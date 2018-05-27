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Шарапова близка к вылету с «Ролан Гаррос». LIVE

Онлайн матча «Ролан Гаррос» по теннису Шарапова — Хогенкамп

Российская теннисистка Мария Шарапова Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова бьется с голландкой Ришел Хогенкамп в первом круге «Ролан Гаррос». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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17:25

Двойную ошибку допускает Шарапова. Седьмую в матче...

17:24

Загоняла сейчас Хогенкамп россиянку. Не сдается она, хотя инициатива у Марии.

17:23

Шарапова на подаче, 15-0.

17:21

Натиск Шараповой, мощнейшие два удара — и 4:3 в ее пользу в третьем сете.

17:20

Очень красиво сейчас выигрывает очко Мария, разводя соперницу и мяч по разным углам.

17:19

Все же восстанавливает на 40-40 голландка...

17:18

На одном дыхании проходит Мария седьмой гейм, зарабатывая двойной брейк-пойнт. Зеркально развивается игра!

17:17

С 0:3 отыгралась Шарапова на 3:3 в третьем сете. Боец! Теперь подавать будет голландка.

17:16

Даааааа, 3:3!!! Ух, напряженно это было, волнительно! Так подала, что Хогенкамп отбила в сетку.

17:15

В сетку попадает первым мячом. Вторым — завязывает перестрелку. С трудом принимает Хогенкамп, и вскоре отправляет мяч в аут... Больше у россиянки!

17:14

40-40 — сравнивает Мария счет в гейме!

17:13

Ну, один отыграла Мария...

17:12

Двойной брейк-пойнт у голландки...

17:11

А железные нервы у этой Хогенкамп! 30-0 на подаче Шараповой — получите и распишитесь. А?

17:10

Будет подавать Шарапова. Уже за полтора часа перевалило время матча.

17:09

Браво, Мария! Берет гейм, сокращая счет в третьей партии до 2:3. Хогенкамп просто разъяренна, и не пытается скрывать свои эмоции! В отчаянии машет ногами импульсивная голландка. Драма!

17:07

40-40... И затем больше у Шараповой!

17:06

30-30. Шарапова сосредоточена...

17:05

Подача Хогенкамп, первое очко за Шараповой.

17:04

Повезло Марии, берет-таки она свою подачу!

17:03

40-30: волнующий момент...

17:02

Явно кураж поймала голландка. Летает по корту, предугадывает все маневры Шараповой. Кто бы мог подумать...

17:01

Четвертый гейм и подача Шараповой. Наверное, последний шанс что-то изменить в этом матче. Иначе — сенсационный вылет.

16:59

Столько ошибок у Шараповой... Добивает Хогенкамп деморализованную соперницу. 3:0 в пользу голландки в третьем сете.

16:56

Подача Хогенкамп. Розыгрыши сейчас длинные, зрелищные. 15-15.

16:54

Ох, невероятный розыгрыш, и 0:2... Как говорится, на трибунах становится тише.

16:52

По 30 во втором гейме — небольшой «камбэк» удался Шараповой, он же дает надежду на спасение. Хотя игра ее разладилась — это еще мягко сказано.

16:51

0-30 — это Шарапова проигрывает мячи, как понятно.

16:50

Мария на подаче теперь.

16:47

Длительная пауза, и вновь на корте соперницы. Первый гейм берет Хогенкамп...

16:41

Хогенкамп берет вторую партию! Случается то, что еще совсем недавно невозможно было представить! Итак, после 1:6 возвращается голландка в игру, 6:4.ж Нас ждет третий, решающий сет.

16:40

Очень сложно сейчас обеим. И по 30...

16:39

Плохо начинает свою подачу. Затем, правда, делает эйс.

16:38

Неужели расклеилась Мария? Жаль, если так...

16:37

Ровно час играют Шарапова и Хогенкамп.

16:35

О-хо-хо-хо! Молниеносный гейм Хогенкамп, и 5:4 она повела. Впервые! Нет, не будет Шараповой легко сегодня. Зря понадеялись.

16:34

Двойной ошибкой оканчивает Шарапова... Очень-очень неудачный гейм Марии. Вновь сравнивает счет Хогенкамп, 4:4.

16:33

«Давай, Мария!» — раздается женский голос с трибун.

16:32

15-40 «горит» россиянка...

16:31

Впрочем, очень быстро счет становится 15-15.

16:30

Однако первое очко набирает в восьмом гейме Хогенкамп...

16:28

Ну что же, еще два гейма надо взять Марии, чтобы отправиться готовиться к хорватке Векич.

16:27

Близка была к триумфу голландка, но в самый ответственный момент ошибается, посылая мяч в аут... Шарапова берет ее подачу, 4:3 — возвращает себе лидерство.

