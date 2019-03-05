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Кто хозяин на Универсиаде: Россия поджимает США. LIVE

Онлайн-трансляция хоккейного матча Россия — США на Универсиаде

Сборная России по хоккею встречается с командой США в матче группы А на Универсиаде. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
05 марта 15:53   |  
Россия
Россия
США
США
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`17

Качельная игра. У Руденкова был хороший момент после продольной передачи, но выцарапали американцы ее из под клюшки нашего капитан. А потом Ларичев отлично накидывал на пятачок — вратарь выручил.

`16

Очень опасно! В дальний угол бросал нападающий наших соперников, спасла только отличная реакция Серебрякова.

`14

Очередная пауза. Добавили американцы заметно, за территориальное преимущество в основном идет борьба.

`12

С острого угла получился наброс на ворота у американцев, но Серебряков поймал шайбу.

`10

Ну как же так?! Шаров вышел один на один, но умудрился пробить прямо в Олдхэма.

`8

Мисников! Отлично прорвался меж двух американских защитников, но слишком просто пробил для вратаря.

`7

Поджимают россияне, уже много хороших моментов. Вбрасывания и подборы выигрываем регулярно.

`6

И еще момент! Орлович-Грудков получил прекрасный пас и практически в упор пробивал вратаря американцев, но парировал Олдхэм простоя блестяще.

`6

Ох! Квартальнов вырвался в свободную зону, последовал прострел от Ларичева, но немного не хватило Даниле. Хороший шанс.

`5

Заперли российские хоккеисты соперника около своих ворот, раскатываются. Но моменты для опасного созидания находим с трудом.

`3

Очень спокойное начало, присматривается друг к другу соперники. Папалардо один раз плотно пробил нашего вратаря, но справились без проблем.

`1

Первое вбрасывание остается за нашими игроками! Поехали!

15:27

Хоккеисты уже на льду! Сейчас прозвучат гимны, после чего начнем борьбу за полуфинал.

15:25

Напомним, что в рамках группового этапа наша сборной одолела команду Словакии (2:1) и сборную Японии (10:1).

15:20

Состав команды США! Сидотт (Г), Олдхэм (Г), Кинселла, Ньюхаус, Пэлтон Байс, Финнеган, Реннекер, Таунсенд, Мерфи, Райан, Роу, Митчелл, Вилк, Папалардо, Макки, Мур, Опилка, Хьюстон, Джаблин, Кузанелли, Евангелисти.

15:15

Состав нашей сборной! Серебряков (Г), Богданов (Г), Кудако, Руденко, Якимов, Камалов, Морозов, Джиошвили, Ларичев, Квартальнов, Чуркин, Тихонов, Сорокин, Орлович-Грудков, Колготин, Медведев, Шаров, Крылов, Мисников, Шевченко, Воронков, Мальцев.

15:10

Свой день рождения сегодня празднует нападающий нашей команды Игорь Руденков. Ждем шайбы!

15:05

Сама встреча начнется в 15:30 мск.

15:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча группового этапа Универсиады Россия — США.