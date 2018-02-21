Россияне бьются за медали в лыжной эстафете. LIVE
Онлайн-трансляция 12-го медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Спицов на свой последний круг уходит лидером!
И снова к лыжам. Вырывается в лидеры Большунов на подъеме!!! Теперь держаться!
Обо всех событиях женского матча за бронзу вы можете узнать здесь.
Подробную трансляцию матча мужского турнира вы можете прочитать здесь.
Пару слов о хоккее. Мужчины в четвертьфинале громят Норвегию со счетом 5:1, а женщины в матче за бронзу пока уступают Финляндии — 1:3.
Большунов вырвался на третью позицию, впереди швед и австриец.
Пятым доехал Спицов с полуторасекундным отставанием от лидера. Большунов на дистанции, и борьба еще впереди.
Кореец Магнус Ким сразу рванул вперед, не жалея сил, и стал лидером на первой отметке.
Тем временем стартуют мужские полуфиналы. Денис Спицов и Александр Большунов представляют Россию в первом забеге.
Этот забег получился куда быстрее предыдущего, так что отсюда в финал пройдет куда больше команд, чем из первого полуфинала.
Американки все-таки выиграли гонку с результатом 16:22.56. Шведки вторые (+0.72), россиянки – третьи (+2.07), но они тоже отбираются в финал.
Последний отрезок! Белорукова вновь отправляется на дистанцию лидером, нужно сохранить хотя бы второе место.
Непряева атакует соперниц и на подъеме вырывается в лидеры! Калло отстала от россиянки!
Четвертый круг! Диггинс лидирует, Белорукова вторая. Должны проходить в финал напрямую! Напомним, по две лучших команды из полуфиналов попадают в финал автоматически, еще шесть – уже по времени.
И вновь Наталья Непряева устремляется в бой, опять лидирует российская сборная.
Группа настолько плотная, что в финал сегодня могут выиграть практически все.
Американка Диггинс вышла вперед и ведет за собой пелотон. Белорукова вторая.
Первой уходит на дистанцию наша вторая лыжница – Белорукова. Но это пока ничего не гарантирует.
Полуфинал начался! Резво стартовала Наталья Непряева!
Соперниками сборной России во втором полуфинале станут команды Швеции, Финляндии, США, Италии, Франции, Польши, Украины, Китая и Канады.
Норвежки финишировали первыми с результатом 16:33.28. Швейцария (+6.55) также квалифицировалась в финал.
Россиянки выступят только во втором полуфинале, а в первом пока лидирует норвежская сборная, за ней идут Швейцария, Словения и Германия.
Стартует полуфинал командного спринта в лыжных гонках у женщин! Поболеем за нашу команду, которая вполне может претендовать на самые высшие награды.
Российский фристайлист Сергей Ридзик высказался о своих эмоциях после получения бронзовой медали.
«Я сейчас вымотан и хочу поскорее уехать отсюда в свой номер. А после финиша я заплакал, честно говоря. Я заплакал, потому что достиг своей цели, своей мечты. То, что я испытывал на трассе, это не описать словами. Я, как вы видели, по-разному уходил «с калитки»: то хорошо, то плохо.
И у меня каждая гонка была на вес золота. Я очень сильно паниковал, из-за этого очень сильно вымотался. Хочу всех поблагодарить за поддержку и передать привет своим родным из Мончегорска и Дальнему Воронку города Щелково!» — рассказал Ридзик.
Стартовали хоккейные матчи! Женская сборная России встречается с командой Финляндии в матче за бронзу. Подробно следить за этой встречей можно в онлайне «Газеты.Ru».
Мужская команда играет с норвежцами в четвертьфинале. За этим матчем можно наблюдать здесь .
«Отношения с Алиной у нас человеческие. Мы с ней почти все время общаемся, проводим время вместе. Я вижу, что она много работает, и это меня мотивирует. Да, я смотрела ее прокат. Она большая молодец.
Два мировых рекорда установили россияне на Олимпиде? Такое действительно бывает очень редко. Я рада, что это произошло именно на Олимпиаде», — заявила Евгения Медведева, назвав произошедшее «историческим моментом».
