Акулы, машины и дети: как отдыхали жены футболистов

Курсы валют$ 56.87 (-0.074) 67.85 (-0.112)
title=''
Почему Россия держит деньги
в США
title=''
Эти санкции — на все деньги

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
21:30
Атлетико МЛьейда
3:0
закончен
23:30
ВаленсияЛас-Пальмас
4:0
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
Манчестер СитиБристоль Сити
2:1
закончен
Франция / Кубок лиги
23:00
НиццаМонако
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралЮгра
2:1
закончен
12:30
АмурБарыс
3:1
закончен
19:30
ВитязьЛада
5:1
закончен
19:30
Динамо МнЛокомотив
1:3
закончен
19:30
ЙокеритТрактор
3:0
закончен
19:30
СКАКуньлунь Ред Стар
4:2
закончен
19:30
ЦСКААвтомобилист
4:3
закончен
21:00
СлованМеталлург Мг
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзВанкувер Кэнакс
3:1
закончен
03:00
Баффало СэйбрзВиннипег Джетс
4:7
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
5:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзЧикаго Блэкхоукс
2:8
закончен
04:00
Миннесота УайлдКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
2:1
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзФлорида Пантерз
4:7
закончен
Еврокубок
22:30
Лимож УНИКС
66:69
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Торонто РэпторсМайами Хит
89:90
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
106:117
закончен
04:30
Даллас МавериксОрландо Мэджик
114:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
99:86
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
АмьенПСЖ
не начался
Англия / Кубок лиги
23:00
ЧелсиАрсенал Л
не начался
Кубок Испании
23:30
Реал МадридНумансия
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальСалават Юлаев
не начался
19:00
ТорпедоНефтехимик
не начался
19:30
СпартакХК Сочи
не начался
20:30
Динамо РАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
Еврокубок
19:00
Локомотив-Кубань Доломити Энергия
не начался
20:00
Дарушшафака Гран Канария
не начался
20:30
Зенит Ауксилиум Торино
не начался
21:00
Бавария Летувос Ритас
не начался
21:45
Цедевита Будучность
не начался
22:30
АСВЕЛ Реджо-Эмилия
не начался
22:45
Альба Галатасарай
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
не начался
03:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
03:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Денвер НаггетсАтланта Хоукс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралБарыс
не начался
15:30
СибирьАвангард
не начался
19:30
ВитязьАвтомобилист
не начался
19:30
ЙокеритКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЛада
не начался
21:00
СлованТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингКалгари Флэймз
не начался
Евролига
22:00
Панатинаикос Барселона
не начался
22:05
Маккаби Т-А Бамберг
не начался
22:45
Валенсия Фенербахче
не начался
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Филадельфия СиксерсБостон Селтикс
не начался
04:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Акулы, машины и дети: как отдыхали жены футболистов

Как отдыхают жены футболистов

Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана Инстаграм Аланы Мамаевой
Жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана

Праздничный ужин Марии Погребняк, недвижимость и автомобили Ольги Березуцкой, а также Япония Натальи Игнашевич — «Газета.Ru» рассказывает, как жены футболистов РФПЛ проводили новогодние каникулы.

Длительная зимняя пауза в Российской футбольной премьер-лиге продолжается — возобновится чемпионат страны лишь в начале марта, когда будет сыгран 21-й тур первенства, главным событием которого станет, возможно, «золотой» матч между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».

Реклама

При этом подготовку ко второй части сезона футболисты РФПЛ начинают в большинстве своем уже со дня на день: новогодние отпуска игроков подходят к концу (или уже подошли), а значит, наступает самое время подводить итоги их рождественских каникул.

И непосильно помогут в этом супруги спортсменов, ведущие активную жизнь в социальных сетях.

Екатерина Герун, жена голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, крайне не жалующего публичное обнародование личных моментов (вратарь среди прочего не ведет и собственный инстаграм, из-за чего у его поклонников во временами перерывов в Премьер-лиге наступает самая настоящая «голодовка» по любимцу), очевидно, вместе со своим мужем провела зимний отдых на морях, где даже повстречала китовую акулу.

