«Химки» против «Реала» и санкций

Курсы валют$ 56.54 (+0.106) 68.10 (+0.224)
title=''
Почему Россия держит деньги
в США
title=''
Европейские свиньи дошли до ВТО

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
21:30
СевильяКадис
2:1
закончен
23:30
БарселонаСельта
5:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
3:1
закончен
15:30
СибирьАвангард
4:2
закончен
19:30
ВитязьАвтомобилист
1:5
закончен
19:30
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
3:1
закончен
19:30
СКАЛокомотив
1:0
закончен
19:30
ЦСКАЛада
3:0
закончен
21:00
СлованТрактор
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКалгари Флэймз
1:5
закончен
Евролига
22:00
Панатинаикос Барселона
84:75
закончен
22:05
Маккаби Т-А Бамберг
90:88
закончен
22:45
Валенсия Фенербахче
67:80
закончен
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
81:107
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
103:114
закончен
04:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
133:99
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
115:121
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
93:81
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
16:20
Женская индивидуальная гонка
1
Доротея Вирер (Италия)
41.29,0 (0)
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+12,7 (1)
3
Розанна Кроуфорд (Канада)
+21.2 (0)
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
БайерБавария
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургГенгам
не начался
Испания / Примера
23:00
ХетафеМалага
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Флорида ПантерзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
не начался
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
не начался
Евролига
20:00
Химки Реал Мадрид
не начался
20:30
Анадолу Эфес Црвена Звезда
не начался
21:00
Жальгирис Уникаха
не начался
22:30
Баскония Олимпиакос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЮта Джаз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Атланта ХоуксБруклин Нетс
не начался
04:00
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
не начался
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
Испания / Примера
15:00
ЖиронаЛас-Пальмас
не начался
18:15
Реал МадридВильярреал
не начался
20:30
ЭйбарАтлетико М
не начался
22:45
ДепортивоВаленсия
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ВердерХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
не начался
17:30
АугсбургГамбург
не начался
17:30
Ганновер-96Майнц
не начался
17:30
ШтутгартГерта
не начался
20:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
ЧелсиЛестер Сити
не начался
18:00
Кристал ПэласБёрнли
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСуонси Сити
не начался
18:00
УотфордСаутгемптон
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
20:30
Тоттенхэм ХотспурЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
19:00
РеннМарсель
не начался
22:00
КанЛилль
не начался
22:00
ДижонМетц
не начался
22:00
МонпельеМонако
не начался
22:00
НиццаАмьен
не начался
22:00
ТруаБордо
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
не начался
21:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
05:00
Даллас СтарзКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
не начался
Единая лига ВТБ
14:30
Цмоки-Минск Енисей
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
01:00
Шарлотт ХорнетсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
Баскетбол
Единая лига ВТБ НБА Сборная России Еврокубки Мировой баскетбол

«Химки» против «Реала» и санкций

«Химки» примут «Реал» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Игрок «Химок» Алексей Швед (справа) и баскетболист «Реал» Густаво Айон РИА Новости
Игрок «Химок» Алексей Швед (справа) и баскетболист «Реал» Густаво Айон

«Химки» на своем паркете примут в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги грозный и набравший отменную форму мадридский «Реал» в борьбе за место в плей-офф турнира. В этом поединке баскетболисты российской команды будут биться не только за очки в таблице, но и за отмену наложенного руководством на весь персонал штрафа.

Уикенд у вице-чемпиона России получился хуже не придумаешь. Открыв год трудовой победой над «Бамбергом» в Евролиге, желто-синие внезапно оступились в Таллине, нарвавшись на пощечину от эстонского «Калева» под эгидой Единой лиги ВТБ. Это отбросило коллектив аж на пятую позицию в турнирной таблице и спровоцировало справедливый гнев руководства клуба. Утром вторника генеральный директор «Химок» Павел Астахов появился на собрании команды для разговора по душам.

По итогам разговора вся команда, включая топ-менеджмент и обслуживающий персонал, была оштрафована на 50 процентов месячной зарплаты.

