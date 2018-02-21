Онлайн-трансляция 12-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Германия Норвегия
2:1 (Б)
закончен
закончен
Чехия Швейцария
4:1
закончен
закончен
Канада Южная Корея
4:0
закончен
закончен
Швеция Финляндия
3:1
закончен
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Оскар Вестер
2
Андри Рагеттли
3
Николас Гэппер
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пентюро
3
Лейф Кристиан Хауген
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Закончен
1
Эйстейн Бротен
2
Николас Гэппер
3
Алекс Болье-Маршан
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Хенрик Кристофферсен
3
Алексис Пинтюро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Норвегия
2
Россия
3
Франция
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Ци Гуанпу
2
Павел Кротов
3
Александр Абраменко
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Нао Кодайра
2
Ли Сан Хва
3
Каролина Эрбанова
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Нидерланды
3
Норвегия
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Закончен
1
Мелбардис/Стренга
2
Криппс/Копач
3
Вальтер/Позер
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Симон Шемпп
3
Эмиль Хегле Свендсен
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Цзя Цзунян
2
Оливье Рошон
3
Станислав Гладченко
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Закончен
1
Александр Абраменко
2
Цзя Цзунян
3
Илья Буров
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Закончен
1
Вальтер/Позер
2
Криппс/Копач
3
Лохнер/Вебер
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
03:05
США Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:8
2:8
закончен
03:05
Швейцария Канада
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 10:8
10:8
закончен
08:05
Китай Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:12
5:12
закончен
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 11:4
11:4
закончен
14:05
Дания Южная Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 9:8
9:8
закончен
14:05
Италия Великобритания
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Норвегия
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 5:8
5:8
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 2:0
2:0
закончен
10:40
Швеция Япония
/sport/2018/02/17/a_11653957.shtml 1:2
1:2
закончен
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Анна Гассер
2
Юка Фудзимори
3
Рейра Ивабути
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
Хуббелл/Донохью
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Нидерланды
2
Япония
3
Канада
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Лохнер/Вебер
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:53
Закончен
1
Ховард Лорентсен
2
Мин Кю Ча
3
Тинъюй Го
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Закончен
1
Норвегия
2
Германия
3
Польша
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Закончен
1
Криппс/Копач
2
Фридрих/Маргис
3
Мелбардис/Стренга
Два экипажа показали одинаковый результат и завоевали золото - Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия) и Джастин Криппс / Александр Копач (Канада)
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:8
3:8
закончен
03:05
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 2:11
2:11
закончен
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 6:8
6:8
закончен
08:05
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
США Канада
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 9:7
9:7
закончен
08:05
Великобритания Дания
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:6
7:6
закончен
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 8:7
8:7
закончен
14:05
Дания Россия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Китай США
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 4:10
4:10
закончен
14:05
Япония Швеция
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:4
5:4
закончен
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
/sport/2018/02/18/a_11654929.shtml 5:0
5:0
закончен
15:10
Канада Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
5:1
закончен
закончен
Словения Норвегия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Швейцария Германия
1:2 (ОТ)
закончен
закончен
Финляндия Южная Корея
5:2
закончен
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
Пападакис/Сизерон
3
М.Сибутани/А.Сибутани
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Кэсси Шарп
2
Мари Мартино
3
Брита Сигурни
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Аарон Бланк
2
Алекс Феррейра
3
Торин Ятер-Уоллес
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Закончен
1
Акито Ватабе
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Вильхельм Денифль
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Сюзанне Схултинг
2
Екатерина Ефременкова
3
Лонг А Ким
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Жэнь Цзывэй
2
Александр Шульгинов
3
Нурберген Жумагазиев
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Южная Корея
2
Китай
3
Италия
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Франция
2
Норвегия
3
Италия
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Закончен
1
Тейлор / Гиббс
2
Яманка / Буквиц
3
Грубел / Эванс
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Закончен
1
Йоханнес Ридзек
2
Фабиан Риссле
3
Эрик Френцель
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Закончен
1
Яманка / Буквиц
2
Тейлор / Гиббс
3
Шнайдер / Драцек
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 10:3
10:3
закончен
03:05
Япония Канада
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
03:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:7
8:7
закончен
03:05
Италия Швеция
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 3:7
3:7
закончен
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:7
5:7
закончен
08:05
США Южная Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:9
6:9
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 8:6
8:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:8
4:8
закончен
14:05
Норвегия Италия
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 4:6
4:6
закончен
14:05
Япония Дания
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 6:4
6:4
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Корея
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 5:1
5:1
закончен
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/19/a_11655937.shtml 1:0
1:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Чехия США
3:2 (Б)
закончен
перерыв
Россия Норвегия
5:1
online
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
15:10
Канада Финляндия
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Закончен
1
Карлос Гарсия Найт
2
Йонас Бёзигер
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Алина Загитова
2
Евгения Медведева
3
Кейтлин Осмонд
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Закончен
1
София Годжа
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Линдси Вонн
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Закончен
1
Алекс Фива
2
Сергей Ридзик
3
Кевин Друри
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Закончен
1
Франсуа Плас
2
Сергей Ридзик
3
Зигмар Клотц
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Закончен
1
Сергей Ридзик
2
Дэвид Данкан
3
Франсуа Плас
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Закончен
1
Кевин Друри
2
Сергей Ридзик
3
Арно Боволента
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Закончен
1
Брэйди Лемэн
2
Марк Бишофбергер
3
Сергей Ридзик
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 12:00
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml —:— online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
США
2
Швеция
3
Россия
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 11:2
11:2
закончен
03:05
Швеция Китай
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 8:4
8:4
закончен
03:05
Швейцария Дания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 3:8
3:8
закончен
08:05
Великобритания США
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 4:10
4:10
закончен
08:05
Швеция Норвегия
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 2:7
2:7
закончен
08:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/21/a_11657827.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Россия Финляндия
1:3
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
00:00
Чехия WQF3
–:–
скоро
00:00
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Канада США
–:–
скоро
Полное расписание

