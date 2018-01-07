Радулов разбушевался не на шутку

«Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:1

Нападающий хозяев Александр Радулов стал одним из главных действующих лиц игры. В активе российского легионера – первая шайба в матче, заброшенная на 11-й минуте, и «ассисты» партнерам в случае со вторым и третьим голами «Звезд». Во многом благодаря Радулову «Даллас» сумел добиться комфортного задела, который сохранил до самого конца. Единственное, на что хватило «Нефтяников», — гол престижа в начале третьего периода.

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Вхолостую за них отыграл десять с половиной минут российский форвард Антон Слепышев (2 броска, показатель полезности «-2»).

Радулову было доверено в полтора раза больше игрового времени – 15 минут 30 секунд. Он пять раз угрожал воротам, заработав «+3».

По мнению нашего спортсмена, успех «Старз» принесли командные взаимодействия.

«Вся команда провела отличный матч. «Даллас» сыграл очень организованно, — подчеркнул Радулов. – Плюс вратарь Бен Бишоп нас часто выручал. Защитники также сыграли отлично. Команда заслужила победу.

«Далласу» были очень нужны эти очки перед перерывом в чемпионате. У нас было несколько важных побед. Теперь можно отдохнуть.

Нам необходима пауза. Посмотрим, что покажут остальные команды на Западе после перерыва».

Надо ли говорить, что именно Александр был признан лигой первой звездой матча. Он вновь выступал в разных сочетаниях, а вообще в последнее время набрал по-настоящему крейсерский ход. Всего за сутки до встречи с «Ойлерз» Радулов помог своему клубу в непростой борьбе одолеть «Нью-Джерси Дэвилз», а сам также заработал три очка (1+2). И против «Дьяволов» он отыграл 15 с половиной минут.

Всего в регулярном чемпионате россиянин забросил уже 16 шайб – в снайперском зачете теперь делит восьмую строчку с группой хоккеистов, а лидируют здесь Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), у которых по 26 голов.

По системе «гол+пас» у Радулова 38 очков (16+22) и 15-я позиция.

Важнейшие три очка помогли «Далласу» закрепиться в зоне плей-офф Западной конференции, где он с 51-м очком в 43 играх занимает шестое место. «Эдмонтон» однозначно проваливает сезон: у «Нефтяников» лишь 39 баллов и 13-я позиция.

Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 7:1

Матч примерно равных по классу команд неожиданно обернулся форменным унижением. Редкий случай: зрители увидели сразу два «покера» в одной игре. Четыре шайбы забросил 32-летний Патрис Бержерон.

Открыв счет уже в дебюте, двукратный олимпийский чемпион развивал свой голевой успех на 15-й, 26-й и 31-й минутах, присовокупив к ним «ради разнообразия» одну точную передачу – фантастическая результативность!

Ну а 29-летний Брэдли Маршан сотворил ассистентский «покер»: его записали в помощники Бержерону во всех четырех случаях взятия им ворот. У Давида Пастрнака – три балла (1+2).

Растерзанной «Каролине» не помогла и замена вратаря Кэма Уорда уже на шестой минуте при счете 0:2 – за спиной его дублера шайба побывала пять раз.

Пять очков в одном матче – повторение Бержероном своего личного рекорда. Его «покер» стал первым для «Бостона» с 1999 года, когда геройствовал Дэйв Андрейчук. Три шайбы подряд игрок «Брюинз» до этого забрасывал в 2010 году. Неудивительно, что Бержерона назвали лучшим игроком дня.

С хорошим настроением отправился после матча домой и голкипер хозяев Антон Худобин. россиянин защищал «рамку» «Мишек» все 60 минут и сделал 27 «сейвов».

В таблице Востока «Бостон» третий с 52-мя очками. «Каролина» набрала 46 балов и замыкает зону плей-офф, будучи восьмой.

«Оттава Сенаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:3

Кто точно не занесет очередной тур себе в актив, так это «Тампа». Лидер сезона (1 место на Востоке и 61 очко) потерпел чувствительное поражение от команды, которая фактически потеряла реальные шансы на плей-офф, с 37 баллами занимая предпоследнюю, 15-ю строчку в конференции (ниже только безнадежный «Баффало Сэйбрз»).

Лучшего снайпера и бомбардира (26+32) лиги Никиты Кучерова на сей раз хватило лишь на скромный «ассист».

Уже в первом периоде «Сенаторы» сделали счет крайне неприятным для гостей – 3:0. Во второй 20-минутке «Молнии» совершили эффектный «камбэк», 3:3, однако последнее слово все равно осталось за хозяевами. В третьем периоде они вновь забросили три безответные шайбы.

Всю «шестерку» пропустил страж ворот из России Андрей Василевский.

«Филадельфия Флайерз» — «Сент-Луис Блюз» — 6:3

Россиянин Иван Барбашев из «Блюз» открыл счет своим голам в сезоне, суммарно набрав два очка (1+1). На 35-й минуте он размочил цифры на табло с передачи соотечественника Владимира Тарасенко, 1:4. Тот затем сделал еще одну передачу и, несмотря на поражение своей команды, удостоился звания второй звезды матча.

«Забросить первую шайбу в сезоне – это приятно, — заявил Барбашев. — Я хорошо играл, гол заметно придает уверенности. Наверное, я с каждой сменой прибавлял и прибавлял.

Однако команда потерпела неприятное поражение. Просто оказались неготовыми к первому периоду. Соперник забил парочку голов, а наша команда, наверное, слишком поздно включилась.

Нам надо просто лучше выполнять свою работу с первых минут игры. Есть время подумать об этом, завтра будет новый день, новый матч».

«Фиадельфия» пока не проходит в розыгрыш Кубка Стэнли, имея 44 очка и десятое место в таблице Восточной конференции. У «Сент-Луиса» четвертая строчка и 54 балла на Западе.

Остальные матчи:

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 (Б)

«Аризона Койотс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:2 (Б)

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 7:2

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 3:2

«Лос-Анджелес Кингз» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4

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