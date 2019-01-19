Полный провал: россиянки не попали в топ-15

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Ну вот и всё. Женский масс-старт нас не порадовал, как и мужской. Зато Франциска Пройсс одержала свою первую личную победу в карьере, а также принесла Германии первую победу в сезоне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
28-й заканчивает Павлова только... Мякяпяйнен, допустившая шесть промахов, заканчивает на строчку выше.
Юрлова-Перхт финиширует 17-й, Старых следом за ней, а Миронова в итоге замыкает 20-ку.
В борьбе за бронзу всех достаточно уверенно обскакала проводящая отличный сезон словачка Паулина Фиалкова.
Финишная прямая! Пройсс все же вырвалась перед ней вперед и смогла удержать перевес. Франциска Пройсс приносит Германии первую победу в сезоне!
Тандреволд попытался убежать, но Пройсс вцепилась! Ни та, ни другая еще не выигрывали гонок Кубка мира!
Юрлова опускается на 17-е место, Старых поднимается на 18-е, Миронова — 22-я, а Павлова, единственной из наших отстрелявшаяся чисто, в конце...
Догоняет Тандреволд! Будет между ней и немкой борьба за победу на финише! Рупольдинг стоит на ушах.
Франциска Пройсс лидирует с небольшим просветом перед Тандреволд. Юрлова 15-я в минуте от лидера, Старых замыкает 20-ку.
Убегают Перссон, Хэки, Фиалкова, Эберг... Они поборются за бронзу. Промах у Юрловой, промах у Мироновой, чисто стреляет Старых.
Последняя стрельба: Витоцци стреляет с первого коврика, работает чисто до последнего выстрела, но мажет. когда Пройсс уже побежала на дистанцию, отработав чисто. Тут же закрывается норвежка Тандреволд.
Юрлова-Перхт 14-я перед последним рубежом. Но есть шансы побороться за высокое место.
Юрлова-Перхт 13-я с отставанием в 29,1 от лидера, она лучшая из наших.
Павлова, кстати, чисто отработала, но бежит только 27-й. Удивительно, но последними бегут Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен, но у них четыре и пять промахов соответственно.
Тяжело будет бороться за медали. Надо чисто и быстро работать последний рубеж. Вот положение после трех:
Третья стрельба! Пройсс, Витоцци и Тандреволд убегают лидерами, отсрелявшись чисто. Перссон четвертая в 9,8 секундах позади, остальные далековато. Юрлова-Перхт, Старых и Миронова допускают по промаху!
Старых, Кузьмина и Миронова в группе тех, кто гонится за лидерами и приближается к ним. Сейчас будет первая стойка.
Павловой совсем тяжело, Юрлова-Перхт в группе лидеров, но она все же по скорости проигрывает лидерам, хоть и работает в общей группе. Очень быстро бежит Миронова. Она прямо за Кузьминой. Стараются догнать общую группу.
У Ирины Старых, оказывается, сломалась палка перед вторым рубежом, и ей сначала подали мусжкую. Она доработала до стрельбища, и уже после него получила свою!
Положение после второго рубежа. Павлова только 25-я, даже с чистой стрельбой.
Чисто работают на рубеже Старых и Павлова, хотя Евгения стреляет небыстро и находится далековато.
Вторая стрельба! Быстрее всех и чисто стреляют Вирер и швейцарка Хэки. Юрлова-Перхт снова стреляет чисто и убегает десятой. У Мироновой промах.
Дениза Херрманн возглавляет гонку, Юрлова-Перхт откатилась на десятое место, но она в группе лидеров, как и здорово бегущая Миронова! Старых и, особенно, Павлова отстают.
Все наши девушки чисто отработали первый рубеж! 15-й, 17-й и 18-й уходят на дистанцию Ирина Старых, Светлана Миронова и Евгения Павлова соответственно.
Стрельба! У Кузьминой промах, Дальмайер и Мякяряйнен «застрелились», а вот Юрлова-Перхт стреляет быстро и точно!
На отметке 1,7 км Анатасия Кузьмина лидирует, Юрлова-Перхт в общей группе, а остальные далековато, причем Евгения Павлова бежит последней.
Начало плотное, Юрлова-Перхт идет в группе лидеров, но не на первых ролях, остальные наши девушки чуть подальше.
Старт дан!
В 30-ку зачета Кубка мира у женщин входят четверо россиянок: Ирина Старых (№13), Екатерина Юрлова-Перхт (№14), Евгения Павлова (№24) и Светлана Миронова (№27).
Мужчины сегодня, к сожалению, не блеснули. И Евгений Гараничев, и Александр Логинов, и Матвей Елисеев оказались во второй половине итогового протокола. Посмотрим, что покажут наши девушки.
Начало женского масс-старта — в 16:40 мск.
Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня в рамках пятого Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет женский масс-старт на 12,5 километров. Сборную России в этой гонке представят четыре биатлонистки: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Светлана Миронова.