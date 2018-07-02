«Автобус» Черчесова победил престарелых испанцев»

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Расписание матчей
Турнирная таблица
Плей-офф
Бомбардиры
Июнь
Июль
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
18:00 Россия—С. Аравия 5:0 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Стадион Лужники
15:00 Египет—Уругвай 0:1 закончен
Группа A. 1-й тур  |   Екатеринбург Арена
18:00 Марокко—Иран 0:1 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Португалия—Испания 3:3 закончен
Группа B. 1-й тур  |   Стадион Фишт
13:00 Франция—Австралия 2:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Казань Арена
16:00 Аргентина—Исландия 1:1 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Спартак
19:00 Перу—Дания 0:1 закончен
Группа C. 1-й тур  |   Мордовия Арена
22:00 Хорватия—Нигерия 2:0 закончен
Группа D. 1-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Коста-Рика—Сербия 0:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Самара Арена
18:00 Германия—Мексика 0:1 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Лужники
21:00 Бразилия—Швейцария 1:1 закончен
Группа E. 1-й тур  |   Ростов Арена
15:00 Швеция—Ю. Корея 1:0 закончен
Группа F. 1-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Бельгия—Панама 3:0 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Тунис—Англия 1:2 закончен
Группа G. 1-й тур  |   Волгоград Арена
15:00 Колумбия—Япония 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Мордовия Арена
18:00 Польша—Сенегал 1:2 закончен
Группа H. 1-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Россия—Египет 3:1 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
15:00 Португалия—Марокко 1:0 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Стадион Лужники
18:00 Уругвай—С. Аравия 1:0 закончен
Группа A. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Иран—Испания 0:1 закончен
Группа B. 2-й тур  |   Казань Арена
15:00 Дания—Австралия 1:1 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Самара Арена
18:00 Франция—Перу 1:0 закончен
Группа C. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Аргентина—Хорватия 0:3 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
15:00 Бразилия—Коста-Рика 2:0 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Нигерия—Исландия 2:0 закончен
Группа D. 2-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Сербия—Швейцария 1:2 закончен
Группа E. 2-й тур  |   Стадион Калининград
15:00 Бельгия—Тунис 5:2 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Спартак
18:00 Ю. Корея—Мексика 1:2 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Ростов Арена
21:00 Германия—Швеция 2:1 закончен
Группа F. 2-й тур  |   Стадион Фишт
15:00 Англия—Панама 6:1 закончен
Группа G. 2-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
18:00 Япония—Сенегал 2:2 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Польша—Колумбия 0:3 закончен
Группа H. 2-й тур  |   Казань Арена
17:00 Уругвай—Россия 3:0 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Самара Арена
17:00 С. Аравия—Египет 2:1 закончен
Группа A. 3-й тур  |   Волгоград Арена
21:00 Иран—Португалия 1:1 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Мордовия Арена
21:00 Испания—Марокко 2:2 закончен
Группа B. 3-й тур  |   Стадион Калининград
17:00 Дания—Франция 0:0 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Лужники