Однако штраф вводится только со следующей выплаты, до которой еще полмесяца, и коллектив может его избежать, если быстро вернется на победные рельсы.

Реклама

В очередном туре Евролиги «Химкам», впрочем, предстоит тяжелое испытание. В родных стенах они принимают один из ведущих клубов Старого Света. Список достижений мадридского «Реала» внушает ужас любому сопернику своей бесконечностью, а от обилия звезд, фигурировавших в ростере в разное время, рябит в глазах. Собственно, топ-исполнителей у испанцев хватает и сегодня.

Взять хотя бы Луку Дончича, которому прочат первый пик на грядущей ярмарке талантов НБА.

18-летний вундеркинд через вечер флиртует с трипл-даблом и творит на площадке такие сумасшедшие вещи, что даже многие заокеанские мастера в плане оригинальности дриблинга и изящности передач ему в подметки не годятся. Будучи основным плеймейкером коллектива, словенец спокойно справляется с решением больших задач. И если может сетовать на какую слабость, так это на эмоциональную нестабильность.

Порой возраст берет свое — и когда у Дончича что-то уж совсем не получается, провоцируя спад команды, Лука может огорчиться до слез. Причем в буквальном смысле этого слова. Для тех же, кто считает балканца слишком дутой звездой, которой еще требуется доказывать и доказывать состоятельность во взрослом баскетболе, напомним: год назад в качестве основного плеймейкера национальной сборной «малыш» сенсационно сделал соотечественников чемпионами Европы — первый раз в истории.

Не радует «Химки» и форма, набранная «бланкос». Это в начале сезона подопечных Пабло Ласо «штормило» из-за постоянных травм, что накрывали лидеров. Так, повреждения выбивали из колеи всю переднюю линию дружины, из-за чего Мадриду приходилось спешно выходить на трансферный рынок и докупать центровых. «Вылетали» фланги — и в особенности из-за этого страдал ветеран Руди Фернандес. До сих пор от разрыва «крестов» восстанавливается основной разыгрывающий испанской сборной и символ клуба Серхио Юль…

Тем не менее через смутные времена «Реал» пробрался с достоинством, не изменив себе даже после пары серий из трех поражений подряд — включая, к слову, домашнее фиаско от руки «Химок» — 80:86. С середины декабря, взяв победный темп, питомцы Ласо шпигуют соперников одного за другим — и уже пять туров кряду не знают себе равных на континенте. Причем в список поверженных на этом этапе угодили чемпион Евролиги «Фенербахче», ненавистная Мадриду каталонская «Барселона» и крепкий «Маккаби» из Тель-Авива.

Хуже того, оседлав волну драйва, «сливочные» и на внутренней арене пошли вразнос. В «примере» команда и вовсе крушит Халком всех подряд аж с 18 ноября — и возглавляет таблицу на безальтернативной основе. После 15 туров в пассиве «бланкос» всего одно поражение, тогда как ближайшие преследователи оступались уже минимум четырежды.

Впрочем, опыт победы над «Реалом» наверняка придаст «Химкам» определенной уверенности перед дуэлью. Как и то, что на всякого Луку Дончича найдется Алексей Швед — в Мытищах намедни лицом к лицу сойдутся два лучших снайпера баскетбольной Евролиги.

При этом у россиян есть вполне могучие козыри, как, скажем, Малькольм Томас, получивший по итогам минувшей недели награду самому ценному игроку 15-го тура. Да и наличие Гиоргоса Барцокаса у руля позволяет желто-синим надеяться на позитивный исход. Ведь грек известен умением «сушить» игру и ломать темп взаимодействий даже самым искусным соперникам. Тогда как выбить «Реал» из колеи — значит, оформить половину успеха.

Вторая по результативности команда турнира крайне неуютно себя чувствует, если пробирается через оборонительное болото в позиционном нападении. А уж что «Химки» способны такую топь развести и утопить там конкурентов, сомневаться не приходится. В схожей манере россияне уже утопили в сезоне целый ряд конкурентов. А в случае успеха в пятницу догонят и обгонят Мадрид (по соотношению личных встреч) в турнирной таблице.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице баскетбольных еврокубков, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».