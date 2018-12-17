«Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Европе. LIVE

Еще одна невероятно интересная пара: «Ливерпуль» — «Бавария». Подопечные Юргена Клоппа сейчас на ходу, а мюнхенцы не проигрывают с середины ноября. Конечно, до февраля еще все может измениться — травмы и трансферы сыграют свою роль. Но встреча двух выдающихся атак в любом случае будет искрометной.