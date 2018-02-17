Пхенчхан-2018. Российский лыжник лидирует с отрывом. LIVE
Онлайн-трансляция девятого медального дня Олимпиады-2018 в Пхенчхане
Теперь отрыв составляет уже 20 секунд.
К сожалению, цифры говорят нам об обратном: Крюгер уже сократил отставание от Червоткина до 23 секунд.
Пока что разрыв между россиянином и преследователями довольно велик — по крайней мере, визуально.
Россиянину очень важно выдержать атаки Крюгера и сохранить запас. На данный момент отрыв от норвежца — 31 секунда.
Большунов передал эстафету Червоткину! Удачи россиянину на третьем этапе! Отрыв от итальянцев — 24 секунды. Новрегия — в 32 секундах. Олимпийский чемпион Симен Крюгер побежал догонять Червоткина. Это очень опасно...держаться!
Спортсмены на стадионе начинают готовиться к тому, чтобы принять эстафету. Вдалеке уже виден Большунов!
А вот теперь преследователи начинают приближаться к Большунову. На втором месте — итальянец Де Фабиани (+31 секунда, а было около 40).
Большунов нарастил отрыв до 42 секунд. Молодой россиянин идет великолепно! Норвежец Сундбю не может к нему приблизиться и идет четвертым.
Большунов уже пошел на свой заключительный, третий круг, увеличив свое преимущество над преследователями до 40 секунд.
Главное, чтобы Алексей Червоткин, который побежит у России третий этап, полностью восстановился от болезни и сумел удержать отрыв.
Большунову подсказывают «Бежать! Бежать!». Россиянин преодолел 4,97 км за 37:22,8 минуты. Спустя какое-то время появляется группа преследователей. Отрыв нашего спортсмена от них вырос до 38 секунд.
Норвежец Сундбю выбрался на второе место, но отставание от Большунова только увеличилось до 28 секунд.
Идущий вторым казахстанец Величко отстает уже на 24,9 секунды от россиянина.
Первый круг Большунов заканчивает в одиночестве под громкие аплодисменты зрителей. Россиянин сделал великолепный отрыв от остальных!
На первой контрольной отметке 1,67 км Большунов, естественно, лидер. 12,6 секунды проигрывает ему идущий вторым казахстанец Величко.
У норвежцев стартовал на втором этапе Мартин Сундбю. Он стремительными темпами догоняет россиянина.
Александр Большунов идет в лидерах в гордом одиночестве! Россиянин пытается отращивать отрыв.
За Россию второй этап побежал Александр Большунов, уже завоевавший в Пхенчхане бронзовую медаль в спринте! Отставание от лидирующего пока Казахстана — 1,2 секунды.
Полторанин и Ларьков финишируют! Только два лидера осталось!
Первый этап эстафеты подходит к концу! Спортсмены уже готовятся стартовать.
На отметке 8,27 км Ларьков был четвертым с микроскопическим отставанием от лидера казахстанца Полторанина.
Швед Бурман отстает, и шестерка лидеров стремительно превращается в пятерку. Кстати, шведы являются действующими олимпийскими чемпионами в лыжной эстафете.
Ан нет! Россиянин немного отдохнул и снова по полной включился в гонку. Ларьков снова первый.
А вот теперь Ларьков стал шестым. Неужели силы кончаются?
Снова произошла смена лидеров: казахстанец Полторанин выбрался на первую позицию, но Ларьков неподалеку — в долях секунды отставания.
Шестерка лыжников начинает отрываться от остальных. Ларьков — первый!
Ларьков решил немного полидировать, но его тут же на повороте обошел Тенсет, чуть не наступив на лыжу россиянина.
Спортсмены уже пошли на второй круг, и пелотон пока не рвется. Даже эстонец, потерявший в какой-то момент палку, нагнал остальных.
На отметке 1,67 км максимальное отставание от лидера Растелли составляет пять секунд — и это время эстонского лыжника. Очень ровная группа соперников.
Ларьков держится на третьем месте после отметки 3,3 км! Первый — норвежец Дидрик Тенсет, второй — швед Йенс Бурман.
Итальянец Майкол Растелли выбрался на первое место, но группа лыжников пока не особенно разбивается, так что это преимущество ни о чем не говорит.
Россиянин держится в группе лидеров. Австриец Доминик Бальдоф пытается возглавить пелотон. Остальные не желают его отпускать.
Ларьков немного отстал от лидеров при подъеме в гору.
Гонка началась! Удачи Ларькову!
Первый этап у нас побежит Андрей Ларьков. В индивидуальных гонках Пхенчхана россиянин, к сожалению, не смог проявить себя как следует, заняв 20-е и 30-е места. Главной задачей Ларькова будет не потерять группу лидеров.
Уже через пять минут стартует, пожалуй, главное олимпийское событие этого дня для россиян — мужская эстафета в лыжах 4х10 км! У нас есть шансы на медаль. Будем поддерживать бронзовых призеров Пхенчхана-2018 Александра Большунова и Дениса Спицова, а также Андрея Ларькова и Алексея Червоткина.
