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Битва за четвертьфинал: Шарапова против Барти. LIVE

Онлайн-трансляция матча четвертого круга Australian Open Барти – Шарапова

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Мария Шарапова сражается с хозяйкой турнира — Эшли Барти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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05:43

40:30! Барти здорово приняла мяч — навылет. Мяч пошел почти в уголок, и Шарапова даже не стала к нему бежать.

05:42

40:15! Очень хлестко била Шарапова, посылая низкие мячи, и полностью владела ситуацией. В конце концов Барти просто устала и попала в сетку.

05:41

30:15 — Барти допускает точно такую же ошибку, что и Шарапова в прошлом розыгрыше.

05:40

15:15. Теперь уже сама Мария после недолгого розыгрыша попадает в аут, пытаясь пробить прямо под ноги сопернице.

05:39

На подаче Шарапова. С первым мячом никак не ладится у россиянки. Вот и сейчас она сначала бьет в сетку. Однако со второго заряжает так, что Барти кое-как отбивает в аут. 15:0.

05:38

Берет гейм Барти. Развела она Шарапову и мяч по разным углам. 1:0 во втором сете в ее пользу.

05:37

40:30 — Мария ошиблась на приеме, послав мяч в сетку.

05:37

Ох, как здорово попала Шарапова прямо по боковой линии кроссом! 30:30.

05:36

Во время длиннющего розыгрыша первой ошиблась Мария, отбив мяч в сетку. 30:15.

05:35

Стартовал второй сет! Барти на подаче. Только что она пыталась ударить укороченным, но сама ошиблась, попав в аут. 15:15.

05:33

Да! Шарапова вколачивает эйс — Барти ничего не может поделать с такой мощной подачей! Отличное завершение сета! Счет в матче 1:0 в пользу Марии!

05:32

40:0. Тройной сетбол у Шараповой!

05:32

30:0! Мария непринужденно посылает мяч под ноги сопернице и вынуждает ее отбить в сетку.

05:31

15:0 на подаче Шараповой.

05:29

Внезапно Барти устроила что-то непонятное: подошла к сетке и попыталась, видимо, забросить мяч Шараповой за спину, но угодила в аут, хотя могла без этих хитростей спокойно продолжать розыгрыш — ситуация не предполагала сближения с сеткой. В итоге Шарапова делает брейк! Счет в первом сете 5:4 в ее пользу. Россиянка будет подавать на сет.

05:28

Ровно! Опять ошиблась Шарапова по длине. Но тут же двойную ошибку допускает Барти — больше у Марии.

05:27

Австралийка здорово провела этот розыгрыш: Шарапова кое-как отбивала мячи, которые свечой взмывали в воздух, и Барти могла просто расстреливать соперницу. Все закончилось смэшем. 30:40.

05:26

Барти чуть-чуть не попала в корт, у нее уже 17 невынужденных ошибок. У Шараповой брейкпоинт. 15:40.

05:25

На подаче Барти 15:15.

05:24

И берет этот гейм Мария! Она вынудила соперницу ошибиться по длине! Шарапова, на минуточку, ушла с двух брейпоинтов. 4:4 в первом сете.

05:22

После длинного розыгрыша ошибается Барти — мяч ушел в аут! 21 удар провели спортсменки. Больше у Шараповой.

05:22

Ровно уже в третий раз! Шарапова подала прямо по линии, и Барти смогла отбить только в аут.

05:21

Ровно! Мария продолжает играть агрессивно и допускать иногда ошибки — аут. Тут же она промахивается снова — и у Барти второй брейкпоинт. У нее больше.

05:20

Барти опять ошибается (аут) и в ярости бьет мяч в сетку. Больше у Шараповой.

05:19

Ровно! После подачи Шараповой Барти отбивает в сетку.

05:18

Ух, очень здорово попала Барти по боковой линии! Шарапова пробила укороченным, но австралийка достала мяч и отправила его кроссом точно туда, куда хотела! Первый брейкпоинт у нее в матче. 30:40.

05:18

Двойная ошибка у Марии — как не вовремя... 30:30.

05:17

Барти целилась в уголок, но промазала — аут. 30:15.

05:16

Тут же сама Мария допускает подобную ошибку. 15:15.

05:14

Шарапова на подаче. Барти в простой ситуации ошибается по длине. 15:0.

05:12

Однако россиянке не удается реализовать свой первый брейкпоинт в матче: она начинает нервничать и отправлять мяч в аут. В итоге Барти спокойно забирает гейм. Счет 4:3 в ее пользу в первом сете.

05:11

Барти дважды подряд переподает — мяч все время задевает трос, но приземляется на половине Шараповой. Наконец, австралийке удается подать, но она вскоре отбивает в аут, причем выясняется это только на видеопросмотре, который потребовала Шарапова. 30:40!

05:10

А вот теперь сама австралийка ошиблась, послав мяч в сетку. 30:30.

05:10

Повезло Шараповой: мяч с отскоком от троса приземляется на половине корта соперницы. 30:15.

05:09

Эшли на подаче и сразу начинает вести 30:0 — Шарапова не может совладать с ее ударом. Местная публика заходится в восторге.

