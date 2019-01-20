Утешительный приз: Россия против Катара. LIVE

Для России сегодняшний матч станет заключительным на турнире. На чемпионате мира подопечные Эдуарда Кокшарова одержали две победы, дважды сыграли вничью и еще столько же раз проиграли. Сам же турнир продолжится. Финал, напомним, состоится 27 января в датском Хернинге.