Россияне бьются за медали в лыжной эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция 12-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

, , ,
Российский фристайлист Сергей Ридзик принес России первую медаль дня, завоевав бронзу в ски-кроссе. Фигуристка Алина Загитова заняла промежуточное первое место по итогам короткой программы личного турнира одиночниц с мировым рекордом, оставив Евгению Медведеву на второй позиции. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 12-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
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12:04

Спицов на свой последний круг уходит лидером!

12:00

И снова к лыжам. Вырывается в лидеры Большунов на подъеме!!! Теперь держаться!

11:59

Обо всех событиях женского матча за бронзу вы можете узнать здесь.

11:58

Подробную трансляцию матча мужского турнира вы можете прочитать здесь.

11:57

Пару слов о хоккее. Мужчины в четвертьфинале громят Норвегию со счетом 5:1, а женщины в матче за бронзу пока уступают Финляндии — 1:3.

11:56

Большунов вырвался на третью позицию, впереди швед и австриец.

11:54

Пятым доехал Спицов с полуторасекундным отставанием от лидера. Большунов на дистанции, и борьба еще впереди.

11:52

Кореец Магнус Ким сразу рванул вперед, не жалея сил, и стал лидером на первой отметке.

11:51

Тем временем стартуют мужские полуфиналы. Денис Спицов и Александр Большунов представляют Россию в первом забеге.

Олимпиада 2018. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 1
Александр Вильф/РИА Новости
Денис Спицов на дистанции эстафеты 4x10 км среди мужчин в соревнованиях по лыжным гонкам на XXIII зимних Олимпийских играх
11:44

Этот забег получился куда быстрее предыдущего, так что отсюда в финал пройдет куда больше команд, чем из первого полуфинала.

11:42

Американки все-таки выиграли гонку с результатом 16:22.56. Шведки вторые (+0.72), россиянки – третьи (+2.07), но они тоже отбираются в финал.

11:40

Последний отрезок! Белорукова вновь отправляется на дистанцию лидером, нужно сохранить хотя бы второе место.

11:38

Непряева атакует соперниц и на подъеме вырывается в лидеры! Калло отстала от россиянки!

11:37

Четвертый круг! Диггинс лидирует, Белорукова вторая. Должны проходить в финал напрямую! Напомним, по две лучших команды из полуфиналов попадают в финал автоматически, еще шесть – уже по времени.