16:26

Хогенкамп будет сейчас делать все, чтобы взять свою подачу и вырваться вперед. Пока что 30-15 в ее пользу.

16:25

Дважды ошибается Шарапова... Хогенкамп сравнивает счет — 3:3! Вторая партия уже продолжается столько же, сколько длилась первая.

16:24

Голландке предоставляется возможность впервые взять подачу соперницы.

16:23

Что-то меняется в сюжете игры — голландка добавила газа. 30-15 в ее пользу на подаче Шараповой.

16:22

Перевели дух теннисистки. На подаче Шарапова теперь. По 15.

16:20

Гейм за Хогенкамп, подтягивается она в счете, 2-3.

16:19

40-15 голландка ведет.

16:18

Некое подобие борьбы на подаче Хогенкамп...

16:17

Всего 38 минут провели на корте теннисистки к настоящему моменту.

16:16

Ну и да, 3:1 во втором сете. Он складывается не менее стремительно. Столько ждали — и так быстротечна игра!

16:15

40-15 — Шарапова близка к очередной цели.

16:14

Впервые укороченный удар от Шараповой справа.

16:13

За четыре часа до матча Шараповой отчего-то вспомнились времена Олимпиады-2012. К чему бы это?..

16:12

2-1 в пользу Шараповой во втором сете. Продолжаем.

16:09

Не «в сухую» уступил голландка! Берет свою подачу Хогенкамп, Шарапова ошибается последним мячом, пробивая в сетку.

16:07

Сходу брейк делает россиянка — 2:0 у нас...

16:05

Конечно же, берет свою подачу россиянка. Давненько ей не было так вольготно, конечно. Совсем слабенькая эта Хогенкамп. Никакого сопротивления, по сути.

16:02

После незначительной передышки начали играть второй сет. Зрители внимательно следят за кортом, где доминирует Шарапова.

15:59

Эйсом оканчивает Шарапова первую партию. Конгениально — 6:1! Лишь 24 минуты потребовалось ей.

15:58

30-30 в седьмом гейме...

15:57

Шарапова на своей подаче пытается окончить первый сет.

15:56

7:6 (7:0), 6:2 — итоговый счет у Мугурусы и Кузнецовой.

15:55

А у нас 5:1! Не хочет Шарапова задерживаться на корте. Жаждет получить больше времени для подготовки ко второму раунду.

15:54

Испанка Мугуруса тем временем обыграла Светлану Кузнецову...

15:52

Укороченные удары россиянки ставят в тупик Хогенкамп.

15:51

Блестяще заканчивает Шарапова розыгрыш. И 4:1 уже в ее пользу!

15:50

По 30 у нас в пятом гейме. Шарапова на подаче, только что попала навылет.

15:49

Отметим, Шарапова — 28-й номер посева в Париже, а Хогенкамп вышла из квалификации.

15:48

Кстати, соперница победительницы пары Шарапова — Хогенкамп уже известна. Это хорватка Донна Векич.

15:47

11 минут провели на корте спортсменки.

15:46

Удается голландке размочить счет — это Шарапова несколько сбавила обороты. Нормально.

15:45

Хогенкамп на подаче...

15:44

И третий гейм — за россиянкой. Просто вихрем проносится она по корту.

15:42

Прямо-таки разъярена Шарапова из-за долгого ожидания! И набирает очки, отбивает мячи. Как зверь!

15:40

Уверенно начинает Мария, беря два гейма. Разница в классе пока бросается в глаза чересчур сильно.

15:35

У нас уже 28 мая, московское время — 15:35. наконец-то все преграды позади, освободили корт Сюзанн Ленглен для Шараповой и Хогенкамп. Ровно сутки ждали девушки возможности стартовать на «Ролан Гаррос». И дело пошло!

21:00

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю часть трансляции и прощается с вами до завтра. Увидимся снова в обед!

20:50

Стали известны подробности завтрашнего матча Марии. Встреча состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен. Из этого следует, что матч начнется в 13.30 по московскому времени. Или немного позже.

20:45

Ого! Из Парижа передают, что встреча Шараповой и Хогенкамп официально перенесена на завтра. Идет дождь во французской столице.

20:40

Шарапова встречалась с нынешней соперницей один раз в карьере. Матчи на Уимблдоне-2015 во втором круге завершился победой россиянки со счетом 6:3, 6:1.

20:35

Спортсменки должны были оказаться на корте еще в 16.30 по московскому времени, однако предыдущие встречи немного затянулись.

20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели! Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная в Париже под 28-м номером, сыграет с вышедшей из квалификации голландкой Ришел Хогенкамп в первом круге Открытого чемпионата Франции.