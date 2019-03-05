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Качельная игра. У Руденкова был хороший момент после продольной передачи, но выцарапали американцы ее из под клюшки нашего капитан. А потом Ларичев отлично накидывал на пятачок — вратарь выручил.
Очень опасно! В дальний угол бросал нападающий наших соперников, спасла только отличная реакция Серебрякова.
Очередная пауза. Добавили американцы заметно, за территориальное преимущество в основном идет борьба.
С острого угла получился наброс на ворота у американцев, но Серебряков поймал шайбу.
Ну как же так?! Шаров вышел один на один, но умудрился пробить прямо в Олдхэма.
Мисников! Отлично прорвался меж двух американских защитников, но слишком просто пробил для вратаря.
Поджимают россияне, уже много хороших моментов. Вбрасывания и подборы выигрываем регулярно.
И еще момент! Орлович-Грудков получил прекрасный пас и практически в упор пробивал вратаря американцев, но парировал Олдхэм простоя блестяще.
Заперли российские хоккеисты соперника около своих ворот, раскатываются. Но моменты для опасного созидания находим с трудом.
Очень спокойное начало, присматривается друг к другу соперники. Папалардо один раз плотно пробил нашего вратаря, но справились без проблем.
Первое вбрасывание остается за нашими игроками! Поехали!
Хоккеисты уже на льду! Сейчас прозвучат гимны, после чего начнем борьбу за полуфинал.
Напомним, что в рамках группового этапа наша сборной одолела команду Словакии (2:1) и сборную Японии (10:1).
Состав команды США! Сидотт (Г), Олдхэм (Г), Кинселла, Ньюхаус, Пэлтон Байс, Финнеган, Реннекер, Таунсенд, Мерфи, Райан, Роу, Митчелл, Вилк, Папалардо, Макки, Мур, Опилка, Хьюстон, Джаблин, Кузанелли, Евангелисти.
Состав нашей сборной! Серебряков (Г), Богданов (Г), Кудако, Руденко, Якимов, Камалов, Морозов, Джиошвили, Ларичев, Квартальнов, Чуркин, Тихонов, Сорокин, Орлович-Грудков, Колготин, Медведев, Шаров, Крылов, Мисников, Шевченко, Воронков, Мальцев.
Свой день рождения сегодня празднует нападающий нашей команды Игорь Руденков. Ждем шайбы!
Сама встреча начнется в 15:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Универсиады Россия — США.