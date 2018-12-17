«Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Европе. LIVE

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Первые матчи состоятся 14 февраля (не считая всего нескольких встреч), ответные — 21 февраля.
Финальный матч пройдет в столице Азербайджана Баку.
А вот кто может попасться «Краснодару»:
Возможные соперники «Зенита»:
Итак, у нас скоро начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы! И российским любителям футбола эта процедура должна быть даже интереснее, чем жеребьевка Лиги чемпионов, поскольку сейчас будет решаться судьба «Зенита» и «Краснодара».
«Реалу» же, кажется, повезло с жеребьевкой. «Сливочным» могли попасться «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», но достался голландский «Аякс». Хотя мадридцы в последнем матче ЛЧ уступили на своем поле московскому ЦСКА (0:3), так что даже тут можно ожидать сюрпризов.
В 1/8 финала ЛЧ удивительным образом сложилось чисто немецко-английское противостояние.
А вот так фанаты видят пары Лиги чемпионов:
Кстати, «Бавария» и «Ливерпуль» встретятся в плей-офф Лиги чемпионов впервые в истории. Вот такой оригинальный жребий выпал мюнхенцам, которые из английских клубов видели в последние годы только «Арсенал».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 12/13 или 19/20 февраля, а ответные — 5/6 или 12/13 марта.
Еще одна невероятно интересная пара: «Ливерпуль» — «Бавария». Подопечные Юргена Клоппа сейчас на ходу, а мюнхенцы не проигрывают с середины ноября. Конечно, до февраля еще все может измениться — травмы и трансферы сыграют свою роль. Но встреча двух выдающихся атак в любом случае будет искрометной.
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».
Нетрудно догадаться, насколько важно для подопечных Диего Симеоне добраться до этого решающего матча. Они уже дважды проигрывали в финале и горят желанием, наконец, завоевать трофей, тем более на своем поле.
Роналду и «Ювентусу» придется нелегко.
Итоги жеребьевки:
И последняя пара уже очевидна: «Ливерпуль» — «Бавария». Юрген Клопп возвращается в Германию, и у нас еще один досрочный финал.
Голландский «Аякс» попадает на мадридский «Реал»! Ну, ждем множества голов.
Итальянская «Рома» — португальский «Порту». Пожалуй, самая спокойная пара на данный момент.
Французский «Лион» попал на испанскую «Барселону».
«Тоттенхэм» сыграет в плей-офф с дортмундской «Боруссией»!
«Манчестер Юнайтед» встретится в 1/8 финала с... «ПСЖ»! Огненная пара.
«Атлетико» получает «Ювентус»! Криштиану Роналду возвращается в Мадрид! «Матрасники» начинают на своем поле.
Первый результат: немецкий «Шальке-04» встретится с английским «Манчестер Сити»! Немцы будут начинать дома.
Для помощи в проведении жеребьевки приглашены футболистка Лаура Жорже и бывший игрок «Атлетико» и «Ливерпуля» Луис Гарсия.
Директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти сообщает, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов будет использоваться система видеоопомощи арбитрам (VAR). Теперь вероятность случайных ошибок судей должна быть исключена.
На экране проигрывается ролик с самыми красивыми голами группового этапа в исполнении команд, пробившихся в плей-офф. Напомним, больше всего очков в группе набрал португальский «Порту» (16), после всего голов провел «ПСЖ» (17), а меньше всего пропустила «Боруссия» (2).
Ведущий жеребьевки Педру Пинту вышел на сцену в одном из залов штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне! Мероприятие вот-вот начнется!
Жеребьевка Лиги Европы, в которой определятся соперники для российских клубов «Зенита» и «Краснодара», начнется сразу после это церемонии, в 15.00 по московскому времени.
Сначала пройдет процедура жеребьевки Лиги чемпионов. Напомним, в одной паре не могут оказаться команды из одной страны или ранее выступавшие в одной группе. При этом сеяные команды проведут первый матч плей-офф в гостях (12/13 или 19/20 февраля), а ответный — на своем поле (5/6 или 12/13 марта).
Сеяные: «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), дортмундская «Боруссия» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Реал» (Испания) и «Ювентус» (Италия).
Несеяные: «Аякс» (Голландия), «Атлетико» (Испания), «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Рома» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) и «Шальке-04» (Германия).
Начало мероприятия запланировано на 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.