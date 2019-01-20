«Я подерусь с тобой»: Конор выбрал нового соперника

В ночь с 19 на 20 января по московскому времени в Бруклине состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках UFC Fight Night 143. Главным событием вечера стал бой за титул промоушена в наилегчайшей весовой категории, в котором сразились действующий обладатель чемпионского пояса Генри Сехудо и чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. Досрочную победу в поединке одержал 31-летний американец, нокаутировавший оппонента на 32-й секунде первого раунда и защитивший свой титул.

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В рамках турнира в предварительном карде также состоялся бой между ветераном организации 35-летним американцем Дональдом Серроне и Александром Эрнандесом, который является одним из главных открытий UFC в легком весе.

Поединок завершился досрочной победой Серроне во втором раунде.

С первых же секунд Эрнандес пошел в атаку, нанеся несколько ударов в голову соперника, однако наткнулся на тейкдаун от опытного «Ковбоя» и упал на настил. Поднявшись, потенциальный проспект промоушена продолжил атаку в стойке, тогда как Серроне отвечал ударами коленями, а также применял боксерскую технику.

Во втором раунде молодой боец продолжил поединок в атакующем темпе, однако в разменах ударами был неточен. Серроне же был более сконцентрирован на своем сопернике и после удачного хайкика отправил Эрнандеса в нокдаун, а затем добил его и одержал 35-ю победу в своей карьере.

Еще до боя на пресс-конференции американец выразил намерение получить титульный поединок, а также сразиться с бывшим чемпионом в легком и в полулегком весе Конором Макгрегором.

«Как мне кажется, после победы я сразу попаду в рейтинг и затем получу соперника из первой пятерки.

Мы работаем над боем с Макгрегором, и я надеюсь встретиться с ним в ближайшее время. Однако Конор сам себе хозяин и может сам диктовать условия, поэтому хотим мы этого или нет, все зависит исключительно от него.

В свое время Макгрегор хорошо поработал над формированием имиджа и становления своего имени», — цитирует Серроне FightNews.

Интересно, что победу многолетнего ветерана UFC над Эрнандесем оценил сам ирландец. В своем твиттере он поздравил американца с успехом, а также согласился выйти против него в октагоне.

«За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю»,

— сообщил Макгрегор.

For a fight like that Donald, I'll fight you.

Congratulations. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 20 января 2019 г.

Примечательно, что разговоры о возможном поединке Серроне с «Печально известным» идут уже несколько месяцев. В частности бывший боец промоушена Брэндон Шауб рассказал, что у него есть информация о том, что UFC готовит бой между американцем и ирландцем.

«Макгрегору был предложен бой с Серроне, таков план, и они ждут решения. Вопрос лишь в том, захочет ли Конор проводить такой поединок. Но источники, которые близко знакомы с ситуацией, утверждают, что именно такой бой хотят организовать в UFC»,

— цитирует BJPenn Шауба, который сослался на свои источники в промоушене.

Сам Макгрегор свой последний поединок в UFC провел в октябре 2018 года и проиграл российскому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

В четвертом раунде «Дагестанский Орел» применил удушающий прием сзади и одержал досрочную победу, установив свой рекорд 27-0, а также защитив чемпионский титул UFC.

Вскоре ирландец заявил о намерении провести бой-реванш против Нурмагомедова, однако сторона россиянина ответила отказом.

Шауб в свою очередь сообщил о том, что UFC пытается организовать поединок Хабиба против американского бойца Тони Фергюсона.

«Глава UFC Дана Уайт говорит, что в организации еще не думали над следующими соперниками для Конора и Хабиба, но это не так. Нурмагомедову предложили поединок с Фергюсоном», — сказал он.

Интересно, что Нурмагомедов и Фергюсон четырежды планировали встретиться друг с другом в октагоне, однако всякий раз бои срывались.

Первый поединок Хабиба с Тони был запланирован на декабрь 2015 года, однако российский боец был вынужден сняться с соревнований, сначала повредив крестообразные связки колена, а затем сломав ребро незадолго до боя.

В следующий раз отказаться от поединка пришлось Фергюсону, который за десять дней до встречи с Нурмагомедовом сообщил, что в его легких была обнаружена жидкость и кровь, из-за чего врачи не допустили его до участия в бою.

На третий раз проблемы со здоровьем вновь появились у российского бойца: накануне церемонии взвешивания Хабиб был госпитализирован из-за плохого самочувствия в результате сгонки веса.

В апреле 2018 года Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном за титул UFC в легком весе, однако менее чем за неделю до поединка американец травмировал колено, и вместо него россиянин встретится с Элой Яквинтой, победив единогласным решением судей и завоевав чемпионский пояс.

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