17:00 Австралия—Перу 0:2 закончен
Группа C. 3-й тур  |   Стадион Фишт
21:00 Нигерия—Аргентина 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Исландия—Хорватия 1:2 закончен
Группа D. 3-й тур  |   Ростов Арена
17:00 Ю. Корея—Германия 2:0 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Казань Арена
17:00 Мексика—Швеция 0:3 закончен
Группа F. 3-й тур  |   Екатеринбург Арена
21:00 Сербия—Бразилия 0:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Спартак
21:00 Швейцария—Коста-Рика 2:2 закончен
Группа E. 3-й тур  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Япония—Польша 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Волгоград Арена
17:00 Сенегал—Колумбия 0:1 закончен
Группа H. 3-й тур  |   Самара Арена
21:00 Англия—Бельгия 0:1 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Стадион Калининград
21:00 Панама—Тунис 1:2 закончен
Группа G. 3-й тур  |   Мордовия Арена
Сегодня игр нет
17:00 Франция—Аргентина 4:3 закончен
1/8 финала  |   Казань Арена
21:00 Уругвай—Португалия 2:1 закончен
1/8 финала  |   Стадион Фишт
17:00 Испания—Россия 1:1
(3:4) закончен
1/8 финала  |   Стадион Лужники
21:00 Хорватия—Дания 1:1
(3:2) закончен
1/8 финала  |   Стадион Нижний Новгород
17:00 Бразилия—Мексика 0:0 1 тайм
1/8 финала  |   Самара Арена
21:00 Бельгия—Япония —:— скоро
1/8 финала  |   Ростов Арена П1–1.37 X–4.8 П2–9
17:00 Швеция—Швейцария —:— скоро
1/8 финала  |   Санкт-Петербург Арена П1–2.95 X–2.95 П2–2.7
21:00 Колумбия—Англия —:— скоро
1/8 финала  |   Стадион Спартак П1–4.15 X–3.25 П2–2.1
17:00 Уругвай—Франция —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Нижний Новгород П1–4.3 X–3.15 П2–2
21:00 E1/F2 — G1/H2 —:— скоро
1/4 финала  |   Казань Арена
17:00 F1/E2 — H1/G2 —:— скоро
1/4 финала  |   Самара Арена
21:00 Россия—Хорватия —:— скоро
1/4 финала  |   Стадион Фишт П1–3.45 X–3.25 П2–2.25
21:00 Полуфиналист 1 — Полуфиналист 2 —:— скоро
1/2 финала  |   Санкт-Петербург Арена
21:00 Полуфиналист 3 — Полуфиналист 4 —:— скоро
1/2 финала  |   Стадион Лужники
17:00 Проигравший 1 — Проигравший 2 —:— скоро
За 3-е место  |   Санкт-Петербург Арена
18:00 Финалист 1 — Финалист 2 —:— скоро
Финал  |   Стадион Лужники
A
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
УругвайУругвай
3:01:01:0
3
3
0
0
5-0
9
2
РоссияРоссия
0:3
5:03:1
3
2
0
1
8-4
6
3
Саудовская АравияС. Аравия
0:10:5
2:1
3
1
0
2
2-7
3
4
ЕгипетЕгипет
0:11:31:2
3
0
0
3
2-6
0
B
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ИспанияИспания
3:31:02:2
3
1
2
0
6-5
5
2
ПортугалияПортугалия
3:3
1:11:0
3
1
2
0
5-4
5
3
ИранИран
0:11:1
1:0
3
1
1
1
2-2
4
4
МароккоМарокко
2:20:10:1
3
0
1
2
2-4
1
C
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ФранцияФранция
0:01:02:1
3
2
1
0
3-1
7
2
ДанияДания
0:0
1:01:1
3
1
2
0
2-1
5
3
ПеруПеру
0:10:1
2:0
3
1
0
2
2-2
3
4
АвстралияАвстралия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
D
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ХорватияХорватия
3:02:02:1
3
3
0
0
7-1
9
2
АргентинаАргентина
0:3
2:11:1
3
1
1
1
3-5
4
3
НигерияНигерия
0:21:2
2:0
3
1
0
2
3-4
3
4
ИсландияИсландия
1:21:10:2
3
0
1
2
2-5
1
E
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БразилияБразилия
1:12:02:0
3
2
1
0
5-1
7
2
ШвейцарияШвейцария
1:1
2:12:2
3
1
2
0
5-4
5
3
СербияСербия
0:21:2
1:0
3
1
0
2
2-4
3
4
Коста-РикаКоста-Рика
0:22:20:1
3
0
1
2
2-5
1
F
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
ШвецияШвеция
3:01:01:2
3
2
0
1
5-2
6
2
МексикаМексика
0:3
2:11:0
3
2
0
