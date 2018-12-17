«Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Европе. LIVE

Курсы валют$ 66.50 (-0.099) 75.41 (+0.153)
Москва: -14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
2:0
закончен
18:15
ЭспаньолБетис
1:3
закончен
20:30
УэскаВильярреал
2:2
закончен
22:45
ЛевантеБарселона
0:5
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
Брайтон энд Хоув АльбионЧелси
1:2
закончен
16:30
СаутгемптонАрсенал
3:2
закончен
19:00
ЛиверпульМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛКьево
0:0
закончен
17:00
ФиорентинаЭмполи
3:1
закончен
17:00
ФрозинонеСассуоло
0:2
закончен
17:00
СампдорияПарма
2:0
закончен
20:00
КальяриНаполи
0:1
закончен
22:30
РомаДженоа
3:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
НимЛилль
2:3
закончен
19:00
НиццаСент-Этьен
1:1
закончен
23:00
ЛионМонако
3:0
закончен
23:00
МарсельБордо
перенесен
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигМайнц
4:1
закончен
20:00
Айнтрахт ФБайер
2:1
закончен
Еврохоккейтур
14:00
ЧехияШвеция
2:3
закончен
17:00
РоссияФинляндия
5:0
закончен
17:00
РоссияФинляндия
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк РейнджерсВегас Голден Найтс
3:4 (ОТ)
закончен
21:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
3:0
закончен
23:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
2:7
закончен
01:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
2:4
закончен
03:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:7
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей ВЭФ
75:67
закончен
12:00
Астана Калев
105:78
закончен
13:00
Парма УНИКС
68:66
закончен
15:00
Химки Нижний Новгород
80:93
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Цмоки-Минск
80:69
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Бруклин НетсАтланта Хоукс
144:127
закончен
23:30
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
105:128
закончен
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
110:99
закончен
02:00
Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
128:110
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМайами Хит
96:102
закончен
03:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
113:120
закончен
04:00
Денвер НаггетсТоронто Рэпторс
95:86
закончен
Биатлон / Кубок мира, Хохфильцен
13:15
Эстафета 4х6 км, женщины
1
Италия
1.10,58,7 (0+3)
закончен
16:00
Эстафета 4x7,5 км, мужчины
1
Швеция
1.16,10,6 (0+5)
закончен
Гандбол / Чемпионат Европы — 2018
19:30
Россия — Франция
21:24
закончен
Футбол /
14:00
Онлайн жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы
online
Италия / Серия А
22:30
АталантаЛацио
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
0:0
перерыв
19:00
Ак БарсАвтомобилист
не начался
19:00
НефтехимикТрактор
не начался
19:00
ТорпедоМеталлург Мг
не начался
19:30
АвангардЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Айлендерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсЮта Джаз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Германия / Бундеслига
20:30
Боруссия МНюрнберг
не начался
22:30
ФортунаБоруссия Д
не начался
22:30
ГертаАугсбург
не начался
22:30
ВольфсбургШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
21:30
КанТулуза
не начался
Италия / Серия А
22:30
БолоньяМилан
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
14:00
БарысСеверсталь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАмур
не начался
15:30
СибирьЛокомотив
не начался
19:30
ВитязьЦСКА
не начался
19:30
СКАСлован
не начался
19:30
СпартакЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиСалават Юлаев
не начался
19:30
Динамо МнДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Аризона КойотсНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит АСВЕЛ
не начался
22:00
Андорра Монако
не начался
22:00
Цедевита Тофаш
не начался
22:30
Доломити Энергия Валенсия
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Будучность
не начался
20:45
Фенербахче ЦСКА
не начался
22:45
Барселона Олимпиакос
не начался
23:30
Гран Канария Баскония
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Атланта ХоуксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсДаллас Маверикс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Европе. LIVE

Онлайн жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

В Швейцарии проходит церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, где выступают российские «Зенит» и «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:08

Первые матчи состоятся 14 февраля (не считая всего нескольких встреч), ответные — 21 февраля.

15:07

Финальный матч пройдет в столице Азербайджана Баку.

