Борьба за 21 медаль: идет четвертый день Универсиады. LIVE

Сегодня на Универсиаде будут разыграны семь комплектов медалей. Во-первых, сноубордисты поборются за награды в параллельном гигантском слаломе — как среди мужчин, так и среди женщин. Во-вторых, состоится мужская и женская гонка преследования в спортивном ориентировании на лыжах. В-третьих, в шорт-треке леди и джентльмены сразятся за медали на дистанции 500 м. И, наконец, горнолыжники и горнолыжницы поспорят за попадание в тройку призеров в комбинации.