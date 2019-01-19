Полный провал: россиянки не попали в топ-15

Ну вот и всё. Женский масс-старт нас не порадовал, как и мужской. Зато Франциска Пройсс одержала свою первую личную победу в карьере, а также принесла Германии первую победу в сезоне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.