Российский фристайлист Сергей Ридзик рассказал о том, что посвятит бронзовую медаль Олимпиады своей матери.
«Вот и все, я с медалью. Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью», — сказал Ридзик.
Тем временем, стал известен порядок выступления фигуристок в произвольной программе Олимпийских игр — 2018.
Алина Загитова получила 22-й стартовый номер, Евгения Медведева — 24-й, заключительный. Еще одна россиянка Мария Сотскова выступит 13-й.
«Я всегда очень сосредоточена и думаю только о программе. Манит ли меня золотая медаль? Перед выступлением никогда не задумываюсь о конкретных местах, просто катаюсь.
Самое главное, откатать чисто, по-максимуму и передать свои эмоции зрителям», — продолжила Загитова.
«Конкуренция с Медведевой? Да, это подстегивает к дальнейшему развитию. Хочу всем сказать: мы с Женей в первую очередь друзья, и только потом соперники. В спорте без конкуренции вообще никак. Она присутствует всегда», — сказала Загитова.
Медведеву не удивило то, что Алина Загитова побила ее мировой рекорд на Олимпиаде.
«Главное — не позволить себе испытывать волнение. Вообще, я стараюсь не думать о том, что это может быть для России первая золотая медаль на Олимпиаде. Думаю только о своем выступлении.
Не сказала бы, что результаты Загитовой в этом году удивили. Я вижу, как усердно она работает каждый день. Она все заслужила своим трудом», — сказала российская спортсменка.
Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о мировом рекорде, который она установила в короткой программе Олимпийских игр — 2018. Слова спортсменки приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
«Прокатом я довольна, баллами тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала! Конечно, я очень рада, что все так сложилось.
Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее хорошо откатать, это самые высокие баллы. Мелочей не бывает, мы над всем работали с моими тренерами», — сказала Загитова.
В полуфинале Игр чехи сыграют с победителем матча сборных России и Норвегии.
Американские хоккеисты покидают Олимпиаду! Сборная Чехии по хоккею обыграла национальную команду США в четвертьфинале Олимпиады. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.
В составе сборной США шайбы забросили Райан Донато и Джим Слэйтер. За чехов отличились Ян Коларж и Томаш Кундратек.
Решающий бросок в серии буллитов на счету Петра Коукала.
Тем временем наши фигуристки раздают интервью после короткой программы.
Если бы не падение, мог бы бороться за золото. Ну, а в этой ситуации первое место достается канадцу Брэди Леману, а серебро — швейцарцу Марку Бишофбергеру.
И Сергей Ридзик берет бронзу! Это первая бронза отечественного ски-кросса на Олимпиаде! Поздравляем! Есть первая медаль России в этот день!
Эх, Сергей сразу же упал — его задел другой спортсмен! Надо сразу же вставать и бороться уже за третье место с тем, кто его сбил, — два других уже впереди.
Борьба за медали в ски-кроссе началась!
Финалисты готовятся к старту!
В утешительном финале победу одержал швейцарец Армен Нидерер. Ждем основного финала и борьбы за медали!
Сейчас будет финал B — без медалей, а потом и медальный финал, где есть все шансы у россиянина Ридзика!
Итак, Ридзик пробился в финал со второго места! Канадец Кевин Друри — первый, Ридзик уверенно додержал второе. В финишном створе борьбы уже не было.
Очень плотная борьба в четверке.
В ски-кроссе стартовал полуфинал! Ридзик начал с лидерства, но быстро переместился на вторую позицию.
А вот Денщиков, к сожалению, выбыл из борьбы. Что ж, будем болеть за Ридзика!
Тем временем в ски-кроссе завершились четвертьфиналы. Россиянин Сергей Ридзик выиграл свой четвертьфинал при том, что после старта шел третьим с отставанием, но в концовке обогнал и француза Шапюи, и канадца Данкана.
Вот так выглядит верхняя часть турнирной таблицы.
Оценка Сотсковой — 63,86. 12 место.
Есть недокруты не прыжках, не говоря уже о первом — не исполненном.
Третья россиянка — Мария Сотскова на льду!
Последний стартовый номер сыграл злую шутку с Марией. Очень низкая оценка за технику будет.
