Онлайн-трансляция девятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Известный американский журналист Грег Вышински, специализирующийся на освещении хоккея, признал абсолютное превосходство сборной России над остальными командами в Пхенчхане.

«Конечно, нынешний турнир нельзя сравнивать с тем, что был в Сочи. Во-первых, нет игроком НХЛ. Во-вторых, сборной России даже нельзя называть себя сборной России. Ха-ха. Это, понятно, шутка. Дело, в первую очередь, в том, что Россия – безусловный и безоговорочный фаворит. У нас изначально все считали, что коэффициент на победу русских — примерно 1,0.

Это единственная команда, у которой в составе есть люди, способные играть на высоком уровне в НХЛ. Причем это не пара человек – а большая часть состава. А у остальных сборных игроков уровня Национальной хоккейной лиги толком и нет», — приводит слова Вышински «СЭ».