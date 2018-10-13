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Хроника /
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Кокорин и Мамаев привыкают к СИЗО
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Фигурное катание / Юниорский Гран-при по фигурному катанию, 7-й этап, Ереван
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Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
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Динамо МЛокомотив
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Нью-Джерси ДэвилзСан-Хосе Шаркс
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Виннипег ДжетсКаролина Харрикейнз
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Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
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Кокорин и Мамаев в СИЗО. LIVE

Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев kokorin9/instagram.com
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
Видео по теме
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пребывают в СИЗО под арестом до 8 декабря, но новости об их судьбе продолжают поступать. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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10:00

Российский пловец Климент Колесников назвал «балбесами» Кокорина и Мамаева. По мнению 18-летнего спортсмена, такое поведение является низким. «Слышал. Балбесы! Не могу ничего о них сказать. Да и не хочу. Такое поведение — низкое. Особенно со стороны спортсменов», — цитирует Колесникова «СЭ».

09:50

Экс-одноклубник Кокорина Йован Танасьевич призвал игрока «стать мужиком».

«Сложная ситуация позволит правильно расставить приоритеты в жизни. Ему пора становиться мужиком», — сказал черногорец в интервью «Спорт день за днем».

09:40

Известный российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам бегуна, он не понимает критику разгульной жизни футболистов.

«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева – это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят.

Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей — это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры. А «вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат.com».

09:30

При этом Бушманов отметил также, что Мамаеву и Кокорину не предъявлялось обвинений в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Они лишь проходят по этому делу.

09:20

Накануне вечером с прессой пообщался адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов.

«Информационный фон вокруг Кокорина и Мамаева стал менее негативным? Вы же знаете, это наша русская традиция: сначала мы находим народных антигероев, затем от гнева к милости один шаг. В данном случае общество более подробно вникло в ситуацию и поняло, что каждый имеет право на некие ошибки, — заявил правозащитник.

— Другое дело, как эти самые ошибки человек имеет возможность осознать и исправить. Такие жизненные катаклизмы не должны ломать человека. И не надо отворачивать от него болельщиков и других членов общества. Не нужно пытаться из простого по большому счету инцидента делать сенсацию, которая будет негативно влиять на ход расследования.

Все процессуальные решения, которые сейчас приняты, связанные с заключением под стражу, – это негативное последствие фона, распространенного через СМИ. А обсуждения в них наполовину не соответствуют действительности. Слухи и сплетни приводят к необходимости применения таких жестких и быстротечных решений»

09:10

Напомним, что полиция открыла уголовные дела по двум эпизодам нападений, случившимся утром 8 октября в центре Москвы. Сначала компания, в которой были братья Кокорины и Мамаев, избила на парковке около гостиницы «Пекин» водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем подралась в кафе с чиновником Минпромоторга Денисом Паком. Его Александр Кокорин ударил по голове стулом лично.

09:00

Александр Кокорин и Павел Мамаев — известные российские футболисты — провели уже пару ночей в СИЗО «Бутырка», а тем временем новости об их ситуации продолжают поступать.