11:35

И вновь Наталья Непряева устремляется в бой, опять лидирует российская сборная.

11:33

Группа настолько плотная, что в финал сегодня могут выиграть практически все.

11:31

Американка Диггинс вышла вперед и ведет за собой пелотон. Белорукова вторая.

11:30

Первой уходит на дистанцию наша вторая лыжница – Белорукова. Но это пока ничего не гарантирует.

11:29

Полуфинал начался! Резво стартовала Наталья Непряева!

11:20

Соперниками сборной России во втором полуфинале станут команды Швеции, Финляндии, США, Италии, Франции, Польши, Украины, Китая и Канады.

11:17

Норвежки финишировали первыми с результатом 16:33.28. Швейцария (+6.55) также квалифицировалась в финал.

11:05

Россиянки выступят только во втором полуфинале, а в первом пока лидирует норвежская сборная, за ней идут Швейцария, Словения и Германия.

11:00

Стартует полуфинал командного спринта в лыжных гонках у женщин! Поболеем за нашу команду, которая вполне может претендовать на самые высшие награды.

10:50

Российский фристайлист Сергей Ридзик высказался о своих эмоциях после получения бронзовой медали.

«Я сейчас вымотан и хочу поскорее уехать отсюда в свой номер. А после финиша я заплакал, честно говоря. Я заплакал, потому что достиг своей цели, своей мечты. То, что я испытывал на трассе, это не описать словами. Я, как вы видели, по-разному уходил «с калитки»: то хорошо, то плохо.

И у меня каждая гонка была на вес золота. Я очень сильно паниковал, из-за этого очень сильно вымотался. Хочу всех поблагодарить за поддержку и передать привет своим родным из Мончегорска и Дальнему Воронку города Щелково!» — рассказал Ридзик.

10:40

Стартовали хоккейные матчи! Женская сборная России встречается с командой Финляндии в матче за бронзу. Подробно следить за этой встречей можно в онлайне «Газеты.Ru».

Мужская команда играет с норвежцами в четвертьфинале. За этим матчем можно наблюдать здесь .

Олимпиада 2018. Хоккей. Мужчины. Матч Россия - США 2
Александр Вильф/РИА Новости
Российские игроки радуются заброшенной шайбе в матче Россия - США по хоккею среди мужчин группового этапа на XXIII зимних Олимпийских играх
10:30

«Отношения с Алиной у нас человеческие. Мы с ней почти все время общаемся, проводим время вместе. Я вижу, что она много работает, и это меня мотивирует. Да, я смотрела ее прокат. Она большая молодец.

Два мировых рекорда установили россияне на Олимпиде? Такое действительно бывает очень редко. Я рада, что это произошло именно на Олимпиаде», — заявила Евгения Медведева, назвав произошедшее «историческим моментом».

10:15

Российский фристайлист Сергей Ридзик рассказал о том, что посвятит бронзовую медаль Олимпиады своей матери.

«Вот и все, я с медалью. Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью», — сказал Ридзик.

Сергей Ридзик
РИА Новости
Российский фристайлист Сергей Ридзик
10:00

Тем временем, стал известен порядок выступления фигуристок в произвольной программе Олимпийских игр — 2018.

Алина Загитова получила 22-й стартовый номер, Евгения Медведева — 24-й, заключительный. Еще одна россиянка Мария Сотскова выступит 13-й.

Олимпиада
РИА Новости
Флаги стран-участниц в Олимпийской деревне
09:45

«Я всегда очень сосредоточена и думаю только о программе. Манит ли меня золотая медаль? Перед выступлением никогда не задумываюсь о конкретных местах, просто катаюсь.

Самое главное, откатать чисто, по-максимуму и передать свои эмоции зрителям», — продолжила Загитова.

Загитова
РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова в короткой программе личного турнира одиночниц на Олимпиаде-2018
09:35

«Конкуренция с Медведевой? Да, это подстегивает к дальнейшему развитию. Хочу всем сказать: мы с Женей в первую очередь друзья, и только потом соперники. В спорте без конкуренции вообще никак. Она присутствует всегда», — сказала Загитова.

Медведева
РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева в короткой программе личного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2018
09:20

Медведеву не удивило то, что Алина Загитова побила ее мировой рекорд на Олимпиаде.

