На допрос: Австрия обвиняет биатлонистов России в допинге. LIVE

Вчера вечером, 12 декабря, в расположение сборной России ворвалась австрийская полиция и обвинила девять человек в том, что они принимали допинг или способствовали этому. Об этом сообщил в своем инстаграме комментатор Дмитрий Губерниев:

«Внимание!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году!

В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции!

Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!!!»