019 будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Для спортсменов-призеров будет изготовлено 732 медали. Впервые медали для соревнований международного уровня выполнены из алюминиевого сплава по экологичной технологии инертного анода, при которой в атмосферу выделяется кислород.
06:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! На всемирных Студенческих играх — Универсиаде — стартует четвертый день борьбы за медали. В этом онлайне мы будем освещать самые главные события этого масштабного мероприятия.

Церемония открытия Универсиады в Красноярске
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 в Красноярске, 2 марта 2019 года