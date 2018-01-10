Акулы, машины и дети: как отдыхали жены футболистов

Длительная зимняя пауза в Российской футбольной премьер-лиге продолжается — возобновится чемпионат страны лишь в начале марта, когда будет сыгран 21-й тур первенства, главным событием которого станет, возможно, «золотой» матч между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

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При этом подготовку ко второй части сезона футболисты РФПЛ начинают в большинстве своем уже со дня на день: новогодние отпуска игроков подходят к концу (или уже подошли), а значит, наступает самое время подводить итоги их рождественских каникул.

И непосильно помогут в этом супруги спортсменов, ведущие активную жизнь в социальных сетях.

Екатерина Герун, жена голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, крайне не жалующего публичное обнародование личных моментов (вратарь среди прочего не ведет и собственный инстаграм, из-за чего у его поклонников во временами перерывов в Премьер-лиге наступает самая настоящая «голодовка» по любимцу), очевидно, вместе со своим мужем провела зимний отдых на морях, где даже повстречала китовую акулу.

Удалось повидаться с китовой акулой #whaleshark A post shared by Katy Gerun (@katygerun) on Jan 9, 2018 at 4:45am PST

«Удалось повидаться с шестиметровой китовой акулой. Но она добрая»,

— удивила подписчиков отважная Екатерина.

Жена другого многолетнего лидера армейцев Наталья Игнашевич вместе с Сергеем во время отпуска путешествовала по далекой Японии. Причем компанию чете в поездке составляли экс-футболист красно-синих, а ныне главный тренер «Уфы» Сергей Семак с супругой.

В ходе азиатских каникул Наталья активно постила любопытные фотографии в инстаграм, практически под каждой из них подробно расписывая либо свои впечатления от увиденного, либо появившиеся во время странствий мысли.

А вот Диана Щенникова, отдыхавшая в более теплых странах, главным героем своих опубликованных новогодних снимков сделала не Георгия, в этом сезоне радующего всех фанатов ЦСКА важнейшими голами, и даже не себя, а трехлетнего сына супругов Даниила, путешествовать с которым, как отметила сама же Диана, «одно удовольствие».

Путешествовать с этим парнем - одно удовольствие A post shared by Diana Schennikova (@di_schennikova) on Jan 7, 2018 at 6:47am PST

Жена еще одного столпа обороны столичного клуба Василия Березуцкого Ольга за все время праздничного отпуска не опубликовала ни единой личной фотографии, а нарушив «молчание» уже лишь под самый конец каникул, посоветовала почаще отключаться от социальных сетей и своим подписчикам.

Кроме того, Ольга в хэштегах к записи сообщила о покупке «недвижимости и тачки».

«Заслужила или отжала — вот в чем вопрос», — риторически добавила к комментарию Березуцкая.

В свою очередь супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Алана в ходе каникул на опубликованные фото не скупилась — девушка активно демонстрировала в своем инстаграме отпуск семьи в Тайланде, параллельно с этим призвав всех поклонников «почаще отдыхать».

«Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения. Поэтому товарищи — пора отдыхать», — верно подметила Алана.

Одноклубник Павла Роман Шишкин вместе со своей женой Мариной и двумя дочерьми коротал зимнюю паузу на Мальдивских островах, где отдыхал и капитан «Спартака» Денис Глушаков, крестный отец ребенка Романа.

Одно из фото Дениса и его крестницы получилось особо теплым.

С крестным отдыхается очень хорошо @glushak8 #крестныйпапа#дети#мэри#отдых#мальдивы#godfather#children#mary#shishkinamarianna#maldives#vacation A post shared by marinashishkina (@marinashishkina) on Dec 20, 2017 at 8:22am PST

«С крестным отдыхается очень хорошо», — подписала милый снимок сама Марина.

Стоит отметить, что Мальдивы вообще очень пользовались спросом у российских игроков в ходе этой зимы — там же среди прочих отдыхали защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, Дмитрий Тарасов из «Локомотива», а также нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Впрочем, посещали представители РФПЛ, конечно же, и другие теплые края — так, латераль клуба из Санкт-Петербурга Юрий Жирков с женой Инной и детьми посетил ОАЭ, откуда привез не только положительные эмоции, но и добрую семейную фотографию.

Доброе утро A post shared by Инна Жиркова (@innazhirkova) on Dec 26, 2017 at 11:47pm PST

Естественно, во время каникул футболисты радовали себя не только хорошей погодой, а также интересными путешествиями, но аппетитными яствами.

Особо повезло форварду московского «Динамо» Павлу Погребняку — ведь праздничный ужин, который 1 января показала подписчикам его супруга Мария, недавно начавшая карьеру певицы, иначе как шикарным назвать не получается.

A post shared by Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) on Jan 1, 2018 at 5:49am PST

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