«Главное — не позволить себе испытывать волнение. Вообще, я стараюсь не думать о том, что это может быть для России первая золотая медаль на Олимпиаде. Думаю только о своем выступлении.

Не сказала бы, что результаты Загитовой в этом году удивили. Я вижу, как усердно она работает каждый день. Она все заслужила своим трудом», — сказала российская спортсменка.

Медведева
РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева в короткой программе личного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2018
09:10

Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о мировом рекорде, который она установила в короткой программе Олимпийских игр — 2018. Слова спортсменки приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Прокатом я довольна, баллами тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Конечно, я очень рада, что все так сложилось.

Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее хорошо откатать, это самые высокие баллы. Мелочей не бывает, мы над всем работали с моими тренерами», — сказала Загитова.

Загитова
РИА Новости
Российская фигуристка Алина Загитова в короткой программе личного турнира одиночниц на Олимпиаде-2018
09:04

В полуфинале Игр чехи сыграют с победителем матча сборных России и Норвегии.

09:01

Американские хоккеисты покидают Олимпиаду! Сборная Чехии по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале Олимпиады. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.

В составе сборной США шайбы забросили Райан Донато и Джим Слэйтер. За чехов отличились Ян Коларж и Томаш Кундратек.

Решающий бросок в серии буллитов на счету Петра Коукала.

Хоккей
РИА Новости
Игроки сборной США и ассистент главного тренера Крис Челиос (слева на втором плане)
08:57

Тем временем наши фигуристки раздают интервью после короткой программы.

08:53

Если бы не падение, мог бы бороться за золото. Ну, а в этой ситуации первое место достается канадцу Брэди Леману, а серебро — швейцарцу Марку Бишофбергеру.

08:52

И Сергей Ридзик берет бронзу! Это первая бронза отечественного ски-кросса на Олимпиаде! Поздравляем! Есть первая медаль России в этот день!

08:51

Эх, Сергей сразу же упал — его задел другой спортсмен! Надо сразу же вставать и бороться уже за третье место с тем, кто его сбил, — два других уже впереди.

08:50

Борьба за медали в ски-кроссе началась!

08:47

Финалисты готовятся к старту!

08:43

В утешительном финале победу одержал швейцарец Армен Нидерер. Ждем основного финала и борьбы за медали!

08:38

Сейчас будет финал B — без медалей, а потом и медальный финал, где есть все шансы у россиянина Ридзика!

08:37

Итак, Ридзик пробился в финал со второго места! Канадец Кевин Друри — первый, Ридзик уверенно додержал второе. В финишном створе борьбы уже не было.

08:36

Очень плотная борьба в четверке.

08:35

В ски-кроссе стартовал полуфинал! Ридзик начал с лидерства, но быстро переместился на вторую позицию.

08:33

А вот Денщиков, к сожалению, выбыл из борьбы. Что ж, будем болеть за Ридзика!

08:30

Тем временем в ски-кроссе завершились четвертьфиналы. Россиянин Сергей Ридзик выиграл свой четвертьфинал при том, что после старта шел третьим с отставанием, но в концовке обогнал и француза Шапюи, и канадца Данкана.

08:28

Вот так выглядит верхняя часть турнирной таблицы.

08:28

Оценка Сотсковой — 63,86. 12 место.

08:27

Есть недокруты не прыжках, не говоря уже о первом — не исполненном.

08:22

Третья россиянка — Мария Сотскова на льду!

08:25

Последний стартовый номер сыграл злую шутку с Марией. Очень низкая оценка за технику будет.

08:21

Оценка Каролины — 73,15. Промежуточное шестое место.

08:23

На первом же прыжке упала наша девушка...

08:18

Очень элегантное женственное катание в исполнении Каролины — впрочем, как всегда. Однако итальянке не удалось чисто исполнить риттбергер и каскад — не упала, но коснулась льда рукой.

08:16

На льду — итальянка Каролина Костнер! После такого выступления Загитовой, конечно, сложно показывать программу.

08:14

Загитова — новый лидер по технике. И новый лидер в короткой программе! 82,92! Мировой рекорд!

08:13

Триумфальное завершение программы красивым вращением! Сама Алина довольно улыбается — все получается.

