Исландия решает судьбу Месси на чемпионате мира. LIVE

Главной темой разговоров сегодняшним утром остается разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии (0:3). Глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2018 года в России.

«Соперничества Криштиану Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он — иллюзия, мираж, призрак», — написал Пушков в твиттере.