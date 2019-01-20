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Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
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Россия - Катар
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Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
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23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
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23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
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01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
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06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
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Утешительный приз: Россия против Катара. LIVE

Онлайн-трансляция матча за 13-е место ЧМ по гандболу Россия — Катар

Сборная России в рамках чемпионата мира по гандболу в Германии играет в матче за 13-е место с командой Катара. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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30

Статистика первого тайма.

30

Юссеф Бенали точно бросает справа, и звучит сирена, отправляющая команды в раздевалка. Перерыв, 14:17.

28

Житников получил пас и оказался один перед воротами. Переиграл он вратаря - 13:16.

28

В полном составе играет сборная Катара.

26

Вместо этого россияне отвечают голом. 12:14.

26

В меньшинстве едва катарская команда не делает счет 11:15, но мяч после броска Мадади попал в перекладину.

25

Еще один 7метровый заработали катарцы, на сей раз Юссеф Бенали точен.

24

Житникова придерживали за футболку, но Дмитрий смог прорваться по центру и точно бросить в дальний угол.

23

Заработали катарцы пенальти, но выручает Грамс! На добивании оказался Мадади, но бросил выше ворот.

21

Житников бросает издали и делает счет 9:12.

21

У России ворота защищает Олег Грамс.

20

Тайм-аут берет тренер сборной Катара Валеро Лопес Ривера.

18

Вновь к мячу подошел Ковалев. Реализует Дмитрий пенальти 8:11.

18

Семиметровый зарабатывает Комогоров.

17

Мустафа Хейба оказался никем не прикрыт на левом фланге обороны, воспользовался этим катарский гандболист и «прошил» Киреева.

17

Михалин дважды блокирует дальний бросок.

16

Михалин сокращает разрыв в счете — 6:10.

15

Мощный Юссеф Бенали сумел прорвать оборону сборной России, вышел один на один с Киреевым и точно бросил в ближний нижний угол.

14

Фокин технично вышел в центр с правого фланга и бросил точно в дальнюю «девять». 5:8.

12

Заработали пенальти россияне. Дмитрий Ковалев подошел к отметке и реализовал «стандарт». 4:7.

12

И вновь отличается катарский игрок. Седьмой мяч забрасывает Беррашед.

12

Перед возвращением Фокина на площадку Беррашед делает счет 3:6.

11

Форвард сборной России пытался прорваться к воротам, но его остановил Амин Заккар. С нарушением правил. 2-х минутное удаление.

11

Вернулся на площадку Михалин.

11

И еще одно удаление у России. На две минуты на трибуну отправился Алексей Фокин. Реализуют численное большинство катарцы.

10

Дмитрий Житников один гол отыграл.

09

И сразу же Биррачид делает счет 2:4.

08

Удаляется Максим. А Юсуфф хитрый бросок сверху переигрывает Киреева. 2:3.

07

Михалин фолит у своих ворот и «привозит» пенальти.

06

Михалин прорвался слева и бросил, но несильно. Сарич с этим ударом справился.

05

Калараш открывал коридор Комогорову под удар, Виталий этим воспользовался и прошил ворота соперника. Однако Глеб локтем ударил защитника сборной Катара, гол не засчитан.

04

Пропускаем контратаку и вместе с ней преимущество в счете. 2:2.

04

Фолит у своих ворот Фокин. Пенальти назначил арбитр, и Юссеф Бенали его реализует. 2:1.

03

И тут же 2:0. Поймали соперника на контр-атаке, вратарь катарской сборной вышел далеко из ворот, за что и получил мгновенный гол.

02

Открывают россияне счет в большинстве.

02

В первой же атаке Шкуринский забрасывает мяч в сетку, однако ранее Сенен нарушил на нем правилам, прихватив за футболку. На две минуты удаляется катарский защитник.

01

Матч начался. Поехали!

17:28

Вышли команды на площадку. Играют национальные гимны России и Катара.

17:25

Считанные минуты до начала матча.

17:20

Для России сегодняшний матч станет заключительным на турнире. На чемпионате мира подопечные Эдуарда Кокшарова одержали две победы, дважды сыграли вничью и еще столько же раз проиграли. Сам же турнир продолжится. Финал, напомним, состоится 27 января в датском Хернинге.

17:15

Вчера российские гандболисты в мини-турнире за 13-16 места переиграли сборную Македонии 30:28. Катарцы же уверенно обыграли команду Чили — 37:27.

17:10

В финале за Президентский кубок сборная России сыграет в следующем составе:

Вратари: Олег Грамс, Виктор Киреев, Дмитрий Павленко;

Даниил Шишкарев, Дмитрий Ковалев, Александр Шкуринский, Александр Деревень, Сергей Горпишин, Глеб Калараш, Роман Остащенко, Тимур Дибиров, Виталий Комогоров, Максим Михалин, Дмитрий Житников, Алексей Фокин и Сергей Марк Косоротов.

17:05

Начало матча — в 17:30 мск.

17:00

Приветствуем всех любителей гандбола! Сегодня сборная России в рамках чемпионата мира по гандболу в Германии сыграет в матче за 13-е место с командой Катара.