08:12

Каскад лутц-риттбергер удался Алине! Как и следующий двойной аксель! Шикарно.

08:08

Мощнейший прокат канадки Кейтлин Осмонд! Лидеры очень сильно выступают. Второе место за Медведевой. А на льду Алина Загитова в образе черного лебедя.

08:02

Очень довольна японка! 75,59 получает Мияхара, и это промежуточный второй результат. Она в борьбе за медали!

08:01

Егор Коротков не попал в четвертьфинал, а вот Сергей Ридзик, как и Денщиков, занял в своем заезде второе место и продолжит борьбу!

07:58

Семен Денщиков вместе с швейцарцем Робертои Винклером прошел в четвертьфинал в ски-кроссе, заняв второе место из четырех в своем заезде.

07:55

81,66 — Евгения Медеведева уверенно выходит на первое место!

07:52

Великолепный прокат Жени Медведевой под Шопена. Одни плюсы. Естественно, выйдет в лидеры сейчас наша фигуристка.

07:45

На льду сильнейшая разминка. И первой выступит Евгения Медведева!

Медведева
РИА Новости
Россиянка Евгения Медведева
07:34

Директор по коммуникациям МОК Майкл Адамс рассказал, когда решится вопрос с российским флагом на закрытии Игр. «Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности», – сказал Адамс.

07:26

Кореянка Дабин Чхоу стала третьей. Ее выступление завершило четвертую разминку. Теперь заливка льда, которая предварит разминку сильнейших. Там выступят три россиянки: Евгения Медведева, Мария Сотскова и Алина Загитова.

07:22

Игорь Омелин не попал в 1/8 финала, уступив швейцарцу и австрийцу.

07:18

И американка Карен Чен, и представительница Казахстана Элизабет Турсунбаева не очень удачно выступили и за медали не поборются.

07:15

Кундратек забросил вторую шайбу сборной Чехии в ворота США в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады.

07:13

У мужчин завершился раунд посева в ски-кроссе. Россиянин Сергей Ридзик показал второй результат!

Предварительный раунд

1. Алекс Фива (Швейцария) – 1.08,74 2. Сергей Ридзик (Россия) – 0,47 3. Кевин Друри (Канада) – 0,67 17. Игорь Омелин (Россия) – 1,50 23. Егор Коротков (Россия) – 1,65 27. Семен Денщиков (Россия) – 2,12. Скоро стартует 1/8 финала.

07:10

Канадка Габриэль Дэйлман тоже осталась недовольна своим прокатом, не сумев обойтись без ошибок и падения. Тем не менее у нее сейчас второй результат.

07:07

Второй прыжок у Влада Хадарина вышел хуже первого, и он не смог квалифицироваться в финал в биг-эйре у сноубордистов, оставшись с результатом 83,75 только 11-м. В финал прошли:

1. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 97,50 2. Йонас Безигер (Швейцария) — 96,00 3. Марк Макморрис (Канада) — 95,75 4. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 94,25 5. Себастьян Тутан (Канада) — 91,00 6. Билли Морган (Великобритания) — 90,50

07:04

На первом же прыжке упала американка Мирай Нагасу, и все пошло не так. Для промежуточного второго места этого хватило, но Нагасу рассчитывала явно на другие баллы.

06:57

Японка Каори Сакамото откатала лучшую короткую программу в жизни и вышла на первое место — 73,18!

06:54

Россиянин Антон Мамаев завалил и второй прыжок в биг-эйре. С результатом 42,75 никакого финала не будет. Он только 16-й.

06:50

Первый комплект медалей разыграли сегодня горнолыжницы в скоростном спуске. Итальянка София Годжа так и осталась первой и выиграла золото. Серебро у норвежки Рагнхильд Мовинкль, а бронза досталась Линдси Вонн.

Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск 1. София Годжа (Италия) — 1.39,22 2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,09 3. Линдси Вонн (США) +0,47 4. Тина Вайратер (Лихтенштейн) +0,63 5. Элис Маккеннис (США) +1,02 6. Коринн Зутер (Швейцария) +1,07 7. Бризи Джонсон (США) +1,12 8. Мишель Гизин (Швейцария) +1,33 9. Виктория Ребенсбург (Германия) +1,42 10. Рамона Зибенхофер (Австрия) +1,76

06:45

Недолго лидировали американцы в матче против Чехии. Уже 1:1.