Подходят к концу олимпийские соревнования горнолыжников в гигантском слаломе!
Уже почти со 100%-й вероятностью можно сказать, что золото досталось австрийцу Марселю Хиршеру (2:18,04), серебро — норвежцу Хенрику Кристофферсену (+1,27), бронза — французу Алексису Пинтюро (+1,31).
Напомним, российский горнолыжник Иван Кузнецов упал в первой попытке и выбыл из борьбы.
Приятные новости из биатлона: бывшая россиянка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, посвятила свою золотую медаль масс-старта, завоеванную в Пхенчхане, своему родному брату Антону Шипулину — лидеру сборной России по биатлону.
«В ближайшее время созвонимся с Антоном, поговорим подробнее. Я рада, что доставила ему хоть какую-то радость на фоне той несправедливости, с которой он столкнулся за последнее время. Мы очень переживали за Антона. Наша мама здесь в Корее несколько раз повторила: «Жаль, что Антона нет здесь». Это золото я посвящаю брату», — приводит слова Кузьминой «Матч ТВ».
Завершился олимпийский турнир по ски-слоупстайлу! Золотая медаль досталась 22-летнему норвежцу Эйстейну Бротену, который набрал 95 баллов в своей лучшей попытке, серебро — американцу Нику Гепперу (93,60), а бронза — канадцу Алексу Болье-Маршанду (92,40).
Пока «Красная машина» отдыхает, в этот день матчи предварительного раунда проведут между собой Чехия — Швейцария (10:40 мск), Канада — Южная Корея (15:10), Швеция — Финляндия (15:10).
Известный американский журналист Грег Вышински, специализирующийся на освещении хоккея, признал абсолютное превосходство сборной России над остальными командами в Пхенчхане.
«Конечно, нынешний турнир нельзя сравнивать с тем, что был в Сочи. Во-первых, нет игроком НХЛ. Во-вторых, сборной России даже нельзя называть себя сборной России. Ха-ха. Это, понятно, шутка. Дело, в первую очередь, в том, что Россия – безусловный и безоговорочный фаворит. У нас изначально все считали, что коэффициент на победу русских — примерно 1,0.
Это единственная команда, у которой в составе есть люди, способные играть на высоком уровне в НХЛ. Причем это не пара человек – а большая часть состава. А у остальных сборных игроков уровня Национальной хоккейной лиги толком и нет», — приводит слова Вышински «СЭ».
Кстати, у сборной России по хоккею сегодня выходной, который команда гарантировала себе за счет прямого выхода в четвертьфинал олимпийского турнира.
Добиться такого результата «Красной машине» позволила уверенная победа над США (4:0). За россиян на трибунах болел серебряный призер Игр-2018 в скелетоне Никита Трегубов.
«Хорошая атмосфера! Интересно было посмотреть на такой матч, поболеть за наших ребят. Очень много болельщиков здесь, вся арена поддерживала Россию, это очень круто!», — цитирует Трегубова «РИА Новости».
Также в эти минуты проходит финальная, вторая попытка у горнолыжников в гигантском слаломе, по итогам которой будет разыгран комплект наград.
В ски-слоупстайле тем временем идет последняя, третья попытка в финале! Совсем скоро станут известны обладатели трех олимпийских медалей по фристайлу. Жаль, что россиян среди них точно не будет.
В женском хоккее в данный момент проходят матчи за 5-8 места. Германия встречается с Норвегией, а Швейцария — с объединенной командой двух Корей. Напомним, 17 февраля женская сборная России разгромила швейцарок в матче четвертьфинала со счетом 6:2 и пробилась в 1/2.
Член Комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев поднял тему с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.
«После нынешних Игр им уже будет не интересна атака на Россию. Проект «Родченков против России» постепенно изживает себя.
Посмотрите, сейчас его атаки уже идут на другие страны. В частности, недавно он обвинил в систематическом употреблении допинга уже британских спортсменов.
Он просто создает политический капитал, чтобы сохранить интерес к себе. Но это уже никому не интересно», — цитирует Свищева газета «Известия».
Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков назвал проход подопечных в полуфинал Игр историческим. «Мы одержали хорошую победу над Швецарией, я не побоюсь ее назвать исторической. Мы впервые попали в полуфинал. Настраивались, готовились к этой игре, разбирали соперника», — приводит слова тренера официальный сайт Федерации хоккея России.
А вот в мужском турнире по керлингу уже завершились три матча, которые начались в три ночи по московскому времени.
Япония разгромила США (8:2), Швейцария одолела Канаду (8:6), а Норвегия оказалась сильнее Дании (10:8).
Только что стартовали матчи олимпийского турнира по керлингу среди женщин, в котором принимают участие россиянки.
