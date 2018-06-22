Исландия решает судьбу Месси на чемпионате мира. LIVE

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Полузащитник сборной Аргентины Энцо Перес поделился мыслями после разгромного поражения от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.
«Нас разбили. Мы должны постараться успокоиться, нужно понять, что мы сейчас чувствуем. Команда разбита, нам всем грустно и больно. Но нужно продолжать бороться за результат, который даст нам возможность выйти из группы» — сказал Перес.
Футболисты сборной Аргентины просят назначить другого специалиста на пост главного тренера команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Нигерии..
По информации Todo Noticias, игроки хотят, чтобы на следующей встрече ими руководил помощник нынешнего наставника Хорхе Сампаоли.
Главной темой разговоров сегодняшним утром остается разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии (0:3). Глава комитета Совета Федераций по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал игру Лионеля Месси на чемпионате мира 2018 года в России.
«Соперничества Криштиану Роналду и Месси не вышло: первый забивает в каждом матче, второй не способен даже забить пенальти и его просто нет на поле. Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси. Он — иллюзия, мираж, призрак», — написал Пушков в твиттере.
Сегодня в матчах группового этапа сойдутся Бразилия и Коста-Рика, Сербия и Швейцария, Исландия и Нигерия.
Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает следить за событиями чемпионата мира — 2018 в России. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция девятого игрового дня мирового первенства.