06:42

Словацкая фигуристка Николь Райичова качественно откатала, но не сделал каскад 3-3 и потому проиграла американке Теннелл. Напомним, та выступала первой и до сих пор лидирует. Райичова вторая — 60,59. На этом закончилась третья разминка. Впереди четвертая.

06:35

Немка Николь Шотт немножко уступила личному рекорду, но для нынешнего сезона это ее лучшее выступление. Довольна своим промежуточным вторым местом спортсменка.

06:30

Влад Хадарин получил за свою первую попытку в биг-эйре 83,75 балла — это только десятый результат. Надо улучшать во второй попытке, иначе финала не будет.

06:25

Бельгийка Лена Хендрикс набирает 55,16 и выходит на шестое место. Могла бы на более приличные цифры рассчитывать, но, не сделав лутц, получила «ноль» за обязательный прыжок в три оборота.

06:22

Американцы открыли счет в матче с Чехией! Неуверенно сыграл чешский голкипер Павел Францоуз.

06:20

В биг-эйре у сноубордистов соревнуется вторая квалификационная группа. Антон Мамаев свою попытку, к сожалению, завалил. Он пока последний. Хорошо, что будет еще одна.

06:18

Не самый удачный прокат от итальянки Джады Руссо, которая при этом почти дотянулась до личного рекорда. 50,88 — это 12-е место и пока мимо произвольной программы, место в которой теперь получает китаянка Ли Сян Нин.

06:15

Сборные США и Чехии начали свой четвертьфинал на мужском олимпийском хоккейном турнире. Победитель сыграет с победителем матча Россия — Норвегия, который начнется сегодня же в 10.40 утра мск.

06:10

Зажигательно под AC/DC выступила венгерка Иветт Тот, но не обошлась без ошибок. 53,22 — восьмое место. Для венгерки это лучший результат сезона, но далеко не лучший результат в карьере.

06:03

Отличное выступление Кэйлани Крэйн. Австралийка смещает бразильянку Исадору Уильямс со второго места, немножко не дотягивая до личного рекорда.

05:54

У фигуристок идет третья разминка. Первой выступит в ней австралийка Кэйлани Крэйн.

05:52

Положение в скоростном спуске. Линдси Вонн только третья, лидирует по-прежнему итальянка Годжа.

05:46

«Первое, что приходит в голову, – это диверсия. Когда Бах сказал, что 25 февраля они будут разговаривать с ОКР на равных, тут же пришло это известие, — выступила в эфире «России 1» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе..

Видимо, к этому готовились. Подсыпать можно, когда угодно. Даже во время тренировки. Как и другие спортсмены, керлингисты наверняка пьют воду или спортивные напитки, куда можно подсыпать.

Сейчас не нужно посыпать голову пеплом и не нужно делать неправильных резких движений. Я знаю случаи, когда спортсмены доказывали, что запрещенное вещество попадало в их организм во время поцелуя или с кровью мяса. Выиграть суд реально».

Вяльбе
Матч ТВ
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
05:40

7:4 — женская сборная Великобритании по керлингу обыграла Канаду. Команда Ив Мьюрхед теперь наверняка выйдет в плей-офф, а вот «кленовые листья» Рэйчел Хоман там не сыграют.

05:35

Строги были судьи к закрывавшей вторую разминку зажигательной француженке Маэ-Беренис Мейте. 53,62 — она только шестая из 12-ти выступивших, зато квалифицировалась в произвольную программу уже. Теперь заливка льда, а потом третья и четвертые разминки.

05:28

Канадке Ларкин Остман не удалось чисто откатать, тоже упала и наделала ошибок. 51,42 — это ее лучший результат в сезоне и седьмой в турнире фигуристок сейчас.

05:25

Через пять минут начнется процедура посева у мужчин, выступающих в ски-кроссе в фристайле. Здесь Россию представят сразу четверо: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков и Семен Денщиков.

05:22

Финская фигуристка Эмми Пелтонен показала очень неплохой прокат даже с учетом ошибок и падения. 55,28 --приличный третий результат на данный момент.

