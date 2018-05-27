Шарапова близка к вылету с «Ролан Гаррос». LIVE

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Двойную ошибку допускает Шарапова. Седьмую в матче...
Загоняла сейчас Хогенкамп россиянку. Не сдается она, хотя инициатива у Марии.
Шарапова на подаче, 15-0.
Натиск Шараповой, мощнейшие два удара — и 4:3 в ее пользу в третьем сете.
Очень красиво сейчас выигрывает очко Мария, разводя соперницу и мяч по разным углам.
Все же восстанавливает на 40-40 голландка...
На одном дыхании проходит Мария седьмой гейм, зарабатывая двойной брейк-пойнт. Зеркально развивается игра!
С 0:3 отыгралась Шарапова на 3:3 в третьем сете. Боец! Теперь подавать будет голландка.
Даааааа, 3:3!!! Ух, напряженно это было, волнительно! Так подала, что Хогенкамп отбила в сетку.
В сетку попадает первым мячом. Вторым — завязывает перестрелку. С трудом принимает Хогенкамп, и вскоре отправляет мяч в аут... Больше у россиянки!
40-40 — сравнивает Мария счет в гейме!
Ну, один отыграла Мария...
Двойной брейк-пойнт у голландки...
А железные нервы у этой Хогенкамп! 30-0 на подаче Шараповой — получите и распишитесь. А?
Будет подавать Шарапова. Уже за полтора часа перевалило время матча.
Браво, Мария! Берет гейм, сокращая счет в третьей партии до 2:3. Хогенкамп просто разъяренна, и не пытается скрывать свои эмоции! В отчаянии машет ногами импульсивная голландка. Драма!
40-40... И затем больше у Шараповой!
30-30. Шарапова сосредоточена...
Подача Хогенкамп, первое очко за Шараповой.
Повезло Марии, берет-таки она свою подачу!
40-30: волнующий момент...
Явно кураж поймала голландка. Летает по корту, предугадывает все маневры Шараповой. Кто бы мог подумать...
Четвертый гейм и подача Шараповой. Наверное, последний шанс что-то изменить в этом матче. Иначе — сенсационный вылет.
Столько ошибок у Шараповой... Добивает Хогенкамп деморализованную соперницу. 3:0 в пользу голландки в третьем сете.
Подача Хогенкамп. Розыгрыши сейчас длинные, зрелищные. 15-15.
Ох, невероятный розыгрыш, и 0:2... Как говорится, на трибунах становится тише.
По 30 во втором гейме — небольшой «камбэк» удался Шараповой, он же дает надежду на спасение. Хотя игра ее разладилась — это еще мягко сказано.
0-30 — это Шарапова проигрывает мячи, как понятно.
Мария на подаче теперь.
Длительная пауза, и вновь на корте соперницы. Первый гейм берет Хогенкамп...
Хогенкамп берет вторую партию! Случается то, что еще совсем недавно невозможно было представить! Итак, после 1:6 возвращается голландка в игру, 6:4.ж Нас ждет третий, решающий сет.
Очень сложно сейчас обеим. И по 30...
Плохо начинает свою подачу. Затем, правда, делает эйс.
Неужели расклеилась Мария? Жаль, если так...
Ровно час играют Шарапова и Хогенкамп.
О-хо-хо-хо! Молниеносный гейм Хогенкамп, и 5:4 она повела. Впервые! Нет, не будет Шараповой легко сегодня. Зря понадеялись.
Двойной ошибкой оканчивает Шарапова... Очень-очень неудачный гейм Марии. Вновь сравнивает счет Хогенкамп, 4:4.
«Давай, Мария!» — раздается женский голос с трибун.
15-40 «горит» россиянка...
Впрочем, очень быстро счет становится 15-15.
Однако первое очко набирает в восьмом гейме Хогенкамп...
Ну что же, еще два гейма надо взять Марии, чтобы отправиться готовиться к хорватке Векич.
Близка была к триумфу голландка, но в самый ответственный момент ошибается, посылая мяч в аут... Шарапова берет ее подачу, 4:3 — возвращает себе лидерство.