Оценка Каролины — 73,15. Промежуточное шестое место.
На первом же прыжке упала наша девушка...
Очень элегантное женственное катание в исполнении Каролины — впрочем, как всегда. Однако итальянке не удалось чисто исполнить риттбергер и каскад — не упала, но коснулась льда рукой.
На льду — итальянка Каролина Костнер! После такого выступления Загитовой, конечно, сложно показывать программу.
Загитова — новый лидер по технике. И новый лидер в короткой программе! 82,92! Мировой рекорд!
Триумфальное завершение программы красивым вращением! Сама Алина довольно улыбается — все получается.
Каскад лутц-риттбергер удался Алине! Как и следующий двойной аксель! Шикарно.
Мощнейший прокат канадки Кейтлин Осмонд! Лидеры очень сильно выступают. Второе место за Медведевой. А на льду Алина Загитова в образе черного лебедя.
Очень довольна японка! 75,59 получает Мияхара, и это промежуточный второй результат. Она в борьбе за медали!
Егор Коротков не попал в четвертьфинал, а вот Сергей Ридзик, как и Денщиков, занял в своем заезде второе место и продолжит борьбу!
Семен Денщиков вместе с швейцарцем Робертои Винклером прошел в четвертьфинал в ски-кроссе, заняв второе место из четырех в своем заезде.
81,66 — Евгения Медеведева уверенно выходит на первое место!
Великолепный прокат Жени Медведевой под Шопена. Одни плюсы. Естественно, выйдет в лидеры сейчас наша фигуристка.
На льду сильнейшая разминка. И первой выступит Евгения Медведева!
Директор по коммуникациям МОК Майкл Адамс рассказал, когда решится вопрос с российским флагом на закрытии Игр. «Исполком будет в субботу, решение будет приниматься большинством голосов. Но будет еще и сессия МОК в воскресенье. Сложно пока сказать, когда именно мы сможем объявить решение общественности», – сказал Адамс.
Кореянка Дабин Чхоу стала третьей. Ее выступление завершило четвертую разминку. Теперь заливка льда, которая предварит разминку сильнейших. Там выступят три россиянки: Евгения Медведева, Мария Сотскова и Алина Загитова.
Игорь Омелин не попал в 1/8 финала, уступив швейцарцу и австрийцу.
И американка Карен Чен, и представительница Казахстана Элизабет Турсунбаева не очень удачно выступили и за медали не поборются.
Кундратек забросил вторую шайбу сборной Чехии в ворота США в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады.
У мужчин завершился раунд посева в ски-кроссе. Россиянин Сергей Ридзик показал второй результат!
Предварительный раунд
1. Алекс Фива (Швейцария) – 1.08,74 2. Сергей Ридзик (Россия) – 0,47 3. Кевин Друри (Канада) – 0,67 17. Игорь Омелин (Россия) – 1,50 23. Егор Коротков (Россия) – 1,65 27. Семен Денщиков (Россия) – 2,12. Скоро стартует 1/8 финала.
Канадка Габриэль Дэйлман тоже осталась недовольна своим прокатом, не сумев обойтись без ошибок и падения. Тем не менее у нее сейчас второй результат.
Второй прыжок у Влада Хадарина вышел хуже первого, и он не смог квалифицироваться в финал в биг-эйре у сноубордистов, оставшись с результатом 83,75 только 11-м. В финал прошли:
1. Карлос Гарсия Найт (Новая Зеландия) — 97,50 2. Йонас Безигер (Швейцария) — 96,00 3. Марк Макморрис (Канада) — 95,75 4. Торгейр Бергрем (Норвегия) — 94,25 5. Себастьян Тутан (Канада) — 91,00 6. Билли Морган (Великобритания) — 90,50
На первом же прыжке упала американка Мирай Нагасу, и все пошло не так. Для промежуточного второго места этого хватило, но Нагасу рассчитывала явно на другие баллы.
Японка Каори Сакамото откатала лучшую короткую программу в жизни и вышла на первое место — 73,18!
Россиянин Антон Мамаев завалил и второй прыжок в биг-эйре. С результатом 42,75 никакого финала не будет. Он только 16-й.