05:19

Итальянка София Годжа лидирует пока в скоростном спуске у женщин.

05:14

18-летняя казахстанская фигуристка Айза Мамбекова откатала на 44,40. Для нее это хороший результат, но на общем уровне — только девятое место из девяти выступивших участниц.

05:11

Очень упорная борьба у Британии с Канадой в керлинге. 4:4 за два энда до конца.

05:08

Швейцарка Алексия Паганини справилась с прыжковой частью программы, но получила минусы на дорожках шагов. 55,26 — это ее личный рекорд и третье место на данный момент сегодня.

05:03

Китаянка Сян Нин Ли откатала свою короткую программу. В каскадах были проблемы. В первом вообще не вышел тройной флип, второй каскад перепроверяли судьи, и там была ошибочка на лутце. В итоге 52,46 получила и вышла на четвертое место.

05:00

Начинается квалификация в скоростном спуске у женщин. Россиянок тут нет, зато есть симпатичная американка Линдси Вонн.

04:52

Россиянки сдались в керлинге уже после шестого энда, в котором взяли камень. Ну, 2:11 не отыгрывается, да. А Канада и Великобритания бьются в седьмом энде. В его конце канадки впереди со счетом 4:2.

04:49

Шведка Анита Эстлунд провалилась и сейчас только пятая. 49,14 — плачет спортсменка. В произвольную программу она не попадет. Сейчас выступит вторая разминка.

04:46

Кореянка обошла латвийку Диану Никитину и украинку Анну Хныченкову, у которых 51,12 и 47,59 соответственно.

04:44

Ха Нуль Ким из Кореи получила 54,33 балла и сейчас располагается на третьей строчке протокола в короткой программе у женщин.

04:42

Российские керлингистки еще два камня в пятом энде пропустили и уступают Южной Корее со счетом 1:11 уже. Это провал...

Моисеева
РИА Новости
Команда Виктории Моисеевой
04:38

Бразильянка Исадора Уильямся откатала не слишком удачно и заработала за короткую программу только 55,74.

04:36

Завершила выступление у мужчин в биг-эйре первая группа. В финал квалифицировались канадец Максенс Парро, швед Никлас Маттссон, американцы Кайли Мак и Крис Корнинг, швейцарец Микаэль Шерер и еще один представитель США Редмонд Джерард, уже бравший здесь золото. Причем Маттссону и Джерарду удалось во второй попытке вытеснить из финала норвежца Столе Сандбека и японца Юри Окубо.

04:30

Все три российских фигуристки выступят в сильнейшей, шестой разминке. А пока американка Брэди Теннел, открывшая турнир, получила скромные 64,01.

04:25

Во второй группе у сноубордистов в биг-эйре выступят сразу два россиянина (в первой их нет) — Антон Мамаев и Владислав Хадарин.

04:19

У мужчин сейчас проходит квалификация в сноубордической дисциплине биг-эйр. Хозяин соревнований Минь-Сик Ли в финал из первой группы не попадает. Нужно попасть в шестерку в своей подгруппе из двадцати спортсменов. В первой, которая выступает сейчас, лидирует канадец Максенс Парро.

04:10

Уже больше часа сражается в своем очередном матче женская сборная России по керлингу. Игра с Южной Кореей проходит в канве всего выступления команды Виктории Моисеевой — крайне неудачно. В каждом из трех первых эндом наши девушки проигрывали по три камня и лишь в четвертом смогли хотя бы один отыграть — 1:9.

Команда Моисеевой
РИА Новости
Команда Моисеевой. Керлинг. Олимпиада
04:05

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане будут разыграны семь полноценных комплектов наград, а также бронза в женском хоккее, причем в матче за нее сыграет сборная России. Ну а прямо сейчас начинаются соревнования в короткой программе у женщин, где выступят три россиянки. Мария Сотскова постарается быть как можно ближе к тройке, ну а Евгения Медведева и Алина Загитова борются за золото. Друг с другом — это наш вид!

Медведева Загитова
РИА Новости
Российские фигуристки Евгения Медведева (справа) и Алина Загитова
04:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции 12-го медального дня Олимпийских игр — 2018.

Санкции против России
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