Хогенкамп будет сейчас делать все, чтобы взять свою подачу и вырваться вперед. Пока что 30-15 в ее пользу.
Дважды ошибается Шарапова... Хогенкамп сравнивает счет — 3:3! Вторая партия уже продолжается столько же, сколько длилась первая.
Голландке предоставляется возможность впервые взять подачу соперницы.
Что-то меняется в сюжете игры — голландка добавила газа. 30-15 в ее пользу на подаче Шараповой.
Перевели дух теннисистки. На подаче Шарапова теперь. По 15.
Гейм за Хогенкамп, подтягивается она в счете, 2-3.
40-15 голландка ведет.
Некое подобие борьбы на подаче Хогенкамп...
Всего 38 минут провели на корте теннисистки к настоящему моменту.
Ну и да, 3:1 во втором сете. Он складывается не менее стремительно. Столько ждали — и так быстротечна игра!
40-15 — Шарапова близка к очередной цели.
Впервые укороченный удар от Шараповой справа.
За четыре часа до матча Шараповой отчего-то вспомнились времена Олимпиады-2012. К чему бы это?..
2-1 в пользу Шараповой во втором сете. Продолжаем.
Не «в сухую» уступил голландка! Берет свою подачу Хогенкамп, Шарапова ошибается последним мячом, пробивая в сетку.
Сходу брейк делает россиянка — 2:0 у нас...
Конечно же, берет свою подачу россиянка. Давненько ей не было так вольготно, конечно. Совсем слабенькая эта Хогенкамп. Никакого сопротивления, по сути.
После незначительной передышки начали играть второй сет. Зрители внимательно следят за кортом, где доминирует Шарапова.
Эйсом оканчивает Шарапова первую партию. Конгениально — 6:1! Лишь 24 минуты потребовалось ей.
30-30 в седьмом гейме...
Шарапова на своей подаче пытается окончить первый сет.
7:6 (7:0), 6:2 — итоговый счет у Мугурусы и Кузнецовой.
А у нас 5:1! Не хочет Шарапова задерживаться на корте. Жаждет получить больше времени для подготовки ко второму раунду.
Испанка Мугуруса тем временем обыграла Светлану Кузнецову...
Укороченные удары россиянки ставят в тупик Хогенкамп.
Блестяще заканчивает Шарапова розыгрыш. И 4:1 уже в ее пользу!
По 30 у нас в пятом гейме. Шарапова на подаче, только что попала навылет.
Отметим, Шарапова — 28-й номер посева в Париже, а Хогенкамп вышла из квалификации.
Кстати, соперница победительницы пары Шарапова — Хогенкамп уже известна. Это хорватка Донна Векич.
11 минут провели на корте спортсменки.
Удается голландке размочить счет — это Шарапова несколько сбавила обороты. Нормально.
Хогенкамп на подаче...
И третий гейм — за россиянкой. Просто вихрем проносится она по корту.
Прямо-таки разъярена Шарапова из-за долгого ожидания! И набирает очки, отбивает мячи. Как зверь!
Уверенно начинает Мария, беря два гейма. Разница в классе пока бросается в глаза чересчур сильно.
У нас уже 28 мая, московское время — 15:35. наконец-то все преграды позади, освободили корт Сюзанн Ленглен для Шараповой и Хогенкамп. Ровно сутки ждали девушки возможности стартовать на «Ролан Гаррос». И дело пошло!
На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю часть трансляции и прощается с вами до завтра. Увидимся снова в обед!
Стали известны подробности завтрашнего матча Марии. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Из этого следует, что матч начнется в 13.30 по московскому времени. Или немного позже.
Ого! Из Парижа передают, что встреча Шараповой и Хогенкамп официально перенесена на завтра. Идет дождь во французской столице.
Шарапова встречалась с нынешней соперницей один раз в карьере. Матчи на Уимблдоне-2015 во втором круге завершился победой россиянки со счетом 6:3, 6:1.
Спортсменки должны были оказаться на корте еще в 16.30 по московскому времени, однако предыдущие встречи немного затянулись.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная в Париже под 28-м номером, сыграет с вышедшей из квалификации голландкой Ришел Хогенкамп в первом круге Открытого чемпионата Франции.