Первый комплект медалей разыграли сегодня горнолыжницы в скоростном спуске. Итальянка София Годжа так и осталась первой и выиграла золото. Серебро у норвежки Рагнхильд Мовинкль, а бронза досталась Линдси Вонн.
Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск 1. София Годжа (Италия) — 1.39,22 2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия) +0,09 3. Линдси Вонн (США) +0,47 4. Тина Вайратер (Лихтенштейн) +0,63 5. Элис Маккеннис (США) +1,02 6. Коринн Зутер (Швейцария) +1,07 7. Бризи Джонсон (США) +1,12 8. Мишель Гизин (Швейцария) +1,33 9. Виктория Ребенсбург (Германия) +1,42 10. Рамона Зибенхофер (Австрия) +1,76
Недолго лидировали американцы в матче против Чехии. Уже 1:1.
Словацкая фигуристка Николь Райичова качественно откатала, но не сделал каскад 3-3 и потому проиграла американке Теннелл. Напомним, та выступала первой и до сих пор лидирует. Райичова вторая — 60,59. На этом закончилась третья разминка. Впереди четвертая.
Немка Николь Шотт немножко уступила личному рекорду, но для нынешнего сезона это ее лучшее выступление. Довольна своим промежуточным вторым местом спортсменка.
Влад Хадарин получил за свою первую попытку в биг-эйре 83,75 балла — это только десятый результат. Надо улучшать во второй попытке, иначе финала не будет.
Бельгийка Лена Хендрикс набирает 55,16 и выходит на шестое место. Могла бы на более приличные цифры рассчитывать, но, не сделав лутц, получила «ноль» за обязательный прыжок в три оборота.
Американцы открыли счет в матче с Чехией! Неуверенно сыграл чешский голкипер Павел Францоуз.
В биг-эйре у сноубордистов соревнуется вторая квалификационная группа. Антон Мамаев свою попытку, к сожалению, завалил. Он пока последний. Хорошо, что будет еще одна.
Не самый удачный прокат от итальянки Джады Руссо, которая при этом почти дотянулась до личного рекорда. 50,88 — это 12-е место и пока мимо произвольной программы, место в которой теперь получает китаянка Ли Сян Нин.
Сборные США и Чехии начали свой четвертьфинал на мужском олимпийском хоккейном турнире. Победитель сыграет с победителем матча Россия — Норвегия, который начнется сегодня же в 10.40 утра мск.
Зажигательно под AC/DC выступила венгерка Иветт Тот, но не обошлась без ошибок. 53,22 — восьмое место. Для венгерки это лучший результат сезона, но далеко не лучший результат в карьере.
Отличное выступление Кэйлани Крэйн. Австралийка смещает бразильянку Исадору Уильямс со второго места, немножко не дотягивая до личного рекорда.
У фигуристок идет третья разминка. Первой выступит в ней австралийка Кэйлани Крэйн.
Положение в скоростном спуске. Линдси Вонн только третья, лидирует по-прежнему итальянка Годжа.
«Первое, что приходит в голову, – это диверсия. Когда Бах сказал, что 25 февраля они будут разговаривать с ОКР на равных, тут же пришло это известие, — выступила в эфире «России 1» глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе..
Видимо, к этому готовились. Подсыпать можно, когда угодно. Даже во время тренировки. Как и другие спортсмены, керлингисты наверняка пьют воду или спортивные напитки, куда можно подсыпать.
Сейчас не нужно посыпать голову пеплом и не нужно делать неправильных резких движений. Я знаю случаи, когда спортсмены доказывали, что запрещенное вещество попадало в их организм во время поцелуя или с кровью мяса. Выиграть суд реально».
7:4 — женская сборная Великобритании по керлингу обыграла Канаду. Команда Ив Мьюрхед теперь наверняка выйдет в плей-офф, а вот «кленовые листья» Рэйчел Хоман там не сыграют.
Строги были судьи к закрывавшей вторую разминку зажигательной француженке Маэ-Беренис Мейте. 53,62 — она только шестая из 12-ти выступивших, зато квалифицировалась в произвольную программу уже. Теперь заливка льда, а потом третья и четвертые разминки.
