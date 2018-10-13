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«Отправится к Кокорину и Мамаеву»: Глушакову грозит тюрьма

Глушакову грозит уголовное дело за сокрытие денег при разводе

Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков РИА Новости
Футболист московского «Спартака» Денис Глушаков
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Адвокат супруги экс-футболиста сборной России и капитана «Спартака» Дениса Глушакова заявил о том, что игроку грозит уголовное преследование. Полузащитник может «отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину» из-за того, что снял с семейного счета до 100 млн рублей, несмотря на запрет суда.

Экс-футболисту сборной России, полузащитнику и капитану московского «Спартака» Денису Глушакову грозит уголовное преследование. Как отмечает ТАСС, хавбек красно-белых может быть привлечен к ответственности за невыполнение решения Никулинского суда Москвы об аресте его счетов в рамках бракоразводного процесса.

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Адвокат жены игрока «Спартака» Дарьи Сергей Жорин рассказал, что, несмотря на запрет, футболист вывел из совместно нажитого имущества с супругой до 100 млн рублей.

«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова», — начал юрист.

«После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того, как мы передали эти документы в банк, он вывел еще до 100 млн рублей»,

— добавил Жорин.

Как отметил адвокат Глушаковой, футболист «Спартака» может отправиться в места лишения свободы к полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

«Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину»,

— рассказал адвокат.

Как отметил юрист, на момент подачи ходатайства об обеспечительных мерах на совместно нажитое имущество Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей, которые, по словам защитника интересов супруги спортсмена, «либо снял наличными, либо перевел на другие счета».

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета Глушакова, а также его супруги Дарьи.

Это было сделано в связи с тем, что 28 сентября суд зарегистрировал иск Дарьи к Денису о разделе совместно нажитого имущества. Также отмечается, что беседа сторон по данному вопросу состоится 22 октября.

После вынесенного постановления квартирами, машинами и банковскими счетами семьи Глушаковых нельзя распоряжаться, дарить или продавать их. Однако, как отметил адвокат супруги спортсмена, игрок успел нарушить его уже в день вынесения вердикта.

Адвокат футболиста Марина Дубровская делиться подробностями о судебных тяжбах своего клиента отказалась.

«Арест имущества? Это закрытая информация»,

— приводит слова Дубровской «Спорт-Экспресс».

Как отмечает «Матч ТВ», спортсмен вместе с супругой владеют особняком с дизайнерским ремонтом в одном из закрытых престижных поселков в Новой Риге, цена на который начинается $2 млн. Кроме того, у Глушаковых есть квартиры в Сокольниках и Раменках. В первом жилом комплексе цены на недвижимость начинаются от 20 млн рублей, во втором — от 30-40.

Игрок «Спартак» ездит на Bentley стоимостью примерно в 5,5 млн рублей, кроме того, его видели за рулем Porsche Cayenne (около четырех миллионов).

Также Денису и Дарье, которые состоят в браке с 2009 года, предстоит решить вопрос воспитания детей. У супругов две дочери — семилетняя Валерия и Александра, которой в декабре исполнится два года.

Иск к своей жене выдвинул и сам Глушаков. Футболист требует определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с жены в размере 80 тыс. рублей. Спортсмен обращался в Миллеровский суд Ростовской области, так как вырос в этом регионе. Однако там определили подсудность рассмотрения иска Глушакова в Москве, это решение обжаловал адвокат капитана «Спартака».

Скандал с игроком красно-белых вспыхнул после того, как в сети появилось видео, на котором жена футболиста врывается в баню, где отдыхал игрок с другой женщиной. По версии спортсмена, он сам принял решение прекратить отношения с Дарьей из-за измены супруги.

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