05:08

Барти отбила в сетку! 3:3 в первом сете. Шарапова сравнивает счет.

05:07

Россиянка долго играла глубоко, посылая мяч прямо под ноги сопернице, однако затем решила рискнуть и пробить прямо в уголок, — снаряд отправился в аут. 40:30.

05:07

Мария великолепно забросила мяч за спину сопернице, которая опрометчиво вышла к сетке! 40:15.

05:06

Но опять начинаются ошибки — россиянка попала в аут. 30:15.

05:05

У Шараповой получается острейший кросс прямо по боковой линии! На своей подаче она ведет 30:0.

05:03

У Барти пошла отменная подача (со скоростью около 180 км/ч), и Шарапова пока не может подобрать к ней ключи. Таким манером австралийка забрала этот гейм — счет в первом сете становится 3:2 в ее пользу. Пока что соперницы забирают свою подачу.

05:01

Шарапова великолепно пробила с бэкхенда под заднюю линию и кричит Come on! 0:15.

05:00

Россиянка побеждает в гейме: Барти опять послала мяч в аут! 2:2 в первом сете.

04:59

40:30 в пользу Шараповой! Мяч сорвался с ракетки у Барти и улетел за пределы корта!

04:58

Обмениваются ошибками теннисистки. Барти не попадает по длине — мяч летит в аут. 30:30.

04:57

А вот теперь Шарапова допускает невынужденную ошибку — в простой ситуации попадает в сетку. 15:30.

04:56

Барти отбивает в сетку! 15:15.

04:56

Шарапова на подаче. После долгой перестрелки россиянка попадает в аут — 0:15.

04:53

Барти все-таки забрала этот гейм. 2:1 в первом сете в ее пользу. Казалось, что австралийка ошиблась: мяч полетел очень слабо, и Шарапова вышла к сетке, чтобы закончить розыгрыш, но отбила зачем-то прямо в сторону Барти, очень удобно. В итоге Эшли перехватила инициативу и сама пробила в противоход Марии.

04:30

Теперь уже сама Шарапова отбивает в сетку — 40:15.

04:52

На подаче Барти. Сначала Шарапова достала мяч из-за спины и удивила этим соперницу, заработав очки, однако в следующем розыгрыше, австралийка взяла свое — 15:15. И тут же ей везет — мяч от троса отскакивает на половину корта Марии — 30:15.

04:50

Ух, как здорово разыгралась Шарапова! Из одного угла в другой летал мяч, и Барти в какой-то момент просто не смогла успеть в нужную зону. Счет 1:1 в первом сете.

04:50

Двойная ошибка в исполнении Марии... австралийские фанаты аплодируют, желая поддержать Барти.

04:49

Отличная подача от Марии по боковой линии! Барти совсем не успевает к мячу. 40:0.

04:48

Шарапова подает! Счет уже 30:0 в пользу россиянки.

04:46

Однако Барти делает еще один эйс — Шарапова пока не знает, что делает с ее мощной подачей, хотя она и идет прямо по центру. Счет становится 1:0 в первом сете в пользу австралийки.

04:45

Эшли начала играть довольно глубоко и в какой-то момент отправила мяч в сетку. 40:15.

04:44

Барти снова очень сильно подала, Мария отбила кое-как, отдав инициативу сопернице. В итоге австралийка загоняла ее по разным углам и неотразимо пробила в противоположный угол — 30:0.

04:41

Матч начался! Барти делает отличную подачу, и Шарапова не может отбить — 15:0.

04:38

В первом круге Барти обыграла Луксику Кумхум из Таиланда (6:2, 6:2), во втором китаянку Ван Яфань (6:2, 6:3), а в третьем — Марию Саккари из Греции (7:5, 6:1). Австралийка еще не отдала соперницам ни одного сета.

04:35

Эшли Барти — последняя австрийская теннисистка, которая еще не вылетела с домашнего турнира. Трибуны поддерживают ее особенно горячо. Только что спортсменки показались на арене, и болельщики явно громче поприветствовали Барти. Шараповой придется нелегко.

04:30

В прошлом раунде Мария одолела третью ракетку мира Каролину Возняцки со счетом (6:4; 4:6; 6:3), которая к тому же являлась действующей победительницей Australian Open. После такой серьезной победы шансы россиянки на итоговый успех стали оцениваться гораздо выше, чем раньше, когда она вливалась в турнир двумя викториями над не очень известными Хэрриет Дарт и Ребеккой Петерсон.

Мария Шарапова
Reuters
Мария Шарапова в матче Australian Open против Каролин Возняцки
04:27

Итак, Квитова разнесла Анисимову 6:2, 6:1, так что ждем появления Шараповой и Бврти на корте!

04:25

Матч начнется сразу после встречи Петры Квитовой и Аманды Анисимовой — то есть совсем скоро, поскольку Квитова уже ведет 6:2, 5:1.

04:20

Приветствуем всех любителей тенниса! Сегодня в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии россиянка Мария Шарапова сразится с хозяйкой турнира — Эшли Барти.