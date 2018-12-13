На допрос: Австрия обвиняет биатлонистов России в допинге. LIVE

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Логинов прокомментировал обвинения австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил.
«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца» — написал Логинов в инстаграме.
Касперович заявил, что обвинения австрийской полиции являются провокацией.
«Не буду комментировать. Зачем это сейчас нужно? Пусть они сначала все выяснят. Пока вообще ничего не ясно. Что я могу сейчас комментировать? Я считаю, что это вообще провокация. Я знаю, что ничего не было и ничего нет. Необоснованно ни на чем. Немножко подождем.
Австрийская полиция мне не звонила. Я готов, если позвонят, прилететь. Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Я готов прямо сейчас вылететь», — сказал специалист.
По информации источника, знакомого с ситуацией, допрос биатлонистов пройдет после женской спринтерской гонки, которая стартует 13 декабря в 16.15 мск.
В настоящее время сборную России в Хохфильцене представляют Логинов, Гараничев и Старых. Также в Австрии находятся врачи Шутов и массажист Топычканов. Что касается Антона Шипулина, то он все еще не присоединился к составу национальной команды и приводит себя в надлежащую форму на сборах в Обертиллиахе.
Среди подозреваемых в употреблении допинга или поощрении этого фигурируют бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, который сейчас находится в России, врачи Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Евгений Шутов, массажист Дмитрий Топычканов, а также спортсмены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.
Вчера вечером, 12 декабря, в расположение сборной России ворвалась австрийская полиция и обвинила девять человек в том, что они принимали допинг или способствовали этому. Об этом сообщил в своем инстаграме комментатор Дмитрий Губерниев:
«Внимание!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году!
В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции!
Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!!!»
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции скандальных событий, которые происходят в данный момент в австрийском Хохфильцене, где совсем скоро стартует второй этап Кубка мира по биатлону.