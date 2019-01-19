Полный провал: россиянки не попали в топ-15

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Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
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Даллас СтарзВиннипег Джетс
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Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
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Автодор Локомотив-Кубань
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18:00
ВЭФ Нижний Новгород
65:67
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18:00
УНИКС Калев
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
115:117
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01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
135:115
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
108:118
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03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
111:99
закончен
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
101:103
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03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
119:90
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03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
105:113
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
103:117
закончен
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
138:134
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06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
124:102
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Теннис / Australian Open, 4-й круг
04:30
Эшли Барти (Австралия) — Мария Шарапова (Россия)
4:6, 6:1, 6:4
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул WBA в полусреднем весе
05:00
Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
закончен
Испания / Примера
14:00
БетисЖирона
3:2
закончен
18:15
ВильярреалАтлетик Б
не начался
20:30
ЛевантеВальядолид
не начался
20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
не начался
22:45
БарселонаЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеАталанта
0:5
закончен
17:00
СПАЛБолонья
0:1
2 тайм
17:00
ФиорентинаСампдория
1:1
2 тайм
20:00
КальяриЭмполи
не начался
22:30
НаполиЛацио
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
0:3
2 тайм
19:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннМонпелье
0:0
2 тайм
19:00
АнжеНант
не начался
19:00
КанМарсель
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21:00
БордоДижон
не начался
23:00
Сент-ЭтьенЛион
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
НюрнбергГерта
0:1
1 тайм
20:00
Шальке-04Вольфсбург
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
не начался
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
93:84
закончен
15:00
Химки Цмоки-Минск
70:50
закончен
18:00
Зенит ЦСКА
18:16
1 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
не начался
Биатлон /
16:40
Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
закончен
Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
17:30
Россия - Катар
online
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Полный провал: россиянки не попали в топ-15

Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт

20 января в рамках пятого Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге россиянки неудачно выступили в женском масс-старте, не попав в первые 15 на финише, а победу одержала немка Франциска Пройсс. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
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17:20

Ну вот и всё. Женский масс-старт нас не порадовал, как и мужской. Зато Франциска Пройсс одержала свою первую личную победу в карьере, а также принесла Германии первую победу в сезоне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:16

28-й заканчивает Павлова только... Мякяпяйнен, допустившая шесть промахов, заканчивает на строчку выше.

17:15

Юрлова-Перхт финиширует 17-й, Старых следом за ней, а Миронова в итоге замыкает 20-ку.

17:14

В борьбе за бронзу всех достаточно уверенно обскакала проводящая отличный сезон словачка Паулина Фиалкова.

17:13

Финишная прямая! Пройсс все же вырвалась перед ней вперед и смогла удержать перевес. Франциска Пройсс приносит Германии первую победу в сезоне!

17:12

Тандреволд попытался убежать, но Пройсс вцепилась! Ни та, ни другая еще не выигрывали гонок Кубка мира!

17:11

Юрлова опускается на 17-е место, Старых поднимается на 18-е, Миронова — 22-я, а Павлова, единственной из наших отстрелявшаяся чисто, в конце...

17:10

Догоняет Тандреволд! Будет между ней и немкой борьба за победу на финише! Рупольдинг стоит на ушах.

17:09

Франциска Пройсс лидирует с небольшим просветом перед Тандреволд. Юрлова 15-я в минуте от лидера, Старых замыкает 20-ку.

17:07

Убегают Перссон, Хэки, Фиалкова, Эберг... Они поборются за бронзу. Промах у Юрловой, промах у Мироновой, чисто стреляет Старых.

17:06

Последняя стрельба: Витоцци стреляет с первого коврика, работает чисто до последнего выстрела, но мажет. когда Пройсс уже побежала на дистанцию, отработав чисто. Тут же закрывается норвежка Тандреволд.

17:05

Юрлова-Перхт 14-я перед последним рубежом. Но есть шансы побороться за высокое место.

17:03

Юрлова-Перхт 13-я с отставанием в 29,1 от лидера, она лучшая из наших.

17:02

Павлова, кстати, чисто отработала, но бежит только 27-й. Удивительно, но последними бегут Лаура Дальмайер и Кайса Мякяряйнен, но у них четыре и пять промахов соответственно.

17:01

Тяжело будет бороться за медали. Надо чисто и быстро работать последний рубеж. Вот положение после трех:

17:00

Третья стрельба! Пройсс, Витоцци и Тандреволд убегают лидерами, отсрелявшись чисто. Перссон четвертая в 9,8 секундах позади, остальные далековато. Юрлова-Перхт, Старых и Миронова допускают по промаху!

16:59

Старых, Кузьмина и Миронова в группе тех, кто гонится за лидерами и приближается к ним. Сейчас будет первая стойка.

16:58

Павловой совсем тяжело, Юрлова-Перхт в группе лидеров, но она все же по скорости проигрывает лидерам, хоть и работает в общей группе. Очень быстро бежит Миронова. Она прямо за Кузьминой. Стараются догнать общую группу.

16:57

У Ирины Старых, оказывается, сломалась палка перед вторым рубежом, и ей сначала подали мусжкую. Она доработала до стрельбища, и уже после него получила свою!

16:56

Положение после второго рубежа. Павлова только 25-я, даже с чистой стрельбой.

16:54

Чисто работают на рубеже Старых и Павлова, хотя Евгения стреляет небыстро и находится далековато.

16:53

Вторая стрельба! Быстрее всех и чисто стреляют Вирер и швейцарка Хэки. Юрлова-Перхт снова стреляет чисто и убегает десятой. У Мироновой промах.

16:49

Дениза Херрманн возглавляет гонку, Юрлова-Перхт откатилась на десятое место, но она в группе лидеров, как и здорово бегущая Миронова! Старых и, особенно, Павлова отстают.

16:46

Все наши девушки чисто отработали первый рубеж! 15-й, 17-й и 18-й уходят на дистанцию Ирина Старых, Светлана Миронова и Евгения Павлова соответственно.

16:45

Стрельба! У Кузьминой промах, Дальмайер и Мякяряйнен «застрелились», а вот Юрлова-Перхт стреляет быстро и точно!

16:44

На отметке 1,7 км Анатасия Кузьмина лидирует, Юрлова-Перхт в общей группе, а остальные далековато, причем Евгения Павлова бежит последней.

16:42

Начало плотное, Юрлова-Перхт идет в группе лидеров, но не на первых ролях, остальные наши девушки чуть подальше.

16:40

Старт дан!

16:45

В 30-ку зачета Кубка мира у женщин входят четверо россиянок: Ирина Старых (№13), Екатерина Юрлова-Перхт (№14), Евгения Павлова (№24) и Светлана Миронова (№27).

16:40

Мужчины сегодня, к сожалению, не блеснули. И Евгений Гараничев, и Александр Логинов, и Матвей Елисеев оказались во второй половине итогового протокола. Посмотрим, что покажут наши девушки.

16:35

Начало женского масс-старта — в 16:40 мск.

16:30

Приветствуем всех любителей биатлона! Сегодня в рамках пятого Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге пройдет женский масс-старт на 12,5 километров. Сборную России в этой гонке представят четыре биатлонистки: Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова и Светлана Миронова.