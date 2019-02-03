Новые звезды: пары зажигают на первенстве России. LIVE

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Закроют короткую программу спортивных пар следующие дуэты:
Анна Щеглова / Илья Калашников; Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов; Алина Пепелева / Роман Плешков; Милана Матакаева / Сергей Безбородько.
Итак, позади выступление семи дуэтов. На очереди третья разминка. Ну, а пока перерыв на заливку льда.
60,23 балла получают за короткую программу Диана и Илья. Занимают четвертое место.
Недобрали более 10 баллов за технику Мухаметзянова и Миронов. Тройная подкрутка была выполнена неудачно, зато вращения исполнены четко и синхронно.
Закрывают вторую разминку еще один дуэт из Москвы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.
Промежуточное четвертое место занимает московский дуэт. Кажется, рассчитывали Белова и Чигирев на что-то большее.
Настоящий концерт устроили Екатерина и Дмитрий в своей короткой программе. Тройную подкрутку, видимо, с недокрутом показал дуэт, зато тройной сальхов после выброса был чистейший.
Екатерина Белова и Дмитрий Чигирев выступают в образе стиляг.
Захватывают уверенное лидерство Мишина и Галлямов: 72,44 балла!
Четкий тройной сальхов после выброса, тройная подкрутка, отличное вращение высшего уровня.
Сразу же подтвердили свой статус одного из фаворитов. Взяли лидерство по технике.
Победители финала Гран-при среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли на лед.
55,61 балла получает петербургский дуэт.
Чистый тройной сальхов после выпада, четкое исполнение подкрутки в три оборота, немного разошлись на вращении партнеры. После очередного прыжка Александра не очень удачно приземлилась на ногу, остаются болевые ощущения.
Открывают вторую разминку Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.
Во второй разминке выступят по два дуэта из Петербурга и Москвы: Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов; Анастасия Мишина / Александр Галлямов; Екатерина Белова / Дмитрий Чигирев; Диана Мухаметзянова / Илья Миронов.
На разминку вышли представители второй группы.
И 68,52 балла получают фигуристы из Санкт-Петербурга. Много баллов за технику и компонентов получили Полина и Дмитрий.
Показалось, что музыка не очень подходит к номеру дуэта. Не хватило скорости фигуристам, да и был существенный рассинхрон.
Катается пара под песню «Survivor». Ту самую, под которую катается Алина Загитова в образе Лары Крофт в показательных выступлениях.
На лед выходит пара Полины Костюкович и Дмитрия Ялина.
53,10 балла получают Орлова и Бахмат.
Поддержали тренеры своих подопечных. Поддерживают и болельщики дуэт из Пермского края.
После первого же выпада Орлова упала, неудачно приземлившись. Но смогли собраться фигуристы после такой неудачи в начале программы.
По-видимому, Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые должны были выступать вторыми, снялись с соревнований. Вместо них на лед вышла третья пара Ульяны Орловой и Сергея Бахмата.
И получают 64,04 балла за короткую программу.
Не самая насыщенная программа у фигуристов, однако выполнена чисто и без помарок. Красивые тройные подкрутки, чистый тройной сальхов, никаких претензий к приземлению с прыжка. Зрелищно открыли программу ученики петербургской школы.
Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов из Санкт-Петербурга открывают соревнования.
Итак, на разминку выходят представители первой группы.
Всего сегодня выступят 12 пар, поделенных на три группы. В числе первой разминки находятся следующие дуэты:
Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов; Ксения Ахантьева / Валерий Колесов; Ульяна Орлова / Сергей Бахмат; Полина Костюкович / Дмитрий Ялин.
Начало прокатов запланировано на 15.15 мск.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы спортивных пар на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.