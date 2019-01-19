Битва за четвертьфинал: Шарапова против Барти. LIVE

В прошлом раунде Мария одолела третью ракетку мира Каролину Возняцки со счетом (6:4; 4:6; 6:3), которая к тому же являлась действующей победительницей Australian Open. После такой серьезной победы шансы россиянки на итоговый успех стали оцениваться гораздо выше, чем раньше, когда она вливалась в турнир двумя викториями над не очень известными Хэрриет Дарт и Ребеккой Петерсон.