Канадке Ларкин Остман не удалось чисто откатать, тоже упала и наделала ошибок. 51,42 — это ее лучший результат в сезоне и седьмой в турнире фигуристок сейчас.
Через пять минут начнется процедура посева у мужчин, выступающих в ски-кроссе в фристайле. Здесь Россию представят сразу четверо: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Егор Коротков и Семен Денщиков.
Финская фигуристка Эмми Пелтонен показала очень неплохой прокат даже с учетом ошибок и падения. 55,28 --приличный третий результат на данный момент.
Итальянка София Годжа лидирует пока в скоростном спуске у женщин.
18-летняя казахстанская фигуристка Айза Мамбекова откатала на 44,40. Для нее это хороший результат, но на общем уровне — только девятое место из девяти выступивших участниц.
Очень упорная борьба у Британии с Канадой в керлинге. 4:4 за два энда до конца.
Швейцарка Алексия Паганини справилась с прыжковой частью программы, но получила минусы на дорожках шагов. 55,26 — это ее личный рекорд и третье место на данный момент сегодня.
Китаянка Сян Нин Ли откатала свою короткую программу. В каскадах были проблемы. В первом вообще не вышел тройной флип, второй каскад перепроверяли судьи, и там была ошибочка на лутце. В итоге 52,46 получила и вышла на четвертое место.
Начинается квалификация в скоростном спуске у женщин. Россиянок тут нет, зато есть симпатичная американка Линдси Вонн.
Россиянки сдались в керлинге уже после шестого энда, в котором взяли камень. Ну, 2:11 не отыгрывается, да. А Канада и Великобритания бьются в седьмом энде. В его конце канадки впереди со счетом 4:2.
Шведка Анита Эстлунд провалилась и сейчас только пятая. 49,14 — плачет спортсменка. В произвольную программу она не попадет. Сейчас выступит вторая разминка.
Кореянка обошла латвийку Диану Никитину и украинку Анну Хныченкову, у которых 51,12 и 47,59 соответственно.
Ха Нуль Ким из Кореи получила 54,33 балла и сейчас располагается на третьей строчке протокола в короткой программе у женщин.
Российские керлингистки еще два камня в пятом энде пропустили и уступают Южной Корее со счетом 1:11 уже. Это провал...
Бразильянка Исадора Уильямся откатала не слишком удачно и заработала за короткую программу только 55,74.
Завершила выступление у мужчин в биг-эйре первая группа. В финал квалифицировались канадец Максенс Парро, швед Никлас Маттссон, американцы Кайли Мак и Крис Корнинг, швейцарец Микаэль Шерер и еще один представитель США Редмонд Джерард, уже бравший здесь золото. Причем Маттссону и Джерарду удалось во второй попытке вытеснить из финала норвежца Столе Сандбека и японца Юри Окубо.
Все три российских фигуристки выступят в сильнейшей, шестой разминке. А пока американка Брэди Теннел, открывшая турнир, получила скромные 64,01.
Во второй группе у сноубордистов в биг-эйре выступят сразу два россиянина (в первой их нет) — Антон Мамаев и Владислав Хадарин.
У мужчин сейчас проходит квалификация в сноубордической дисциплине биг-эйр. Хозяин соревнований Минь-Сик Ли в финал из первой группы не попадает. Нужно попасть в шестерку в своей подгруппе из двадцати спортсменов. В первой, которая выступает сейчас, лидирует канадец Максенс Парро.
Уже больше часа сражается в своем очередном матче женская сборная России по керлингу. Игра с Южной Кореей проходит в канве всего выступления команды Виктории Моисеевой — крайне неудачно. В каждом из трех первых эндом наши девушки проигрывали по три камня и лишь в четвертом смогли хотя бы один отыграть — 1:9.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане будут разыграны семь полноценных комплектов наград, а также бронза в женском хоккее, причем в матче за нее сыграет сборная России. Ну а прямо сейчас начинаются соревнования в короткой программе у женщин, где выступят три россиянки. Мария Сотскова постарается быть как можно ближе к тройке, ну а Евгения Медведева и Алина Загитова борются за золото. Друг с другом — это наш вид!
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции 12-го медального дня Олимпийских игр — 2018.