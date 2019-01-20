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«Я подерусь с тобой»: Конор выбрал нового соперника

Макгрегор согласился на поединок с Серроне

Американский ветеран смешанных единоборств Дональд Серроне одержал досрочную победу над Александром Эрнандесом на турнире UFC Fight Night 143. После боя американец вызвал на поединок Конора Макгрегора. Ирландец ответил на данное предложение согласием.

В ночь с 19 на 20 января по московскому времени в Бруклине состоялся турнир по смешанным единоборствам в рамках UFC Fight Night 143. Главным событием вечера стал бой за титул промоушена в наилегчайшей весовой категории, в котором сразились действующий обладатель чемпионского пояса Генри Сехудо и чемпион в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу. Досрочную победу в поединке одержал 31-летний американец, нокаутировавший оппонента на 32-й секунде первого раунда и защитивший свой титул.

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В рамках турнира в предварительном карде также состоялся бой между ветераном организации 35-летним американцем Дональдом Серроне и Александром Эрнандесом, который является одним из главных открытий UFC в легком весе.

Поединок завершился досрочной победой Серроне во втором раунде.

С первых же секунд Эрнандес пошел в атаку, нанеся несколько ударов в голову соперника, однако наткнулся на тейкдаун от опытного «Ковбоя» и упал на настил. Поднявшись, потенциальный проспект промоушена продолжил атаку в стойке, тогда как Серроне отвечал ударами коленями, а также применял боксерскую технику.

Во втором раунде молодой боец продолжил поединок в атакующем темпе, однако в разменах ударами был неточен. Серроне же был более сконцентрирован на своем сопернике и после удачного хайкика отправил Эрнандеса в нокдаун, а затем добил его и одержал 35-ю победу в своей карьере.

Еще до боя на пресс-конференции американец выразил намерение получить титульный поединок, а также сразиться с бывшим чемпионом в легком и в полулегком весе Конором Макгрегором.

«Как мне кажется, после победы я сразу попаду в рейтинг и затем получу соперника из первой пятерки.

Мы работаем над боем с Макгрегором, и я надеюсь встретиться с ним в ближайшее время. Однако Конор сам себе хозяин и может сам диктовать условия, поэтому хотим мы этого или нет, все зависит исключительно от него.

В свое время Макгрегор хорошо поработал над формированием имиджа и становления своего имени», — цитирует Серроне FightNews.

Интересно, что победу многолетнего ветерана UFC над Эрнандесем оценил сам ирландец. В своем твиттере он поздравил американца с успехом, а также согласился выйти против него в октагоне.

«За такой бой я подерусь с тобой, Дональд. Поздравляю»,

— сообщил Макгрегор.

Примечательно, что разговоры о возможном поединке Серроне с «Печально известным» идут уже несколько месяцев. В частности бывший боец промоушена Брэндон Шауб рассказал, что у него есть информация о том, что UFC готовит бой между американцем и ирландцем.

«Макгрегору был предложен бой с Серроне, таков план, и они ждут решения. Вопрос лишь в том, захочет ли Конор проводить такой поединок. Но источники, которые близко знакомы с ситуацией, утверждают, что именно такой бой хотят организовать в UFC»,

— цитирует BJPenn Шауба, который сослался на свои источники в промоушене.

Сам Макгрегор свой последний поединок в UFC провел в октябре 2018 года и проиграл российскому чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

В четвертом раунде «Дагестанский Орел» применил удушающий прием сзади и одержал досрочную победу, установив свой рекорд 27-0, а также защитив чемпионский титул UFC.

Вскоре ирландец заявил о намерении провести бой-реванш против Нурмагомедова, однако сторона россиянина ответила отказом.

Шауб в свою очередь сообщил о том, что UFC пытается организовать поединок Хабиба против американского бойца Тони Фергюсона.

«Глава UFC Дана Уайт говорит, что в организации еще не думали над следующими соперниками для Конора и Хабиба, но это не так. Нурмагомедову предложили поединок с Фергюсоном», — сказал он.

Интересно, что Нурмагомедов и Фергюсон четырежды планировали встретиться друг с другом в октагоне, однако всякий раз бои срывались.

Первый поединок Хабиба с Тони был запланирован на декабрь 2015 года, однако российский боец был вынужден сняться с соревнований, сначала повредив крестообразные связки колена, а затем сломав ребро незадолго до боя.

В следующий раз отказаться от поединка пришлось Фергюсону, который за десять дней до встречи с Нурмагомедовом сообщил, что в его легких была обнаружена жидкость и кровь, из-за чего врачи не допустили его до участия в бою.

На третий раз проблемы со здоровьем вновь появились у российского бойца: накануне церемонии взвешивания Хабиб был госпитализирован из-за плохого самочувствия в результате сгонки веса.

В апреле 2018 года Нурмагомедов должен был сразиться с Фергюсоном за титул UFC в легком весе, однако менее чем за неделю до поединка американец травмировал колено, и вместо него россиянин встретится с Элой Яквинтой, победив единогласным решением судей и завоевав чемпионский пояс.

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