1
3-4
6
3
Южная КореяЮ. Корея
0:11:2
2:0
3
1
0
2
3-3
3
4
ГерманияГермания
2:10:10:2
3
1
0
2
2-4
3
G
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
БельгияБельгия
1:05:23:0
3
3
0
0
9-2
9
2
АнглияАнглия
0:1
2:16:1
3
2
0
1
8-3
6
3
ТунисТунис
2:51:2
2:1
3
1
0
2
5-8
3
4
ПанамаПанама
0:31:61:2
3
0
0
3
2-11
0
H
Иг Игры
Пб Победы
Нч Ничьи
Пр Проигрыши
Мячи Соотношение мячей
Оч Очки
1
КолумбияКолумбия
1:21:03:0
3
2
0
1
5-2
6
2
ЯпонияЯпония
2:1
2:20:1
3
1
1
1
4-4
4
3
СенегалСенегал
0:12:2
2:1
3
1
1
1
4-4
4
4
ПольшаПольша
0:31:01:2
3
1
0
2
2-5
3
01.07 | 17:00
Стадион Лужники
Испания
Россия
1:1
(3:4)
30.06 | 21:00
Стадион Фишт
Уругвай
Португалия
2:1
11.07 | 21:00
Стадион Лужники
Полуфиналист 3
Полуфиналист 4
–:–
02.07 | 17:00
Самара Арена
Бразилия
Мексика
0:0
10.07 | 21:00
Санкт-Петербург Арена
Полуфиналист 1
Полуфиналист 2
–:–
15.07 | 18:00
Стадион Лужники
Финалист 1
Финалист 2
–:–
07.07 | 17:00
Самара Арена
F1 - E2
H1 - G2
–:–
06.07 | 21:00
Казань Арена
E1 - F2
G1 - H2
–:–
02.07 | 21:00
Ростов Арена
Бельгия
Япония
–:–
03.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Швеция
Швейцария
–:–
01.07 | 21:00
Стадион Нижний Новгород
Хорватия
Дания
1:1
(3:2)
03.07 | 21:00
Стадион Спартак
Колумбия
Англия
–:–
07.07 | 21:00
Стадион Фишт
Россия
Хорватия
–:–
14.07 | 17:00
Санкт-Петербург Арена
Проигравший 1
Проигравший 2
–:–
30.06 | 17:00
Казань Арена
Франция
Аргентина
4:3
06.07 | 17:00
Стадион Нижний Новгород
Уругвай
Франция
–:–
и
г
и
г
1
Гарри Кейн
2
5
2
Ромелу Лукаку
2
4
3
Криштиану Роналду
4
4
4
Денис Черышев
4
3
5
Килиан Мбаппе
4
3
6
Диего Коста
4
3
7
Эдинсон Кавани
4
3
8
Артём Дзюба
4
3
9
Серхио Агуэро
4
2
10
Йерри Мина
2
2
11
Ахмед Муса
3
2
12
Джон Стоунс
3
2
13
Филиппе Коутиньо
3
2
14
Вахби Хазри
3
2
15
Сон Хын Мин
3
2
16
Луис Суарес
4
2
17
Эден Азар
2
2
18
Мохамед Салах
2
2
19
Лука Модрич
4
2
20
Андреас Гранквист
3
2
21
Майл Единак
3
2
22
Антуан Гризманн
4
2
23
Юссеф Эн-Несири
1
1
24
Фелипе Балой
1
1
25
Йосип Дрмич
2
1
26
Кейсуке Хонда
2
1
27
Яго Аспас
3
1
28
Аднан Янузай
1
1
29
Кендаль Уостон
1
1
30
Милан Бадель
2
1
31
Миши Батшуайи
2
1
32
Дилан Бронн
2
1
33
Рикарду Куарежма
3
1
34
Халид Бутаиб
2
1
35
Джесси Лингард
2
1
36
Хосе Игнасио Начо
2
1
37
Дрис Мертенс
3
1
38
Стивен Цубер
2
1
39
Мусса Ваг
3
1
40
Паулиньо
3
1
41
Такаси Инуи
3
1
42
Хосе Паоло Герреро
3
1
43
Марко Ройс
3
1
44
Хуан Куадрадо
3
1
45
Юйа Осако
3
1
46
Матиас Занка Йоргенсен
3
1
47
Хуан Кинтеро
3
1
48
Ян Беднарек
3
1
49
Маркос Рохо
3
1
50
Юрий Газинский
3
1
51
Ирвин Лосано
3
1
52
Анхель Ди Мария
3
1
53
Ола Тойвонен
3
1
54
М'Байе Ньянг
3
1
55
Блерим Джемаили
3
1
56
Анте Ребич
3
1
57
Радамель Фалькао
3
1
58
Андре Каррильо
3
1
59
Шердан Шакири
3
1
60
Альфред Финнбогасон
3
1
61
Александр Митрович
3
1
62
Юссуф Поульсен
3
1
63
Неймар
3
1
64
Александар Коларов
3
1
65
Бенжамен Павар
3
1
66
Габриэль Меркадо
3
1
67
Гжегож Крыховяк
3
1
68
Гранит Джака
3
1
69
Ким Юнь Квон
3
1
70
Людвиг Аугустинсон
3
1
71
Садио Мане
3
1
72
Салем Аль-Доссари
3
1
73
Тони Кроос
3
1
74
Тьяго Силва
3
1
75
Фахреддин Бен Юссеф
3
1
76
Хавьер Эрнандес
3
1
77
Хосе Мария Хименес
3
1
78
Марио Манджукич
3
1
79
Александр Головин
3
1
80
Иван Ракитич
4
1
81
Иван Перишич
4
1
82
Пепе
4
1
83
Лионель Месси
4
1
84
Иско
4
1
85
Кристиан Эриксен
4
1
86
Синдзи Кагава
2
1
87
Карим Ансарифард
3
1
88
Фержани Сасси
3
1
89
Карлос Вела
3
1
90
Виктор Мозес
3
1
91
Гилфи Тор Сигурдссон
3
1
92
Сальман Аль-Фаридж
3
1
«Автобус» Черчесова победил престарелых испанцев»

