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Онлайн-трансляция скандала с обвинениями биатлонистов России в допинге
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На допрос: Австрия обвиняет биатлонистов России в допинге. LIVE

Онлайн-трансляция скандала с обвинениями биатлонистов России в допинге

Австрийская полиция ворвалась в расположение сборной России по биатлону в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене и обвинила десятерых людей в нарушении антидопинговых правил. Среди подозреваемых — Антон Шипулин, Александр Логинов и Ирина Старых. Стражи порядка планируют допросить россиян сразу после первой гонки турнира — женского спринта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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13:30

Логинов прокомментировал обвинения австрийской полиции в нарушении антидопинговых правил.

«Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже недостаточно сдавать допинг-тесты. Я уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и вчера меня, и не только меня, обвинили в каких-то махинациях с переливанием крови и еще с чем-то (конкретно нам ничего не сказали). И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца» — написал Логинов в инстаграме.

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Я хотел выложить ещё вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты. Я уже был в плохой  ситуации за то чего не делал, и вчера меня и не только меня, обвиняют в каких то махинациях с переливаниями крови и еще с чем то( конкретно нам не чего не сказали). И всё это в феврале 2017 года, когда я бегал всего 2 месяца. И самое интересное, что это всё на основании 100 каких то опрошенных людей и лично Родченкова. Могу на 1000% сказать, что в чём меня обвиняют не правда, и хочу задать риторический вопрос- не ужели Русские спортсмены на столько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, что бы заниматься тем в чём нас обвиняют!?

Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)

13:15

Касперович заявил, что обвинения австрийской полиции являются провокацией.

«Не буду комментировать. Зачем это сейчас нужно? Пусть они сначала все выяснят. Пока вообще ничего не ясно. Что я могу сейчас комментировать? Я считаю, что это вообще провокация. Я знаю, что ничего не было и ничего нет. Необоснованно ни на чем. Немножко подождем.

Австрийская полиция мне не звонила. Я готов, если позвонят, прилететь. Только пусть обоснуют и оплатят мне эту поездку. Я готов прямо сейчас вылететь», — сказал специалист.

13:00

По информации источника, знакомого с ситуацией, допрос биатлонистов пройдет после женской спринтерской гонки, которая стартует 13 декабря в 16.15 мск.

12:45

В настоящее время сборную России в Хохфильцене представляют Логинов, Гараничев и Старых. Также в Австрии находятся врачи Шутов и массажист Топычканов. Что касается Антона Шипулина, то он все еще не присоединился к составу национальной команды и приводит себя в надлежащую форму на сборах в Обертиллиахе.

Шипулин
РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин
12:40

Среди подозреваемых в употреблении допинга или поощрении этого фигурируют бывший главный тренер сборной России Александр Касперович, который сейчас находится в России, врачи Артем Крынцилов, Александр Селявкин и Евгений Шутов, массажист Дмитрий Топычканов, а также спортсмены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.

12:35

Вчера вечером, 12 декабря, в расположение сборной России ворвалась австрийская полиция и обвинила девять человек в том, что они принимали допинг или способствовали этому. Об этом сообщил в своем инстаграме комментатор Дмитрий Губерниев:

«Внимание!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году!

В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции!

Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!!!»

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Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

12:30

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции скандальных событий, которые происходят в данный момент в австрийском Хохфильцене, где совсем скоро стартует второй этап Кубка мира по биатлону.