Удалось повидаться с китовой акулой #whaleshark

A post shared by Katy Gerun (@katygerun) on

«Удалось повидаться с шестиметровой китовой акулой. Но она добрая»,

— удивила подписчиков отважная Екатерина.

Жена другого многолетнего лидера армейцев Наталья Игнашевич вместе с Сергеем во время отпуска путешествовала по далекой Японии. Причем компанию чете в поездке составляли экс-футболист красно-синих, а ныне главный тренер «Уфы» Сергей Семак с супругой.

В ходе азиатских каникул Наталья активно постила любопытные фотографии в инстаграм, практически под каждой из них подробно расписывая либо свои впечатления от увиденного, либо появившиеся во время странствий мысли.

Знаете что такое рёкан? Это традиционное японское жилище, в котором может пожить каждый турист, как в гостинице. Обувь тут снимают на улице, внутри можно ходить только в специальных тапочках. В номере ничего лишнего - встроенный шкаф и низкий столик посреди комнаты. Кровать появляется только к вечеру - на место стола стелятся два тонких матрасика. Вместо ванной тут деревянная кубышка, на завтрак и ужин - мисо суп и рис Все эти странности быта компенсируются тёплым приемом хозяек. Рёкан в Киото мы называли не иначе как «в гостях у бабушек». Внимательные, добрые, заботливые. Вышли провожать нас и долго махали вслед

A post shared by Natalia Ignashevich (@natashevich) on

А вот Диана Щенникова, отдыхавшая в более теплых странах, главным героем своих опубликованных новогодних снимков сделала не Георгия, в этом сезоне радующего всех фанатов ЦСКА важнейшими голами, и даже не себя, а трехлетнего сына супругов Даниила, путешествовать с которым, как отметила сама же Диана, «одно удовольствие».

Жена еще одного столпа обороны столичного клуба Василия Березуцкого Ольга за все время праздничного отпуска не опубликовала ни единой личной фотографии, а нарушив «молчание» уже лишь под самый конец каникул, посоветовала почаще отключаться от социальных сетей и своим подписчикам.

Кроме того, Ольга в хэштегах к записи сообщила о покупке «недвижимости и тачки».

«Заслужила или отжала — вот в чем вопрос», — риторически добавила к комментарию Березуцкая.

В свою очередь супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Алана в ходе каникул на опубликованные фото не скупилась — девушка активно демонстрировала в своем инстаграме отпуск семьи в Тайланде, параллельно с этим призвав всех поклонников «почаще отдыхать».

«Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения. Поэтому товарищи — пора отдыхать», — верно подметила Алана.

Одноклубник Павла Роман Шишкин вместе со своей женой Мариной и двумя дочерьми коротал зимнюю паузу на Мальдивских островах, где отдыхал и капитан «Спартака» Денис Глушаков, крестный отец ребенка Романа.

Одно из фото Дениса и его крестницы получилось особо теплым.

«С крестным отдыхается очень хорошо», — подписала милый снимок сама Марина.

Стоит отметить, что Мальдивы вообще очень пользовались спросом у российских игроков в ходе этой зимы — там же среди прочих отдыхали защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, Дмитрий Тарасов из «Локомотива», а также нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Впрочем, посещали представители РФПЛ, конечно же, и другие теплые края — так, латераль клуба из Санкт-Петербурга Юрий Жирков с женой Инной и детьми посетил ОАЭ, откуда привез не только положительные эмоции, но и добрую семейную фотографию.

Доброе утро

A post shared by Инна Жиркова (@innazhirkova) on

Естественно, во время каникул футболисты радовали себя не только хорошей погодой, а также интересными путешествиями, но аппетитными яствами.

Особо повезло форварду московского «Динамо» Павлу Погребняку — ведь праздничный ужин, который 1 января показала подписчикам его супруга Мария, недавно начавшая карьеру певицы, иначе как шикарным назвать не получается.

A post shared by Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) on

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».