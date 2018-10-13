Кокорин и Мамаев в СИЗО. LIVE

Известный российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал скандал вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам бегуна, он не понимает критику разгульной жизни футболистов.

«Мы во многих аспектах жизни как зависли на перепутье, так и висим до сих пор. Спорт тому — хороший пример: у нас и господдержка роскошная, и свобода предпринимательства — соревнуйся где хочешь. Но раз у нас на дворе капитализм, то я совершенно не понимаю критики разгульной жизни Кокорина и Мамаева – это если брать вечеринку в Монако. Люди тратят честно заработанные деньги, как хотят и куда хотят.

Хотят дебоширить, оскорблять и бить других людей — это уже явно перебор, но для этого есть контролирующие структуры. А «вот просто по-человечески» обидно мне даже не за деньги, которые крутятся в том бизнесе, а за все то внимание, которым футболисты с лихвой одарены, в том числе со стороны болельщиков. Наверное, в нашей системе это кому-то нужно. А кому, я не знаю», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат.com».