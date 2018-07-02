«Автобус» Черчесова победил престарелых испанцев»

Сборная России одержала историческую победу над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. «Красная фурия» вышла вперед после автогола Сергея Игнашевича на 12-й минуте. В концовке первого тайма хозяевам мундиаля удалось сравнять счет после пенальти, назначенного за игру рукой. 11-метровый реализовал Артем Дзюба. Счет 1:1 продержался до конца основного и дополнительного времени. В серии пенальти успешнее оказались футболисты сборной России, победившие со счетом 4:3.

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После матча корреспондент «Газеты.Ru» встретил на стадионе федерального посла чемпионата мира по футболу, известного телеведущего, актера и режиссера Сергея Белоголовцева, который находился под впечатлением от игры сборной России.

— Какие эмоции испытываете?

— Чувак, я плакал сегодня после окончания матча. У себя в инстаграме я написал перед игрой, что основное время завершится вничью со счетом 1:1, а в дополнительное мы одержим победу.

Когда все это закончилось, я думал, что эмоции меня разорвут на части. И действительно плакал на трибунах.

— Кто из футболистов сборной России вам сегодня больше всех понравился?

— Из футболистов сборной России мне сегодня больше всех понравился Станислав Саламович Черчесов. Мы с приятелем перед матчем страшно ругали нашего тренера, потому что он выпустил на поле сразу пять защитников и двух опорных хавбеков. Кем было нападать — непонятно.

Но я бы хотел сказать, что Черчесов построил офигенный «автобус». Этот «автобус» достоял и победил престарелых испанцев.

Два года назад против них это бы не сработало, но сейчас мы смогли одолеть «Красную фурию». Черчесов во всей красе проявил свой тренерский ум. Я в восторге!

А из игроков я бы, конечно же, выделил голкипера Игоря Акинфеева.

— Какие ожидания от четвертьфинального матча?

— Знаете, мне лично уже достаточно (смеется). Если мы выиграем еще и в 1/4 финала, то это будет уже совсем прекрасно. Аппетит пришел во время еды. И, можно сказать, «запахло кровью».

Почему бы и нет? Почему бы не замахнуться на полуфинал и не выиграть медали!

Россия должна была завоевать место на пьедестале почета на чемпионате мира 1994 года в США, когда «отказники» не поехали в сборную (ряд футболистов отказались выступать за национальную команду из-за разногласий с тренерским штабом и материальных условий — «Газета.Ru»).

Если бы тогда приехали все сильнейшие, мы бы точно были в призах вместо выигравшей на том мундиале бронзу сборной Швеции.

И сегодня вдруг так совпало, что на этом чемпионате мира, который для сборной России является домашним, мы можем попасть в призы. Если это произойдет, я буду счастлив, я буду плакать от восторга.

— Что можете сказать про соперника? Кого больше хотите увидеть — Данию или Хорватию?

— Конечно, хотелось бы сыграть с Данией, но встретимся мы с Хорватией (Белоголовцев оказался прав, «шашечные» одолели своих соперников в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1 — «Газета.Ru»).

С другой стороны, мы же обыграли испанцев сегодня. Национальная команда России показала, как оборонительный футбол может выигрывать матчи. В конце концов, Греция выиграла чемпионат Европы — 2004. Я был на том форуме. Тогда я плевался от того, что произошло, но факт остается фактом.

Сборная России еще никогда не была в призах на мире и в Европе. Да, есть бронза Евро-2008, но мне кажется, это было не очень по-честному (команды не играли матч за третье место, УЕФА выдал бронзовые награды двум сборным, проигравшим в полуфиналах, — России и Турции — «Газета.Ru»). Поэтому надо пытаться, почему бы и нет!

Матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени. «Газете.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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