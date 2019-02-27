Допинговый скандал: Полторанина не пустили на гонку. LIVE

WADA подтверждает, что задержания лыжников в Австрии проводились при содействии отдела разведки и расследований агентства. «WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии. Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии», — говорится в сообщении ведомства.