15:06

А вот кто может попасться «Краснодару»:

15:05

Возможные соперники «Зенита»:

15:00

Итак, у нас скоро начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы! И российским любителям футбола эта процедура должна быть даже интереснее, чем жеребьевка Лиги чемпионов, поскольку сейчас будет решаться судьба «Зенита» и «Краснодара».

14:55

«Реалу» же, кажется, повезло с жеребьевкой. «Сливочным» могли попасться «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», но достался голландский «Аякс». Хотя мадридцы в последнем матче ЛЧ уступили на своем поле московскому ЦСКА (0:3), так что даже тут можно ожидать сюрпризов.

14:50

В 1/8 финала ЛЧ удивительным образом сложилось чисто немецко-английское противостояние.

14:45

А вот так фанаты видят пары Лиги чемпионов:

14:40

Кстати, «Бавария» и «Ливерпуль» встретятся в плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории. Вот такой оригинальный жребий выпал мюнхенцам, которые из английских клубов видели в последние годы только «Арсенал».

Реал
РИА Новости
Клопп рядом с кубком Лиги чемпионов
14:35

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12/13 или 19/20 февраля, а ответные — 5/6 или 12/13 марта.

14:30

Еще одна невероятно интересная пара: «Ливерпуль» — «Бавария». Подопечные Юргена Клоппа сейчас на ходу, а мюнхенцы не проигрывают с середины ноября. Конечно, до февраля еще все может измениться — травмы и трансферы сыграют свою роль. Но встреча двух выдающихся атак в любом случае будет искрометной.

Reuters
Киммих празднует первый гол в ворота "Реала"
14:25

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

Нетрудно догадаться, насколько важно для подопечных Диего Симеоне добраться до этого решающего матча. Они уже дважды проигрывали в финале и горят желанием, наконец, завоевать трофей, тем более на своем поле.

Роналду и «Ювентусу» придется нелегко.

Гризманн Атлетико
Reuters
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн
14:21

Итоги жеребьевки:

14:20

И последняя пара уже очевидна: «Ливерпуль» — «Бавария». Юрген Клопп возвращается в Германию, и у нас еще один досрочный финал.

14:19

Голландский «Аякс» попадает на мадридский «Реал»! Ну, ждем множества голов.

14:18

Итальянская «Рома» — португальский «Порту». Пожалуй, самая спокойная пара на данный момент.

14:17

Французский «Лион» попал на испанскую «Барселону».

14:16

«Тоттенхэм» сыграет в плей-офф с дортмундской «Боруссией»!

14:15

«Манчестер Юнайтед» встретится в 1/8 финала с... «ПСЖ»! Огненная пара.

14:14

«Атлетико» получает «Ювентус»! Криштиану Роналду возвращается в Мадрид! «Матрасники» начинают на своем поле.

14:10

Первый результат: немецкий «Шальке-04» встретится с английским «Манчестер Сити»! Немцы будут начинать дома.

14:08

Для помощи в проведении жеребьевки приглашены футболистка Лаура Жорже и бывший игрок «Атлетико» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.

14:06

Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти сообщает, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов будет использоваться система видеоопомощи арбитрам (VAR). Теперь вероятность случайных ошибок судей должна быть исключена.

14:04

На экране проигрывается ролик с самыми красивыми голами группового этапа в исполнении команд, пробившихся в плей-офф. Напомним, больше всего очков в группе набрал португальский «Порту» (16), после всего голов провел «ПСЖ» (17), а меньше всего пропустила «Боруссия» (2).

13:55

Ведущий жеребьевки Педру Пинту вышел на сцену в одном из залов штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне! Мероприятие вот-вот начнется!

13:45

Жеребьевка Лиги Европы, в которой определятся соперники для российских клубов «Зенита» и «Краснодара», начнется сразу после это церемонии, в 15.00 по московскому времени.

13:40

Сначала пройдет процедура жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, в одной паре не могут оказаться команды из одной страны или ранее выступавшие в одной группе. При этом сеяные команды проведут первый матч плей-офф в гостях (12/13 или 19/20 февраля), а ответный — на своем поле (5/6 или 12/13 марта).

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), дортмундская «Боруссия» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания) и «Ювентус» (Италия).

Несеяные: «Аякс» (Голландия), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Рома» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и «Шальке-04» (Германия).

13:35

Начало мероприятия запланировано на 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.