Утешительный приз: Россия против Катара. LIVE

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Статистика первого тайма.
Юссеф Бенали точно бросает справа, и звучит сирена, отправляющая команды в раздевалка. Перерыв, 14:17.
Житников получил пас и оказался один перед воротами. Переиграл он вратаря - 13:16.
В полном составе играет сборная Катара.
Вместо этого россияне отвечают голом. 12:14.
В меньшинстве едва катарская команда не делает счет 11:15, но мяч после броска Мадади попал в перекладину.
Еще один 7метровый заработали катарцы, на сей раз Юссеф Бенали точен.
Житникова придерживали за футболку, но Дмитрий смог прорваться по центру и точно бросить в дальний угол.
Заработали катарцы пенальти, но выручает Грамс! На добивании оказался Мадади, но бросил выше ворот.
Житников бросает издали и делает счет 9:12.
У России ворота защищает Олег Грамс.
Тайм-аут берет тренер сборной Катара Валеро Лопес Ривера.
Вновь к мячу подошел Ковалев. Реализует Дмитрий пенальти 8:11.
Семиметровый зарабатывает Комогоров.
Мустафа Хейба оказался никем не прикрыт на левом фланге обороны, воспользовался этим катарский гандболист и «прошил» Киреева.
Михалин дважды блокирует дальний бросок.
Михалин сокращает разрыв в счете — 6:10.
Мощный Юссеф Бенали сумел прорвать оборону сборной России, вышел один на один с Киреевым и точно бросил в ближний нижний угол.
Фокин технично вышел в центр с правого фланга и бросил точно в дальнюю «девять». 5:8.
Заработали пенальти россияне. Дмитрий Ковалев подошел к отметке и реализовал «стандарт». 4:7.
И вновь отличается катарский игрок. Седьмой мяч забрасывает Беррашед.
Перед возвращением Фокина на площадку Беррашед делает счет 3:6.
Форвард сборной России пытался прорваться к воротам, но его остановил Амин Заккар. С нарушением правил. 2-х минутное удаление.
Вернулся на площадку Михалин.
И еще одно удаление у России. На две минуты на трибуну отправился Алексей Фокин. Реализуют численное большинство катарцы.
Дмитрий Житников один гол отыграл.
И сразу же Биррачид делает счет 2:4.
Удаляется Максим. А Юсуфф хитрый бросок сверху переигрывает Киреева. 2:3.
Михалин фолит у своих ворот и «привозит» пенальти.
Михалин прорвался слева и бросил, но несильно. Сарич с этим ударом справился.
Калараш открывал коридор Комогорову под удар, Виталий этим воспользовался и прошил ворота соперника. Однако Глеб локтем ударил защитника сборной Катара, гол не засчитан.
Пропускаем контратаку и вместе с ней преимущество в счете. 2:2.
Фолит у своих ворот Фокин. Пенальти назначил арбитр, и Юссеф Бенали его реализует. 2:1.
И тут же 2:0. Поймали соперника на контр-атаке, вратарь катарской сборной вышел далеко из ворот, за что и получил мгновенный гол.
Открывают россияне счет в большинстве.
В первой же атаке Шкуринский забрасывает мяч в сетку, однако ранее Сенен нарушил на нем правилам, прихватив за футболку. На две минуты удаляется катарский защитник.
Матч начался. Поехали!
Вышли команды на площадку. Играют национальные гимны России и Катара.
Считанные минуты до начала матча.
Для России сегодняшний матч станет заключительным на турнире. На чемпионате мира подопечные Эдуарда Кокшарова одержали две победы, дважды сыграли вничью и еще столько же раз проиграли. Сам же турнир продолжится. Финал, напомним, состоится 27 января в датском Хернинге.
Вчера российские гандболисты в мини-турнире за 13-16 места переиграли сборную Македонии 30:28. Катарцы же уверенно обыграли команду Чили — 37:27.
В финале за Президентский кубок сборная России сыграет в следующем составе:
Вратари: Олег Грамс, Виктор Киреев, Дмитрий Павленко;
Даниил Шишкарев, Дмитрий Ковалев, Александр Шкуринский, Александр Деревень, Сергей Горпишин, Глеб Калараш, Роман Остащенко, Тимур Дибиров, Виталий Комогоров, Максим Михалин, Дмитрий Житников, Алексей Фокин и Сергей Марк Косоротов.
Начало матча — в 17:30 мск.
Приветствуем всех любителей гандбола! Сегодня сборная России в рамках чемпионата мира по гандболу в Германии сыграет в матче за 13-е место с командой Катара.