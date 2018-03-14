На «матрас»: «Локомотив» сразится за честь

После жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы все эксперты в унисон говорили о невезении «Локомотива», которому достался самый грозный соперник из оставшихся участников турнира.

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«А может нам, наоборот, повезло?» — подумал и сказал об этом вслух президент «железнодорожников» Илья Геркус.

И это уже похоже на формирующуюся философию нового «Локомотива», который так сильно удивляет всех в текущем сезоне на внутренней арене.

Геркус ведь прав. Во-первых, этим двухматчевым противостоянием красно-зеленые имеют возможность определить свое место в текущей иерархии европейского футбола. Во-вторых, терять им совершенно нечего — «Локо», одолев по сумме двух матчей «Ниццу», уже установил клубный рекорд, впервые в своей истории выйдя в 1/8 финала Лиги Европы.

И к дуэли с «Атлетико» сформировался совершенно логичный при таких исходных слоган: «Либо все, либо ничего страшного».

Конечно, поражение со счетом 0:3 в Мадриде было воспринято болезненно. Изэмоционального равновесия выбивал сам счет — в этом сезоне «Локомотив» даже в два мяча проиграл лишь один раз, когда в домашнем матче с «Тосно» пропустил второй гол уже в добавленное время, пойдя ва-банк.

Сейчас же — неделю спустя — эти самые 0:3 в Мадриде совсем не выглядят трагедией. Да, атакующая игра у подопечных Юрия Семина на стадионе «Ванда Метрополитано» совсем не сложилась.

Необходимо помнить, что на выездную встречу не полетели форварды Ари и Джефферсон Фарфан.

Для сравнения: как бы выглядела атака «Спартака» без Луиса Адриано и Зе Луиша? Или созидание «Зенита» без Александра Кокорина и Антона Заболотного, например?

В итоге оставшихся в Москве легионеров заменил «палочка-выручалочка» «Локо» португалец Эдер, который по ходу сезона уже несколько раз спасал команду вподобных ситуациях. Эдер и в этом матче был максимально активен и заряжен на результат, но командный антирекорд сезона по владению мячом и не лучшая игра полузащитников не позволили португальцу проявить себя в этот раз.

И все же одинокие старания Эдера на чужой половине поля, не самая лучшая игра братьев Миранчуков и ошибки вратаря Маринато Гильерме — это все внутренние частности.

Очевидно, что кроме зажатости и отсутствия опыта игры с грандами, причиной поражения стала отличная игра и текущая форма соперника. Вот здесь «Локомотиву» действительно не повезло.

Сейчас «Атлетико» идет на втором месте в чемпионате Испании, опережая в том числе и мадридский «Реал». В последних одиннадцати матчах команда Диего Симеоне одержала десять побед, шесть из которых с разгромным счетом.

Одно-единственное поражение за 1,5 месяца «Атлетико» потерпел в выездном матче с «Барселоной» (0:1).

Поражение «Локомотива» в Мадриде заставило переживать за моральное состояние команды после такого ощутимого удара. Но уже через четыре дня «железнодорожники» по ходу календарной встречи чемпионата с «Уралом» (2:0) доказали, что держать удар они умеют.

В Екатеринбург решением тренерского штаба вновь не полетели Фарфан с Ари. Однако на этот раз Эдер проявил себя не просто здорово, но и результативно, заработав пенальти для Мануэла Фернандеша. Португальский гол «на двоих» установил окончательный победный счет в матче, который был максимально важен для команды с психологической точки зрения.

На эту встречу, к слову, не полетели и Гильерме с травмировавшимся в Мадриде Владиславом Игнатьевым. И здесь очень вовремя проявились универсальные способности Мацея Рыбуся. Футболист сборной Польши, приобретенный менеджментом «Локо» летом прошлого года, меньше чем за сезон сыграл минимум на трех разных позициях.

На этот раз Рыбус органично заменил Игнатьева на правом фланге обороны, оставив левую бровку под воспитанника клуба Михаила Лысова.

Вернувшийся после травмы в защитные ряды Ведран Чорлука показал в Екатеринбурге, что процесс восстановления на былой уровень не затягивается. И это еще один приятный момент перед ответной встречей с «Атлетико».

После закрытия в феврале трансферного окна журналисты регулярно обращают внимание, что «Локомотив» стал единственным клубом из лидеров РФПЛ, который не сделал за зиму ни одного приобретения.

Илья Геркус на это ответил: «Я не раз повторял, что возвращение после травм двух ведущих игроков — это уже усиление. А их у нас даже больше — добавьте Гилерме к Чорлуке с Ари. Мы считаем состав укомплектованным. Есть замены, достаточные для ведения игры. Потому и решили пока не делать неосторожных трансферных шагов».

И после матча с «Уралом» становится очевидно, что президент «Локо» прав. Отправившись в Екатеринбург без пяти игроков основного состава, «железнодорожники» победили и упрочили свои лидирующие позиции в чемпионате.

Это говорит о большом внутреннем резерве сформировавшегося за последние полтора года клуба. После двух весенних туров в РФПЛ «Локомотив» сохранил восемь очков отрыва от ближайших преследователей, попутно увеличив гандикап от «Зенита» до десяти баллов.

На последних тренировках в Баковке Ари и Фарфан работают в общей группе и готовы вступить в сражение. Кассовые службы стадиона в Черкизово оповещают о возможности обновления рекорда этого сезона по посещаемости.

В четверг «Локомотив» получит второй подряд шанс заявить о себе на всю Европу. Пора бы им уже воспользоваться. В Ницце всего месяц назад «железнодорожники» уже доказали, что неразрешимых задач для этой команды нет.

Встреча «Локомотив» — «Атлетико» состоится 15 марта в 19:00 по московскому времени.

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