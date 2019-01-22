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«Надо разобраться со скелетами в шкафу»: WADA простило РУСАДА

WADA сохранило РУСАДА статус соответствия по кодексу организации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в силе по итогам заседания своего исполкома. В случае повторного отстранения РУСАДА отечественный спорт мог оказаться в глобальной международной изоляции.

22 января на внеочередном заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято положительное решение по поводу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

За сохранение легитимности статуса российского агентства единогласно проголосовали все одиннадцать членов исполнительного комитета.

Напомним, что РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

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Отсутствие аккредитации у агентства мешало, в частности, восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а также влияло на отношение мирового сообщества к российскому спорту.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. При этом для сохранения этого статуса на постоянной основе российская сторона должна была выполнить два условия:

предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года, а также до 30 июня 2019 передать на перепроверку из лаборатории все допинг-пробы, которые будут сочтены экспертами подозрительными.

Россия не смогла выполнить первый пункт, так как прилетевшие в декабре для получения доступа к данным московской лаборатории эксперты WADA привезли с собой оборудование, не сертифицированное по российскому законодательству.

Несмотря на давление со стороны различных авторитетных людей из мира спорта, требовавших повторно отстранить РУСАДА после провала дедлайна по предоставлению доступа.

В частности, возмущались пассивностью WADA глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон — главные критики российского спорта.

А адвокат Григория Родченкова Джим Уолден и вовсе заявил, что WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) полностью дискредитировали себя.

Во Всемирном антидопинговом агентстве сразу заявили, что задержка из-за проблем с сертификацией оборудования не является критичной, и эксперты агентства должны успеть все сделать до исполкома, который изначально был намечен на 22 января.

В итоге так и произошло — эксперты WADA получили доступ к московской лаборатории 16 января и смогли закончить свою работу несколько дней назад, а на основе полученных данных рекомендовали сохранить статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу.

При этом вице-президент WADA Линда Хеллеланд отметила, что, несмотря на сегодняшние выводы, она все еще против изначального решения восстановить РУСАДА в сентябре.

Комитет по соответствию отметил, что результаты аудита РУСАДА, проведенного в декабре, были очень позитивными, но

если выяснится, что данные, полученные экспертами WADA в московской антидопинговой лаборатории, были подменены, то комитет по соответствию немедленно рекомендует исполкому WADA вновь лишить РУСАДА статуса соответствия.

«Исполком WADA принял решение в пользу РУСАДА – сохранить статус соответствия. Были все предпосылки для этого решения. На протяжении последних нескольких месяцев мы все много и напряженно работали с экспертами и представителями WADA, — рассказал министр спорта России Павел Колобков «Спорт-Экспрессу».

— В тесном сотрудничестве между представителями WADA, Следственного комитета России, Министерства спорта Российской Федерации, РУСАДА, был обеспечен полный доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории в соответствии с решением исполкома WADA от 20 сентября 2018 года.

Был обеспечен беспрепятственный доступ к основным аналитическим данным – к оборудованию, к серверам, благодаря чему эксперты могли оперативно получить необходимую информацию и передать WADA.

Минспорт со своей стороны оказывал полное содействие, чтобы процедура передачи данных была максимально организованной, прозрачной и проходила в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Я действительно оцениваю нашу совместную работу как очень масштабную и конструктивную. Я приветствую решение исполкома WADA, и надеюсь на продолжение партнерского сотрудничества в интересах чистого спорта».

«Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете, но наследие сочинской Олимпиады у нас никто не отберет. Это была одна из лучших Олимпиад в истории по организации. Но со скелетами в шкафу надо разбираться»,

— рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

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