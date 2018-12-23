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Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
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Индиана ПэйсерсВашингтон Уизардс
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02:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
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02:00
Орландо МэджикМайами Хит
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02:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
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02:00
Бруклин НетсФиникс Санз
не начался
02:00
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
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04:00
Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира в Нове-Место
13:45
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
37.25,2
закончен
16:30
Масс-старт 12,5 км, женщины
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
35:34.4
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
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Динамо МнАк Барс
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АвангардСибирь
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19:30
ХК СочиТорпедо
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19:30
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Химки Зенит
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Провал Старых: россиянки не заняли подиум в Чехии

Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Чехии

В чешском Нове-Место проходит этап Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте на 12,5 км победу одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Россиянки Юрлова-Перхт и Ирина Старых финишировали девятой и 29-й соответственно. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию масс-старта.
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17:18

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую трансляцию. Поздравляем с победой Анастасию Кузьмину. Второй стала Паулина Фиалкова, тройку лучших замкнула Анаис Шевалье. До скорых встреч на биатлоне!

17:16

Муж Анастасии Кузьминой заявил, что для его супруги этот сезон станет последним! Вот так новости!

17:12

Ирина Старых, к сожалению, с четырьмя промахами финишировала только 29-й.

17:10

Юрлова-Перхт после гонки:

«Состояние среднее. Сегодня хочется отдельное спасибо сказать нашему сервису. Мне кажется, таких лыж сегодня не было ни у кого».

17:08

Юрлова-Перхт отыграла одну позицию и вошла в топ-10 — она сегодня девятая! Хороший результат.

17:07

Фиалкова и Шевалье обогнали Вирер и финишировали второй и третье соответственно.

17:06

АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНА — ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА МАСС-СТАРТА!

17:05

ПАУЛИНА!!! ВАУ!!! На коротком отрезке она обгоняет Вирер и идет на серебро! Фантастика!

17:04

Фиалкова идет третьей, но практически догнала она уставшую Вирер. Борется за серебро Паулина. Чуть позади плетется Шевалье.

17:03

А Юрлова-Перхт тем временем врывается в топ-10! Кузьмина очень близка к победе — чуть более километра остается.

17:02

Фиалкова всеми силами пытается догнать Вирер, но какова итальянка! Не уступает.

16:59

Последний рубеж. У Кузьминой один промах, у Вирер — тоже один, ушла она первой со старта, но Анастасия сразу же догнала! У Юрловой-Перхт — пять из пяти! Какая гонка!

16:57

А вот у Старых проигрыш три минуты — просто ужасно! Последняя она до сих пор.

16:55

Какая умничка Кузьмина! Убрала она Вирер и возглавила масс-старт! Лидирует пока Анастасия. А Юрлова-Перхт идет восьмой.

16:53

Старых, идущая одной из последних, допускает еще один промах. А ближайшие к ней Хильдебранд и Рейселанд — по три неудачи.

16:52

Эх, три промаха у Юрловой-Перхт... Зато у Вирер и Кузьминой все чисто. Лидеры они на данный момент!

16:50

Все-таки достаточно сильный сегодня ветер, да и усталость в действиях девушек наблюдается. Непростая гонка.

16:48

А Юрлова-Перхт выходит на третью позицию! Анастасия Кузьмина, кстати, невероятное отставание отыграла и идет в лидерах. Вирер — уже пятая.

16:46

Старых исправилась за первый рубеж и поразила все мишени. К сожалению, все еще в концовке идет Ирина.

16:45

Второй рубеж. Юрлова-Перхт — фантастика, все чисто! Одной из первых уходит со старта.

16:42

На отметке 3,4 км Юрлова-Перхт идет четвертой. У Вирер, конечно, сумасшедший гандикап.

16:40

Также чисто отстрелялись Фиалкова, Хинц, Хильдебранд, Мякяряйнен. Хороши сегодня.

16:37

До первого рубежа дошли биатлонистки. Старых дважды промазала, Юрлова-Перхт — все попадания! Проигрывает всего 0,3 россиянка Вирер.

16:34

Вирер ожидаемо идет первой. Далее — Мякяряйнен. Старых только 13-я, Юрлова-Перхт — 17-я.

16:32

Сегодня заключительный этап Кубка мира. Завершится сезон «Рождественской гонкой».

16:30

И гонка началась! Поехали!

16:28

Напомним, что еще одна россиянка Евгения Павлова из-за болезни не примет участия в сегодняшнем масс-старте.

16:25

С минуты на минуту начнется гонка! Все сегодня болеем за Юрлову-Перхт и Старых!

16:20

Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых (восьмой стартовый номер). Затем в борьбу вступит Екатерина Юрлова-Перхт (18-я). Действующий обладатель Кубка мира финка Кайса Мякяряйнен выйдет на трассу четвертой. Лидер этого сезона итальянка Доротея Вирер стартует первой, второй номер — у Паулины Фиалковой из Словакии, третий — у Лизы Виттоцци из Италии.

16:10

Несколько минут назад завершилась гонка у мужчин. Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший третьим.

16:05

Старт запланирован на 16:30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.