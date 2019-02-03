Новые звезды: пары зажигают на первенстве России. LIVE

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Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
0:0
закончен
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
2:1
закончен
20:30
БарселонаВаленсия
2:2
закончен
22:45
СельтаСевилья
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
1:0
закончен
22:00
МонакоТулуза
2:1
закончен
22:00
РеннАмьен
1:0
закончен
23:00
РеймсМарсель
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
0:0
закончен
18:00
БёрнлиСаутгемптон
1:1
закончен
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
5:0
закончен
18:00
Кристал ПэласФулхэм
2:0
закончен
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
1:3
закончен
20:30
Кардифф СитиБорнмут
2:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
2:2
закончен
20:00
НаполиСампдория
3:0
закончен
22:30
ЮвентусПарма
3:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
1:1
закончен
17:30
БайерБавария
3:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
1:1
закончен
17:30
ГертаВольфсбург
0:1
закончен
17:30
НюрнбергВердер
1:1
закончен
20:30
Шальке-04Боруссия М
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
1:0
закончен
14:00
БарысЙокерит
8:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевАмур
3:1
закончен
15:00
АвтомобилистВитязь
2:1 (Б)
закончен
15:00
ТракторМеталлург Мг
3:1
закончен
17:00
СеверстальЦСКА
0:4
закончен
17:00
Динамо МАдмирал
0:3
закончен
17:00
Динамо МнДинамо Р
3:1
закончен
17:30
СпартакАк Барс
3:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
2:3 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
0:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
9:3
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
3:4 (ОТ)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
1:3
закончен
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
1:5
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
57:99
закончен
15:30
Парма Нижний Новгород
80:85
закончен
16:00
Автодор Астана
64:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
101:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:111
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
112:118
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
115:108
закончен
Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
Девушки, короткая программа
1
Алена Косторная
79,97
закончен
18:15
Танцевальные пары, ритм-танец
1
Шевченко / Еременко
73,03
закончен
Хоккей с мячом /
17:30
Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
06:00
Сергей Ковалев вернул чемпионский пояс
закончен
Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
12:00
Юноши, короткая программа
1
Даниил Самсонов
87,07
2
Петр Гуменник
85,94
3
Артур Даниелян
84,00
закончен
Испания / Примера
14:00
ВильярреалЭспаньол
2:2
закончен
18:15
БетисАтлетико М
не начался
20:30
ЭйбарЖирона
не начался
22:45
Реал МадридАлавес
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НимМонпелье
не начался
19:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
перенесен
23:00
ЛионПСЖ
не начался
Англия / Премьер-лига
17:05
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
19:30
Манчестер СитиАрсенал
не начался
Италия / Серия А
14:30
СПАЛТорино
0:0
закончен
17:00
УдинезеФиорентина
не начался
17:00
ДженоаСассуоло
не начался
20:00
Интер МБолонья
не начался
22:30
РомаМилан
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургМайнц
не начался
20:00
ШтутгартФрайбург
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
17:00
ХК СочиЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
не начался
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Локомотив-Кубань
не начался
19:30
Зенит Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
не начался
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
не начался
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
12:00
Произвольная программа, юноши
1
Даниил Самсонов
249,33
закончен
15:15
Короткая программа, пары
online
17:15
Произвольная программа, девушки
не начался
Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
не начался
23:00
КальяриАталанта
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Салават ЮлаевБарыс
не начался
17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Новые звезды: пары зажигают на первенстве России. LIVE

Онлайн короткой программы спортивных пар на первенстве России среди юниоров

Спортивные пары показывают короткую программу на первенстве России среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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16:20

Закроют короткую программу спортивных пар следующие дуэты:

Анна Щеглова / Илья Калашников; Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов; Алина Пепелева / Роман Плешков; Милана Матакаева / Сергей Безбородько.

16:13

Итак, позади выступление семи дуэтов. На очереди третья разминка. Ну, а пока перерыв на заливку льда.

16:12

60,23 балла получают за короткую программу Диана и Илья. Занимают четвертое место.

16:09

Недобрали более 10 баллов за технику Мухаметзянова и Миронов. Тройная подкрутка была выполнена неудачно, зато вращения исполнены четко и синхронно.

16:07

Закрывают вторую разминку еще один дуэт из Москвы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

16:06

Промежуточное четвертое место занимает московский дуэт. Кажется, рассчитывали Белова и Чигирев на что-то большее.

16:03

Настоящий концерт устроили Екатерина и Дмитрий в своей короткой программе. Тройную подкрутку, видимо, с недокрутом показал дуэт, зато тройной сальхов после выброса был чистейший.

16:01

Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев выступают в образе стиляг.

16:00

Захватывают уверенное лидерство Мишина и Галлямов: 72,44 балла!

15:59

Четкий тройной сальхов после выброса, тройная подкрутка, отличное вращение высшего уровня.

15:58

Сразу же подтвердили свой статус одного из фаворитов. Взяли лидерство по технике.

15:56

Победители финала Гран-при среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед.

15:55

55,61 балла получает петербургский дуэт.

15:53

Чистый тройной сальхов после выпада, четкое исполнение подкрутки в три оборота, немного разошлись на вращении партнеры. После очередного прыжка Александра не очень удачно приземлилась на ногу, остаются болевые ощущения.

15:48

Открывают вторую разминку Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.

15:44

Во второй разминке выступят по два дуэта из Петербурга и Москвы: Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов; Анастасия Мишина / Александр Галлямов; Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев; Диана Мухаметзянова / Илья Миронов.

15:43

На разминку вышли представители второй группы.

15:42

И 68,52 балла получают фигуристы из Санкт-Петербурга. Много баллов за технику и компонентов получили Полина и Дмитрий.

15:40

Показалось, что музыка не очень подходит к номеру дуэта. Не хватило скорости фигуристам, да и был существенный рассинхрон.

15:38

Катается пара под песню «Survivor». Ту самую, под которую катается Алина Загитова в образе Лары Крофт в показательных выступлениях.

15:37

На лед выходит пара Полины Костюкович и Дмитрия Ялина.

15:36

53,10 балла получают Орлова и Бахмат.

15:36

Поддержали тренеры своих подопечных. Поддерживают и болельщики дуэт из Пермского края.

15:34

После первого же выпада Орлова упала, неудачно приземлившись. Но смогли собраться фигуристы после такой неудачи в начале программы.

15:33

По-видимому, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые должны были выступать вторыми, снялись с соревнований. Вместо них на лед вышла третья пара Ульяны Орловой и Сергея Бахмата.

15:30

И получают 64,04 балла за короткую программу.

15:28

Не самая насыщенная программа у фигуристов, однако выполнена чисто и без помарок. Красивые тройные подкрутки, чистый тройной сальхов, никаких претензий к приземлению с прыжка. Зрелищно открыли программу ученики петербургской школы.

15:24

Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов из Санкт-Петербурга открывают соревнования.

15:18

Итак, на разминку выходят представители первой группы.

15:15

Всего сегодня выступят 12 пар, поделенных на три группы. В числе первой разминки находятся следующие дуэты:

Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов; Ксения Ахантьева / Валерий Колесов; Ульяна Орлова / Сергей Бахмат; Полина Костюкович / Дмитрий Ялин.

15:05

Начало прокатов запланировано на 15.15 мск.

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.