Правда, у команды во главе со скипом Викторией Моисеевой сегодня выходной, так что любители данного вида спорта могут последить за следующими противостояниями: Великобритания – Швеция, Канада – Швейцария, Китай – Южная Корея.
Немного гастрономических новостей: представитель оргкомитета Олимпиады-2018 Сон Пэк Ю сообщил, что организация начнет расследование в связи с продажей собачьего мяса рядом с олимпийскими объектами в Пхенчхане. «Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку, но пока таких случаев мы не выявили. Вообще, многие корейцы держат собак в качестве домашних животных, а ситуация с собачьим мясом — это уже отмирающая традиция», — цитирует Сон Пэк Ю ТАСС.
Поздняков, который также является первым вице-президентом Олимпийского комитета России (ОКР), пообещал оказать со стороны организации всевозможную поддержку сноубордисту Николаю Олюнину, который получил перелом ноги в трех местах и порвал мениск на Олимпиаде-2018.
«Николаю операцию провел один из лучших врачей Южной Кореи. Надеемся на скорейшее выздоровление Олюнина и будем оказывать всяческую поддержку ему и его семье», — заверил Поздняков.
Еще один интересный комментарий от главы российской делегации на Играх Станислава Позднякова. Чиновник сообщил, что нашим спортсменам рекомендовали проводить меньше времени в социальных сетях.
«В первую очередь хотел бы сказать, что околоспортивные разговоры не приносят ничего хорошего. Это не вносит объединения в команду, не несет ничего хорошего нашим спортсменам, которые сейчас нуждаются в поддержке.
Такие разговоры льют воду на мельницу наших соперников. Мы говорим ребятам, чтобы они проводили меньше времени в социальных сетях», — цитирует Позднякова ТАСС.
Небольшой скандал из стана сборной США: сторонники президента Дональда Трампа пристыдили американскую горнолыжнику Линдси Вонн, которая раньше заявляла, что не примет приглашение в Белый дом после Олимпиады-2018.
В супергиганте на Играх спортсменка стала только шестой.
«Президент смотрел за твоим выступлением, а ты его разочаровала. Карма», «Ты не за нашего президента? А мы не болеем за тебя», — писали пользователи в твиттере.
Возвращаясь к вопросу об участии в церемонии закрытия Игр под российским флагом, Поздняков отметил, что в случае необходимости сборная России сможет пройти в своей экипировке — с гербом и национальными цветами. Тем не менее чиновник не ответил на вопрос, где сейчас находится эта форма.
Кроме того, глава российской делегации на Играх Поздняков оценил выступление нашей команды, которая на данный момент завоевала девять медалей — две серебряных и семь бронзовых. «Мы подошли к экватору нашего большого мероприятия. На сегодня мы завоевали девять медалей, плохо это или хорошо, сложно судить.
Конечно, хотелось бы восполнить пробел в графе «золотые медали», но реальность такова, что в нынешних условиях, когда не было приглашено много наших лидеров, их заменили спортсмены, которые еще вчера представляли юниорские команды, они уже завоевывают медали. С нашей точки зрения, это является главным достижением Игр», — цитирует Позднякова ТАСС.
Также Поздняков рассказал о встрече российских спортсменов с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
«Инициатива в этих случаях всегда исходит от президента МОК. Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR (Олимпийские атлеты из России. — Прим. «Газеты.Ru»). Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер. Вопрос по отсутствию лидеров на этой встрече не был задан. Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше», — цитирует Позднякова «РИА Новости».
Появились известия о флаге России на церемонии закрытия Игр-2018: глава российской делегации Станислав Поздняков сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о возможности использования триколора за день до церемонии.
«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал чиновник.
Доносятся из Пхенчхана и тревожные новости: число людей, заразившихся норовирусной инфекцией, возросло.
По информации Los Angeles Times, количество пострадавших достигло 275 человек.
Отметим, что оргкомитет Олимпийских игр даже принял решение отменить церемонию предматчевых и послематчевых рукопожатий после многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией.
С минуты на минуту стартует финал 1 в дисциплине ски-слоупстайл среди мужчин — россиян там, к сожалению, нет, а за медали поборются традиционно сильные в этом виде американцы, канадцы и швейцарцы.
Однако не забываем и о других соревнованиях с участием россиян. В 04:14 мск состоялась первая попытка в гигантском слаломе у мужчин. К сожалению, единственный представитель России в этой дисциплине Иван Кузнецов не сумел финишировать из-за падения и выбыл из борьбы.
В 07:45 мск состоится финальная попытка, по итогам которой будет разыгран комплект наград.
В 09:15 по московскому времени в Южной Корее стартует, пожалуй, главные олимпийские соревнования для россиян в сегодняшнем дне — мужская эстафета 4х10 км, в которой мы будем болеть за бронзовых призеров Пхенчхана-2018 Александра Большунова и Дениса Спицова, а также Андрея Ларькова и Алексея Червоткина.
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