Допинговый скандал: Полторанина не пустили на гонку. LIVE

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Активно распространяется информация о том, что поводом к расследованию послужили показания австрийского лыжника Йоханнеса Дюра, которого в 2014 году поймали на допинге и дисквалифицировали. Подразумевается, что он якобы сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов.
Напомним, что в мужской индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем победу одержал представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю. Вторым финишировал россиянин Александр Бессмертных, а замкнул тройку лучших лыжник из Финляндии Ийво Нисканен. Лидер сезона Йоханнес Клебо не принимал участие в старте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
WADA подтверждает, что задержания лыжников в Австрии проводились при содействии отдела разведки и расследований агентства. «WADA подтверждает, что поддерживает тесную связь с правоохранительными органами в связи с рейдами и арестами, которые полиция проводила сегодня в Австрии и Германии. Эти рейды были частью более масштабной полицейской операции, нацеленной на преступников из ряда европейских стран. Департамент разведки и расследований WADA предоставлял информацию и другую помощь властям в ходе их операций. Это сотрудничество последовало за расследованием WADA деятельности Международного союза биатлонистов (IBU), которое в прошлом году привело к возбуждению уголовного расследования полицией в Австрии и Норвегии», — говорится в сообщении ведомства.
По некоторым данным, Ассоциация лыжных видов спорта Австрии созвала экстренное совещание в Зеефельде, так как двое из задержанных оказались австрийцами.
Австрийская газета Krone Zeitung сообщает, что среди задержанных — Доминик Бальдауф и Макс Хауке, занявшие шестое место в командном спринте. Спринтеры подозреваются в переливании крови.
Также были задержаны два участника криминальной группировки, имеющей отношению к допингу, а также несколько известных медицинских специалистов, находившихся на в Германии. в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга на территории Германии. Группировка была связана с доктором Маркусом С. Злоумышленники на протяжении нескольких лет работали в немецком городе Эрфурт, поставляя запрещенные медикаменты спортсменам.
Напомним, что 31-летний Алексей Полторанин является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года. Он трижды принимал участие в Олимпийских играх: в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи.
Официальной информации относительно того, связано ли отсутствие Полторанина на гонке с рейдом, пока нет. Также на гонку не вышел и австриец Макс Хауке.
По подозрению в нарушении антидопингового законодательства задержаны два спортсмена из Австрии, один член команды Казахстана, а также два атлета из Эстонии. После визита полиции на индивидуальную гонку не вышли казахстанец Алексей Полторанин и эстонский лыжник Андрус Веерпалу.
Операция с кодовым названием «Кровопусканием» была проведена совместными усилиями правоохранительных органов Австрии и Германии. В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд в Зеефельде.
Добрый день! Из Австрии приходят тревожные новости: правоохранительные органы проводят задержания на чемпионате мира в рамках операции против допинговой международной сети. «Газета.Ru» следит за развитием ситуации в режиме онлайн.