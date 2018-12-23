Провал Старых: россиянки не заняли подиум в Чехии

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На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую трансляцию. Поздравляем с победой Анастасию Кузьмину. Второй стала Паулина Фиалкова, тройку лучших замкнула Анаис Шевалье. До скорых встреч на биатлоне!
Муж Анастасии Кузьминой заявил, что для его супруги этот сезон станет последним! Вот так новости!
Ирина Старых, к сожалению, с четырьмя промахами финишировала только 29-й.
Юрлова-Перхт после гонки:
«Состояние среднее. Сегодня хочется отдельное спасибо сказать нашему сервису. Мне кажется, таких лыж сегодня не было ни у кого».
Юрлова-Перхт отыграла одну позицию и вошла в топ-10 — она сегодня девятая! Хороший результат.
Фиалкова и Шевалье обогнали Вирер и финишировали второй и третье соответственно.
АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНА — ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА МАСС-СТАРТА!
ПАУЛИНА!!! ВАУ!!! На коротком отрезке она обгоняет Вирер и идет на серебро! Фантастика!
Фиалкова идет третьей, но практически догнала она уставшую Вирер. Борется за серебро Паулина. Чуть позади плетется Шевалье.
А Юрлова-Перхт тем временем врывается в топ-10! Кузьмина очень близка к победе — чуть более километра остается.
Фиалкова всеми силами пытается догнать Вирер, но какова итальянка! Не уступает.
Последний рубеж. У Кузьминой один промах, у Вирер — тоже один, ушла она первой со старта, но Анастасия сразу же догнала! У Юрловой-Перхт — пять из пяти! Какая гонка!
А вот у Старых проигрыш три минуты — просто ужасно! Последняя она до сих пор.
Какая умничка Кузьмина! Убрала она Вирер и возглавила масс-старт! Лидирует пока Анастасия. А Юрлова-Перхт идет восьмой.
Старых, идущая одной из последних, допускает еще один промах. А ближайшие к ней Хильдебранд и Рейселанд — по три неудачи.
Эх, три промаха у Юрловой-Перхт... Зато у Вирер и Кузьминой все чисто. Лидеры они на данный момент!
Все-таки достаточно сильный сегодня ветер, да и усталость в действиях девушек наблюдается. Непростая гонка.
А Юрлова-Перхт выходит на третью позицию! Анастасия Кузьмина, кстати, невероятное отставание отыграла и идет в лидерах. Вирер — уже пятая.
Старых исправилась за первый рубеж и поразила все мишени. К сожалению, все еще в концовке идет Ирина.
Второй рубеж. Юрлова-Перхт — фантастика, все чисто! Одной из первых уходит со старта.
На отметке 3,4 км Юрлова-Перхт идет четвертой. У Вирер, конечно, сумасшедший гандикап.
Также чисто отстрелялись Фиалкова, Хинц, Хильдебранд, Мякяряйнен. Хороши сегодня.
До первого рубежа дошли биатлонистки. Старых дважды промазала, Юрлова-Перхт — все попадания! Проигрывает всего 0,3 россиянка Вирер.
Вирер ожидаемо идет первой. Далее — Мякяряйнен. Старых только 13-я, Юрлова-Перхт — 17-я.
Сегодня заключительный этап Кубка мира. Завершится сезон «Рождественской гонкой».
И гонка началась! Поехали!
Напомним, что еще одна россиянка Евгения Павлова из-за болезни не примет участия в сегодняшнем масс-старте.
С минуты на минуту начнется гонка! Все сегодня болеем за Юрлову-Перхт и Старых!
Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых (восьмой стартовый номер). Затем в борьбу вступит Екатерина Юрлова-Перхт (18-я). Действующий обладатель Кубка мира финка Кайса Мякяряйнен выйдет на трассу четвертой. Лидер этого сезона итальянка Доротея Вирер стартует первой, второй номер — у Паулины Фиалковой из Словакии, третий — у Лизы Виттоцци из Италии.
Несколько минут назад завершилась гонка у мужчин. Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, финишировавший третьим.
Старт запланирован на 16:30 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.