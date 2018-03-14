«Лига Европы важнее чемпионата России»

15 марта 2018 года. Именно в этот день должна решиться судьба итальянского тренера Роберто Манчини в «Зените». Питерский клуб уже опустился на пятое место в чемпионате России, и вылет из Лиги Европы может поставить под сомнение дальнейшую работу наставника в клубе.

В четверг «Зенит» проведет ответный матч 1/8 финала турнира против немецкого клуба «РБ Лейпциг». Первая встреча завершилась поражением российской команды со счетом 1:2. За день до игры на стадионе «Санкт-Петербург», помещения которого выглядят недоделанными даже спустя год после первого матча, с журналистами общался Манчини и нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин.

14 марта 2018 года. Провода внутри стадиона "Санкт-Петербург". pic.twitter.com/01nkP8b5yP — Лесик Константин (@kostyalesik) 14 марта 2018 г.

Первым на вопросы отвечал игрок.

— Сообщалось, что вы не попали на матч с «Ростовом» из-за мышечного переутомления. Так ли это, и в каком состоянии вы сейчас?

— Матч с «Ростовом» уже в прошлом. Со здоровьем у меня все хорошо. Мы готовимся и настраиваемся на поединок против «Лейпцига».

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— С кем вам лучше играть в паре в нападении? С Артемом Дзюбой или Антоном Заболотным?

— Вам, наверное, проще судить, с кем мне лучше играть. Лично для меня это не имеет значения. Раньше больше играл с Артемом, теперь привыкаю к Антону.

— После победы над «Селтиком» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0) вы сказали, что этот матч был «изи катка». Какая «катка» ожидает «Зенит» с «Лейпцигом»?

— То мое высказывание было всего лишь реакцией на разговоры со стороны футболистов шотландского клуба, которые были слишком уверены в себе. Как вы понимаете, я говорил все это в шуточной форме. Ну а завтра нас, конечно, ожидает тяжелая игра.

— После игры с «Ростовом» Манчини сказал, что у «Зенита» кроме Кокорина забивать некому. Согласны с этим? Почему не получается отличиться у Себастьяна Дриусии или Антона Заболотного?

— Не вижу в этом проблемы. Просто у меня пока получалось забивать больше, чем у других. Надеюсь, что сейчас начнется серия голов у и Антона (Заболотного – «Газета.Ru»), и у Себа (Дриусси).

— Поражение в первом матче со счетом 1:2 для вас более комфортный результат, чем 0:1, как было с «Селтиком»?

— Нет никакой разницы. Мы должны выйти и победить. И совершенно не важно, с каким счетом.

Быстро отстрелявшись, Кокорин покинул зал и настала очередь Манчини, который, несмотря на последние неудачи команды, явно пребывал хорошем расположении духа.

— Готовы ли сыграть завтра полузащитник Далер Кузяев и голкипер Андрей Лунев?

— Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем непосредственно в день матча.

— Может ли «Зенит» в связи с травмой Эммануэля Мамманы дозаявить кого-то?

— Нет, к сожалению, мы никого не можем дозаявить. Этот период уже закрыт. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Нужно было думать об этом раньше.

— Как вы расцениваете положение перед ответным матчем с учетом того гола, который вам удалось забить в гостях?

— Этот матч будет очень сложным. Как минимум, таким же сложным, как и матч с «Селтиком». Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Я думаю, нас ждет в любом случае очень интересная игра.

— Вы говорили, что хотели получить забивного нападающего. В чем проблема Дриусси? Ведь его купили за большие деньги! Игрок забил 20 мячей в Аргентине, но теперь остается без голов в «Зените»…

— Я говорил не то, что у нас не хватает нападающего, а то, что нам нужно забивать мячи. И делать это надо с тем набором футболистов, который у нас есть.

Если говорить о Друисси, то это хороший игрок, за которого мы действительно заплатили большие деньги. А не забивает он по нескольким причинам.

Во-первых, он молод и ему сложно быть стабильным, во-вторых, недавно переехал из Аргентины и ему требуется время на адаптацию. Но я верю, что у него большой потенциал, верю, что Дриусси станет большим нападающим через несколько лет.

Почему не забиваем? Большинство команд, против которых мы играем, просто закрываются полным составом и не позволяют пройти к воротам.

В матчах с командами, которые используют оборонительную тактику, нужно стараться вскрывать их оборону, но не всегда у нас хватает на это времени. (смеется).

Следующей на пресс-конференции была затронута тема активности Манчини в социальных сетях. Итальянский тренер на днях немного вспылил в инстаграме.

Один из болельщиков «Зенита» после ничьей с «Ростовом» (0:0) опубликовал пост с записью на итальянском «Мистер Манчини, идите на ...». Тренер ответил в комментариях фразой: «Ты и твоя сестра».

— В последнюю неделю в СМИ активно обсуждали вашу активность в инстаграме…

Глава клубной пресс-службы Антон Макаренко был явно готов к этому вопросу и прервал журналиста еще до того, как он закончил говорить:

«Давайте не будем поднимать этот вопрос, мы говорим о матче. Вопрос исчерпан, конфликта нет», — заявил пресс-атташе.

К этой теме был готов и Манчини, который начал смеяться уже после того, как услышал в вопросе на русском языке слово «инстаграм».

— Вы можете задать этот вопрос, в Италии такие вопросы допустимы, они же влияют на игру, — с широкой улыбкой включил сарказм специалист.

После этого пресс-конференция продолжилась в обычном ключе.

— «Зенит» лидирует в чемпионате по числу подач, навесов и многим другим атакующим показателям. Чем вы это объясните и отражает ли это стиль игры команды?

— Да, это то, к чему мы стремимся.

Мы играем в атакующий футбол. Мы вообще играем, в отличие от других команд российского чемпионата.

Если не ошибаюсь, до последнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных мячей и вообще лучшей командой по игре дома. Да, это то направление, которое я хочу, и мы будем продолжать в нем двигаться.

— Сколько зрителей ожидаете увидеть на матче?

— Мы ожидаем 43 тысячи зрителей. Возможно и больше.

— Если вам сложно играть в чемпионате России с оборонительными командами, то легче ли это делать в Лиге Европы?

— Я бы сказал, что в Лиге Европы мне играть значительно легче. Потому что здесь все команды играют для того, чтобы выиграть. А в РФПЛ все играют для того, чтобы не проиграть.

— Что важнее для вас: чемпионат России или Лига Европы?

— Мы команда, которая стремится выигрывать всегда. Но лично для меня Лига Европы — более важное соревнование. Однако мы будем стараться показывать максимальный результат в обоих турнирах.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 15 марта в 21.00 мск. «Газета.Ru» будет следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

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