Белоголовцев о победе сборной России по футболу

Федеральный посол чемпионата мира по футболу, известный телеведущий, актер и режиссер Сергей Белоголовцев в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему Россия победила Испанию, отметил тренерский талант Станислава Черчесова и заявил, что хочет от команды медалей мундиаля.

Сборная России одержала историческую победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. «Красная фурия» вышла вперед после автогола Сергея Игнашевича на 12-й минуте. В концовке первого тайма хозяевам мундиаля удалось сравнять счет после пенальти, назначенного за игру рукой. 11-метровый реализовал Артем Дзюба. Счет 1:1 продержался до конца основного и дополнительного времени. В серии пенальти успешнее оказались футболисты сборной России, победившие со счетом 4:3.

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После матча корреспондент «Газеты.Ru» встретил на стадионе федерального посла чемпионата мира по футболу, известного телеведущего, актера и режиссера Сергея Белоголовцева, который находился под впечатлением от игры сборной России.

— Какие эмоции испытываете?

— Чувак, я плакал сегодня после окончания матча. У себя в инстаграме я написал перед игрой, что основное время завершится вничью со счетом 1:1, а в дополнительное мы одержим победу.

Когда все это закончилось, я думал, что эмоции меня разорвут на части. И действительно плакал на трибунах.

— Кто из футболистов сборной России вам сегодня больше всех понравился?

— Из футболистов сборной России мне сегодня больше всех понравился Станислав Саламович Черчесов. Мы с приятелем перед матчем страшно ругали нашего тренера, потому что он выпустил на поле сразу пять защитников и двух опорных хавбеков. Кем было нападать — непонятно.

Но я бы хотел сказать, что Черчесов построил офигенный «автобус». Этот «автобус» достоял и победил престарелых испанцев.

Два года назад против них это бы не сработало, но сейчас мы смогли одолеть «Красную фурию». Черчесов во всей красе проявил свой тренерский ум. Я в восторге!

А из игроков я бы, конечно же, выделил голкипера Игоря Акинфеева.

— Какие ожидания от четвертьфинального матча?

— Знаете, мне лично уже достаточно (смеется). Если мы выиграем еще и в 1/4 финала, то это будет уже совсем прекрасно. Аппетит пришел во время еды. И, можно сказать, «запахло кровью».

Почему бы и нет? Почему бы не замахнуться на полуфинал и не выиграть медали!

Россия должна была завоевать место на пьедестале почета на чемпионате мира 1994 года в США, когда «отказники» не поехали в сборную (ряд футболистов отказались выступать за национальную команду из-за разногласий с тренерским штабом и материальных условий — «Газета.Ru»).

Если бы тогда приехали все сильнейшие, мы бы точно были в призах вместо выигравшей на том мундиале бронзу сборной Швеции.

И сегодня вдруг так совпало, что на этом чемпионате мира, который для сборной России является домашним, мы можем попасть в призы. Если это произойдет, я буду счастлив, я буду плакать от восторга.

— Что можете сказать про соперника? Кого больше хотите увидеть — Данию или Хорватию?

— Конечно, хотелось бы сыграть с Данией, но встретимся мы с Хорватией (Белоголовцев оказался прав, «шашечные» одолели своих соперников в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1 — «Газета.Ru»).

С другой стороны, мы же обыграли испанцев сегодня. Национальная команда России показала, как оборонительный футбол может выигрывать матчи. В конце концов, Греция выиграла чемпионат Европы — 2004. Я был на том форуме. Тогда я плевался от того, что произошло, но факт остается фактом.

Сборная России еще никогда не была в призах на мире и в Европе. Да, есть бронза Евро-2008, но мне кажется, это было не очень по-честному (команды не играли матч за третье место, УЕФА выдал бронзовые награды двум сборным, проигравшим в полуфиналах, — России и Турции — «Газета.Ru»). Поэтому надо пытаться, почему бы и нет!

Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени. «Газете.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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